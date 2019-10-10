Пять ключей для бухгалтера на собеседовании

Уволиться с работы – дело нехитрое, а вот попасть на новую не всегда бывает просто. Бухгалтер – профессия консервативная, специалисты в этой сфере на собеседования ходят редко и опыт работы чаще исчисляют не месяцами, а годами. Но если уж так вышло, что вы бодрым шагом идете на беседу с рекрутером, то полезно вспомнить несколько важных моментов.

1. Покажите понимание влияния должности на доход организации

Бухгалтерия – это несбытовой отдел в компании, а специалистам такой сферы бывает сложнее понимать свое прямое влияние на доход бизнеса в целом. Но работа бухгалтера связана не только с правильным ведением учета, а еще и с доходом: например, вы можете обезопасить свою компанию от штрафов. Покажите, что вас интересует не бухгалтерия ради бухгалтерии, а работа, которая приносит ощутимый результат.

Кроме того, во многих компаниях сейчас существует четкое разделение между бухгалтерией и, например, финансово-экономической службой. Если это – ваш случай, то несомненным «козырем в рукаве» будет глубокое знание смежных процессов в этих двух сферах, понимание экономики, принципов финансового менеджмента.

2. Помните, что бухгалтер – не простой исполнитель

Какой бы не была специфика именно вашей работы, от бухгалтера в любой организации ждут не просто исполнительности, а скорее, экспертности. Иными словами, покажите рекрутеру, что вы умеете думать своей головой, можете проявлять инициативу и анализировать ситуацию, а в трудных случаях готовы прийти на помощь коллегам в знании тонкостей бухгалтерии.

Полезным будет показать (а перед этим освежить в памяти) знание программ учета – например, тех же «1С». Вполне вероятно, что тестовые задания вам предложат сделать именно с помощью программ.

3. Представьте свой опыт работы с точки зрения пользы

Работа бухгалтера, как правило, процессоориентирована, и акцент в ней делается именно на этом. Но посмотрите на свой предыдущий опыт с иной точки зрения: каков его результат? Какую пользу вы принесли своим предыдущим работодателям? Ориентируйтесь на итоги своих трудов, а не на детали процессов. Самое главное – не увлечься и не раскрыть секреты бухгалтерии бывших работодателей: это мгновенно представит вас в глазах рекрутера как бесчестного и беспринципного сотрудника.

4. Правильно сформулируйте свое отношение к деньгам

Принято считать, что бухгалтер должен смотреть на деньги с двух позиций, то есть относиться к ним как к цифрам и как к людям. Как к цифрам – потому что если количество нулей в сумме имеет для бухгалтера значение, то он попросту не сможет спокойно работать с большими суммами денег. А относиться к деньгам как к людям означает понимать, что за каждым твоим расчетом стоят жизненные планы живого человека, который рассчитывает на свою зарплату, премию и т.д.

5. Задавайте действительно важные вопросы

Любое собеседование – это, конечно, прежде всего диалог. Поэтому не бойтесь задавать вопросы и со своей стороны, не упуская важные детали. Поинтересуйтесь, например, как выглядит структура бухгалтерии в компании, есть ли в ней возможность профессионального роста; как устроено взаимодействие с главным бухгалтером, не работает ли он/она на удаленке; есть ли в бухгалтерии помощник – информационная система, есть ли другие ресурсы-помощники.

И не стоит стесняться задавать вопросы, фокусируясь на значимых деталях: для их выяснения у вас есть только этот момент, потом будет поздно.

Возможно, что-то из наших советов покажется вам очевидным: мы старались учесть моменты, важные и для новичка, и для опытного бухгалтера. А если в ближайшее время работу менять вы не планируйте, самое время сохранить статью в закладки и порекомендовать друзьям/знакомым/родственникам, для которых она актуальна.