15 лучших онлайн-курсов геймдизайна в 2025 году

Эта профессия находится на стыке двух областей — творческой и технической, что делает ее достаточно сложной, но интересной.
Выучиться на геймдизайнера можно на специализированных онлайн-курсах. Собрали учебные программы как для взрослых, так и для детей. Также ответили на вопросы, которые чаще всего волнуют тех, кто планирует освоить эту профессию.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по геймдизайну от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»
ТОП-10 онлайн-школ с курсами по геймдизайну
XYZ School: школа предлагает студентам «живые» вебинары, на которых научат придумывать сюжет игры и работать с движками Unity и Unreal Engine, а выпускникам помогает с трудоустройством.
Skillbox: школа, которая предлагает успешным студентам стажировку в реальной игровой студии и возвращает деньги выпускникам, если они не нашли работу.
MITM: предлагают программу бакалавриата для получения высшего образования в сфере геймдизайна и разработки игр, которую можно окончить экстерном.
«Компьютерная академия TOP»: предлагают очный и дистанционный формат обучения, а также бесплатные пробные занятия.
«Бруноям»: учебные программы с тремя тарифами и расширенной практической частью, на которых студенты освоят игровой движок Unity и научатся программировать на C#.
Contented: курсы, студенты которых смогут пополнить портфолио на более чем 40 работ, выполненных во время обучения.
«Нетология»: курсы повышения квалификации, программы которых разработаны совместно с профессиональным сообществом геймдизайнеров (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
Videosmile: школа, в которой студентам предлагают сопровождение куратора и помощь в трудоустройстве.
«Хохлов Сабатовский»: школа предлагает курс с обратной связью от преподавателей по домашним заданиям и доступом в закрытый чат с вакансиями (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).
OTUS: курсы повышения квалификации для действующих разработчиков, геймдизайнеров, владельцев и менеджеров продукта.
Обзор 15 лучших курсов по геймдизайну
Освоить профессию геймдизайнера с нуля и отработать навыки на практике можно дистанционно. Собрали онлайн-курсы по геймдизайну для детей и взрослых длительностью от трех месяцев. Есть школы, где помогают с трудоустройством, в том числе предлагают стажировки в реальных компаниях. Можно выбрать программу с получением диплома о высшем образовании. Также добавили курсы повышения квалификации для действующих разработчиков и геймдизайнеров.
1. «Геймдизайнер» — XYZ School
Курс геймдева с помощью в трудоустройстве, на котором научат продумывать историю и мир игры. Студенты узнают, как работать с движками Unity и Unreal Engine и строить повествование через окружение. Разберутся в особенностях игровой драматургии. Поймут, как создавать игровые уровни, управлять вниманием и эмоциями игрока, строить навигацию, разрабатывать игровые механики.
Студенты будут выполнять домашние задания и получать обратную связь от действующего специалиста с опытом работы в игровой индустрии. Личный куратор поможет сделать учебу комфортной и проследит за успеваемостью на курсе. Обучение проходит в комфортном темпе: уроки будут открываться постепенно — одна лекция и одно домашнее задание раз в неделю. Есть возможность заморозить обучение и вернуться к нему позже.
Цена полностью: от 123 800 рублей.
Цена в рассрочку: от 6877 рублей в месяц на 18 месяцев.
Длительность: 16 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-занятия, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, портфолио и сопроводительное письмо, подготовят к собеседованию, на тарифах «Оптимальный» и «Индивидуальный» предоставят карьерные консультации.
Программа:
Геймдизайн.
Мобильная разработка.
Нарративный дизайн.
Сочетание нарратива и геймплея.
Дизайн уровней.
Достоинства:
Помощь с трудоустройством.
«Живые» онлайн-трансляции.
Мастер-класс по AI в подарок.
Возможность оформить налоговый вычет.
Обратная связь от преподавателей по домашним заданиям.
Индивидуальные консультации с наставником на тарифах «Оптимальный» и «Индивидуальный».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Профессия “Геймдизайнер с нуля до PRO”» — Skillbox
Восьмимесячный курс, участники которого выполнят за время обучения восемь проектов. Слушатели научатся работать с такими программами, как Unity, UE5, GameMaker, Visual Studio. Узнают, как составлять технические задания и бизнес-планы. Лучших студентов ждет стажировка в студии GameBox, где они смогут решать реальные рабочие задачи под руководством опытных разработчиков.
Цена полностью: от 179 111 рублей.
Цена в рассрочку: от 5778 рублей в месяц на 31 месяц.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, индивидуальные и групповые онлайн-сессии со специалистом, практические занятия, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, портфолио и сопроводительное письмо, подготовят к собеседованию, пригласят в закрытый чат с вакансиями.
Программа:
Геймдизайн.
Level Design.
Игровой баланс
Движок на выбор: разработчик игр на Unity или на Unreal Engine.
Монетизация в играх.
Психология видеоигр.
Достоинства:
Бесплатный вводный курс.
Опытные преподаватели: владельцы, руководители и продюсеры игровых студий.
Готовые проекты для собственного портфолио, выполненные во время обучения.
Помощь с трудоустройством, в том числе — возможность пройти стажировку в реальной игровой студии.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Геймдизайн и разработка игр» — MITM
Учебная программа для получения высшего образования в сфере геймдизайна и разработки игр. Студенты научатся разрабатывать концепцию и интерфейс игры, игровые механики, уровни. Познакомятся с такими языками программирования, как C++, C# и Python. Разберутся в особенностях создания визуального и звукового дизайна игры. По окончании обучения выпускники смогут работать геймдизайнерами или ведущими разработчиками.
Цена полностью: 42 000 за семестр.
Цена в рассрочку: 7000 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 года 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические занятия, экзамены.
Документ об окончании: диплом бакалавра.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, подберут подходящие вакансии, подготовят к собеседованию.
Программа:
Технология программирования.
Управление данными.
Основы геймдизайна.
Управление ИТ-проектами.
Разработка игр в Unreal Engine.
Достоинства:
Помощь в трудоустройстве.
Возможность оформить налоговый вычет
Специальные условия оплаты для льготных категорий граждан.
Готовые проекты для портфолио, выполненные во время обучения.
Недостатки:
Доступ к материалам курса остается не навсегда.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Разработка игр на Unity» — «Компьютерная академия TOP»
Курс, выпускники которого будут уметь создавать игровые проекты с нуля. За время обучения студенты научатся использовать 2D- и 3D-объекты для разработки игр. Узнают, как настраивать сцены, физику и анимацию для игровых объектов, освещение. Поймут, как использовать возможности UI для взаимодействия с пользователем. Разберутся в основах командного взаимодействия.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 3670 рублей в месяц.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: групповые онлайн-занятия, практические занятия, домашние задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: рекомендуют лучших студентов компаниям-партнерам.
Программа:
Основы языка программирования C#.
Интерфейсы.
Взаимодействие с файловой системой.
Unity.
Взаимодействие с 2D- и 3D-графикой.
Кроссплатформенная разработка игр.
Достоинства:
Помощь в трудоустройстве.
Готовые проекты для портфолио, выполненные во время обучения.
«Живые» онлайн-занятия с преподавателем.
Бесплатный пробный урок.
Недостатки:
В отзывах встречаются жалобы на организацию учебного процесса.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Разработка игр на Unity» — «Бруноям»
Курс на 85% состоит из практики. Есть три тарифа: «База» — с самостоятельным изучением материалов, а также пакеты «Оптимальный» и «Плюс», которые включают в себя персональные консультации с экспертами и работу над проектами для портфолио. За время обучения студенты освоят игровой движок Unity, научатся программировать на C# и создадут свои первые игры.
Цена полностью: 29 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2491 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические занятия, конспекты лекций.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованиям.
Программа:
Введение в C#.
Начало, первый скрипт, игрок.
Пул объектов и оружие.
Развиваем механики.
Меню, цикл игры.
Достоинства:
Помощь в трудоустройстве.
Бессрочный доступ к материалам курса на тарифах «Оптимальный» и «Плюс».
Готовые проекты для портфолио, выполненные во время обучения.
Возможность вернуть деньги в течение месяца, если курс не подойдет.
Недостатки:
Бессрочный доступ к материалам курса предусмотрен не на всех тарифах.
4,9 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Профессия “Геймдизайнер”» — Contented
Курс с расширенной практической частью, студенты которого смогут пополнить портфолио на более чем 40 работ, выполненных во время обучения. Слушатели разберут главные направления дизайна игр: технический, нарративный, системный и дизайн уровней. Пройдут все этапы создания игры — от идеи до выпуска. Научатся анализировать рынок, оформлять документацию, работать с игровыми движками, настраивать игровой баланс, продвигать проект.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4745 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические занятия, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованиям, научат правильно откликаться на вакансии, предоставят анонсы вакансий от партнеров, лучшим студентам предоставят стажировку.
Программа:
Технический геймдизайн.
Системный дизайн.
Дизайн механик.
Нарративный дизайн.
Левел-дизайн.
Достоинства:
Помощь в трудоустройстве.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Обратная связь от преподавателей по домашним заданиям.
Готовые проекты для портфолио, выполненные во время обучения.
Авторы курса — практикующие разработчики с опытом работы в игровом дизайне от восьми лет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Геймдизайн для начинающих» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Программа курса разработана совместно с профессиональным сообществом «Манжеты геймдизайнера». За время обучения студенты разработают концепцию своей игры и прототипы, составят дизайн-документ, придумают сюжет. Научатся балансировке сложности и создадут игровые уровни. Изучат основы монетизации игр и разберутся в авторском праве. Узнают, как вывести продукт на рынок и сделать игру прибыльной.
Цена полностью: 63 000 рублей.
Цена в рассрочку: 2765 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, домашние задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: помогут оформить портфолио и резюме, подготовят к собеседованию, предложат стажировки и проекты от партнеров, научат подбирать подходящие вакансии.
Программа:
Основы производства игр.
Проектирование игр.
Интерфейсы взаимодействия в играх.
Нарративный дизайн.
Балансировка игровых систем.
Достоинства:
Преподаватели — практикующие разработчики, создатели таких игр, как Insomnia, Tanki Online, Tanki X, Evolution 2: Battle for Utopia.
Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.
Три модуля в подарок: по нейросетям, деловому английскому языку и поиску заказов на фрилансе.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Помощь в трудоустройстве.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Профессия “3D-художник в геймдеве”» — Videosmile
Курс, участники которого изучат все этапы создания игровой модели. На занятиях студенты разработают две локации в Unreal Engine 5. Научатся создавать текстуры в Substance Painter и материалы в Substance Designer. Поработают с текстурами и материалами в Quixel Mixer. Освоят 3D-моделирование в Blender. По итогу обучения у слушателей будет пять готовых проектов для портфолио.
Цена полностью: 119 200 рублей.
Цена в рассрочку: 3311 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические занятия, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: подберут стажировки и вакансии, помогут оформить резюме и портфолио, проверят тестовое задание, окажут поддержку в первые месяцы после трудоустройства.
Программа:
Работа в Blender Substance Painter Substance Designer.
Создание развертки в RizomUV.
Создание текстур и материалов в Quixel Mixer.
Все этапы создания 3D-модели для видеоигры.
Создание игровой локации в Unreal Engine 5.
Достоинства:
Преподаватель — профессиональный художник компьютерной графики с опытом работы более 11 лет.
Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.
Обратная связь от преподавателей по домашним заданиям.
Помощь специалистов в установке программ, необходимых для обучения и работы.
Помощь в трудоустройстве.
Недостатки:
Доступ к материалам курса сохраняется только в течение трех лет.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Unreal Engine для новичков» — «Хохлов Сабатовский»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Курс с двумя тарифами: для самостоятельного обучения и под руководством преподавателя. Студенты изучат блокинг и анимацию. Освоят движок Unreal Engine и познакомятся со всеми его возможностями. Поработают в Blueprint и Blender. Получат возможность поучаствовать в проектах «Агентства креативных талантов».
Цена полностью: от 37 632 рублей.
Цена в рассрочку: от 3763 рублей в месяц на 10 месяцев.
Длительность: 9 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические занятия, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: доступ к каналу с заказами.
Программа:
Знакомство с Unreal Engine: преимущества движка, области применения и различия версий.
Поиск референсов и планирование работы над проектом.
Базовый блокинг: создание уровней.
Анимация. Секвенции.
Оптимизация проекта.
Достоинства:
Преподаватель — практикующий разработчик, работал над проектами для компаний Lego, «СберАптека», «Альфастрахование», BIOCAD и Pixonic в качестве технического лида по Unreal Engine.
Возможность пополнить портфолио готовыми проектами.
Помощь в трудоустройстве.
Обратная связь от преподавателей по домашним заданиям.
Недостатки:
Нет «живых» вебинаров с преподавателями.
4,5 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. Senior Game Designer — OTUS
Курс повышения квалификации для действующих разработчиков, геймдизайнеров, владельцев и менеджеров продукта. Для поступления необходимо знать основы геймдизайна, игровых жанров, базовых принципов монетизации. Студенты научатся использовать аналитические инструменты, работать с экономикой игры, проводить A/B-тесты. Помимо доступа к вебинарам, слушатели получат презентации к занятиям и полезные методические пособия.
Цена полностью: 71 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 5958 рублей в месяц.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: вебинары, практические занятия, домашние задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: предоставят карьерные консультации и рекомендательное письмо, помогут оформить резюме и разместят его в базе для партнеров.
Программа:
Проектное видение.
Live Ops.
Мастеринг фич.
Руководим командой геймдизайнеров.
Проектная работа.
Достоинства:
Помощь в трудоустройстве.
«Живые» вебинары с преподавателями.
Возможность пополнить портфолио готовыми проектами.
Обратная связь от преподавателей по домашним заданиям.
Возможность вернуть деньги за непройденные уроки, если передумали учиться.
4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
11. «Разработчик игр на Unity» — Skillfactory
Цена: в рассрочку от 4260 рублей в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: от преподавателя по выполненным работам.
О чем курс
Курс длительностью 12 месяцев, участники которого создадут за время обучения четыре игры. Программа на 80% состоит из практики. Студенты отработают навыки на тренажерах, а также в процессе выполнения домашних заданий и проектов. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке. В школе помогают с оформлением резюме и портфолио, готовят к собеседованию, знакомят с будущими работодателями.
12. «Геймдизайн и левел-дизайн» — OTUS
Цена: от 60 000 рублей или в рассрочку от 5000 рублей в месяц.
Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям и на вебинарах.
О чем курс
Пятимесячный курс, студенты которого смогут с нуля освоить сразу две специальности: геймдизайн и левел-дизайн. Слушатели научатся работать с UX и UI и оптимизировать уровни игры. Узнают, как прорабатывать уровни с помощью Unity и Unreal Engine, моделировать реалистичный ландшафт с Megascans. Обучение проходит на «живых» вебинарах. Выпускники смогут разместить свое резюме в базе OTUS и получать приглашения на собеседования от партнеров.
13. «Геймдизайн» — «Алгоритмика»
Цена: по запросу.
Обратная связь: от преподавателей на занятиях.
О чем курс
Курс для детей 10-11 лет с бесплатным пробным занятием. Предусмотрены два формата обучения: в группе до десяти человек и индивидуально. Дети научатся продумывать интересный сюжет и персонажей, а также выбирать нужную игровую стратегию. Узнают, как создавать игры на движке Roblox Studio и писать для них скрипты на языке Lua. Курс состоит из пяти модулей, каждый из которых посвящен разным игровым жанрам — от простых квестов до сложных ролевых игр.
14. «Создание игр в Unity и программирование на языке C#» — ClubPixel
Цена: от 9000 рублей.
Обратная связь: от преподавателей на занятиях.
О чем курс
Программа для детей от 10 до 14 лет. Есть бесплатное пробное занятие. Возможны два варианта обучения: на онлайн-вебинарах или по видеоурокам. Можно учиться индивидуально или в группе до 12 человек.
Ребята узнают, как проектировать свои игры, создавать сюжеты, манипулировать 3D-моделями, освоят язык программирования C# и игровой движок Unity. Поработают с графикой, аудиоэффектами, анимациями и скриптами.
15. «Геймдизайнер» — Geekbrains
Цена: в рассрочку от 3697 рублей в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и по домашним заданиям.
О чем курс
Курс включает в себя онлайн-вебинары, практику на реальных задачах, домашние задания. Студенты научатся разрабатывать концепцию игры, анализировать и сравнивать модели баланса, проектировать уровни и механики, составлять техническую документацию.
По итогу обучения у студентов будет девять готовых проектов для портфолио. После освоения первых двух модулей и при успешном прохождении тестирования слушатели смогут попасть на стажировку и работать над реальными заказами.
Как и какой курс по геймдеву лучше выбрать начинающему дизайнеру
При выборе курса не стоит ориентироваться лишь на стоимость. Прежде всего необходимо изучить учебную программу. Она должна быть актуальной на текущий момент и включать в себя разделы по техническим основам разработки игр, их тестированию и балансировке, работе с Unity и Unreal Engine, созданию уровней и разработке персонажей. Также обучение дизайнеров компьютерных игр должно включать в себя развитие навыка составления и ведения игровой документации.
Желательно, чтобы в программе курса game designer были «живые» вебинары с преподавателями. Такой формат позволяет получать мгновенную обратную связь в случае, если что-то непонятно или есть уточняющие вопросы.
Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — предлагает ли школа помощь в трудоустройстве. Это может быть поддержка разных форматов, например: помощь в составлении портфолио и резюме, предоставление вакансий, подготовка к собеседованию, стажировка или рекомендации партнерам.
Всем этим критериям отвечают учебные программы от XYZ School, где предусмотрены разные формы обучения, в том числе — онлайн-вебинары. Студенты смогут обучиться геймдизайну с нуля и получить помощь в трудоустройстве, включая стажировки в реальных компаниях.
В чем суть работы дизайнера компьютерных игр
Геймдизайнер одновременно выступает в нескольких ролях: режиссера, разработчика и продюсера игры. Он разрабатывает сюжет, сценарий и правила игры, например: условия поражения или победы, распределение ролей, количество уровней. Также придумывает персонажей, разрабатывает игровые механики.
Глобальная цель геймдизайнера — сделать игру увлекательной, чтобы к ней хотелось возвращаться. Поэтому он продумывает каждую сцену с точки зрения игрового опыта и решает, какие эмоции она будет вызывать у пользователя.
Также в обязанности геймдизайнера входит создание и ведение документации проекта, в которой он подробно описывает игру. А еще этот специалист продумывает способы монетизации и продвижения игры, а также ищет инвесторов.
Не менее важный момент в работе геймдизайнера — его взаимодействие с командой. Прежде всего это программисты и художники. Геймдизайнер следит, чтобы его идея была реализована правильно, так как даже малейшие отступления могут повлиять на конечный результат.
Что должен знать и уметь геймдизайнер
В первую очередь геймдизайнер должен любить игры и иметь личный игровой опыт. При этом важно не только количество пройденных игр, но и разнообразие их жанров, среди которых, например, экшен, квесты, хорроры, аркады. Также для успешной карьеры геймдизайнер должен владеть определенным набором профессиональных навыков и личных качеств.
Профессиональные знания и умения, которыми должен обладать геймдизайнер:
Знания математики, в том числе — теории вероятности. Помогают анализировать и прогнозировать результаты в условиях неопределенности.
Знание основ программирования. Позволяет понимать, как реализовать конкретную задачу и какой язык программирования подойдет больше.
Владение техническими инструментами. Для разработки игр необходимо уметь работать с движками Unity и Unreal Engine. Владение 3ds Max и Blender позволит создавать 3D-модели. Для создания графики и интерфейсов геймдизайнеры используют Photoshop и Illustrator.
Навык работы с софтом Microsoft и Google. В частности — умение работать с текстовыми и табличными редакторами. Также важно уметь пользоваться облачными хранилищами. Это нужно для слаженной работы команды.
Личные качества, которые необходимы геймдизайнеру:
Аналитическое мышление. Позволяет изучать и понимать интересы и особенности поведения игроков. Также это качество помогает анализировать рынок и выявлять актуальные тренды.
Креативность. Позволяет придумывать, развивать идеи и создавать игру с нуля. При этом успешный геймдизайнер четко структурирует свои идеи, благодаря чему получается законченный продукт.
Коммуникативные навыки. Необходимы для работы в команде. Геймдизайнер должен уметь четко доносить задачи до других специалистов и налаживать взаимодействие внутри команды. Также эти навыки пригодятся при общении дизайнера с потенциальными инвесторами и помогут подтолкнуть их к решению о финансировании проекта.
Нужно ли геймдизайнеру уметь рисовать
Чтобы стать успешным геймдизайнером, не обязательно иметь выдающиеся художественные способности. Однако развитый навык рисования повысит эффективность работы, например, в случае, если нужно создать набросок, чтобы объяснить свою идею художнику.
Но отсутствие художественного таланта способно заменить умение работать в графических редакторах. Этот навык позволит без привлечения художника оперативно решить рабочие задачи.
Можно ли стать геймдизайнером без образования в вузе
Геймдизайнер — относительно молодая профессия, но все больше колледжей и университетов начинают реализовывать образовательные программы в области дизайна компьютерных игр и открывать соответствующие факультеты.
Однако при трудоустройстве диплом о высшем образовании не будет иметь решающее значение. Он может пригодиться, например, при трудоустройстве в крупную зарубежную компанию. Но даже в этом случае его наличие может не входить в список обязательных требований.
Гораздо важнее для работодателя практический опыт и набор определенных компетенций. Получить необходимые знания и навыки, а также отработать их на практике можно на онлайн-курсах. Далее накапливать опыт геймдизайнер будет уже во время работы. Также специалист сможет развивать отдельные навыки, изучая узкоспециализированные программы, например, проходить курсы по созданию персонажей для игр.
Онлайн-школы дают возможность освоить профессию геймдизайнера в сжатые сроки — от нескольких месяцев до полутора лет. Это позволяет начать профессиональный путь намного раньше, чем при обучении в вузе. Кроме того, многие из дистанционных учебных заведений предлагают помощь в трудоустройстве, в том числе стажировки в реальных компаниях.
Документ об окончании курсов станет для работодателя подтверждением того, что соискатель целенаправленно стремился освоить профессию геймдизайнера, выделил на это время и деньги. А значит, это его осознанный выбор и решение развиваться в сфере дизайна компьютерных игр.
Можно ли после обучения геймдизайну сразу же начать работать в индустрии видеоигр
При наличии стремления, базовых знаний и даже минимального практического опыта устроиться в игровую студию можно даже уже во время обучения. Тем более некоторые онлайн-школы предоставляют такую возможность. Например:, предлагают стажировки, предоставляют доступ в чат с заказчиками, рекомендуют выпускников партнерам.
На старте карьеры не обязательно знать все тонкости профессии. Для работодателя будет гораздо важнее наличие определенных личных качеств, а также увлеченность играми. Как правило, карьерный путь геймдизайнера состоит из нескольких этапов:
Junior. Начальный уровень, на котором необходимо иметь осознанный игровой опыт и знать основные жанры. Также желательно владеть основами программирования и иметь минимальные аналитические навыки.
Middle. Средний уровень, на котором необходимо понимать игровые механики, уметь разрабатывать техническое задание для художников и программистов, разбираться в монетизации игр.
Senior. Высший уровень, который предполагает наличие в портфолио успешных кейсов, а также опыт разработки на всех этапах — от создания идеи игры до ее выпуска. Также специалисты этого уровня понимают, как создавать пользовательский опыт. А еще они знают, как координировать работу всех членов команды, работающей над проектом.
Геймдизайнер высшего уровня может расти в карьере, устраиваясь на работу в более крупные компании, чем текущая. Также подняться вверх по карьерной лестнице можно, став менеджером проекта или продюсером.
Российский рынок компьютерных игр стремительно развивается. Поэтому спрос на геймдизайнеров будет только расти. Вместе с тем, отечественная игровая индустрия еще недостаточно наполнена высококвалифицированными специалистами. Поэтому те, кто сейчас задумался о получении профессии геймдизайнера, имеют довольно высокие шансы построить успешную карьеру и зарабатывать до 300 тысяч рублей.
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