15 лучших онлайн-курсов геймдизайна в 2025 году

Освоить профессию геймдизайнера с нуля и отработать навыки на практике можно дистанционно. Собрали онлайн-курсы по геймдизайну для детей и взрослых длительностью от трех месяцев. Есть школы, где помогают с трудоустройством, в том числе предлагают стажировки в реальных компаниях. Можно выбрать программу с получением диплома о высшем образовании. Также добавили курсы повышения квалификации для действующих разработчиков и геймдизайнеров.

1. «Геймдизайнер» — XYZ School

Курс геймдева с помощью в трудоустройстве, на котором научат продумывать историю и мир игры. Студенты узнают, как работать с движками Unity и Unreal Engine и строить повествование через окружение. Разберутся в особенностях игровой драматургии. Поймут, как создавать игровые уровни, управлять вниманием и эмоциями игрока, строить навигацию, разрабатывать игровые механики.

Студенты будут выполнять домашние задания и получать обратную связь от действующего специалиста с опытом работы в игровой индустрии. Личный куратор поможет сделать учебу комфортной и проследит за успеваемостью на курсе. Обучение проходит в комфортном темпе: уроки будут открываться постепенно — одна лекция и одно домашнее задание раз в неделю. Есть возможность заморозить обучение и вернуться к нему позже.

Цена полностью: от 123 800 рублей.

Цена в рассрочку: от 6877 рублей в месяц на 18 месяцев.

Длительность: 16 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, онлайн-занятия, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, портфолио и сопроводительное письмо, подготовят к собеседованию, на тарифах «Оптимальный» и «Индивидуальный» предоставят карьерные консультации.

Программа:

Геймдизайн.

Мобильная разработка.

Нарративный дизайн.

Сочетание нарратива и геймплея.

Дизайн уровней.

Достоинства:

Помощь с трудоустройством.

«Живые» онлайн-трансляции.

Мастер-класс по AI в подарок.

Возможность оформить налоговый вычет.

Обратная связь от преподавателей по домашним заданиям.

Индивидуальные консультации с наставником на тарифах «Оптимальный» и «Индивидуальный».

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Профессия “Геймдизайнер с нуля до PRO”» — Skillbox

Восьмимесячный курс, участники которого выполнят за время обучения восемь проектов. Слушатели научатся работать с такими программами, как Unity, UE5, GameMaker, Visual Studio. Узнают, как составлять технические задания и бизнес-планы. Лучших студентов ждет стажировка в студии GameBox, где они смогут решать реальные рабочие задачи под руководством опытных разработчиков.

Цена полностью: от 179 111 рублей.

Цена в рассрочку: от 5778 рублей в месяц на 31 месяц.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, индивидуальные и групповые онлайн-сессии со специалистом, практические занятия, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, портфолио и сопроводительное письмо, подготовят к собеседованию, пригласят в закрытый чат с вакансиями.

Программа:

Геймдизайн.

Level Design.

Игровой баланс

Движок на выбор: разработчик игр на Unity или на Unreal Engine.

Монетизация в играх.

Психология видеоигр.

Достоинства:

Бесплатный вводный курс.

Опытные преподаватели: владельцы, руководители и продюсеры игровых студий.

Готовые проекты для собственного портфолио, выполненные во время обучения.

Помощь с трудоустройством, в том числе — возможность пройти стажировку в реальной игровой студии.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Геймдизайн и разработка игр» — MITM

Учебная программа для получения высшего образования в сфере геймдизайна и разработки игр. Студенты научатся разрабатывать концепцию и интерфейс игры, игровые механики, уровни. Познакомятся с такими языками программирования, как C++, C# и Python. Разберутся в особенностях создания визуального и звукового дизайна игры. По окончании обучения выпускники смогут работать геймдизайнерами или ведущими разработчиками.

Цена полностью: 42 000 за семестр.

Цена в рассрочку: 7000 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 4 года 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические занятия, экзамены.

Документ об окончании: диплом бакалавра.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, подберут подходящие вакансии, подготовят к собеседованию.

Программа:

Технология программирования.

Управление данными.

Основы геймдизайна.

Управление ИТ-проектами.

Разработка игр в Unreal Engine.

Достоинства:

Помощь в трудоустройстве.

Возможность оформить налоговый вычет

Специальные условия оплаты для льготных категорий граждан.

Готовые проекты для портфолио, выполненные во время обучения.

Недостатки:

Доступ к материалам курса остается не навсегда.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Разработка игр на Unity» — «Компьютерная академия TOP»

Курс, выпускники которого будут уметь создавать игровые проекты с нуля. За время обучения студенты научатся использовать 2D- и 3D-объекты для разработки игр. Узнают, как настраивать сцены, физику и анимацию для игровых объектов, освещение. Поймут, как использовать возможности UI для взаимодействия с пользователем. Разберутся в основах командного взаимодействия.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 3670 рублей в месяц.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: групповые онлайн-занятия, практические занятия, домашние задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: рекомендуют лучших студентов компаниям-партнерам.

Программа:

Основы языка программирования C#.

Интерфейсы.

Взаимодействие с файловой системой.

Unity.

Взаимодействие с 2D- и 3D-графикой.

Кроссплатформенная разработка игр.

Достоинства:

Помощь в трудоустройстве.

Готовые проекты для портфолио, выполненные во время обучения.

«Живые» онлайн-занятия с преподавателем.

Бесплатный пробный урок.

Недостатки:

В отзывах встречаются жалобы на организацию учебного процесса.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Разработка игр на Unity» — «Бруноям»

Курс на 85% состоит из практики. Есть три тарифа: «База» — с самостоятельным изучением материалов, а также пакеты «Оптимальный» и «Плюс», которые включают в себя персональные консультации с экспертами и работу над проектами для портфолио. За время обучения студенты освоят игровой движок Unity, научатся программировать на C# и создадут свои первые игры.

Цена полностью: 29 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2491 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические занятия, конспекты лекций.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованиям.

Программа:

Введение в C#.

Начало, первый скрипт, игрок.

Пул объектов и оружие.

Развиваем механики.

Меню, цикл игры.

Достоинства:

Помощь в трудоустройстве.

Бессрочный доступ к материалам курса на тарифах «Оптимальный» и «Плюс».

Готовые проекты для портфолио, выполненные во время обучения.

Возможность вернуть деньги в течение месяца, если курс не подойдет.

Недостатки:

Бессрочный доступ к материалам курса предусмотрен не на всех тарифах.

4,9 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Профессия “Геймдизайнер”» — Contented

Курс с расширенной практической частью, студенты которого смогут пополнить портфолио на более чем 40 работ, выполненных во время обучения. Слушатели разберут главные направления дизайна игр: технический, нарративный, системный и дизайн уровней. Пройдут все этапы создания игры — от идеи до выпуска. Научатся анализировать рынок, оформлять документацию, работать с игровыми движками, настраивать игровой баланс, продвигать проект.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4745 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические занятия, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованиям, научат правильно откликаться на вакансии, предоставят анонсы вакансий от партнеров, лучшим студентам предоставят стажировку.

Программа:

Технический геймдизайн.

Системный дизайн.

Дизайн механик.

Нарративный дизайн.

Левел-дизайн.

Достоинства:

Помощь в трудоустройстве.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Обратная связь от преподавателей по домашним заданиям.

Готовые проекты для портфолио, выполненные во время обучения.

Авторы курса — практикующие разработчики с опытом работы в игровом дизайне от восьми лет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Геймдизайн для начинающих» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Программа курса разработана совместно с профессиональным сообществом «Манжеты геймдизайнера». За время обучения студенты разработают концепцию своей игры и прототипы, составят дизайн-документ, придумают сюжет. Научатся балансировке сложности и создадут игровые уровни. Изучат основы монетизации игр и разберутся в авторском праве. Узнают, как вывести продукт на рынок и сделать игру прибыльной.

Цена полностью: 63 000 рублей.

Цена в рассрочку: 2765 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, домашние задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: помогут оформить портфолио и резюме, подготовят к собеседованию, предложат стажировки и проекты от партнеров, научат подбирать подходящие вакансии.

Программа:

Основы производства игр.

Проектирование игр.

Интерфейсы взаимодействия в играх.

Нарративный дизайн.

Балансировка игровых систем.

Достоинства:

Преподаватели — практикующие разработчики, создатели таких игр, как Insomnia, Tanki Online, Tanki X, Evolution 2: Battle for Utopia.

Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.

Три модуля в подарок: по нейросетям, деловому английскому языку и поиску заказов на фрилансе.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Профессия “3D-художник в геймдеве”» — Videosmile

Курс, участники которого изучат все этапы создания игровой модели. На занятиях студенты разработают две локации в Unreal Engine 5. Научатся создавать текстуры в Substance Painter и материалы в Substance Designer. Поработают с текстурами и материалами в Quixel Mixer. Освоят 3D-моделирование в Blender. По итогу обучения у слушателей будет пять готовых проектов для портфолио.

Цена полностью: 119 200 рублей.

Цена в рассрочку: 3311 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические занятия, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: подберут стажировки и вакансии, помогут оформить резюме и портфолио, проверят тестовое задание, окажут поддержку в первые месяцы после трудоустройства.

Программа:

Работа в Blender Substance Painter Substance Designer.

Создание развертки в RizomUV.

Создание текстур и материалов в Quixel Mixer.

Все этапы создания 3D-модели для видеоигры.

Создание игровой локации в Unreal Engine 5.

Достоинства:

Преподаватель — профессиональный художник компьютерной графики с опытом работы более 11 лет.

Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.

Обратная связь от преподавателей по домашним заданиям.

Помощь специалистов в установке программ, необходимых для обучения и работы.

Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

Доступ к материалам курса сохраняется только в течение трех лет.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Unreal Engine для новичков» — «Хохлов Сабатовский»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Курс с двумя тарифами: для самостоятельного обучения и под руководством преподавателя. Студенты изучат блокинг и анимацию. Освоят движок Unreal Engine и познакомятся со всеми его возможностями. Поработают в Blueprint и Blender. Получат возможность поучаствовать в проектах «Агентства креативных талантов».

Цена полностью: от 37 632 рублей.

Цена в рассрочку: от 3763 рублей в месяц на 10 месяцев.

Длительность: 9 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические занятия, домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: доступ к каналу с заказами.

Программа:

Знакомство с Unreal Engine: преимущества движка, области применения и различия версий.

Поиск референсов и планирование работы над проектом.

Базовый блокинг: создание уровней.

Анимация. Секвенции.

Оптимизация проекта.

Достоинства:

Преподаватель — практикующий разработчик, работал над проектами для компаний Lego, «СберАптека», «Альфастрахование», BIOCAD и Pixonic в качестве технического лида по Unreal Engine.

Возможность пополнить портфолио готовыми проектами.

Помощь в трудоустройстве.

Обратная связь от преподавателей по домашним заданиям.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров с преподавателями.

4,5 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. Senior Game Designer — OTUS

Курс повышения квалификации для действующих разработчиков, геймдизайнеров, владельцев и менеджеров продукта. Для поступления необходимо знать основы геймдизайна, игровых жанров, базовых принципов монетизации. Студенты научатся использовать аналитические инструменты, работать с экономикой игры, проводить A/B-тесты. Помимо доступа к вебинарам, слушатели получат презентации к занятиям и полезные методические пособия.

Цена полностью: 71 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 5958 рублей в месяц.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: вебинары, практические занятия, домашние задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: предоставят карьерные консультации и рекомендательное письмо, помогут оформить резюме и разместят его в базе для партнеров.

Программа:

Проектное видение.

Live Ops.

Мастеринг фич.

Руководим командой геймдизайнеров.

Проектная работа.

Достоинства:

Помощь в трудоустройстве.

«Живые» вебинары с преподавателями.

Возможность пополнить портфолио готовыми проектами.

Обратная связь от преподавателей по домашним заданиям.

Возможность вернуть деньги за непройденные уроки, если передумали учиться.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «Разработчик игр на Unity» — Skillfactory

Цена: в рассрочку от 4260 рублей в месяц на 36 месяцев.

Обратная связь: от преподавателя по выполненным работам.

О чем курс

Курс длительностью 12 месяцев, участники которого создадут за время обучения четыре игры. Программа на 80% состоит из практики. Студенты отработают навыки на тренажерах, а также в процессе выполнения домашних заданий и проектов. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке. В школе помогают с оформлением резюме и портфолио, готовят к собеседованию, знакомят с будущими работодателями.

12. «Геймдизайн и левел-дизайн» — OTUS

Цена: от 60 000 рублей или в рассрочку от 5000 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям и на вебинарах.

О чем курс

Пятимесячный курс, студенты которого смогут с нуля освоить сразу две специальности: геймдизайн и левел-дизайн. Слушатели научатся работать с UX и UI и оптимизировать уровни игры. Узнают, как прорабатывать уровни с помощью Unity и Unreal Engine, моделировать реалистичный ландшафт с Megascans. Обучение проходит на «живых» вебинарах. Выпускники смогут разместить свое резюме в базе OTUS и получать приглашения на собеседования от партнеров.

13. «Геймдизайн» — «Алгоритмика»

Цена: по запросу.

Обратная связь: от преподавателей на занятиях.

О чем курс

Курс для детей 10-11 лет с бесплатным пробным занятием. Предусмотрены два формата обучения: в группе до десяти человек и индивидуально. Дети научатся продумывать интересный сюжет и персонажей, а также выбирать нужную игровую стратегию. Узнают, как создавать игры на движке Roblox Studio и писать для них скрипты на языке Lua. Курс состоит из пяти модулей, каждый из которых посвящен разным игровым жанрам — от простых квестов до сложных ролевых игр.

14. «Создание игр в Unity и программирование на языке C#» — ClubPixel

Цена: от 9000 рублей.

Обратная связь: от преподавателей на занятиях.

О чем курс

Программа для детей от 10 до 14 лет. Есть бесплатное пробное занятие. Возможны два варианта обучения: на онлайн-вебинарах или по видеоурокам. Можно учиться индивидуально или в группе до 12 человек.

Ребята узнают, как проектировать свои игры, создавать сюжеты, манипулировать 3D-моделями, освоят язык программирования C# и игровой движок Unity. Поработают с графикой, аудиоэффектами, анимациями и скриптами.

15. «Геймдизайнер» — Geekbrains

Цена: в рассрочку от 3697 рублей в месяц на 36 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и по домашним заданиям.

О чем курс

Курс включает в себя онлайн-вебинары, практику на реальных задачах, домашние задания. Студенты научатся разрабатывать концепцию игры, анализировать и сравнивать модели баланса, проектировать уровни и механики, составлять техническую документацию.

По итогу обучения у студентов будет девять готовых проектов для портфолио. После освоения первых двух модулей и при успешном прохождении тестирования слушатели смогут попасть на стажировку и работать над реальными заказами.