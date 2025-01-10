Французский язык остается одним из самых популярных в мире благодаря своей значимости в международной коммуникации, культуре и бизнесе. Это официальный язык ООН, ЕС и множества международных организаций. Изучить основы грамматики, получить разговорные навыки, подготовиться к международным экзаменам по французскому можно на курсах онлайн-школ.

Статья обновлена 23 декабря 2024 года.

В статье рассмотрели школы с курсами по французскому языку, в которых можно учиться онлайн — индивидуально с преподавателем, в мини-группах или самостоятельно.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по французскому языку от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, Редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс».



ТОП-10 онлайн-школ с курсами по французскому языку

Anecole: школа для изучения французского языка с образовательной лицензией, возможностью получить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом. TutorOnline: школа с большим выбором преподавателей разных уровней и тарифов обучения. «Белый кролик»: обучение индивидуально или в паре с преподавателем. ЕШКО: выпускники могут сдать итоговый экзамен по французскому и получить сертификат школы. Yes: студенты самостоятельно регулируют нагрузку — сами составляют расписание и выбирают преподавателей. Ninnel: онлайн-школа, студенты которой сами выбирают длительность занятий. Melene: школа проводит курсы по подготовке к экзаменам DELF и DALF. Foxford: школа предлагает курсы для самостоятельного изучения французского, включая программы для школьников. TopTutors: перед обучением студенты могут пройти два бесплатных пробных урока с разными репетиторами. Skyford: подготовка к сдаче экзаменов в индивидуальном формате или в мини-группах.

Обзор 10 лучших онлайн-школ французского языка

В онлайн-школах французского языка предлагаются разнообразные программы обучения для разных возрастов, уровней владения языком и целей. В обзоре представлены десять лучших школ, которые отличаются качеством преподавания, гибкостью формата обучения и дополнительными возможностями.

1. Anecole

Обучение проходит в формате индивидуальных занятий с использованием аудио- и видеоматериалов на платформе школы. Все преподаватели проходят двухуровневую проверку соответствия и имеют международные сертификаты. По запросу занятия могут проводить носители языка.

При покупке онлайн-курсов французского языка пакетами по 8, 32, 96, 256 уроков предоставляется скидка. Длительность занятий для детей — 30–45 минут, для взрослых на выбор — 55 или 90 минут.

Цена полностью: от 790 рублей за урок.

Цена в рассрочку: 1000 рублей в месяц.

Длительность: от 8 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Возможность практиковать язык в разговорном клубе.

При покупке пакета уроков доступ в разговорный клуб бесплатный.

Право на оформление налогового вычета.

Преподаватели — обладатели сертификатов CELTA, DELE, DALF, IELTS, TOEFL.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте zoon.ru.

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2. TutorOnline

На платформе можно подобрать репетиторов с нужной квалификацией, ознакомиться с отзывами учеников, а также узнать об опыте работы и количестве проведенных занятий. Минимальный тарифный план рассчитан на 16 уроков, которые можно расходовать на уроки с одним или разными преподавателями по любым предметам.

Цена полностью: от 750 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 16 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Бесплатный вводный урок.

Репетиторы доступны 24/7.

Право на налоговый вычет.

При покупке любого пакета курс английского языка в подарок.

Персональные рекомендации по обучению с учетом целей ученика.

Недостатки:

Рассрочка предоставляется при покупке пакета от 32 уроков.

Длительность действия пакетов на базовых тарифах лимитирована.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Белый кролик»

Занятия проходят в Skype или Zoom. Перед началом обучения проводится пробный урок продолжительностью 30 минут, чтобы определить уровень подготовки ученика и составить индивидуальную программу. Оплата возможна минимум за два занятия. Также можно организовать занятия для группы учеников — стоимость обсуждается отдельно.

Цена полностью : от 742 рублей за урок.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность: от 2 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Преимущества:

Первый урок бесплатный.

Большая база преподавателей с разным уровнем образования и опыта.

Возможность заниматься с носителем языка.

Скидка при оплате нескольких занятий.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

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4. ЕШКО

Обучение на курсах проходит в онлайн-формате. Учебные материалы можно скачать в личном кабинете или получить по почте. Студенты получают доступ к аудиофайлам для прослушивания и практическим заданиям. Преподаватели проверяют домашние задания, помогают, дают рекомендации и проводят консультации через Skype. В школе доступны курсы для начинающих и для студентов со средним уровнем подготовки.

Цена полностью: от 1240 в месяц.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 20 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат : теоретические материалы, практические задания, аудиозаписи.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Возможность выбора скорости обучения — нормальная, ускоренная.

Экспресс-тестирование для проверки уровня знания языка.

Возможность приостановить обучение или перейти на другой курс в любой момент.

Недостатки:

Уроки ориентированы на самостоятельное изучение материала.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. Yes

В школе французского языка студенты с самого первого занятия полностью погружаются в языковую среду — общение ведется исключительно на французском. Учащиеся развивают навыки преодоления языкового барьера, улучшают произношение, тренируют аудирование, чтение и письмо, а также активно расширяют словарный запас. Курсы подходят для детей от трех лет, подростков и взрослых.

Цена полностью: от 550 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 24 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Первый урок бесплатный.

Возможность заниматься дистанционно или очно.

Курсы для любого возраста и уровня подготовки.

Обучение проходит полностью на французском языке.

Недостатки:

Нет оплаты в рассрочку.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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6. Ninnel

Курс французского языка для взрослых проходит онлайн в Скайп. На пробном занятии преподаватель определяет уровень знаний и составляет индивидуальную программу обучения. Студенты могут выбрать продолжительность урока — 45, 60 или 80 минут, а также интенсивность занятий — до 5 раз в неделю. Все преподаватели имеют стаж работы от четырех лет, а для желающих доступны занятия с носителем языка.

Цена полностью: от 880 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность : от 1 урока.

Порог входа : с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Индивидуальная программа для каждого студента.

Скидки при оплате длительного обучения и за приглашение друга.

Оплаченные уроки можно проходить в течение года.

Возврат неиспользованных средств при отказе от продолжения обучения.

Недостатки:

Нет групповых занятий.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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7. Melene

В школе работают русскоговорящие преподаватели с лингвистическим и педагогическим образованием, а также носители языка. Репетитора можно подобрать под любые цели: обучение с нуля, подготовка к международным экзаменам, выпускным испытаниям и другим задачам.

Обучение проходит через современные онлайн-платформы: Skype, Telegram, Google Meet и Zoom. Доступны индивидуальные занятия продолжительностью 45, 60 или 90 минут. Также можно организовать групповые уроки или заниматься в паре с другом.

Цена полностью: от 880 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 1 урока.

Порог входа : с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Бесплатный ознакомительный урок.

Возможность заниматься одному или в паре с близким человеком.

Можно разово оплачивать любое количество уроков.

Дают три урока бесплатно за приглашение друга.

Быстрый возврат средств при окончании обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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8. Foxford

Курс рассчитан на школьников 5–11 классов. Он подходит для изучения языка с нуля, восполнения пробелов, улучшения оценок и подготовки к выпускным экзаменам. Уроки доступны в записи, а материалы соответствуют требованиям ФГОС и охватывают все темы школьной программы.

В рамках курса школьники будут смотреть вебинары, выполнять упражнения и домашние задания. Практические задания проверяются автоматически. Родители могут в любое время отслеживать успеваемость и прогресс ребенка.

Цена полностью: от 4576 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 61 урок.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Бесплатный первый урок.

Материалы курса доступны в личном кабинете в течение учебного года.

Автоматическая проверка домашних заданий.

Родители получают отчет об успеваемости ребенка и срез знаний по каждой пройденной теме.

Возможность оплаты курса материнским капиталом.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателя.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. TopTutors

Курс включает изучение французского языка для общения, бизнеса, путешествий и подготовки к экзаменам: ЕГЭ, ОГЭ, DELF, DALF, TEFAQ. Студенты могут пройти два вводных урока, чтобы выбрать преподавателя, который лучше всего подходит их запросам. При необходимости репетитора можно заменить в процессе обучения.

Материалы, расписание и интенсивность занятий подбираются индивидуально, с учетом уровня подготовки, целей и предпочтений студента. Средний стаж преподавателей составляет десять лет.

Цена полностью: от 700 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 1 урока.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Два бесплатных пробных урока с разными преподавателями.

Скидка при единовременной оплате от десяти уроков.

Право приостановить обучение на срок до двух лет или совсем без потери оплаченной суммы.

Возможность корректировать интенсивность обучения и объем домашней работы.

Можно обучаться в паре с близким человеком при условии одинакового уровня владения языком.

Недостатки:

Нет рассрочки.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yell.ru.

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10. Skyford

Обучение в школе проводится через Skype, Zoom и ProgressMe. Начать обучение можно с семи лет и любого уровня. Длительность занятий — 30 или 60 минут. Также возможны занятия в группах до четырех человек. Заниматься можно из любой точки мира, доступна оплата из России и из-за рубежа. Школа имеет большую базу преподавателей как из России, так и из франкоговорящих стран.

Цена полностью: от 1000 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 1 урока.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок длительностью 30 минут.

Преподаватели: русскоязычные, иностранные, экспаты и носители языка.

Скидка при единовременной покупке от десяти уроков.

Недостатки:

Нет рассрочки.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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Сравнительная таблица лучших онлайн-школ по французскому

Выбор онлайн-школ для изучения французского языка требует внимания к разным деталям: стоимости, возможности пройти пробный урок, выдаче сертификата об окончании курса, наличию носителей языка среди преподавателей. В таблице проанализировали школы, чтобы было удобнее выбирать лучший вариант для обучения.

Какую школу для изучения французского языка выбрать

Онлайн-школы предлагают эффективные методики, удобные форматы занятий и доступ к квалифицированным преподавателям из разных стран. Разнообразие подходов к организации уроков позволяет студентам выбирать школу, максимально отвечающую их уровню подготовки, индивидуальным предпочтениям и целям. Освоить язык с нуля можно на курсах следующих школ:

Anecole: школа для изучения французского языка с образовательной лицензией, возможностью получить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом. TutorOnline: школа с большим выбором преподавателей разных уровней и тарифов обучения. «Белый кролик»: обучение индивидуально или в паре с преподавателем.

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