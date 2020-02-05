Как списать задолженность между компаниями холдинга с помощью отступного

Если холдинг работает давно — финансовые потоки в группе компаний переплетены, копятся кредиторские-дебиторские задолженности, роли организаций в бизнесе меняются. И далеко не всегда у организации с большой кредиторской задолженностью есть возможность её погасить

А при просроченной кредиторской задолженности можно налететь на внереализационный доход, с которого нужно заплатить налог на прибыль.

Как закрыть кредиторскую задолженность между компаниями в холдинге? Вариантов много. Один из проверенных и работающих на практике — передача имущества в качестве отступного по договору займа.

Лайфхаками делится финансовый директор «Градиент Альфа Инвестментс Групп» Лариса Рассказова.

Главная фишка этого способа — его можно использовать для списания кредиторки при наименьших финансовых потерях.

Кейс из практики: Между компаниями группы заключен договор займа. Наступает срок его погашения. У заёмщика нет свободных средств, чтобы погасить долг. При этом есть имущество, которое он может передать в счёт своего долга. И если займодавец не против такого «погашения», то стороны оформляют соглашение об отступном.

При расчете налоговых последствий сделки следует помнить, что заемные средства всегда отдаются из чистой прибыли.Т.е. когда оплачены все налоги: и НДС, и налог на прибыль. Тогда как в примере с отступным — это реализация имущества.

Кроме того, у заёмщика имеется возможность погашения всей суммы кредиторской задолженности путём передачи имущества, остаточная стоимость которого меньше погашаемого долга.

В результате можно закрыть зависшую кредиторку, при этом не передавая денежные средства, а передав «нужное» имущество, стоимость которого может быть меньше суммы самой кредиторки. Одновременно у получающей стороны, появится возможность получить на баланс имущество, стоимость которого будет равна сумме погашаемой дебиторки по предоставленному займу. С наличием налогового вычета по НДС.

Какие могут быть налоговые последствия

По НДС:

При передаче имущества в качестве отступного происходит передача права собственности на него на возмездной основе. Данная передача признаётся реализацией, если иное прямо не предусмотрено Налоговым кодексом РФ — пп. 1 и 3 ст. 38, п. 1 ст. 39 НК РФ. Т.е. начисляется НДС с реализации, при этом к вычету можно взять входящий НДС (например, по этому же имуществу).

При передаче земельных участков (или долей в них) также происходит передача права собственности на него на возмездной основе. Но при этом реализация земельных участков (или долей в них) не признается объектом налогообложения — пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.

По налогу на прибыль:

По операции, связанной с предоставлением займодавцу отступного, у заёмщика возникают доходы от реализации (п. 1 ст. 249 НК РФ).

В данном случае доход, включаемый в налогооблагаемую прибыль, будет формироваться исходя из стоимости имущества, установленной в соглашении об отступном за минусом НДС и остаточной стоимости имущества, по которой оно числилось в учете (п. 1 ст. 268 НК РФ.).

Налоговые последствия при применении УСН:

При передаче заемщиком заимодавцу имущества в счёт погашения обязательства по договору займа стоимость этого имущества включается в состав доходов от реализации, учитываемых при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО.

Какие юридические аспекты нужно учесть при планировании сделки

1. В силу ст. 409 ГК РФ при подписании соглашения о предоставлении отступного обязательство по договору займа прекращается путём передачи имущества должника кредитору (заемщика займодавцу). То есть в собственность займодавца передается имущество в обмен на денежные средства.

2. С предоставлением отступного меняется в целом способ исполнения договора займа. Прекращаются обязательства сторон по первоначальному способу исполнения и на стороны возлагаются другие, новые обязательства, возникающие из соглашения об отступном (денежная форма возврата займа более не исполняется сторонами).

3. Соглашение о предоставлении в качестве отступного недвижимого имущества не подлежит обязательной государственной регистрации.

4. Государственной регистрации подлежит переход права собственности на недвижимое имущество, предоставляемое в качестве отступного (п. 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59).

5. В отношение соглашения о предоставлении отступного важно соблюсти общие требования к заключению сделок (одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью), а также положения Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (см. гл. III.1 «Оспаривание сделок должника»).

6. Обязательство считается погашенным в момент предоставления отступного, а не в момент подписания соглашения о нем. Это значит, что на дату заключения соглашения о предоставлении отступного обязательство заемщика не прекращается. Для прекращения обязательства необходимо фактическое предоставление отступного, то есть передача имущества.

Также стороны могут предусмотреть, что предоставлением отступного покрывается не общая сумма задолженности, а лишь её часть (например, половина долга либо долг по основной сумме займа, а оставшаяся часть — половина долга либо задолженность в виде начисленных процентов — уплачивается денежными средствами).

Поэтому если займодавец хочет получить свои проценты деньгами, а само тело займа готов получить «натурой», то соответствующий порядок нужно обязательно прописать в соглашении. Иначе с предоставлением отступного погасится весь долг. То есть сам займ и проценты по нему.

Как обеспечить безопасность сделки

Основной риск связан с оценочной стоимостью имущества, передаваемого в качестве отступного.

Стоимость имущества, передаваемого в качестве отступного, не обязательно должна быть эквивалентна долгу по прекращаемому обязательству (п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 102, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.03.2012 по делу № А56-30457/2009).

Однако приобретение имущества по цене, значительно ниже рыночной, то есть явно несоразмерной действительной стоимости этого имущества, свидетельствует о недобросовестности приобретателя (Постановление Президиума ВАС РФ от 09.09.2008 N 6132/08 по делу N А45-10354/07-35/366).

Разрешая вопрос о добросовестности приобретателя и определяя круг обстоятельств, о которых он должен был знать, суд учитывает:

родственные и иные связи между лицами, участвовавшими в заключение сделок

совмещение одним лицом должностей в организациях, совершавших такие сделки

участие одних и тех же лиц в уставном капитале этих организаций, родственные и иные связи между ними (п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 N 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения»).

В связи с тем, что речь идёт о погашении кредиторской задолженности внутри группы (априори взаимозависимых лиц!), то определять стоимость имущества нужно с должной осмотрительностью.

Этот же сценарий сделки можно использовать для планирования финансовых потоков внутри группы компаний, распределяя налоговую нагрузку:

Распределение налоговой нагрузки по НДС: использовать передачу имущества с возможностью начисления НДС к уплате у передающей стороны (организации-заемщика) с одновременным заявлением налогового вычета по НДС у принимающей стороны (организации-заимодавца).

Распределение налоговой нагрузки по налогу на прибыль : возможность предоставить имущество в качестве отступного только в рамках погашения основного «тела» займа. В соглашении об отступном можно прописать, что займодавец хочет получить свои проценты деньгами, а само тело займа готов получить «натурой».

Если произвести реструктуризацию задолженности таким способом, можно добиться «очищения» бухгалтерских показателей у организации-заемщика: списать основную сумму кредиторки, избежать начисления налогов с просроченной кредиторской задолженности и изменить роль организации в холдинговой структуре.

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