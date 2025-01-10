Статья обновлена 23 декабря 2024 года.
В статье рассмотрели школы с курсами по французскому языку, в которых можно учиться онлайн — индивидуально с преподавателем, в мини-группах или самостоятельно.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по французскому языку от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 онлайн-школ с курсами по французскому языку
Anecole: школа для изучения французского языка с образовательной лицензией, возможностью получить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом.
TutorOnline: школа с большим выбором преподавателей разных уровней и тарифов обучения.
«Белый кролик»: обучение индивидуально или в паре с преподавателем.
ЕШКО: выпускники могут сдать итоговый экзамен по французскому и получить сертификат школы.
Yes: студенты самостоятельно регулируют нагрузку — сами составляют расписание и выбирают преподавателей.
Ninnel: онлайн-школа, студенты которой сами выбирают длительность занятий.
Melene: школа проводит курсы по подготовке к экзаменам DELF и DALF.
Foxford: школа предлагает курсы для самостоятельного изучения французского, включая программы для школьников.
TopTutors: перед обучением студенты могут пройти два бесплатных пробных урока с разными репетиторами.
Skyford: подготовка к сдаче экзаменов в индивидуальном формате или в мини-группах.
Обзор 10 лучших онлайн-школ французского языка
В онлайн-школах французского языка предлагаются разнообразные программы обучения для разных возрастов, уровней владения языком и целей. В обзоре представлены десять лучших школ, которые отличаются качеством преподавания, гибкостью формата обучения и дополнительными возможностями.
1. Anecole
Обучение проходит в формате индивидуальных занятий с использованием аудио- и видеоматериалов на платформе школы. Все преподаватели проходят двухуровневую проверку соответствия и имеют международные сертификаты. По запросу занятия могут проводить носители языка.
При покупке онлайн-курсов французского языка пакетами по 8, 32, 96, 256 уроков предоставляется скидка. Длительность занятий для детей — 30–45 минут, для взрослых на выбор — 55 или 90 минут.
Цена полностью: от 790 рублей за урок.
Цена в рассрочку: 1000 рублей в месяц.
Длительность: от 8 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Возможность практиковать язык в разговорном клубе.
При покупке пакета уроков доступ в разговорный клуб бесплатный.
Право на оформление налогового вычета.
Преподаватели — обладатели сертификатов CELTA, DELE, DALF, IELTS, TOEFL.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте zoon.ru.
2. TutorOnline
На платформе можно подобрать репетиторов с нужной квалификацией, ознакомиться с отзывами учеников, а также узнать об опыте работы и количестве проведенных занятий. Минимальный тарифный план рассчитан на 16 уроков, которые можно расходовать на уроки с одним или разными преподавателями по любым предметам.
Цена полностью: от 750 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 16 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Бесплатный вводный урок.
Репетиторы доступны 24/7.
Право на налоговый вычет.
При покупке любого пакета курс английского языка в подарок.
Персональные рекомендации по обучению с учетом целей ученика.
Недостатки:
Рассрочка предоставляется при покупке пакета от 32 уроков.
Длительность действия пакетов на базовых тарифах лимитирована.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Белый кролик»
Занятия проходят в Skype или Zoom. Перед началом обучения проводится пробный урок продолжительностью 30 минут, чтобы определить уровень подготовки ученика и составить индивидуальную программу. Оплата возможна минимум за два занятия. Также можно организовать занятия для группы учеников — стоимость обсуждается отдельно.
Цена полностью: от 742 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 2 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Преимущества:
Первый урок бесплатный.
Большая база преподавателей с разным уровнем образования и опыта.
Возможность заниматься с носителем языка.
Скидка при оплате нескольких занятий.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.
4. ЕШКО
Обучение на курсах проходит в онлайн-формате. Учебные материалы можно скачать в личном кабинете или получить по почте. Студенты получают доступ к аудиофайлам для прослушивания и практическим заданиям. Преподаватели проверяют домашние задания, помогают, дают рекомендации и проводят консультации через Skype. В школе доступны курсы для начинающих и для студентов со средним уровнем подготовки.
Цена полностью: от 1240 в месяц.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 20 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: теоретические материалы, практические задания, аудиозаписи.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Возможность выбора скорости обучения — нормальная, ускоренная.
Экспресс-тестирование для проверки уровня знания языка.
Возможность приостановить обучение или перейти на другой курс в любой момент.
Недостатки:
Уроки ориентированы на самостоятельное изучение материала.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. Yes
В школе французского языка студенты с самого первого занятия полностью погружаются в языковую среду — общение ведется исключительно на французском. Учащиеся развивают навыки преодоления языкового барьера, улучшают произношение, тренируют аудирование, чтение и письмо, а также активно расширяют словарный запас. Курсы подходят для детей от трех лет, подростков и взрослых.
Цена полностью: от 550 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 24 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Первый урок бесплатный.
Возможность заниматься дистанционно или очно.
Курсы для любого возраста и уровня подготовки.
Обучение проходит полностью на французском языке.
Недостатки:
Нет оплаты в рассрочку.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
6. Ninnel
Курс французского языка для взрослых проходит онлайн в Скайп. На пробном занятии преподаватель определяет уровень знаний и составляет индивидуальную программу обучения. Студенты могут выбрать продолжительность урока — 45, 60 или 80 минут, а также интенсивность занятий — до 5 раз в неделю. Все преподаватели имеют стаж работы от четырех лет, а для желающих доступны занятия с носителем языка.
Цена полностью: от 880 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Индивидуальная программа для каждого студента.
Скидки при оплате длительного обучения и за приглашение друга.
Оплаченные уроки можно проходить в течение года.
Возврат неиспользованных средств при отказе от продолжения обучения.
Недостатки:
Нет групповых занятий.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
7. Melene
В школе работают русскоговорящие преподаватели с лингвистическим и педагогическим образованием, а также носители языка. Репетитора можно подобрать под любые цели: обучение с нуля, подготовка к международным экзаменам, выпускным испытаниям и другим задачам.
Обучение проходит через современные онлайн-платформы: Skype, Telegram, Google Meet и Zoom. Доступны индивидуальные занятия продолжительностью 45, 60 или 90 минут. Также можно организовать групповые уроки или заниматься в паре с другом.
Цена полностью: от 880 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Бесплатный ознакомительный урок.
Возможность заниматься одному или в паре с близким человеком.
Можно разово оплачивать любое количество уроков.
Дают три урока бесплатно за приглашение друга.
Быстрый возврат средств при окончании обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
8. Foxford
Курс рассчитан на школьников 5–11 классов. Он подходит для изучения языка с нуля, восполнения пробелов, улучшения оценок и подготовки к выпускным экзаменам. Уроки доступны в записи, а материалы соответствуют требованиям ФГОС и охватывают все темы школьной программы.
В рамках курса школьники будут смотреть вебинары, выполнять упражнения и домашние задания. Практические задания проверяются автоматически. Родители могут в любое время отслеживать успеваемость и прогресс ребенка.
Цена полностью: от 4576 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 61 урок.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Бесплатный первый урок.
Материалы курса доступны в личном кабинете в течение учебного года.
Автоматическая проверка домашних заданий.
Родители получают отчет об успеваемости ребенка и срез знаний по каждой пройденной теме.
Возможность оплаты курса материнским капиталом.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателя.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. TopTutors
Курс включает изучение французского языка для общения, бизнеса, путешествий и подготовки к экзаменам: ЕГЭ, ОГЭ, DELF, DALF, TEFAQ. Студенты могут пройти два вводных урока, чтобы выбрать преподавателя, который лучше всего подходит их запросам. При необходимости репетитора можно заменить в процессе обучения.
Материалы, расписание и интенсивность занятий подбираются индивидуально, с учетом уровня подготовки, целей и предпочтений студента. Средний стаж преподавателей составляет десять лет.
Цена полностью: от 700 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Два бесплатных пробных урока с разными преподавателями.
Скидка при единовременной оплате от десяти уроков.
Право приостановить обучение на срок до двух лет или совсем без потери оплаченной суммы.
Возможность корректировать интенсивность обучения и объем домашней работы.
Можно обучаться в паре с близким человеком при условии одинакового уровня владения языком.
Недостатки:
Нет рассрочки.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yell.ru.
10. Skyford
Обучение в школе проводится через Skype, Zoom и ProgressMe. Начать обучение можно с семи лет и любого уровня. Длительность занятий — 30 или 60 минут. Также возможны занятия в группах до четырех человек. Заниматься можно из любой точки мира, доступна оплата из России и из-за рубежа. Школа имеет большую базу преподавателей как из России, так и из франкоговорящих стран.
Цена полностью: от 1000 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок длительностью 30 минут.
Преподаватели: русскоязычные, иностранные, экспаты и носители языка.
Скидка при единовременной покупке от десяти уроков.
Недостатки:
Нет рассрочки.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
Сравнительная таблица лучших онлайн-школ по французскому
Выбор онлайн-школ для изучения французского языка требует внимания к разным деталям: стоимости, возможности пройти пробный урок, выдаче сертификата об окончании курса, наличию носителей языка среди преподавателей. В таблице проанализировали школы, чтобы было удобнее выбирать лучший вариант для обучения.
Какую школу для изучения французского языка выбрать
Онлайн-школы предлагают эффективные методики, удобные форматы занятий и доступ к квалифицированным преподавателям из разных стран. Разнообразие подходов к организации уроков позволяет студентам выбирать школу, максимально отвечающую их уровню подготовки, индивидуальным предпочтениям и целям. Освоить язык с нуля можно на курсах следующих школ:
Anecole: школа для изучения французского языка с образовательной лицензией, возможностью получить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом.
TutorOnline: школа с большим выбором преподавателей разных уровней и тарифов обучения.
«Белый кролик»: обучение индивидуально или в паре с преподавателем.
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