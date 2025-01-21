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50 курсов UI/UX-дизайна от лучших онлайн-школ

UX/UI-дизайнер участвует в разработке и улучшении ИТ-продуктов, анализирует пользовательский опыт и создает интуитивно понятные интерфейсы. Спрос на эту профессию растет с каждым годом. Освоить необходимые навыки, чтобы начать зарабатывать от 60 до 160 тысяч рублей и выше, можно на онлайн-курсах.

Статья обновлена 16 декабря 2024 года.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы найти лучшие курсы для старта, изучили программы онлайн-школ UX/UI-дизайна и отзывы о них. Также оценили удобство формата обучения и практическую направленность. Учитывали независимые оценки в открытых источниках: «Сравни.ру», «Отзовик», «Яндекс» и Tutortop. Добавляли в подборку программы, которые имеют положительные отзывы минимум в двух агрегаторах. 

Дарья Лубнина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 онлайн-школ с курсами по UI/UX-дизайну

  1. Bang Bang Education: десятимесячный курс по UX/UI-дизайну с обратной связью от экспертов из «Райффайзенбанка», «Яндекса», VK Group, МТС и защитой проектов перед представителями индустрии. 

  2. Contented: практическое обучение UX/UI-дизайну с нагрузкой до десяти часов в неделю и возможностью начать работать по профессии уже на четвертом месяце. 

  3. «Нетология»: базовая и расширенная траектории обучения на выбор для быстрого старта или глубокого погружения в профессию (промокод GDEKURS — скидка 5% на обучение).

  4. «Компьютерная академия TOP»: обучение без предварительно записанных видеоуроков — только «живые» онлайн-занятия с преподавателями дважды в неделю и практика с обратной связью.

  5. «Бруноям»: пятимесячный курс с индивидуальной помощью в трудоустройстве и поддержкой наставника в течение года после окончания обучения.

  6. «Логомашина»: программа, разработанная в партнерстве с агентством продуктового дизайна OUT.agency, с оплачиваемой стажировкой для лучших студентов.

  7. Skillbox: обучение с практикой в команде дизайнеров Skillbox и открытыми защитами проектов для крупных заказчиков (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).

  8. Skypro: курс с бесплатным доступом к первым урокам по каждой теме и началом карьеры с четвертого месяца обучения. 

  9. «Яндекс Практикум»: базовая и расширенная траектории обучения с бесплатной помощью в трудоустройстве в течение семи месяцев после выпуска.

  10. Eduson Academy: курс с оплачиваемой стажировкой, годом кураторской поддержки после окончания и доступом к материалам навсегда, включая будущие обновления программы.

Обзор 20 лучших онлайн-курсов по UX/UI-дизайну

Чтобы стать UX/UI-дизайнером, важно изучить основы дизайна и разобраться в принципах взаимодействия пользователей с интерфейсами. Также нужно научиться работать с инструментами, такими как Figma, Adobe Photoshop, Illustrator и Tilda. Эти навыки можно получить на онлайн-курсах, где обучение включает практику на реальных задачах. Многие программы дают возможность начать карьеру уже в процессе обучения.

1. «UX/UI-дизайнер» — Bang Bang Education

На курсе обучают созданию сервисов, которые определяют будущее рынка. Программа разработана совместно со специалистами продуктово-технологической компании Samokat.tech и дизайн-агентства AIC. Студенты изучают только то, что пригодится в работе, и практикуются на реальных задачах. Лекции проходят в формате видеоуроков от 15 до 30 минут.

На период обучения предоставляется подписка на Figma для практики и тренажер для самостоятельной отработки навыков. 

В Bang Bang Education готовят профессиональных UX/UI-дизайнеров, которые отвечают за то, каким будет взаимодействие с интерфейсом: разрабатывают информационную архитектуру и логику сервиса, а также проектируют опыт пользователя. Задача специалиста — сделать так, чтобы цифровой продукт был прост и удобен, у него была понятная навигация и функции. На курсе студенты учатся работать в Figma, исследовать целевую аудиторию, проводить пользовательские интервью — CustDev, а также создавать интерфейсы и  работать с визуальным стилем продукта: цветами, стилем кнопок, графикой и анимацией.

  • Цена полностью: от 139 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4634 рублей в месяц на 30 месяцев.

  • Длительность: от 10 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тренажер.

  • Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: курс лекций по трудоустройству, помощь в подготовке резюме и портфолио. 

Программа:

  • Основы UI. Визуальный дизайн.

  • Интерактивный дизайн. Проектирование веб-сервиса.

  • UX-исследования. Проектирование пользовательского опыта.

  • Дизайн мобильных интерфейсов.

  • Разработка цифрового продукта.

Достоинства:

  • Десять работ в портфолио.

  • Помощь с трудоустройством на всех тарифах.

  • Защита проектов перед крупными заказчиками услуг UX/UI-дизайна из индустрии.

  • Профессиональная обратная связь от сотрудников «Яндекса», «Райффайзенбанка», «Самоката», VK Group, МТС, «Сбера».

  • Стажировки и практика у партнеров курса: в дизайн-агентстве AIC и продуктово-технологической компании Samokat.tech.

Недостатки:

  • Обучение начинается только со стартом всего потока.

  • Доступ к материалам на 6 месяцев после завершения программы, дальше — за 30% от стоимости курса на дату покупки.

 5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Профессия “UX/UI-дизайнер”» — Contented

Программа постепенного погружения в UX и UI разработана совместно с международным digital-агентством Cuberto. Преподаватели — дизайнеры из «Райффайзенбанка», VK Group, «Ситимобил» и Tele2.

Студенты получают настоящий опыт работы: проходят стажировку, участвуют в соревнованиях, задачи для которых дают партнеры курса. Лучшие проекты реализуются, а их авторы получают приглашение к сотрудничеству. 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 3886 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 8,5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: вакансии от партнеров, помощь в подготовке к собеседованию и выходу на зарубежный рынок. 

Программа:

  • Все этапы проектирования UX/UI-интерфейсов: от получения задания до создания дизайн-концепции и передачи в разработку.

  • Особенности дизайна мобильных приложений, веб-интерфейсов.

  • Бонусные курсы: Adobe Illustrator, Cinema 4D, английский язык для дизайнеров.

Достоинства:

  • Четырехнедельная программа сопровождения трудоустройства.

  • Три тарифа обучения, которые отличаются наличием и числом индивидуальных консультаций.

  • Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса бесплатно на всех тарифах.

  • Обучение в школе лидерства и управления командой для лучших студентов, есть предварительный отбор.

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.  

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3. «Профессия “UX/UI-дизайнер”» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Курс с двумя образовательными траекториями: базовой и расширенной. В базовую входят темы по основам профессии UX/UI-дизайнера. В расширенный вариант включены модули по созданию сайтов на Tilda, работе с графикой и анимацией в Cinema 4D, ProtoPie и After Effects.

Изучение дополнительных модулей позволяет стать специалистом продвинутого уровня и претендовать на более высокую должность и зарплату.

  • Цена полностью: от 136 100 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3979 рублей на 36 месяцев.

  • Длительность: от 9 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: курс по трудоустройству, пошаговый карьерный план, рекомендации по составлению и резюме и портфолио.

Программа:

  • Основы Adobe Photoshop, Illustrator и Figma.

  • Принципы формирования визуального языка приложения.

  • UX-проектирование веб-интерфейсов, разработка прототипов.

 Достоинства:

  • Практика над реальными проектами в «Нетологии» и у партнеров: компании «ВкусВилл», Okko и МТС.

  • Преподаватели — дизайнеры из «Газпромбанка», Ozon, «Сбера» и МТС.

  • Защита дипломных проектов перед потенциальными работодателями по желанию.

  • Бесплатные модули по деловому английскому языку, работе с нейросетями и самостоятельному поиску заказов.

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока по расписанию.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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4. «Web-дизайн (UX/UI)» — «Компьютерная академия ТОР»

На курсе по веб-дизайну студенты научатся создавать понятные кнопки и формы для сайтов и приложений. Занятия проходят онлайн дважды в неделю.

Уроки включают теорию и примеры решения реальных задач. Теоретическая база закрепляется выполнением практических заданий, обратная связь по которым приходит в течение трех дней.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 3670 рублей в месяц на 6 месяцев. 

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, вакансии от партнеров.

Программа:

  • Анализ аудитории и потребностей.

  • Информационная архитектура приложения.

  • Основы веб-дизайна и создания концепции продукта.

  • Особенности разработки мобильных интерфейсов. 

  • Тестирование удобства пользовательских интерфейсов.

Достоинства:

  • Пробный урок бесплатно.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Только онлайн-взаимодействие с преподавателями, без предварительно записанных видеоуроков.

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока по расписанию.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Онлайн-курс “Веб-дизайнер” с нуля» — «Бруноям»

На курсе студенты учатся создавать удобные сайты и приложения в Figma, работать в Adobe Photoshop, After Effects, Tilda и ProtoPie. Учиться можно в своем темпе. В программе — четко структурированные видеоматериалы с таймкодами, охватывающие все необходимое для начинающих веб-дизайнеров.

На протяжении всего обучения поддерживают кураторы. Они не дают готовых решений, а подталкивают к ним, чтобы студенты получали собственный опыт.

  • Цена полностью: от 59 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4991 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: модуль по поиску клиентов, помощь в составлении резюме, создании портфолио и подготовке к собеседованиям.

Программа:

  • Основные понятия UX/UI-дизайна.

  • Работа с графическими элементами в Figma.

  • Создание дизайн-концепции и прототипов сайтов и приложений.

Достоинства:

  • Обучение в комфортном темпе.

  • Год поддержки от куратора после окончания обучения.

  • Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.

Недостатки:

  • Основная часть обучения посвящена работе в Figma, другим инструментам уделяется меньше внимания.

4,9 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «UX/UI-дизайнер» — «Логомашина»

Курс создан на базе опыта «Логомашины» в партнерстве с OUT.agency — разработчиком проектов для «Яндекса», LEGO, VK Group и «ВкусВилла». Студенты смотрят предварительно записанные уроки и выполняют практические задания.

На каждую работу предусмотрено более часа обратной связи. В среднем на один проект приходится от двух до десяти правок — ограничений по количеству проверок нет.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 5167 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 13 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: доступ к закрытым чатам с вакансиями, карьерные консультации, тестовое собеседование. 

Программа:

  • Основы цифрового дизайна.

  • UX-проектирование и UI-дизайн сайтов.

  • Особенности дизайна интерфейсов мобильных и веб-приложений.

  • Работа в Figma, Adobe Photoshop, Tilda.

Достоинства:

  • Библиотека бесплатных материалов по дизайну.

  • Уроки по английскому языку и работе с нейросетями в подарок.

  • Нет ограничений по количеству проверок практических заданий.

  • Гарантированное трудоустройство и помощь на испытательном сроке.

  • Выбор специализации на тарифе «Премиум»: продуктовый дизайнер или дизайнер мобильных приложений.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Профессия “UX/UI-дизайнер”» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Курс для изучения UX/UI-дизайна на практике. Можно выбрать сложность заданий: начать с простых или сразу взяться за сложные проекты. За каждую практическую работу начисляются баллы, которые позволяют переходить на новые уровни. После двух месяцев обучения можно подать заявку на практику в команде дизайнеров Skillbox или у партнеров.

Защита проектов проходит перед реальными заказчиками. Авторы лучших работ могут получить приглашение на работу. 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 4713 рублей в месяц на 22 месяца.

  • Длительность: 9 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: видеокурс по трудоустройству, доступ в закрытый чат с вакансиями, помощь в составлении резюме и портфолио.

Программа:

  • Основы дизайна цифровых продуктов.

  • Проектирование многостраничных сайтов.

  • Углубление в UX-дизайн в сфере электронной коммерции.

Достоинства:

  • Открытые защиты проектов от крупных заказчиков.

  • Год обучения в школе английского языка Skillbox в подарок.

  • Преподаватели-практики: продуктовый дизайнер «Дзена», дизайнер MasterCard, арт-директоры студий Blueant и Paratype. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Курс “Веб-дизайнер” с нуля» — Skypro

Программа курса основана на анализе рынка труда и задачах начинающих дизайнеров. Практика есть в каждом уроке. Все задания — реальные тестовые с собеседований, заказы с бирж удаленной работы или рабочие проекты преподавателей.

Практические задания проверяют дизайнеры с опытом, а не алгоритмы. Кураторы дают развивающую обратную связь до тех пор, пока студент не поймет ответ. Раз в неделю преподаватели решают задания вместе с группой и сразу отвечают на вопросы.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 4919 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 10 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: встречи в формате «Вопрос — ответ», видеоуроки, практические задания с проверкой.

  • Документ об окончании: сертификат или диплом о дополнительном профессиональном образовании.

  • Помощь с трудоустройством: партнерские вакансии, помощь в составлении резюме и портфолио, тренировка прохождения собеседований.

Программа:

  • Основы коммуникативного дизайна.

  • Введение в UX/UI, аналитика и создание дизайн-концепции.

  • Работа в Figma, Tilda, Adobe Photoshop, Illustrator.

  • Синтаксис верстки в браузере HTML и CSS.

  • Создание 2D-анимации в Adobe After Effects.  

Достоинства:

  • Безлимитные карьерные консультации до трудоустройства. 

  • Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.

  • Дополнительные полтора месяца обучения за счет школы, если студент не усвоит материал.

  • Преподаватели-практики, которые работали с «Роскосмосом», «Т-Банком», «Сбером».

Недостатки:

  • Бонусные курсы по английскому языку для ИТ-специалистов и нейросетям в графическом дизайне только на тарифе «Индивидуальный»

  • Неограниченное количество студентов в группе.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Курс “Дизайнер интерфейсов”» — «Яндекс Практикум»

Студенты пройдут через весь процесс разработки UX/UI-дизайна и соберут портфолио минимум из пяти проектов. Есть базовый и расширенный форматы — во втором больше навыков, которые помогут найти работу и быстрее вырасти до средней позиции.

Обучение состоит из трех частей: теории в интерактивном учебнике, заданий для самостоятельной практики и онлайн-встреч с преподавателями. 

  • Цена полностью: от 139 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 17 000 рублей в месяц на 9 месяцев.

  • Длительность: 9 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, интерактивный учебник, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и портфолио, вакансии и стажировки от партнеров, пробные собеседования.

Программа:

  • Аудитория и визуальная коммуникация.

  • Композиция и сетки в дизайне.

  • Основы типографики и работа с текстом.

  • Проектирование интерфейсов.

  • Анимация, иконки и визуальный дизайн.

Достоинства:

  • Базовый и расширенный форматы курса.

  • Первые шесть часов обучения бесплатные.

  • Обновление программы каждые полгода.

  • Предусмотрены каникулы для отдыха или повторения сложных тем.

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока по расписанию.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Веб-дизайнер» — Eduson Academy

Курс состоит из теории в формате видеолекций, погружения в реальные рабочие задачи и практических проектов. Результат — полный набор инструментов дизайнера. Форматов несколько — от быстрого освоения навыков, необходимых для трудоустройства, до получения полноценной профессии и личных карьерных консультаций.

К результату ведут дизайнеры из ведущих компаний: «Яндекса», X5 Retail Group, РБК, Mail.ru Group, «Самолета» и Ozon. 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 2960 рублей в месяц.

  • Длительность: 4 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме и портфолио, подготовка к техническому собеседованию.

Программа:

  • Предварительный анализ, конкуренты и целевая аудитория.

  • Основы дизайна: композиция, работа с сетками и цветом, типографика.

  • Прототипирование и адаптивный дизайн в Figma.

  • UX-дизайн и пользовательские сценарии.

  • Создание сайтов на Tilda.

Достоинства:

  • Дополнительный курс по нейросетям для дизайнера. 

  • Стажировка в Eduson или у партнеров: UpMarket, Septivit, KrasotkaPro.

  • Год поддержки от куратора по всем вопросам, связанным с обучением и стартом карьеры.

  • Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «UI/UX-дизайнер. Проектирование интерфейсов» — НИИДПО

Цена: 94 300 рублей или в рассрочку от 5240 рублей в месяц на 18 месяцев.

Обратная связь: проверка практических заданий и консультации по темам курса.

О чем курс

Партнерская программа профессионального обучения НИИДПО и академии дизайна Pentaschool. В стоимость входят текстовые и видеоматериалы, консультации преподавателей по темам курса. Доступ к лекциям и пособиям сохраняется после завершения обучения.

Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке. Предусмотрена оплачиваемая стажировка и помощь в трудоустройстве: карьерные консультации, доступ к закрытому каналу в Telegram с вакансиями. 

12. «Станьте UI/UX-дизайнером» — Pentaschool

Цена: 94 300 рублей или в рассрочку от 5239 рублей в месяц на 18 месяцев.

Обратная связь: общение с преподавателями на вебинарах, обратная связь по практическим заданиям.

О чем курс

В программе 22 дисциплины — от знакомства с профессией до практикумов по созданию сайтов и мобильных приложений. Преподают бизнес-аналитики и UI/UX-дизайнеры, которые разрабатывали «Госуслуги», Delivery Club, сервисы «Яндекса» и экосистему «Сбера».

Предусмотрена оплачиваемая стажировка в Mors Marketing & Design, «Аналитикуме» и компаниях-партнерах Pentaschool. А еще — помощь с трудоустройством: карьерные консультации и подборки вакансий. 

13. «Профессия UX/UI-дизайнер» — Geekbrains

Цена: в рассрочку от 4646 рублей в месяц на 36 месяцев.

Обратная связь: общение с преподавателями на вебинарах, обратная связь по практическим заданиям.

О чем курс

Совместная программа Geekbrains и Skillbox, которая включает все, что нужно для старта карьеры в UX/UI-дизайне. Теория записана заранее — можно изучать текстовые и видеоматериалы в удобное время и возвращаться к ним для повторения. Сложные темы студенты разбирают вместе с преподавателями на онлайн-встречах. Практику отрабатывают на задачах от реальных заказчиков.

Предусмотрена помощь с трудоустройством: карьерные консультации, пробные собеседования и рекомендательные письма напрямую партнерам школы. 

14. «Веб-дизайнер» — «Университет “Синергия”»

Цена: в рассрочку от 3697 рублей в месяц на 24 месяца. 

Обратная связь: общение с преподавателями на вебинарах, обратная связь по практическим заданиям.

О чем курс

За полгода студенты освоят навыки веб-дизайна с нуля и реализуют 15 проектов для портфолио. Формат занятий смешанный. Смотреть видеоуроки и выполнять практические задания можно в удобное время, а посещать онлайн-встречи с преподавателями — по расписанию.

Студенты примут участие в разработке дизайн-проектов в составе креативной рабочей группы и пройдут оплачиваемую стажировку. 

15. «Онлайн-курсы UX-дизайна» — «Международная школа профессий»

Цена: от 14 800 рублей или в рассрочку от 5000 рублей в месяц.

Обратная связь: общение с преподавателем на вебинарах дважды в неделю.

О чем курс

Базовый курс по основам UX-дизайна с акцентом на практическое применение знаний и быстрый результат. За пять недель студенты научатся проводить UX-исследования сайтов и разрабатывать удобные интерфейсы.

Выпускники получают сертификат. Доступ к материалам и записям вебинаров остается еще на три месяца после окончания курса.

16. «Веб-дизайн: от творческой идеи до воплощения» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Цена: от 33 989 рублей или в рассрочку 2833 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: общение с преподавателями на вебинарах, обратная связь по практическим работам.

О чем курс

Программа профессиональной переподготовки, составленная с учетом требований работодателей. Студенты изучают цифровые технологии в дизайне, создают макеты в Adobe Photoshop и Illustrator.

Формат — онлайн-вебинары с возможностью просмотра записей в течение всего срока обучения. Продолжительность — десять месяцев, но можно пройти ускоренный курс.

17. «Web-дизайн» — АПОК

Цена: от 29 990 рублей или в рассрочку от 2499 рублей на 12 месяцев.

Обратная связь: в зависимости от тарифа.

О чем курс

Обучение графическому дизайну, разработке сайтов и мобильных приложений. Учебный план включает 10 дисциплин, среди которых: технология программирования, управление данными, проектирование и администрирование информационных систем — всего 252 академических часа.

При необходимости можно вносить изменения в программу, но итоговая стоимость обучения будет выше.  

18. «Web-дизайн» — «Федкурс»

Цена: от 5880 рублей.

Обратная связь: нет.

О чем курс

На курсе студенты научатся разрабатывать дизайн мобильных приложений и юзабилити сайтов. А еще — оформлять визуальную часть проекта и работать в графических редакторах. Программа рассчитана на 252 академических часа.

Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке. Доступ к материалам курса бессрочный.

19. «Веб-дизайн» — ЭКОДПО

Цена: от 24 990 рублей или в рассрочку от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: нет.

О чем курс

Получить дополнительное профессиональное образование можно за полтора месяца. Минимальная длительность переподготовки — 252 академических часа. В программе — основы объектно-ориентированного программирования и компьютерной графики.

Студенты учатся проектировать интерфейсы сайтов и мобильных приложений и разрабатывать дизайн-систему. 

20. «Станьте дизайнером с нуля до PRO с бессрочной карьерной поддержкой» — Yudaev.School

Цена: в рассрочку от 3957 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: общение с преподавателями на вебинарах один раз в месяц, разбор практических работ.

О чем курс

На курсе студенты освоят актуальные направления в дизайне: веб-дизайн и UX/UI-интерфейсы, графический, 3D- и моушн-дизайн. Научатся работать в Figma, Tilda, Adobe Photoshop, After Effects, Illustrator и Blender 3D, а еще получат навыки управления проектами и аналитики.

Предусмотрена карьерная поддержка и стажировка в студии Yudaev Branding. После окончания обучения доступ к материалам и обновлениям курса остается навсегда.

Еще 30 дополнительных курсов UI-UX-дизайна

Чтобы профессионально расти, недостаточно выполнять рутинные рабочие задачи. Нужно постоянно обучаться, тренировать насмотренность и повышать уровень своих навыков. В этом помогут дополнительные курсы:

  1. «UX/UI-дизайнер Plus» — Bang Bang Education.

  2. «Дизайнер: старт в профессии» — Bang Bang Education.

  3. «Профессия “UX/UI-дизайнер” с нуля до pro» — Contented.

  4. «Профессия “Веб-дизайнер”» — Contented.

  5. «Как стать дизайнером: выбор профессии» — «Нетология».

  6. «Профессия “Веб-дизайнер”» — «Нетология».

  7. «Компьютерная графика и дизайн» — «Компьютерная академия TOP».

  8. «Дизайнер 2D-графики» — «Компьютерная академия TOP».

  9. «UX/UI-дизайнер PRO» — «Логомашина».

  10. «Билет в профессию “Графический дизайнер”» — «Логомашина».

  11. «Профессия “Графический дизайнер” Pro» — Skillbox.

  12. «Профессия “Веб-дизайнер”» — Skillbox.

  13. «Курс “Графический дизайнер” с нуля» — Skypro.

  14. «UX‑исследования» — «Яндекс Практикум».

  15. «Дизайнер в IT» — «Яндекс Практикум».

  16. «Быстрый вход в профессию “Веб-дизайнер”» — Eduson Academy.

  17. «Профессия “Веб-дизайнер”» — Pentaschool.

  18. «Научитесь создавать профессиональный дизайн сайтов» — Pentaschool.

  19. «Основы диджитал-рисунка» — XYZ School.

  20. «Графический дизайн и визуальные коммуникации. Международные практики» — НИИДПО.

  21. «Профессия “Веб-дизайнер”» — Geekbrains.

  22. «Профессия “Дизайнер”» — Geekbrains.

  23. «Графический дизайн с нуля до PRO» — «Университет “Синергия”».

  24. «Профессия “Дизайнер сайтов на Tilda"» — «Международная школа профессий».

  25. «Профессия “Веб-дизайнер” с нуля до профи» — «Международная школа профессий».

  26. «Графический дизайнер с нуля до PRO» — МИПО.

  27. «Графический дизайн» — АПОК.

  28. «Дизайн» — ЭКОДПО.

  29. «Графический дизайн» — ЭКОДПО.

  30. «Дизайн» — «Федкурс».

Какой онлайн-курс по UI/UX-дизайну выбрать 

UX/UI-дизайнеры создают сервисы, которыми удобно пользоваться. Это ИТ-профессия, в которой не нужно писать код. Уметь рисовать тоже необязательно — в проектировании интерфейсов больше логики, чем визуала. Цвета, шрифты и образ элементов — это только способ объяснить пользователю, как взаимодействовать с сайтом или приложением.

Получить базовые знания, собрать портфолио и найти работу можно на курсах. Выбор программы зависит от целей, уровня подготовки и предпочтений в обучении. Начинающим подойдут базовые варианты с большим количеством практики и обратной связи, а продвинутым — программы с упором на UX-исследования и аналитику. Начать можно с таких курсов:

  • «UX/UI-дизайнер» от Bang Bang Education: базовый курс по UX/UI-дизайну для начинающих с обратной связью от сотрудников «Яндекса», «Сбера», МТС, VK Group.

  • «UX/UI-дизайнер Plus» от Bang Bang Education: расширенный курс, на котором можно получить навыки для работы в ИТ-компаниях, с практикой на реальных задачах партнеров школы.

  • «Дизайнер: старт в профессии» от Bang Bang Education: курс-конструктор, на котором студенты попробуют себя в четырех направлениях и освоят выбранную профессию.

  • «Профессия “UX/UI-дизайнер”» от Contented: обучение проектированию интерфейсов со специализацией на выбор — дизайнер мобильных приложений или веб-интерфейсов.

На что можно рассчитывать после онлайн-обучения дизайну интерфейсов

UX/UI-дизайнеры нужны везде, где требуется обеспечить комфортное взаимодействие с цифровыми продуктами. Специалистов нанимают продуктовые и ИТ-компании, рекламные агентства и дизайн-студии. Они востребованы в финансовом секторе и электронной коммерции, госструктурах и социальных проектах. 

По данным «Хабр Карьеры», начинающие UX/UI-дизайнеры зарабатывают от 60 тысяч рублей в месяц. Они создают интерактивные прототипы, визуальный стиль и элементы интерфейса. Дизайнеры с опытом от года до трех лет зарабатывают в среднем 106 тысяч рублей. Они решают более сложные задачи, могут участвовать в управлении проектом и обучать начинающих.

Многие онлайн-школы дают возможность найти клиентов или получить предложение о трудоустройстве уже во время обучения. Но найти работу можно и самостоятельно: 

  • Крупные сайты с вакансиями: HeadHunter, SuperJob. 

  • Профильные сайты: самый крупный — designer.ru

  • Социальные сети и каналы в Telegram: можно найти по запросам «работа для дизайнера», «удаленная работа».

  • Биржи удаленной работы: самая популярная — Fl.ru

Начинающему UX/UI-дизайнеру важно сосредоточиться на создании качественного портфолио и активно искать проекты. Чтобы получить приглашение на собеседование, нужно адаптировать резюме под каждую вакансию. Например, обратить внимание на ключевые требования и навыки, которые нужны работодателю, и сделать акцент на этом. Первоначальный опыт часто приходится получать на малобюджетных проектах, но он открывает путь к более перспективным предложениям.

Выбор курса UI/UX-дизайна зависит от целей, уровня подготовки и предпочтений в обучении. Перед покупкой стоит изучить программу, отзывы студентов и формат подачи материала. Немаловажный фактор — стоимость программы и возможность рассрочки. Изучив информацию о курсе и взвесив плюсы и минусы, можно окончательно определиться с выбором и начать знакомство с востребованным и современным направлением — UI/UX-дизайном. 

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