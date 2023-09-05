Топ идей: как получить пассивный доход в 2023 году 

Наверняка вы хоть раз в жизни задумывались о том, как заработать больше денег. Но совмещать несколько работ часто не получается – не хватает времени и сил. Однако из любой ситуации можно найти выход, например, найти источник пассивного дохода. Расскажем, как это сделать.

В чем разница между активным и пассивным доходом?

Активный доход — это деньги, которые вы получили за свою активную трудовую деятельность, как правило, это зарплата.

Пассивный доход — это деньги, которые вы можете зарабатывать без активного участия.

Получается, что можно не совмещать несколько работ, разрываться между ними в попытках все успеть, а просто подыскать вариант пассивного дохода и получать дополнительный заработок ежемесячно.

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Какие есть варианты пассивного дохода

Сдавайте квартиру или комнату. Если вы являетесь счастливым обладателем нескольких квартир или сами живете в просторной квартире и готовы выделить жилплощадь в аренду, то это отличный вариант получать пассивный доход без особых усилий. Продавайте вещи, которые больше вам не пригодятся. Наверняка в вашем шкафу есть платье, которое ждет особого случая или брюки, которые можно надеть, «если похудею». Лучше избавиться от ненужных вещей и получить таким образом дополнительный заработок. Конечно, этот вариант не гарантирует постоянный доход. Вы же не станете продавать все, что у вас есть в доме. Займитесь дропшиппингом — магазин прямой поставки. Модель дропшиппинга предполагает, что предприниматель занимается только поиском покупателей и продажами, а хранение и доставку товара берет на себя поставщик. Вам предстоит найти поставщика, настроить собственный интернет-магазин, привлечь клиентов и только потом ожидать большого дохода. Но, если настроить все как нужно, то в будущем дропшиппинг может стать отличным источником пассивного дохода, ведь все будет работать без вашей помощи. Размещайте спонсорские посты в социальных сетях. Если вы ведете активно свои социальные сети, у вас большое число подписчиков, то вполне возможно, что бренды захотят обратиться к вам за спонсорскими постами, иными словами — заплатить вам за публикацию их товаров. Если вы еще не считаете, что ваш блог достаточно популярен, то поработайте над контентом и привлечением аудитории и тогда, ваша работа будет замечена. Инвестируйте в акции. Если у вас есть возможность, то можно инвестировать в акции какой-нибудь компании. Вопрос только какой? Но его можно доверить профессионалам - сейчас на рынке очень много биржевых брокеров, готовых помочь новичкам в деле инвестирования. Помогите компаниям с привлечением клиентов. Если вы коммуникабельны, у вас огромное количество друзей и знакомых, то на этом тоже можно заработать. Вы приводите клиента в компанию, а компания вам за это платит. Правда, перед тем как это сделать нужно убедиться, что компания готова платить за новых клиентов - разошлите письма с таким предложением в маркетинговые отделы организаций и ждите ответа. Снимайте видео на ютубе. Если вы всегда с собой берете видеокамеру, а вы ее берете, ведь она есть в каждом смартфоне, то вполне вероятно можете снимать интересный контент для любителей ютуба. Однако, чтобы раскрутить канал, придется поработать над контентом, а также продвижением, но после все станет гораздо легче. Откройте кофейню самообслуживания. Сейчас просто кофейный бум, люди активно потребляют кофе, а что если купить франшизу и сделать кофейню самообслуживания?

Если с первыми семью пунктами, думаем, у вас не возникнет сложностей, то на последнем остановимся подробнее.

Что такое кофейня самообслуживания

Кофейня самообслуживания — это тот же аппарат по приготовлению кофе, только лучше. Во-первых, занимает места, меньше, чем стандартная кофейня, а значит затраты на аренду будут минимальны и установить аппарат можно будет даже в самых труднодоступных для больших кофеен местах. Во-вторых, готовит только из натуральных зерен, что делает вкус и качество напитка гораздо лучше. В-третьих, покупка франшизы на кофейню самообслуживания сводит к минимуму ваши риски как предпринимателя.

Предлагаем познакомиться с франшизой от компании HOHORO, у которой уже открыто более 3 000 кофеен в 400 городах России, а франшизу приобрели уже больше 1 400 человек.

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