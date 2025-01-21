Статья обновлена 16 декабря 2024 года.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы найти лучшие курсы для старта, изучили программы онлайн-школ UX/UI-дизайна и отзывы о них. Также оценили удобство формата обучения и практическую направленность. Учитывали независимые оценки в открытых источниках: «Сравни.ру», «Отзовик», «Яндекс» и Tutortop. Добавляли в подборку программы, которые имеют положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 онлайн-школ с курсами по UI/UX-дизайну
Bang Bang Education: десятимесячный курс по UX/UI-дизайну с обратной связью от экспертов из «Райффайзенбанка», «Яндекса», VK Group, МТС и защитой проектов перед представителями индустрии.
Contented: практическое обучение UX/UI-дизайну с нагрузкой до десяти часов в неделю и возможностью начать работать по профессии уже на четвертом месяце.
«Нетология»: базовая и расширенная траектории обучения на выбор для быстрого старта или глубокого погружения в профессию (промокод GDEKURS — скидка 5% на обучение).
«Компьютерная академия TOP»: обучение без предварительно записанных видеоуроков — только «живые» онлайн-занятия с преподавателями дважды в неделю и практика с обратной связью.
«Бруноям»: пятимесячный курс с индивидуальной помощью в трудоустройстве и поддержкой наставника в течение года после окончания обучения.
«Логомашина»: программа, разработанная в партнерстве с агентством продуктового дизайна OUT.agency, с оплачиваемой стажировкой для лучших студентов.
Skillbox: обучение с практикой в команде дизайнеров Skillbox и открытыми защитами проектов для крупных заказчиков (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
Skypro: курс с бесплатным доступом к первым урокам по каждой теме и началом карьеры с четвертого месяца обучения.
«Яндекс Практикум»: базовая и расширенная траектории обучения с бесплатной помощью в трудоустройстве в течение семи месяцев после выпуска.
Eduson Academy: курс с оплачиваемой стажировкой, годом кураторской поддержки после окончания и доступом к материалам навсегда, включая будущие обновления программы.
Обзор 20 лучших онлайн-курсов по UX/UI-дизайну
Чтобы стать UX/UI-дизайнером, важно изучить основы дизайна и разобраться в принципах взаимодействия пользователей с интерфейсами. Также нужно научиться работать с инструментами, такими как Figma, Adobe Photoshop, Illustrator и Tilda. Эти навыки можно получить на онлайн-курсах, где обучение включает практику на реальных задачах. Многие программы дают возможность начать карьеру уже в процессе обучения.
1. «UX/UI-дизайнер» — Bang Bang Education
На курсе обучают созданию сервисов, которые определяют будущее рынка. Программа разработана совместно со специалистами продуктово-технологической компании Samokat.tech и дизайн-агентства AIC. Студенты изучают только то, что пригодится в работе, и практикуются на реальных задачах. Лекции проходят в формате видеоуроков от 15 до 30 минут.
На период обучения предоставляется подписка на Figma для практики и тренажер для самостоятельной отработки навыков.
В Bang Bang Education готовят профессиональных UX/UI-дизайнеров, которые отвечают за то, каким будет взаимодействие с интерфейсом: разрабатывают информационную архитектуру и логику сервиса, а также проектируют опыт пользователя. Задача специалиста — сделать так, чтобы цифровой продукт был прост и удобен, у него была понятная навигация и функции. На курсе студенты учатся работать в Figma, исследовать целевую аудиторию, проводить пользовательские интервью — CustDev, а также создавать интерфейсы и работать с визуальным стилем продукта: цветами, стилем кнопок, графикой и анимацией.
Цена полностью: от 139 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 4634 рублей в месяц на 30 месяцев.
Длительность: от 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тренажер.
Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: курс лекций по трудоустройству, помощь в подготовке резюме и портфолио.
Программа:
Основы UI. Визуальный дизайн.
Интерактивный дизайн. Проектирование веб-сервиса.
UX-исследования. Проектирование пользовательского опыта.
Дизайн мобильных интерфейсов.
Разработка цифрового продукта.
Достоинства:
Десять работ в портфолио.
Помощь с трудоустройством на всех тарифах.
Защита проектов перед крупными заказчиками услуг UX/UI-дизайна из индустрии.
Профессиональная обратная связь от сотрудников «Яндекса», «Райффайзенбанка», «Самоката», VK Group, МТС, «Сбера».
Стажировки и практика у партнеров курса: в дизайн-агентстве AIC и продуктово-технологической компании Samokat.tech.
Недостатки:
Обучение начинается только со стартом всего потока.
Доступ к материалам на 6 месяцев после завершения программы, дальше — за 30% от стоимости курса на дату покупки.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Профессия “UX/UI-дизайнер”» — Contented
Программа постепенного погружения в UX и UI разработана совместно с международным digital-агентством Cuberto. Преподаватели — дизайнеры из «Райффайзенбанка», VK Group, «Ситимобил» и Tele2.
Студенты получают настоящий опыт работы: проходят стажировку, участвуют в соревнованиях, задачи для которых дают партнеры курса. Лучшие проекты реализуются, а их авторы получают приглашение к сотрудничеству.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3886 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 8,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: вакансии от партнеров, помощь в подготовке к собеседованию и выходу на зарубежный рынок.
Программа:
Все этапы проектирования UX/UI-интерфейсов: от получения задания до создания дизайн-концепции и передачи в разработку.
Особенности дизайна мобильных приложений, веб-интерфейсов.
Бонусные курсы: Adobe Illustrator, Cinema 4D, английский язык для дизайнеров.
Достоинства:
Четырехнедельная программа сопровождения трудоустройства.
Три тарифа обучения, которые отличаются наличием и числом индивидуальных консультаций.
Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса бесплатно на всех тарифах.
Обучение в школе лидерства и управления командой для лучших студентов, есть предварительный отбор.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Профессия “UX/UI-дизайнер”» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Курс с двумя образовательными траекториями: базовой и расширенной. В базовую входят темы по основам профессии UX/UI-дизайнера. В расширенный вариант включены модули по созданию сайтов на Tilda, работе с графикой и анимацией в Cinema 4D, ProtoPie и After Effects.
Изучение дополнительных модулей позволяет стать специалистом продвинутого уровня и претендовать на более высокую должность и зарплату.
Цена полностью: от 136 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 3979 рублей на 36 месяцев.
Длительность: от 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: курс по трудоустройству, пошаговый карьерный план, рекомендации по составлению и резюме и портфолио.
Программа:
Основы Adobe Photoshop, Illustrator и Figma.
Принципы формирования визуального языка приложения.
UX-проектирование веб-интерфейсов, разработка прототипов.
Достоинства:
Практика над реальными проектами в «Нетологии» и у партнеров: компании «ВкусВилл», Okko и МТС.
Преподаватели — дизайнеры из «Газпромбанка», Ozon, «Сбера» и МТС.
Защита дипломных проектов перед потенциальными работодателями по желанию.
Бесплатные модули по деловому английскому языку, работе с нейросетями и самостоятельному поиску заказов.
Недостатки:
Обучение со стартом потока по расписанию.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Web-дизайн (UX/UI)» — «Компьютерная академия ТОР»
На курсе по веб-дизайну студенты научатся создавать понятные кнопки и формы для сайтов и приложений. Занятия проходят онлайн дважды в неделю.
Уроки включают теорию и примеры решения реальных задач. Теоретическая база закрепляется выполнением практических заданий, обратная связь по которым приходит в течение трех дней.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3670 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, вакансии от партнеров.
Программа:
Анализ аудитории и потребностей.
Информационная архитектура приложения.
Основы веб-дизайна и создания концепции продукта.
Особенности разработки мобильных интерфейсов.
Тестирование удобства пользовательских интерфейсов.
Достоинства:
Пробный урок бесплатно.
Помощь с трудоустройством.
Только онлайн-взаимодействие с преподавателями, без предварительно записанных видеоуроков.
Недостатки:
Обучение со стартом потока по расписанию.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Онлайн-курс “Веб-дизайнер” с нуля» — «Бруноям»
На курсе студенты учатся создавать удобные сайты и приложения в Figma, работать в Adobe Photoshop, After Effects, Tilda и ProtoPie. Учиться можно в своем темпе. В программе — четко структурированные видеоматериалы с таймкодами, охватывающие все необходимое для начинающих веб-дизайнеров.
На протяжении всего обучения поддерживают кураторы. Они не дают готовых решений, а подталкивают к ним, чтобы студенты получали собственный опыт.
Цена полностью: от 59 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4991 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: модуль по поиску клиентов, помощь в составлении резюме, создании портфолио и подготовке к собеседованиям.
Программа:
Основные понятия UX/UI-дизайна.
Работа с графическими элементами в Figma.
Создание дизайн-концепции и прототипов сайтов и приложений.
Достоинства:
Обучение в комфортном темпе.
Год поддержки от куратора после окончания обучения.
Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.
Недостатки:
Основная часть обучения посвящена работе в Figma, другим инструментам уделяется меньше внимания.
4,9 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «UX/UI-дизайнер» — «Логомашина»
Курс создан на базе опыта «Логомашины» в партнерстве с OUT.agency — разработчиком проектов для «Яндекса», LEGO, VK Group и «ВкусВилла». Студенты смотрят предварительно записанные уроки и выполняют практические задания.
На каждую работу предусмотрено более часа обратной связи. В среднем на один проект приходится от двух до десяти правок — ограничений по количеству проверок нет.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 5167 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 13 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: доступ к закрытым чатам с вакансиями, карьерные консультации, тестовое собеседование.
Программа:
Основы цифрового дизайна.
UX-проектирование и UI-дизайн сайтов.
Особенности дизайна интерфейсов мобильных и веб-приложений.
Работа в Figma, Adobe Photoshop, Tilda.
Достоинства:
Библиотека бесплатных материалов по дизайну.
Уроки по английскому языку и работе с нейросетями в подарок.
Нет ограничений по количеству проверок практических заданий.
Гарантированное трудоустройство и помощь на испытательном сроке.
Выбор специализации на тарифе «Премиум»: продуктовый дизайнер или дизайнер мобильных приложений.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Профессия “UX/UI-дизайнер”» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Курс для изучения UX/UI-дизайна на практике. Можно выбрать сложность заданий: начать с простых или сразу взяться за сложные проекты. За каждую практическую работу начисляются баллы, которые позволяют переходить на новые уровни. После двух месяцев обучения можно подать заявку на практику в команде дизайнеров Skillbox или у партнеров.
Защита проектов проходит перед реальными заказчиками. Авторы лучших работ могут получить приглашение на работу.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 4713 рублей в месяц на 22 месяца.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: видеокурс по трудоустройству, доступ в закрытый чат с вакансиями, помощь в составлении резюме и портфолио.
Программа:
Основы дизайна цифровых продуктов.
Проектирование многостраничных сайтов.
Углубление в UX-дизайн в сфере электронной коммерции.
Достоинства:
Открытые защиты проектов от крупных заказчиков.
Год обучения в школе английского языка Skillbox в подарок.
Преподаватели-практики: продуктовый дизайнер «Дзена», дизайнер MasterCard, арт-директоры студий Blueant и Paratype.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Курс “Веб-дизайнер” с нуля» — Skypro
Программа курса основана на анализе рынка труда и задачах начинающих дизайнеров. Практика есть в каждом уроке. Все задания — реальные тестовые с собеседований, заказы с бирж удаленной работы или рабочие проекты преподавателей.
Практические задания проверяют дизайнеры с опытом, а не алгоритмы. Кураторы дают развивающую обратную связь до тех пор, пока студент не поймет ответ. Раз в неделю преподаватели решают задания вместе с группой и сразу отвечают на вопросы.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4919 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: встречи в формате «Вопрос — ответ», видеоуроки, практические задания с проверкой.
Документ об окончании: сертификат или диплом о дополнительном профессиональном образовании.
Помощь с трудоустройством: партнерские вакансии, помощь в составлении резюме и портфолио, тренировка прохождения собеседований.
Программа:
Основы коммуникативного дизайна.
Введение в UX/UI, аналитика и создание дизайн-концепции.
Работа в Figma, Tilda, Adobe Photoshop, Illustrator.
Синтаксис верстки в браузере HTML и CSS.
Создание 2D-анимации в Adobe After Effects.
Достоинства:
Безлимитные карьерные консультации до трудоустройства.
Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.
Дополнительные полтора месяца обучения за счет школы, если студент не усвоит материал.
Преподаватели-практики, которые работали с «Роскосмосом», «Т-Банком», «Сбером».
Недостатки:
Бонусные курсы по английскому языку для ИТ-специалистов и нейросетям в графическом дизайне только на тарифе «Индивидуальный»
Неограниченное количество студентов в группе.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Курс “Дизайнер интерфейсов”» — «Яндекс Практикум»
Студенты пройдут через весь процесс разработки UX/UI-дизайна и соберут портфолио минимум из пяти проектов. Есть базовый и расширенный форматы — во втором больше навыков, которые помогут найти работу и быстрее вырасти до средней позиции.
Обучение состоит из трех частей: теории в интерактивном учебнике, заданий для самостоятельной практики и онлайн-встреч с преподавателями.
Цена полностью: от 139 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 17 000 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, интерактивный учебник, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и портфолио, вакансии и стажировки от партнеров, пробные собеседования.
Программа:
Аудитория и визуальная коммуникация.
Композиция и сетки в дизайне.
Основы типографики и работа с текстом.
Проектирование интерфейсов.
Анимация, иконки и визуальный дизайн.
Достоинства:
Базовый и расширенный форматы курса.
Первые шесть часов обучения бесплатные.
Обновление программы каждые полгода.
Предусмотрены каникулы для отдыха или повторения сложных тем.
Недостатки:
Обучение со стартом потока по расписанию.
4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Веб-дизайнер» — Eduson Academy
Курс состоит из теории в формате видеолекций, погружения в реальные рабочие задачи и практических проектов. Результат — полный набор инструментов дизайнера. Форматов несколько — от быстрого освоения навыков, необходимых для трудоустройства, до получения полноценной профессии и личных карьерных консультаций.
К результату ведут дизайнеры из ведущих компаний: «Яндекса», X5 Retail Group, РБК, Mail.ru Group, «Самолета» и Ozon.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 2960 рублей в месяц.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме и портфолио, подготовка к техническому собеседованию.
Программа:
Предварительный анализ, конкуренты и целевая аудитория.
Основы дизайна: композиция, работа с сетками и цветом, типографика.
Прототипирование и адаптивный дизайн в Figma.
UX-дизайн и пользовательские сценарии.
Создание сайтов на Tilda.
Достоинства:
Дополнительный курс по нейросетям для дизайнера.
Стажировка в Eduson или у партнеров: UpMarket, Septivit, KrasotkaPro.
Год поддержки от куратора по всем вопросам, связанным с обучением и стартом карьеры.
Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
11. «UI/UX-дизайнер. Проектирование интерфейсов» — НИИДПО
Цена: 94 300 рублей или в рассрочку от 5240 рублей в месяц на 18 месяцев.
Обратная связь: проверка практических заданий и консультации по темам курса.
О чем курс
Партнерская программа профессионального обучения НИИДПО и академии дизайна Pentaschool. В стоимость входят текстовые и видеоматериалы, консультации преподавателей по темам курса. Доступ к лекциям и пособиям сохраняется после завершения обучения.
Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке. Предусмотрена оплачиваемая стажировка и помощь в трудоустройстве: карьерные консультации, доступ к закрытому каналу в Telegram с вакансиями.
12. «Станьте UI/UX-дизайнером» — Pentaschool
Цена: 94 300 рублей или в рассрочку от 5239 рублей в месяц на 18 месяцев.
Обратная связь: общение с преподавателями на вебинарах, обратная связь по практическим заданиям.
О чем курс
В программе 22 дисциплины — от знакомства с профессией до практикумов по созданию сайтов и мобильных приложений. Преподают бизнес-аналитики и UI/UX-дизайнеры, которые разрабатывали «Госуслуги», Delivery Club, сервисы «Яндекса» и экосистему «Сбера».
Предусмотрена оплачиваемая стажировка в Mors Marketing & Design, «Аналитикуме» и компаниях-партнерах Pentaschool. А еще — помощь с трудоустройством: карьерные консультации и подборки вакансий.
13. «Профессия UX/UI-дизайнер» — Geekbrains
Цена: в рассрочку от 4646 рублей в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: общение с преподавателями на вебинарах, обратная связь по практическим заданиям.
О чем курс
Совместная программа Geekbrains и Skillbox, которая включает все, что нужно для старта карьеры в UX/UI-дизайне. Теория записана заранее — можно изучать текстовые и видеоматериалы в удобное время и возвращаться к ним для повторения. Сложные темы студенты разбирают вместе с преподавателями на онлайн-встречах. Практику отрабатывают на задачах от реальных заказчиков.
Предусмотрена помощь с трудоустройством: карьерные консультации, пробные собеседования и рекомендательные письма напрямую партнерам школы.
14. «Веб-дизайнер» — «Университет “Синергия”»
Цена: в рассрочку от 3697 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: общение с преподавателями на вебинарах, обратная связь по практическим заданиям.
О чем курс
За полгода студенты освоят навыки веб-дизайна с нуля и реализуют 15 проектов для портфолио. Формат занятий смешанный. Смотреть видеоуроки и выполнять практические задания можно в удобное время, а посещать онлайн-встречи с преподавателями — по расписанию.
Студенты примут участие в разработке дизайн-проектов в составе креативной рабочей группы и пройдут оплачиваемую стажировку.
15. «Онлайн-курсы UX-дизайна» — «Международная школа профессий»
Цена: от 14 800 рублей или в рассрочку от 5000 рублей в месяц.
Обратная связь: общение с преподавателем на вебинарах дважды в неделю.
О чем курс
Базовый курс по основам UX-дизайна с акцентом на практическое применение знаний и быстрый результат. За пять недель студенты научатся проводить UX-исследования сайтов и разрабатывать удобные интерфейсы.
Выпускники получают сертификат. Доступ к материалам и записям вебинаров остается еще на три месяца после окончания курса.
16. «Веб-дизайн: от творческой идеи до воплощения» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Цена: от 33 989 рублей или в рассрочку 2833 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: общение с преподавателями на вебинарах, обратная связь по практическим работам.
О чем курс
Программа профессиональной переподготовки, составленная с учетом требований работодателей. Студенты изучают цифровые технологии в дизайне, создают макеты в Adobe Photoshop и Illustrator.
Формат — онлайн-вебинары с возможностью просмотра записей в течение всего срока обучения. Продолжительность — десять месяцев, но можно пройти ускоренный курс.
17. «Web-дизайн» — АПОК
Цена: от 29 990 рублей или в рассрочку от 2499 рублей на 12 месяцев.
Обратная связь: в зависимости от тарифа.
О чем курс
Обучение графическому дизайну, разработке сайтов и мобильных приложений. Учебный план включает 10 дисциплин, среди которых: технология программирования, управление данными, проектирование и администрирование информационных систем — всего 252 академических часа.
При необходимости можно вносить изменения в программу, но итоговая стоимость обучения будет выше.
18. «Web-дизайн» — «Федкурс»
Цена: от 5880 рублей.
Обратная связь: нет.
О чем курс
На курсе студенты научатся разрабатывать дизайн мобильных приложений и юзабилити сайтов. А еще — оформлять визуальную часть проекта и работать в графических редакторах. Программа рассчитана на 252 академических часа.
Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке. Доступ к материалам курса бессрочный.
19. «Веб-дизайн» — ЭКОДПО
Цена: от 24 990 рублей или в рассрочку от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Получить дополнительное профессиональное образование можно за полтора месяца. Минимальная длительность переподготовки — 252 академических часа. В программе — основы объектно-ориентированного программирования и компьютерной графики.
Студенты учатся проектировать интерфейсы сайтов и мобильных приложений и разрабатывать дизайн-систему.
20. «Станьте дизайнером с нуля до PRO с бессрочной карьерной поддержкой» — Yudaev.School
Цена: в рассрочку от 3957 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: общение с преподавателями на вебинарах один раз в месяц, разбор практических работ.
О чем курс
На курсе студенты освоят актуальные направления в дизайне: веб-дизайн и UX/UI-интерфейсы, графический, 3D- и моушн-дизайн. Научатся работать в Figma, Tilda, Adobe Photoshop, After Effects, Illustrator и Blender 3D, а еще получат навыки управления проектами и аналитики.
Предусмотрена карьерная поддержка и стажировка в студии Yudaev Branding. После окончания обучения доступ к материалам и обновлениям курса остается навсегда.
Еще 30 дополнительных курсов UI-UX-дизайна
Чтобы профессионально расти, недостаточно выполнять рутинные рабочие задачи. Нужно постоянно обучаться, тренировать насмотренность и повышать уровень своих навыков. В этом помогут дополнительные курсы:
«UX/UI-дизайнер Plus» — Bang Bang Education.
«Дизайнер: старт в профессии» — Bang Bang Education.
«Профессия “UX/UI-дизайнер” с нуля до pro» — Contented.
«Профессия “Веб-дизайнер”» — Contented.
«Как стать дизайнером: выбор профессии» — «Нетология».
«Профессия “Веб-дизайнер”» — «Нетология».
«Компьютерная графика и дизайн» — «Компьютерная академия TOP».
«Дизайнер 2D-графики» — «Компьютерная академия TOP».
«UX/UI-дизайнер PRO» — «Логомашина».
«Билет в профессию “Графический дизайнер”» — «Логомашина».
«Профессия “Графический дизайнер” Pro» — Skillbox.
«Профессия “Веб-дизайнер”» — Skillbox.
«Курс “Графический дизайнер” с нуля» — Skypro.
«UX‑исследования» — «Яндекс Практикум».
«Дизайнер в IT» — «Яндекс Практикум».
«Быстрый вход в профессию “Веб-дизайнер”» — Eduson Academy.
«Профессия “Веб-дизайнер”» — Pentaschool.
«Научитесь создавать профессиональный дизайн сайтов» — Pentaschool.
«Основы диджитал-рисунка» — XYZ School.
«Графический дизайн и визуальные коммуникации. Международные практики» — НИИДПО.
«Профессия “Веб-дизайнер”» — Geekbrains.
«Профессия “Дизайнер”» — Geekbrains.
«Графический дизайн с нуля до PRO» — «Университет “Синергия”».
«Профессия “Дизайнер сайтов на Tilda"» — «Международная школа профессий».
«Профессия “Веб-дизайнер” с нуля до профи» — «Международная школа профессий».
«Графический дизайнер с нуля до PRO» — МИПО.
«Графический дизайн» — АПОК.
«Дизайн» — ЭКОДПО.
«Графический дизайн» — ЭКОДПО.
«Дизайн» — «Федкурс».
Какой онлайн-курс по UI/UX-дизайну выбрать
UX/UI-дизайнеры создают сервисы, которыми удобно пользоваться. Это ИТ-профессия, в которой не нужно писать код. Уметь рисовать тоже необязательно — в проектировании интерфейсов больше логики, чем визуала. Цвета, шрифты и образ элементов — это только способ объяснить пользователю, как взаимодействовать с сайтом или приложением.
Получить базовые знания, собрать портфолио и найти работу можно на курсах. Выбор программы зависит от целей, уровня подготовки и предпочтений в обучении. Начинающим подойдут базовые варианты с большим количеством практики и обратной связи, а продвинутым — программы с упором на UX-исследования и аналитику. Начать можно с таких курсов:
«UX/UI-дизайнер» от Bang Bang Education: базовый курс по UX/UI-дизайну для начинающих с обратной связью от сотрудников «Яндекса», «Сбера», МТС, VK Group.
«UX/UI-дизайнер Plus» от Bang Bang Education: расширенный курс, на котором можно получить навыки для работы в ИТ-компаниях, с практикой на реальных задачах партнеров школы.
«Дизайнер: старт в профессии» от Bang Bang Education: курс-конструктор, на котором студенты попробуют себя в четырех направлениях и освоят выбранную профессию.
«Профессия “UX/UI-дизайнер”» от Contented: обучение проектированию интерфейсов со специализацией на выбор — дизайнер мобильных приложений или веб-интерфейсов.
На что можно рассчитывать после онлайн-обучения дизайну интерфейсов
UX/UI-дизайнеры нужны везде, где требуется обеспечить комфортное взаимодействие с цифровыми продуктами. Специалистов нанимают продуктовые и ИТ-компании, рекламные агентства и дизайн-студии. Они востребованы в финансовом секторе и электронной коммерции, госструктурах и социальных проектах.
По данным «Хабр Карьеры», начинающие UX/UI-дизайнеры зарабатывают от 60 тысяч рублей в месяц. Они создают интерактивные прототипы, визуальный стиль и элементы интерфейса. Дизайнеры с опытом от года до трех лет зарабатывают в среднем 106 тысяч рублей. Они решают более сложные задачи, могут участвовать в управлении проектом и обучать начинающих.
Многие онлайн-школы дают возможность найти клиентов или получить предложение о трудоустройстве уже во время обучения. Но найти работу можно и самостоятельно:
Крупные сайты с вакансиями: HeadHunter, SuperJob.
Профильные сайты: самый крупный — designer.ru.
Социальные сети и каналы в Telegram: можно найти по запросам «работа для дизайнера», «удаленная работа».
Биржи удаленной работы: самая популярная — Fl.ru.
Начинающему UX/UI-дизайнеру важно сосредоточиться на создании качественного портфолио и активно искать проекты. Чтобы получить приглашение на собеседование, нужно адаптировать резюме под каждую вакансию. Например, обратить внимание на ключевые требования и навыки, которые нужны работодателю, и сделать акцент на этом. Первоначальный опыт часто приходится получать на малобюджетных проектах, но он открывает путь к более перспективным предложениям.
Выбор курса UI/UX-дизайна зависит от целей, уровня подготовки и предпочтений в обучении. Перед покупкой стоит изучить программу, отзывы студентов и формат подачи материала. Немаловажный фактор — стоимость программы и возможность рассрочки. Изучив информацию о курсе и взвесив плюсы и минусы, можно окончательно определиться с выбором и начать знакомство с востребованным и современным направлением — UI/UX-дизайном.
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