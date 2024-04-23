Как меняется российский бизнес: итоги и перспективы с делового вечера АО «ГРУППА БАЛАНС»

Главные темы вечера:

Доступность финансирования и новые возможности на российских биржах . Обсуждение началось с акцента на изменениях в финансовом секторе, которые открыли новые пути для привлечения капитала.

Влияние международной политики на бизнес . Спикеры поделились своим видением, как геополитическая обстановка влияет на российский экспорт и импорт, и какие стратегии могут помочь в адаптации к новым условиям.

Перспективы развития отечественного ПО и импортозамещения. Особое внимание было уделено IT-сектору и возможностям, которые открывает отказ от зарубежных технологий.

Эксперты и бизнес-лидеры, такие как Алексей Курасов из АО «Финам» и Витторио Торрембини, президент ассоциации итальянских предпринимателей в России, предоставили ценные инсайты о текущем состоянии и будущем российского бизнеса.

Что дальше?

Эти обсуждения не только высветили ключевые вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели, но и показали разнообразие стратегий, которые могут применяться для достижения успеха в изменяющемся мире.

Мы приглашаем вас ознакомиться с полным отчетом о мероприятии, где вы найдете детальный анализ всех дискуссий и выступлений. В этом отчете собраны не только слова спикеров, но и впечатления участников, а также фотографии, которые передают атмосферу вечера.

Прочитать полный отчет на нашем сайте

Мы уверены, что эта информация окажется полезной для всех, кто стремится не только выживать, но и развиваться в условиях новой экономической реальности. Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить важные обновления и аналитические материалы!