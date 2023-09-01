Как открыть бизнес по франшизе и не попасть на деньги

Рассказываем, как не совершить ошибок, открывая бизнес по фрашизе, сохранить деньги и успешно продвигать собственное дело.

Кто чаще всего выбирает франшизу

Предприниматели-новички.

Люди, не имеющие ярких идей или концепций.

Люди, не желающие заниматься всеми аспектами бизнеса.

Люди, предпочитающие испытанное и успешное бизнес-решение.

Люди, ищущие быстрый старт.

Каждого из них объединяет одно — отсутствие опыта. И нет, мы не говорим о том, что франшиза — удел слабых и неопытных, скорее наоборот, это отличный вариант для быстрого и грамотного старта без лишних усилий и креативного вложения.

Но, где есть выгода, там всегда есть риски!

Опасный бизнес не всегда может быть финансовой пирамидой, и даже в таком деле как «покупка франшизы» нужно всегда быть начеку.

Давайте кратко разберем основные факторы, которым надо уделить особое внимание при покупке вашего будущего «готового бизнеса» на примере франшизы кофеен самообслуживания HOHORO.

Советуем выбирать компании, которые работают по франшизе не менее 2 лет.

Если же история возникновения конкретного предложения покрыта мраком и внятной статистики по нему нет, это веский аргумент против.

Компания HOHORO активно работает на рынке уже более 3-х лет, как и её юридическое лицо, а информацию о ней можно с легкостью найти в источниках СМИ.

Изначально необходимо убедиться, что франшиза существует не только на бумаге.

Для этой цели лучше всего посетить предприятие в качестве клиента и получить наглядное представление о качестве товара или услуги.

Посетив предприятие, вы сможете увидеть на практике, как работает франшиза и насколько она успешна.

Вы Сможете оценить качество предлагаемых товаров или услуг, увидеть, как организовано обслуживание клиентов, и в целом получить представление о профессионализме и эффективности работы франчайзи. Визит в предприятие также позволит вам пообщаться с сотрудниками и клиентами, чтобы узнать их мнение о франшизе.

Успешный бизнес должен иметь довольных клиентов, которые регулярно возвращаются и рекомендуют бренд другим. Беседа с клиентами поможет вам убедиться в стабильности и прибыльности будущего бизнеса.

Кроме того, важно обратить внимание на оборудование и организацию работы предприятия. Если все работает гладко и эффективно, это является хорошим показателем, что франшиза имеет надежную систему управления и опытных специалистов.

Здесь у HOHORO есть явное преимущество — кофейни самообслуживания расположены во всех городах России и СНГ, и вы можете не только взглянуть на бизнес со стороны, но и стать постоянным гостем заведения.

Чтобы не нарваться на франшизу-подделку, нужно проверить, зарегистрирован ли используемый товарный знак в ФИПС.

Вы вправе запросить у франчайзера копию свидетельства о регистрации товарного знака.

Наилучший вариант — это связь с менеджером или отделом заботы, который с легкостью мог бы предоставить все подтверждающие документы при первичной консультации, чтобы клиент раз и навсегда закрыл все вопросы правового характера и личного беспокойства.

Если франчайзер отказывается предоставить такую информацию или его товарный знак не зарегистрирован, это может быть признаком подделки или потенциальных проблем с правовыми аспектами франшизы. В таком случае, рекомендуется обратиться к юристу или специалисту по франшизам для более детальной проверки и консультации.

Обратите внимание, насколько охотно общается с вами франчайзер и с какой полнотой он отвечает на ваши вопросы.

Нежелание контактировать и уклончивые ответы должны вас насторожить и здесь, опять же, важную роль играют агенты коммуникации — менеджеры. Сотрудник должен подробно ответить на все ваши вопросы и ни в коем случае не уходить от ответов.

Также не стоит забывать и о времени: менеджер не должен пропадать на несколько суток или даже недели, прежде чем предоставит конкретные факты и цифры.

Последний фактор — социальные сети.

Достаточно просто открыть Telegram или Вконтаке, именно там можно отследить реальную активность бренда.

Обратите внимание на частоту постинга и на полезность того материала, которую транслируют ваши будущие партнеры, ведь именно социальные сети в 21 веке повлияют на будущий имидж и репутацию вашего бизнеса.

Резюмируем и на примере франшизы кофеен HOHORO составляем портрет «честной франшизы»:

Франшиза HOHORO существует более 3 лет. Личные менеджеры отдела заботы всегда находятся на связи с франчайзи и консультируют на каждом этапе: от знакомства с бизнес-моделью до заключения договора, подбора ингредиентов и установки вашей стойки. Компания активно участвует в конкурсах и занимает лидирующие строчки в рейтинге лучших франшиз России и СНГ. Бренд не только помогает в реализации запуска, но и обязательно знакомит вас со всеми документами и помогает их правильно оформить. Активно ведутся соцсети и пополняются публикации в СМИ, имя бренда точно на слуху и занимает твердые позиции в вендингово индустрии.

Остерегайтесь мошенников и запускайте своё дело с правильными людьми!



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