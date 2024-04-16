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ГРУППА БАЛАНС
Ведение бизнеса

От помощника бухгалтера до финансового директора крупного холдинга. Где деньги?

Управляющий партнер ГРУППЫ БАЛАНС Елена Межуева пообщалась с финансовым директором крупного холдинга и затронула ряд важнейших для бизнеса вопросов.
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Елена Межуева — управляющий партнер ГРУППЫ БАЛАНС пообщалась с финдиректором крупного холдинга Наталией Забавиной.

В ходе интервью затронуты следующие вопросы и аспекты:

  • Секрет успешного бизнеса — учет и контроль. 

  • Прибыль — это не только деньги в тумбочке.

  • Задача финансиста — понимать физический смысл, который стоит за цифрами.

  • Финансисту все равно, что считать.

  • Система мотивации для финансового директора. 

  • МСФО вместо управленки. 

  • На определенном этапе карьеры наступает новая потребность — коммуникация.

  • Привлечение внешних консультантов заменяет еще одно образование.

  • Где деньги?

Это и много другое в новом выпуске подкаста Баланс в Бизнесе. Приятного просмотра!

Подборка всех интервью уже в нашем телеграм-канале.

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ГРУППА БАЛАНС
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