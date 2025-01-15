Anecole: школа для изучения немецкого языка с образовательной лицензией, возможностью получить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом. DiveLang: студенты школы могут самостоятельно изучать немецкий язык на единой платформе или выбрать индивидуальные занятия с преподавателем. TutorOnline: школа с большим количеством преподавателей разного уровня и несколькими тарифами обучения на выбор. Foxford: желающие выучить немецкий язык могут приобрести курс с готовой программой для самостоятельного изучения, которая также рассчитана на школьников. Melene: среди программ по изучению немецкого языка школа предлагает курсы по подготовке к TestDaF и Start Deutsch. ЕШКО: выпускники школы могут сдать итоговый экзаменационный тест по немецкому языку и получить сертификат школы. Ninnel: школа дистанционного изучения немецкого языка, студенты которой самостоятельно могут выбрать длительность уроков. «Белый кролик»: школа с возможностью заниматься индивидуально или в паре с преподавателем. TopTutors: желающие сдавать ЕГЭ и ОГЭ, Start Deutsch, TestDaF, DSH могут пройти подготовку в онлайн-школе немецкого языка. Yes: студенты школы могут самостоятельно составлять расписание, регулировать нагрузку и выбирать преподавателя.

Обзор 10 лучших онлайн-школ немецкого языка

Онлайн-школы немецкого языка создают комфортные условия для обучения: уроки можно проходить в удобное время, а современные платформы предлагают интерактивные материалы, тренажеры для отработки грамматики, лексики и произношения. Преподаватели помогают преодолеть языковой барьер и подготовиться к международным экзаменам, а постоянная практика делает обучение эффективным и увлекательным.

1. Anecole

Школа предлагает несколько программ для изучения немецкого языка. Есть курсы для детей, начинающих или продолжающих обучение. Также доступны направления: бизнес-немецкий, подготовка к экзаменам и обучение для путешествий. Все программы составляются с учетом личных целей и пожеланий учеников. Расписание занятий студенты могут составить самостоятельно.

Организация имеет образовательную лицензию. Студенты могут оформить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом. В конце курса выпускники получат сертификат, который подтвердит уровень владения немецким языком.

Цена полностью: от 990 рублей за урок.

Цена в рассрочку: от 1000 рублей в месяц.

Длительность: от 8 занятий.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Есть рассрочка.

Есть бесплатный пробный урок.

Занятия проходят на единой платформе.

Преподают лекторы с сертификатами международного образца.

Есть образовательная лицензия — можно оформить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

2. DiveLang

В школе проводятся индивидуальные или групповые занятия по немецкому языку для начинающих и продолжающих изучение. Также есть возможность заниматься самостоятельно на платформе школы.

Обучение проводится с помощью интерактивного учебника в режиме реального времени. Заниматься можно как с компьютера, так и с планшета и мобильного телефона.

Цена полностью: от 1625 рублей в месяц.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 5 занятий.

Порог входа : с нуля.

Формат: индивидуальные и групповые онлайн-занятия с преподавателем, интерактивный учебник, домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Школа имеет образовательную лицензию.

Можно составить индивидуальную программу обучения.

Есть единая платформа для занятий.

Есть бесплатный пробный урок.

Есть индивидуальные и групповые занятия.

Недостатки:

Среди преподавателей нет носителей языка.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

3. TutorOnline

Сервис по подбору репетитора онлайн. Можно найти преподавателя по немецкому языку для подготовки к экзаменам, бизнес-немецкому, для изучения с нуля. Также в критериях можно указать, должен ли быть преподаватель носителем языка.

На сервисе есть возможность познакомиться с рейтингом педагогов, отзывами учеников и количеством проведенных уроков.

Цена полностью: от 750 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 16 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Сервис имеет образовательную лицензию — можно оформить налоговый вычет.

Есть бесплатный пробный урок.

Только индивидуальные занятия.

Среди преподавателей — носители языка.

Есть единая платформа для занятий.

Есть рассрочка.

Недостатки:

Нет групповых занятий.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

4. Foxford

Онлайн-школа предлагает несколько вариантов и программ для изучения немецкого языка. Можно заниматься индивидуально или в мини-группах. Также есть возможность купить готовый видеокурс и заниматься самостоятельно. Есть программы для школьников и взрослых. График занятий составляется индивидуально.

Студенты покупают пакет с необходимым количеством занятий. Далее они могут самостоятельно выбрать нужного преподавателя. На первом занятии репетитор проверяет уровень знаний и составляет персональную программу. Если педагог не подошел, то можно выбрать другого.

Цена полностью: от 4576 рублей за курс.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 4 занятий.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные и групповые онлайн-занятия с преподавателем, видеоуроки, домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Школа имеет образовательную лицензию.

Можно составить индивидуальную программу обучения.

Есть единая платформа для занятий.

Есть индивидуальные и групповые занятия.

Недостатки:

Нет бесплатного пробного урока.

Среди преподавателей нет носителей языка.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

5. Melene

Школа с несколькими курсами по немецкому языку для начинающих и продолжающих. Среди преподавателей есть носители языка и выпускники педагогических и лингвистических факультетов.

Есть три варианта занятий: по 45, 60 или 90 минут. Цена за урок зависит от уровня студента — начальный, средний или высокий. Дополнительно нужно будет оплатить евросбор, если преподаватель — носитель языка.

Цена полностью: от 830 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 1 урока.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Есть бесплатный пробный урок.

Расписание и программа составляются индивидуально.

Среди преподавателей есть носители языка.

Недостатки:

Нет единой образовательной платформы.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте zoon.ru.

6. ЕШКО

Школа с несколькими готовыми курсами для изучения немецкого языка. Студенты самостоятельно изучают материалы, выполняют практические задания и тесты. Всего есть пять программ: углубленный курс для начинающих, базовый, для среднего и высшего уровней, для детей. Все они длятся от 16 до 20 месяцев.

По каждой из программ можно бесплатно скачать пробный урок. Выпускники курса могут сдать итоговый экзаменационный тест и получить сертификат школы.

Цена полностью: от 14 880 рублей за полный курс.

Цена в рассрочку: от 1240 рублей в месяц.

Длительность: от 16 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Есть бесплатный пробный урок.

Школа выдает сертификат об окончании.

Есть обратная связь от преподавателей.

Занятия проходят на единой платформе.

Есть образовательная лицензия.

Недостатки:

Нет групповых или индивидуальных занятий напрямую с преподавателем.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

7. Ninnel

Школа предлагает занятия по немецкому языку по видеосвязи через Skype. На бесплатном пробном уроке студенты могут познакомиться с преподавателем и составить индивидуальную программу обучения. Язык преподают репетиторы с опытом работы от 4 до 35 лет. Все они имеют профильное образование и сертификаты, подтверждающие уровень владения языком.

На выбор можно приобрести пакет из 20 или 50 уроков или оплачивать каждое занятие отдельно. Также занятия различаются по длительности — есть уроки по 45, 60 или 80 минут. Стоимость занятий зависит от уровня подготовки студента и преподавателя.

Цена полностью: от 800 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 1 урока.

Порог входа : с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Есть бесплатный пробный урок.

Индивидуальные занятия с преподавателем.

Индивидуальная программа обучения.

Можно выбрать преподавателей и длительность занятий.

Недостатки:

Нет групповых занятий.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

8. «Белый кролик»

Школа с индивидуальной программой обучения для каждого студента. Изучающие немецкий язык могут самостоятельно выбрать длительность уроков, например, по 45, 60 или 90 минут. Также можно выбрать специализированные курсы по подготовке к экзаменам, бизнес-немецкому и с получением сертификата.

Школа не проводит набор на групповые занятия, но студент может заниматься с напарником. Стоимость парных занятий необходимо запрашивать индивидуально.

Цена полностью: от 742 рублей за занятие.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 2 занятий.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Есть бесплатный пробный урок.

Индивидуальные или парные занятия.

Можно выбрать длительность занятий и программу.

Преподают лекторы с высшим образованием и сертификатами международного образца.

Недостатки:

Нет единой платформы.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

9. TopTutors

Онлайн-школа с пятью программами обучения на выбор. Студенты могут изучать немецкий для бизнеса, путешествий, пройти общий курс или разговорный. Также есть возможность подготовки к пяти экзаменам: ЕГЭ и ОГЭ, Start Deutsch, TestDaF, DSH.

Все занятия проходят индивидуально с преподавателями по Skype. Ученики могут самостоятельно выбрать преподавателя и длительность уроков — 45, 60 или 90 минут.

Цена полностью: от 700 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 45 минут.

Порог входа: с нуля.

Формат : индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Есть бесплатный пробный урок.

Можно выбрать длительность и интенсивность занятий, преподавателя.

Преподают лекторы с высшим образованием и сертификатами международного образца.

Недостатки:

Нет единой платформы.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте irecommend.ru.

10. Yes

Студенты могут выбрать один из пяти вариантов обучения: индивидуальные уроки с репетитором немецкого языка, в группах от двух, трех, четырех человек или с носителем языка. Для каждого из вариантов стоимость урока и продолжительность разные.

Перед началом занятий студенты проходят два теста на определение уровня владения языком. Один тест дистанционный, второй — по Skype. Главное преимущество — после можно пройти бесплатный урок и оплатить последующие занятия.

Цена полностью : от 590 рублей за урок.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность : от 45 минут.

Порог входа : с нуля.

Формат : индивидуальные или групповые онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Есть пробный бесплатный урок.

Есть пять вариантов обучения.

Школа выдает сертификат.

Среди преподавателей есть носители языка.

Недостатки:

Бесплатный урок можно получить только после двух тестирований.

Стоимость занятий с носителем выше в два раза.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеkurshub.ru.