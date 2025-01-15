Статья обновлена 27 декабря 2024 года.
В статье собрали лучшие онлайн-школы немецкого языка, которые предлагают разные форматы обучения. Можно заниматься индивидуально, в парах с преподавателем или выбрать самостоятельное обучение. Некоторые школы выдают сертификаты и помогают сдать языковые тесты.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по немецокму языку от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 онлайн-школ с курсами по немецкому языку
Anecole: школа для изучения немецкого языка с образовательной лицензией, возможностью получить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом.
DiveLang: студенты школы могут самостоятельно изучать немецкий язык на единой платформе или выбрать индивидуальные занятия с преподавателем.
TutorOnline: школа с большим количеством преподавателей разного уровня и несколькими тарифами обучения на выбор.
Foxford: желающие выучить немецкий язык могут приобрести курс с готовой программой для самостоятельного изучения, которая также рассчитана на школьников.
Melene: среди программ по изучению немецкого языка школа предлагает курсы по подготовке к TestDaF и Start Deutsch.
ЕШКО: выпускники школы могут сдать итоговый экзаменационный тест по немецкому языку и получить сертификат школы.
Ninnel: школа дистанционного изучения немецкого языка, студенты которой самостоятельно могут выбрать длительность уроков.
«Белый кролик»: школа с возможностью заниматься индивидуально или в паре с преподавателем.
TopTutors: желающие сдавать ЕГЭ и ОГЭ, Start Deutsch, TestDaF, DSH могут пройти подготовку в онлайн-школе немецкого языка.
Yes: студенты школы могут самостоятельно составлять расписание, регулировать нагрузку и выбирать преподавателя.
Обзор 10 лучших онлайн-школ немецкого языка
Онлайн-школы немецкого языка создают комфортные условия для обучения: уроки можно проходить в удобное время, а современные платформы предлагают интерактивные материалы, тренажеры для отработки грамматики, лексики и произношения. Преподаватели помогают преодолеть языковой барьер и подготовиться к международным экзаменам, а постоянная практика делает обучение эффективным и увлекательным.
1. Anecole
Школа предлагает несколько программ для изучения немецкого языка. Есть курсы для детей, начинающих или продолжающих обучение. Также доступны направления: бизнес-немецкий, подготовка к экзаменам и обучение для путешествий. Все программы составляются с учетом личных целей и пожеланий учеников. Расписание занятий студенты могут составить самостоятельно.
Организация имеет образовательную лицензию. Студенты могут оформить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом. В конце курса выпускники получат сертификат, который подтвердит уровень владения немецким языком.
Цена полностью: от 990 рублей за урок.
Цена в рассрочку: от 1000 рублей в месяц.
Длительность: от 8 занятий.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Есть рассрочка.
Есть бесплатный пробный урок.
Занятия проходят на единой платформе.
Преподают лекторы с сертификатами международного образца.
Есть образовательная лицензия — можно оформить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.
2. DiveLang
В школе проводятся индивидуальные или групповые занятия по немецкому языку для начинающих и продолжающих изучение. Также есть возможность заниматься самостоятельно на платформе школы.
Обучение проводится с помощью интерактивного учебника в режиме реального времени. Заниматься можно как с компьютера, так и с планшета и мобильного телефона.
Цена полностью: от 1625 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 5 занятий.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные и групповые онлайн-занятия с преподавателем, интерактивный учебник, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Школа имеет образовательную лицензию.
Можно составить индивидуальную программу обучения.
Есть единая платформа для занятий.
Есть бесплатный пробный урок.
Есть индивидуальные и групповые занятия.
Недостатки:
Среди преподавателей нет носителей языка.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
3. TutorOnline
Сервис по подбору репетитора онлайн. Можно найти преподавателя по немецкому языку для подготовки к экзаменам, бизнес-немецкому, для изучения с нуля. Также в критериях можно указать, должен ли быть преподаватель носителем языка.
На сервисе есть возможность познакомиться с рейтингом педагогов, отзывами учеников и количеством проведенных уроков.
Цена полностью: от 750 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 16 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Сервис имеет образовательную лицензию — можно оформить налоговый вычет.
Есть бесплатный пробный урок.
Только индивидуальные занятия.
Среди преподавателей — носители языка.
Есть единая платформа для занятий.
Есть рассрочка.
Недостатки:
Нет групповых занятий.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. Foxford
Онлайн-школа предлагает несколько вариантов и программ для изучения немецкого языка. Можно заниматься индивидуально или в мини-группах. Также есть возможность купить готовый видеокурс и заниматься самостоятельно. Есть программы для школьников и взрослых. График занятий составляется индивидуально.
Студенты покупают пакет с необходимым количеством занятий. Далее они могут самостоятельно выбрать нужного преподавателя. На первом занятии репетитор проверяет уровень знаний и составляет персональную программу. Если педагог не подошел, то можно выбрать другого.
Цена полностью: от 4576 рублей за курс.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 4 занятий.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные и групповые онлайн-занятия с преподавателем, видеоуроки, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Школа имеет образовательную лицензию.
Можно составить индивидуальную программу обучения.
Есть единая платформа для занятий.
Есть индивидуальные и групповые занятия.
Недостатки:
Нет бесплатного пробного урока.
Среди преподавателей нет носителей языка.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. Melene
Школа с несколькими курсами по немецкому языку для начинающих и продолжающих. Среди преподавателей есть носители языка и выпускники педагогических и лингвистических факультетов.
Есть три варианта занятий: по 45, 60 или 90 минут. Цена за урок зависит от уровня студента — начальный, средний или высокий. Дополнительно нужно будет оплатить евросбор, если преподаватель — носитель языка.
Цена полностью: от 830 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Есть бесплатный пробный урок.
Расписание и программа составляются индивидуально.
Среди преподавателей есть носители языка.
Недостатки:
Нет единой образовательной платформы.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте zoon.ru.
6. ЕШКО
Школа с несколькими готовыми курсами для изучения немецкого языка. Студенты самостоятельно изучают материалы, выполняют практические задания и тесты. Всего есть пять программ: углубленный курс для начинающих, базовый, для среднего и высшего уровней, для детей. Все они длятся от 16 до 20 месяцев.
По каждой из программ можно бесплатно скачать пробный урок. Выпускники курса могут сдать итоговый экзаменационный тест и получить сертификат школы.
Цена полностью: от 14 880 рублей за полный курс.
Цена в рассрочку: от 1240 рублей в месяц.
Длительность: от 16 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Есть бесплатный пробный урок.
Школа выдает сертификат об окончании.
Есть обратная связь от преподавателей.
Занятия проходят на единой платформе.
Есть образовательная лицензия.
Недостатки:
Нет групповых или индивидуальных занятий напрямую с преподавателем.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. Ninnel
Школа предлагает занятия по немецкому языку по видеосвязи через Skype. На бесплатном пробном уроке студенты могут познакомиться с преподавателем и составить индивидуальную программу обучения. Язык преподают репетиторы с опытом работы от 4 до 35 лет. Все они имеют профильное образование и сертификаты, подтверждающие уровень владения языком.
На выбор можно приобрести пакет из 20 или 50 уроков или оплачивать каждое занятие отдельно. Также занятия различаются по длительности — есть уроки по 45, 60 или 80 минут. Стоимость занятий зависит от уровня подготовки студента и преподавателя.
Цена полностью: от 800 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Есть бесплатный пробный урок.
Индивидуальные занятия с преподавателем.
Индивидуальная программа обучения.
Можно выбрать преподавателей и длительность занятий.
Недостатки:
Нет групповых занятий.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
8. «Белый кролик»
Школа с индивидуальной программой обучения для каждого студента. Изучающие немецкий язык могут самостоятельно выбрать длительность уроков, например, по 45, 60 или 90 минут. Также можно выбрать специализированные курсы по подготовке к экзаменам, бизнес-немецкому и с получением сертификата.
Школа не проводит набор на групповые занятия, но студент может заниматься с напарником. Стоимость парных занятий необходимо запрашивать индивидуально.
Цена полностью: от 742 рублей за занятие.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 2 занятий.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Есть бесплатный пробный урок.
Индивидуальные или парные занятия.
Можно выбрать длительность занятий и программу.
Преподают лекторы с высшим образованием и сертификатами международного образца.
Недостатки:
Нет единой платформы.
4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.
9. TopTutors
Онлайн-школа с пятью программами обучения на выбор. Студенты могут изучать немецкий для бизнеса, путешествий, пройти общий курс или разговорный. Также есть возможность подготовки к пяти экзаменам: ЕГЭ и ОГЭ, Start Deutsch, TestDaF, DSH.
Все занятия проходят индивидуально с преподавателями по Skype. Ученики могут самостоятельно выбрать преподавателя и длительность уроков — 45, 60 или 90 минут.
Цена полностью: от 700 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 45 минут.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Есть бесплатный пробный урок.
Можно выбрать длительность и интенсивность занятий, преподавателя.
Преподают лекторы с высшим образованием и сертификатами международного образца.
Недостатки:
Нет единой платформы.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте irecommend.ru.
10. Yes
Студенты могут выбрать один из пяти вариантов обучения: индивидуальные уроки с репетитором немецкого языка, в группах от двух, трех, четырех человек или с носителем языка. Для каждого из вариантов стоимость урока и продолжительность разные.
Перед началом занятий студенты проходят два теста на определение уровня владения языком. Один тест дистанционный, второй — по Skype. Главное преимущество — после можно пройти бесплатный урок и оплатить последующие занятия.
Цена полностью: от 590 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 45 минут.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные или групповые онлайн-занятия с преподавателем, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Есть пробный бесплатный урок.
Есть пять вариантов обучения.
Школа выдает сертификат.
Среди преподавателей есть носители языка.
Недостатки:
Бесплатный урок можно получить только после двух тестирований.
Стоимость занятий с носителем выше в два раза.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеkurshub.ru.
Сравнительная таблица лучших онлайн-школ по немецкому
На рынке онлайн-образования большой выбор онлайн-школ для изучения немецкого языка. В таблице сравнили основные характеристики.
Какую школу для изучения немецкого языка выбрать
Для выбора онлайн-школы по изучению немецкого языка необходимо определиться с целью. Например, нужно подготовиться к экзаменам или иностранный язык нужен для бизнеса. Некоторые школы также предлагают курсы для самостоятельного изучения или помогают найти репетитора для индивидуальных занятий. Научиться говорить по-немецки с нуля можно в следующих школах:
Anecole: школа для изучения немецкого языка с образовательной лицензией, возможностью получить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом.
DiveLang: студенты школы могут самостоятельно изучать немецкий язык на единой платформе или выбрать индивидуальные занятия с преподавателем.
TutorOnline: школа с большим количеством преподавателей разного уровня и несколькими тарифами обучения на выбор.
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