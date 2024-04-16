Как изменился российский бизнес за последние 2 года

Прошло два года после введения серьезных санкций против России, которые повлекли за собой значительные изменения во всех сферах экономики. За это время российский бизнес адаптировался к ситуации.

Но для предпринимателей по-прежнему важно быть в курсе, какие перспективы ожидают бизнес в ближайшем будущем, и получить эту информацию они хотят из уст профессионалов.

18 апреля пройдет большая встреча на стадионе «Лужники» в Москве, где соберутся топовые предприниматели Москвы, в том числе, ждем и вас!

Это мероприятие будет полезно для всех, кто принимает стратегические решения в развитии российского бизнеса, поэтому пропустить его нельзя.

Вас ждет большая экскурсия по стадиону, приветственный коктейль, знакомство и конечно же деловая программа.

В течение вечера спикеры из таких компаний как «ФИНАМ», «СДМ Банк», «Первый Бит», «Эксперт РА» выступят с докладами по темам:

Анализ финансового рынка России, итоги 2023, прогноз на 2024.

Актуальные банковские решения.

Состояние европейского бизнеса в России. Возможности для развития.

Как присвоение рейтинга может помочь в привлечении финансирования.

Перспективные ниши на российском рынке.

Это закрытое мероприятие, куда вы сможете попасть только по предварительной записи. Подтверждением участия будет внесение регистрационного взноса 10 000 р.

Вы можете зарегистрироваться прямо сейчас, пока еще есть места.

Закрытое мероприятие: итоги трансформации российского бизнеса Мы собираем успешных людей в историческом месте — стадионе «Лужники», чтобы обсудить актуальное состояние бизнеса, обменяться рабочими решениями и поговорить о перспективах развития Регистрация

Реклама: АО «ГРУППА БАЛАНС», ИНН 9709097013, erid: LjN8Jt1ev