ЕНС и бизнес. Ответы на самые актуальные вопросы

Несмотря на то, что с момента введения ЕНС прошло практически полгода, эта тема продолжает быть актуальной до сих пор. Ответим на часто возникающие вопросы, которые связаны с единым налоговым счетом и порядком работы с ним.

Что такое ЕНС и ЕНП простыми словами

ЕНС — это кошелек, на который налогоплательщик перечисляет денежные средства в счет оплаты обязательных платежей (налогов, страховых взносов, сборов), а ИФНС их оттуда списывает, когда приходит срок оплаты.

Для оплаты налогов больше не нужно заполнять отдельные платежки, достаточно пополнить ЕНС.

Обратите внимание, что отказаться от ЕНС и вернуться на старый порядок оплаты обязательных платежей невозможно.

ЕНП — это сумма средств, зачисляемых на ЕНС в счет оплаты обязательного платежа.

Какие варианты оплаты налогов существуют в 2023 году

В 2023 году предусмотрено 2 способа оплаты налогов.

Основной — через ЕНС.

Для оплаты налога через ЕНС достаточно пополнить счет на необходимую сумму. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, в специальном сервисе «Уплата налогов и пошлин» и платежным поручением через отделение банка.

Альтернативный — по платежному поручению на реквизиты конкретного налога, страхового взноса или сбора.

Воспользоваться альтернативным способом уплаты налогов можно только в 2023 году.

Начиная с 2024 года будет существовать только основной порядок оплаты обязательных платежей — через ЕНС.

Стоит отметить, что на практике альтернативный порядок уплаты показал себя с негативной стороны. Так, например, индивидуальные предприниматели, которые оплатили страховые взносы платежками на КБК данных платежей столкнулись со сложностями зачета патента в счет уплаченных страховых взносов.

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Где взять реквизиты на пополнение ЕНС и на уплату налога отдельными платежками

Реквизиты для заполнения платежки на пополнение ЕНС можно узнать на сайте ФНС в разделе про единый налоговый счет. Там же можно ознакомиться с образцом платежного поручения на пополнение счета.

С 15 мая в реквизиты на пополнение ЕНС внесли корректировки в части названия получателя платежа.

Если раньше в этом поле нужно было указывать «Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)», то теперь нужно указать «Казначейство России (ФНС России)».

Изменения носят чисто технический характер и даже при указании старого получателя платежа (УФНС по г. Тула) деньги все равно поступят на ЕНС.

При заполнении платежки на оплату налога альтернативным способом нужно указать основные реквизиты ЕНС (название и платежную информацию получателя платежа), статус плательщика «02», КБК платежа, по которому происходит оплата, налоговый период и назначение платежа.

Какое ОКТМО нужно указать в платежном поручении

При оплате налога через ЕНС в поле «ОКТМО» указывается значение «0» либо любой другой код, состоящий из 8 знаков.

При оплате налогов альтернативным способом в платежке указывается ОКТМО по месту регистрации ИП или организации.

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Как исправить ошибку в платежном поручении при оплате налога

Все зависит от того, где допущена ошибка и каким способом оплачивался налог: основным или альтернативным.

При оплате налога через ЕНС исправить потребуется только ошибку, допущенную в ИНН. В этом случае нужно направить в ИФНС заявление, составленное в свободной форме.

Если в платежке указан ИНН другого лица, то исправить ее можно только при наличии согласия этого лица и при условии, что денежные средства, которые зачислены на ЕНС, не были использованы в счет погашения задолженности.

Все остальные ошибки, допущенные при заполнении платежного поручения на пополнение ЕНС (в КБК или реквизитах получателя), исправлять не нужно, деньги все равно поступят на единый налоговый счет.

Если налог оплачивался альтернативным способом и в платежке допустили ошибку, потребуется сдать уведомление об исчисленных суммах налога с корректной суммой и реквизитами платежа.

Сдача корректирующей платежки в этом случае не предусмотрена, и если в ней допущена ошибка, то налогоплательщик в дальнейшем может платить налоги только через ЕНС.

Что такое сальдо (остаток) по ЕНС и каким оно бывает

Сальдо по ЕНС — это разница между суммой средств перечисленных на счет и списанных с него ИФНС.

Сальдо бывает трех видов: положительное, отрицательное и нейтральное (нулевое).

Положительное сальдо (переплата) возникает, когда сумма зачисленных на ЕНС средств превышает сумму списанных с него платежей.

Отрицательное сальдо (недоимка) образуется, когда размер списаний по счету превышает сумму находящихся там средств.

Нейтральное (нулевое) сальдо возникает, когда размер зачисленных и списанных с ЕНС средств совпадает.

Как узнать остаток по ЕНС

Получить информацию о сальдо по единому налоговому счету налогоплательщик может одним из следующих способов:

В личном кабинете на сайте ФНС.

Путем проведения сверки расчетов с бюджетом.

Из справок, полученных от налоговой инспекции — об остатке по ЕНС, о принадлежности сумм на едином счете.

Напрямую от налоговой инспекции — при направлении запроса через сервис ФНС либо на личной встрече с сотрудником инспекции.

На момент написания статьи имеются сложности с получением информации об остатке на едином налоговом счете. Причина – технические проблемы, возникшие при переходе на новый порядок расчётов.

Раздел ЕНС у юрлиц и ИП в настоящий момент работает частично.

Как распределяются средства, зачисленные на ЕНС

До июня 2023 года деньги, которые зачислили на ЕНС, в первую очередь направлялись на погашение недоимки по любым платежам. И только потом на оплату текущих платежей, пени и штрафов.

С июня очередность списания средств с единого счета изменилась и выглядит следующим образом:

Задолженность по НДФЛ.

Текущие платежи по НДФЛ.

Задолженность по всем остальным платежам.

Текущие платежи по остальным налогам, сборам и взносам.

Пени.

Проценты.

Штрафы.

Изменение порядка списания средств с ЕНС обусловлено недополучением региональными и местными бюджетами агентского НДФЛ.

Именно этот налог составляет основную долю налоговых поступлений указанных бюджетов.

Нужно ли делать ещё что-то, кроме пополнения ЕНС для оплаты налога

В некоторых случаях потребуется направить в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налога.

Это новый документ, который обязательно нужно подавать с 1 января 2023 года. Он сдается в ИФНС по месту учета для того, чтобы налоговики знали, сколько денег списать с ЕНС.

Ранее представление этого документа не требовалось, так как все платежи поступали в бюджет на конкретный КБК. Сейчас все поступления через ЕНС идут обезличено, и ИФНС просто не знает, в счет уплаты каких налогов поступили деньги на единый налоговый счет.

Уведомление составляется в том случае, если срок сдачи отчетности или расчета по платежу наступает позже срока его уплаты или если отчетность не предусмотрена вовсе.

Не требуется сдача уведомлений по страховым взносам индивидуальных предпринимателей за себя, имущественным налогам физлиц, а также по годовому налогу на специальных режимах налогообложения (УСН, ЕСХН и ПСН), НДС, налогу на прибыль и авансов по нему, водному налогу, налогу на добычу полезных ископаемых и налогу на АУСН.

Уведомление подается в ИФНС по месту учета в срок до 25 числа месяца, в котором производится оплата налога или взноса.

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Что делать, если в уведомлении допущена ошибка

В этом случае потребуется подать еще одно уведомление, в котором нужно указать верную сумму налога и реквизиты.

Порядок исправления ошибки зависит от того, где она допущена.

Если ошибка допущена в сумме налога, то нужно заполнить 1 блок «Данные», в котором отразить корректные реквизиты из прошлого уведомления и верную сумму платежа.

Если ошибка допущена в КБК или ОКТМО потребуется заполнить 2 блока «Данные»: в первом указать ошибочные реквизиты и поставить сумму платежа в размере «0», во втором блоке — корректные реквизиты и верную сумму платежа.

В новом уведомлении не нужно дублировать все данные из старого уведомления, только лишь те, в которые вносятся исправления.

Как можно распорядиться переплатой на ЕНС

Переплату можно:

Оставить на счете для дальнейшего списания обязательных платежей.

Вернуть на банковский счет.

Зачесть в счет оплаты конкретного налога по ЕНС — своему или третьего лица.

Возврат средств регулируется ст. 79 НК и производится при наличии положительного сальдо на едином налоговом счете и подаче налогоплательщиком соответствующего заявления.

Заявление на возврат подается как в бумажном, так и в электронном виде в налоговую по месту учета.

Зачет средств также производится при наличии положительного сальдо и заявления от налогоплательщика.

Обратите внимание, что заявление на зачет подается только в электронной форме, подписанное квалифицированной электронной подписью. В настоящий момент заявление о зачете чаще всего подается для уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы.

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