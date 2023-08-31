Как начать бизнес в сфере кофеен самообслуживания 

Безусловно, первый и самый главный пункт — мотивация. Устали от работы в найме? Хотите наконец-то открыть собственное дело? Мечтаете о пассивном доходе? Тогда эта история точно для вас!

«Я устал работать на кого-то и хотел больше свободного времени для себя и своей семьи» — вот, что двигало Александром из Кургана, когда он впервые задумался об открытии кофейного бизнеса вместе с HOHORO.

Отсутствие опыта и знаний по работе с франшизой и запуску, а также незнание рынка и его механизмов были главными проблемами нашего франчайзи. Но все его предостережения были быстро развеян нашим отделом заботы:

«Благодаря открытой информации и поддержке компании HOHORO, эти проблемы были решены. Они пошагово объяснили, что нужно сделать, и я не столкнулся с серьезными сложностями».

На секунду вернемся к главному, что же получил Александр помимо собственной кофейни, и ради чего он рискнул:

Единственное, что меня двигает по утрам — это необходимость отвести детей в школу или детский сад.

Больше нет нужды вставать рано утром.

Все решения принимаются только для себя и моей семьи.

Наслаждаюсь своей работой и имею возможность принимать собственные решения.

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Теперь о достижениях и показателях

«Сейчас у меня действует 7 точек, доходность превышает 100 000 ₽ в месяц с каждой. На текущий момент ежедневно у меня продаётся порядка 150-200 стаканов в день, а в месяц около 5500 штук».

Активное развитие собственной сети кофеен и внушительные показатели всегда требуют грамотного подхода, включенности и поиска собственных решений для достижения таких результатов.

Мы попросили Александра поделиться своими фишками для будущих начинающих франчайзи.

Бизнес активно развивается, поэтому Александр поделился своими главными фишками по увеличению продаж для будущих и уже действующий франчайзи:

1. Стабильная работа точки.

Один из ключевых факторов — это уверенность клиента в том, что аппарат точно работает, и он получит напиток, который заказал, в привычном для него качестве.

2. Чистота.

«Привлекательный внешний вид стойки очень важен! Нет никаких нежелательных пятен от кофе или сиропов, и всегда в наличии все необходимые расходники (стаканчики, размешиватели, сахар). Поддержание эстетического состояния вашей кофейни — это гарантия того, что клиенты будут возвращаться снова и снова».

Клиенты оценивают чистоту и гигиену заведений питания и напитков. Если стойка кофейни самообслуживания выглядит грязной или запутанной, это может создавать негативное впечатление у клиентов и снижать их удовлетворенность обслуживанием.

В то же время, чистая и аккуратная стойка может повысить уровень доверия и комфорта клиентов, что способствует лояльности и повторным посещениям.

3. Дополнительные ингредиенты.

«Банальные вещи, например, разнообразие в выборе сиропов, сахар и сахарозаменители, корица, трубочки и палочки — мелочи, которые точно не останутся без внимания среди клиентов, ведь чувствуется забота и внимание со стороны владельца».

Мелочь, а приятно — это точно касается расходников в кофейном бизнесе.

Некоторым может показаться, что это лишняя трата средств в бизнесе, но поверьте, такие вложения окупятся уже в первые дни-недели работы вашей точки, ведь люди всегда готовы платить за внимательность и свой комфорт.

4. Программа лояльности для клиентов.

«Здесь HOHORO имеют большое преимущество ведь у них есть собственное приложение и программа лояльности для клиентов. Я могу присылать push-уведомления своим клиентам, а они, в свою очередь, могут копить бонусы на следующие напитки. Это безусловно приятный бонус для постоянников, который многие из них отмечают и ценят».

Пожалуй, именно эти советы могут стать универсальными не только для новичков, но и для опытных владельцев кофеен.

А больше историй наших франчайзи и советов по запуску собственной точки вы найдете в нашем Telegram-канале и группе Вконтакте, там мы публикуем полезные информацию и рекомендации ежедневно.

Ждем вас в нашем тёплом комьюнити, ваша команда HOHORO!

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