Чтобы стать UX/UI-дизайнером, важно изучить основы дизайна и разобраться в принципах взаимодействия пользователей с интерфейсами. Также нужно научиться работать с инструментами, такими как Figma, Adobe Photoshop, Illustrator и Tilda. Эти навыки можно получить на онлайн-курсах, где обучение включает практику на реальных задачах. Многие программы дают возможность начать карьеру уже в процессе обучения.

1. «UX/UI-дизайнер» — Bang Bang Education

На курсе обучают созданию сервисов, которые определяют будущее рынка. Программа разработана совместно со специалистами продуктово-технологической компании Samokat.tech и дизайн-агентства AIC. Студенты изучают только то, что пригодится в работе, и практикуются на реальных задачах. Лекции проходят в формате видеоуроков от 15 до 30 минут.

На период обучения предоставляется подписка на Figma для практики и тренажер для самостоятельной отработки навыков.

В Bang Bang Education готовят профессиональных UX/UI-дизайнеров, которые отвечают за то, каким будет взаимодействие с интерфейсом: разрабатывают информационную архитектуру и логику сервиса, а также проектируют опыт пользователя. Задача специалиста — сделать так, чтобы цифровой продукт был прост и удобен, у него была понятная навигация и функции. На курсе студенты учатся работать в Figma, исследовать целевую аудиторию, проводить пользовательские интервью — CustDev, а также создавать интерфейсы и работать с визуальным стилем продукта: цветами, стилем кнопок, графикой и анимацией.

Цена полностью: от 139 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 4634 рублей в месяц на 30 месяцев.

Длительность: от 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тренажер.

Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: курс лекций по трудоустройству, помощь в подготовке резюме и портфолио.

Программа:

Основы UI. Визуальный дизайн.

Интерактивный дизайн. Проектирование веб-сервиса.

UX-исследования. Проектирование пользовательского опыта.

Дизайн мобильных интерфейсов.

Разработка цифрового продукта.

Достоинства:

Десять работ в портфолио.

Помощь с трудоустройством на всех тарифах.

Защита проектов перед крупными заказчиками услуг UX/UI-дизайна из индустрии.

Профессиональная обратная связь от сотрудников «Яндекса», «Райффайзенбанка», «Самоката», VK Group, МТС, «Сбера».

Стажировки и практика у партнеров курса: в дизайн-агентстве AIC и продуктово-технологической компании Samokat.tech.

Недостатки:

Обучение начинается только со стартом всего потока.

Доступ к материалам на 6 месяцев после завершения программы, дальше — за 30% от стоимости курса на дату покупки.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Профессия “UX/UI-дизайнер”» — Contented

Программа постепенного погружения в UX и UI разработана совместно с международным digital-агентством Cuberto. Преподаватели — дизайнеры из «Райффайзенбанка», VK Group, «Ситимобил» и Tele2.

Студенты получают настоящий опыт работы: проходят стажировку, участвуют в соревнованиях, задачи для которых дают партнеры курса. Лучшие проекты реализуются, а их авторы получают приглашение к сотрудничеству.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3886 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 8,5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: вакансии от партнеров, помощь в подготовке к собеседованию и выходу на зарубежный рынок.

Программа:

Все этапы проектирования UX/UI-интерфейсов: от получения задания до создания дизайн-концепции и передачи в разработку.

Особенности дизайна мобильных приложений, веб-интерфейсов.

Бонусные курсы: Adobe Illustrator, Cinema 4D, английский язык для дизайнеров.

Достоинства:

Четырехнедельная программа сопровождения трудоустройства.

Три тарифа обучения, которые отличаются наличием и числом индивидуальных консультаций.

Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса бесплатно на всех тарифах.

Обучение в школе лидерства и управления командой для лучших студентов, есть предварительный отбор.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Профессия “UX/UI-дизайнер”» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Курс с двумя образовательными траекториями: базовой и расширенной. В базовую входят темы по основам профессии UX/UI-дизайнера. В расширенный вариант включены модули по созданию сайтов на Tilda, работе с графикой и анимацией в Cinema 4D, ProtoPie и After Effects.

Изучение дополнительных модулей позволяет стать специалистом продвинутого уровня и претендовать на более высокую должность и зарплату.

Цена полностью: от 136 100 рублей.

Цена в рассрочку: от 3979 рублей на 36 месяцев.

Длительность: от 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: курс по трудоустройству, пошаговый карьерный план, рекомендации по составлению и резюме и портфолио.

Программа:

Основы Adobe Photoshop, Illustrator и Figma.

Принципы формирования визуального языка приложения.

UX-проектирование веб-интерфейсов, разработка прототипов.

Достоинства:

Практика над реальными проектами в «Нетологии» и у партнеров: компании «ВкусВилл», Okko и МТС.

Преподаватели — дизайнеры из «Газпромбанка», Ozon, «Сбера» и МТС.

Защита дипломных проектов перед потенциальными работодателями по желанию.

Бесплатные модули по деловому английскому языку, работе с нейросетями и самостоятельному поиску заказов.

Недостатки:

Обучение со стартом потока по расписанию.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Web-дизайн (UX/UI)» — «Компьютерная академия ТОР»

На курсе по веб-дизайну студенты научатся создавать понятные кнопки и формы для сайтов и приложений. Занятия проходят онлайн дважды в неделю.

Уроки включают теорию и примеры решения реальных задач. Теоретическая база закрепляется выполнением практических заданий, обратная связь по которым приходит в течение трех дней.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3670 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, вакансии от партнеров.

Программа:

Анализ аудитории и потребностей.

Информационная архитектура приложения.

Основы веб-дизайна и создания концепции продукта.

Особенности разработки мобильных интерфейсов.

Тестирование удобства пользовательских интерфейсов.

Достоинства:

Пробный урок бесплатно.

Помощь с трудоустройством.

Только онлайн-взаимодействие с преподавателями, без предварительно записанных видеоуроков.

Недостатки:

Обучение со стартом потока по расписанию.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Онлайн-курс “Веб-дизайнер” с нуля» — «Бруноям»

На курсе студенты учатся создавать удобные сайты и приложения в Figma, работать в Adobe Photoshop, After Effects, Tilda и ProtoPie. Учиться можно в своем темпе. В программе — четко структурированные видеоматериалы с таймкодами, охватывающие все необходимое для начинающих веб-дизайнеров.

На протяжении всего обучения поддерживают кураторы. Они не дают готовых решений, а подталкивают к ним, чтобы студенты получали собственный опыт.

Цена полностью: от 59 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 4991 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: модуль по поиску клиентов, помощь в составлении резюме, создании портфолио и подготовке к собеседованиям.

Программа:

Основные понятия UX/UI-дизайна.

Работа с графическими элементами в Figma.

Создание дизайн-концепции и прототипов сайтов и приложений.

Достоинства:

Обучение в комфортном темпе.

Год поддержки от куратора после окончания обучения.

Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.

Недостатки:

Основная часть обучения посвящена работе в Figma, другим инструментам уделяется меньше внимания.

4,9 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «UX/UI-дизайнер» — «Логомашина»

Курс создан на базе опыта «Логомашины» в партнерстве с OUT.agency — разработчиком проектов для «Яндекса», LEGO, VK Group и «ВкусВилла». Студенты смотрят предварительно записанные уроки и выполняют практические задания.

На каждую работу предусмотрено более часа обратной связи. В среднем на один проект приходится от двух до десяти правок — ограничений по количеству проверок нет.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 5167 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 13 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: доступ к закрытым чатам с вакансиями, карьерные консультации, тестовое собеседование.

Программа:

Основы цифрового дизайна.

UX-проектирование и UI-дизайн сайтов.

Особенности дизайна интерфейсов мобильных и веб-приложений.

Работа в Figma, Adobe Photoshop, Tilda.

Достоинства:

Библиотека бесплатных материалов по дизайну.

Уроки по английскому языку и работе с нейросетями в подарок.

Нет ограничений по количеству проверок практических заданий.

Гарантированное трудоустройство и помощь на испытательном сроке.

Выбор специализации на тарифе «Премиум»: продуктовый дизайнер или дизайнер мобильных приложений.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Профессия “UX/UI-дизайнер”» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Курс для изучения UX/UI-дизайна на практике. Можно выбрать сложность заданий: начать с простых или сразу взяться за сложные проекты. За каждую практическую работу начисляются баллы, которые позволяют переходить на новые уровни. После двух месяцев обучения можно подать заявку на практику в команде дизайнеров Skillbox или у партнеров.

Защита проектов проходит перед реальными заказчиками. Авторы лучших работ могут получить приглашение на работу.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 4713 рублей в месяц на 22 месяца.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: видеокурс по трудоустройству, доступ в закрытый чат с вакансиями, помощь в составлении резюме и портфолио.

Программа:

Основы дизайна цифровых продуктов.

Проектирование многостраничных сайтов.

Углубление в UX-дизайн в сфере электронной коммерции.

Достоинства:

Открытые защиты проектов от крупных заказчиков.

Год обучения в школе английского языка Skillbox в подарок.

Преподаватели-практики: продуктовый дизайнер «Дзена», дизайнер MasterCard, арт-директоры студий Blueant и Paratype.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Курс “Веб-дизайнер” с нуля» — Skypro

Программа курса основана на анализе рынка труда и задачах начинающих дизайнеров. Практика есть в каждом уроке. Все задания — реальные тестовые с собеседований, заказы с бирж удаленной работы или рабочие проекты преподавателей.

Практические задания проверяют дизайнеры с опытом, а не алгоритмы. Кураторы дают развивающую обратную связь до тех пор, пока студент не поймет ответ. Раз в неделю преподаватели решают задания вместе с группой и сразу отвечают на вопросы.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4919 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: встречи в формате «Вопрос — ответ», видеоуроки, практические задания с проверкой.

Документ об окончании: сертификат или диплом о дополнительном профессиональном образовании.

Помощь с трудоустройством: партнерские вакансии, помощь в составлении резюме и портфолио, тренировка прохождения собеседований.

Программа:

Основы коммуникативного дизайна.

Введение в UX/UI, аналитика и создание дизайн-концепции.

Работа в Figma, Tilda, Adobe Photoshop, Illustrator.

Синтаксис верстки в браузере HTML и CSS.

Создание 2D-анимации в Adobe After Effects.

Достоинства:

Безлимитные карьерные консультации до трудоустройства.

Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.

Дополнительные полтора месяца обучения за счет школы, если студент не усвоит материал.

Преподаватели-практики, которые работали с «Роскосмосом», «Т-Банком», «Сбером».

Недостатки:

Бонусные курсы по английскому языку для ИТ-специалистов и нейросетям в графическом дизайне только на тарифе «Индивидуальный»

Неограниченное количество студентов в группе.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Курс “Дизайнер интерфейсов”» — «Яндекс Практикум»

Студенты пройдут через весь процесс разработки UX/UI-дизайна и соберут портфолио минимум из пяти проектов. Есть базовый и расширенный форматы — во втором больше навыков, которые помогут найти работу и быстрее вырасти до средней позиции.

Обучение состоит из трех частей: теории в интерактивном учебнике, заданий для самостоятельной практики и онлайн-встреч с преподавателями.

Цена полностью: от 139 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 17 000 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, интерактивный учебник, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и портфолио, вакансии и стажировки от партнеров, пробные собеседования.

Программа:

Аудитория и визуальная коммуникация.

Композиция и сетки в дизайне.

Основы типографики и работа с текстом.

Проектирование интерфейсов.

Анимация, иконки и визуальный дизайн.

Достоинства:

Базовый и расширенный форматы курса.

Первые шесть часов обучения бесплатные.

Обновление программы каждые полгода.

Предусмотрены каникулы для отдыха или повторения сложных тем.

Недостатки:

Обучение со стартом потока по расписанию.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Веб-дизайнер» — Eduson Academy

Курс состоит из теории в формате видеолекций, погружения в реальные рабочие задачи и практических проектов. Результат — полный набор инструментов дизайнера. Форматов несколько — от быстрого освоения навыков, необходимых для трудоустройства, до получения полноценной профессии и личных карьерных консультаций.

К результату ведут дизайнеры из ведущих компаний: «Яндекса», X5 Retail Group, РБК, Mail.ru Group, «Самолета» и Ozon.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 2960 рублей в месяц.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме и портфолио, подготовка к техническому собеседованию.

Программа:

Предварительный анализ, конкуренты и целевая аудитория.

Основы дизайна: композиция, работа с сетками и цветом, типографика.

Прототипирование и адаптивный дизайн в Figma.

UX-дизайн и пользовательские сценарии.

Создание сайтов на Tilda.

Достоинства:

Дополнительный курс по нейросетям для дизайнера.

Стажировка в Eduson или у партнеров: UpMarket, Septivit, KrasotkaPro.

Год поддержки от куратора по всем вопросам, связанным с обучением и стартом карьеры.

Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «UI/UX-дизайнер. Проектирование интерфейсов» — НИИДПО

Цена: 94 300 рублей или в рассрочку от 5240 рублей в месяц на 18 месяцев.

Обратная связь: проверка практических заданий и консультации по темам курса.

О чем курс

Партнерская программа профессионального обучения НИИДПО и академии дизайна Pentaschool. В стоимость входят текстовые и видеоматериалы, консультации преподавателей по темам курса. Доступ к лекциям и пособиям сохраняется после завершения обучения.

Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке. Предусмотрена оплачиваемая стажировка и помощь в трудоустройстве: карьерные консультации, доступ к закрытому каналу в Telegram с вакансиями.

12. «Станьте UI/UX-дизайнером» — Pentaschool

Цена: 94 300 рублей или в рассрочку от 5239 рублей в месяц на 18 месяцев.

Обратная связь: общение с преподавателями на вебинарах, обратная связь по практическим заданиям.

О чем курс

В программе 22 дисциплины — от знакомства с профессией до практикумов по созданию сайтов и мобильных приложений. Преподают бизнес-аналитики и UI/UX-дизайнеры, которые разрабатывали «Госуслуги», Delivery Club, сервисы «Яндекса» и экосистему «Сбера».

Предусмотрена оплачиваемая стажировка в Mors Marketing & Design, «Аналитикуме» и компаниях-партнерах Pentaschool. А еще — помощь с трудоустройством: карьерные консультации и подборки вакансий.

13. «Профессия UX/UI-дизайнер» — Geekbrains

Цена: в рассрочку от 4646 рублей в месяц на 36 месяцев.

Обратная связь: общение с преподавателями на вебинарах, обратная связь по практическим заданиям.

О чем курс

Совместная программа Geekbrains и Skillbox, которая включает все, что нужно для старта карьеры в UX/UI-дизайне. Теория записана заранее — можно изучать текстовые и видеоматериалы в удобное время и возвращаться к ним для повторения. Сложные темы студенты разбирают вместе с преподавателями на онлайн-встречах. Практику отрабатывают на задачах от реальных заказчиков.

Предусмотрена помощь с трудоустройством: карьерные консультации, пробные собеседования и рекомендательные письма напрямую партнерам школы.

14. «Веб-дизайнер» — «Университет “Синергия”»

Цена: в рассрочку от 3697 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: общение с преподавателями на вебинарах, обратная связь по практическим заданиям.

О чем курс

За полгода студенты освоят навыки веб-дизайна с нуля и реализуют 15 проектов для портфолио. Формат занятий смешанный. Смотреть видеоуроки и выполнять практические задания можно в удобное время, а посещать онлайн-встречи с преподавателями — по расписанию.

Студенты примут участие в разработке дизайн-проектов в составе креативной рабочей группы и пройдут оплачиваемую стажировку.

15. «Онлайн-курсы UX-дизайна» — «Международная школа профессий»

Цена: от 14 800 рублей или в рассрочку от 5000 рублей в месяц.

Обратная связь: общение с преподавателем на вебинарах дважды в неделю.

О чем курс

Базовый курс по основам UX-дизайна с акцентом на практическое применение знаний и быстрый результат. За пять недель студенты научатся проводить UX-исследования сайтов и разрабатывать удобные интерфейсы.

Выпускники получают сертификат. Доступ к материалам и записям вебинаров остается еще на три месяца после окончания курса.

16. «Веб-дизайн: от творческой идеи до воплощения» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Цена: от 33 989 рублей или в рассрочку 2833 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: общение с преподавателями на вебинарах, обратная связь по практическим работам.

О чем курс

Программа профессиональной переподготовки, составленная с учетом требований работодателей. Студенты изучают цифровые технологии в дизайне, создают макеты в Adobe Photoshop и Illustrator.

Формат — онлайн-вебинары с возможностью просмотра записей в течение всего срока обучения. Продолжительность — десять месяцев, но можно пройти ускоренный курс.

17. «Web-дизайн» — АПОК

Цена: от 29 990 рублей или в рассрочку от 2499 рублей на 12 месяцев.

Обратная связь: в зависимости от тарифа.

О чем курс

Обучение графическому дизайну, разработке сайтов и мобильных приложений. Учебный план включает 10 дисциплин, среди которых: технология программирования, управление данными, проектирование и администрирование информационных систем — всего 252 академических часа.

При необходимости можно вносить изменения в программу, но итоговая стоимость обучения будет выше.

18. «Web-дизайн» — «Федкурс»

Цена: от 5880 рублей.

Обратная связь: нет.

О чем курс

На курсе студенты научатся разрабатывать дизайн мобильных приложений и юзабилити сайтов. А еще — оформлять визуальную часть проекта и работать в графических редакторах. Программа рассчитана на 252 академических часа.

Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке. Доступ к материалам курса бессрочный.

19. «Веб-дизайн» — ЭКОДПО

Цена: от 24 990 рублей или в рассрочку от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: нет.

О чем курс

Получить дополнительное профессиональное образование можно за полтора месяца. Минимальная длительность переподготовки — 252 академических часа. В программе — основы объектно-ориентированного программирования и компьютерной графики.

Студенты учатся проектировать интерфейсы сайтов и мобильных приложений и разрабатывать дизайн-систему.

20. «Станьте дизайнером с нуля до PRO с бессрочной карьерной поддержкой» — Yudaev.School

Цена: в рассрочку от 3957 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: общение с преподавателями на вебинарах один раз в месяц, разбор практических работ.

О чем курс

На курсе студенты освоят актуальные направления в дизайне: веб-дизайн и UX/UI-интерфейсы, графический, 3D- и моушн-дизайн. Научатся работать в Figma, Tilda, Adobe Photoshop, After Effects, Illustrator и Blender 3D, а еще получат навыки управления проектами и аналитики.