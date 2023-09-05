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Личные финансы

Топ идей: как получить пассивный доход в 2023 году 

Наверняка вы хоть раз в жизни задумывались о том, как заработать больше денег. Но совмещать несколько работ часто не получается – не хватает времени и сил. Однако из любой ситуации можно найти выход, например, найти источник пассивного дохода. Расскажем, как это сделать. 
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Топ идей: как получить пассивный доход в 2023 году 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В чем разница между активным и пассивным доходом?

Активный доход — это деньги, которые вы получили за свою активную трудовую деятельность, как правило, это зарплата.

Пассивный доходэто деньги, которые вы можете зарабатывать без активного участия.

Получается, что можно не совмещать несколько работ, разрываться между ними в попытках все успеть, а просто подыскать вариант пассивного дохода и получать дополнительный заработок ежемесячно.

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Какие есть варианты пассивного дохода

  1. Сдавайте квартиру или комнату. Если вы являетесь счастливым обладателем нескольких квартир или сами живете в просторной квартире и готовы выделить жилплощадь в аренду, то это отличный вариант получать пассивный доход без особых усилий. 

  2. Продавайте вещи, которые больше вам не пригодятся. Наверняка в вашем шкафу есть платье, которое ждет особого случая или брюки, которые можно надеть, «если похудею». Лучше избавиться от ненужных вещей и получить таким образом дополнительный заработок. Конечно, этот вариант не гарантирует постоянный доход. Вы же не станете продавать все, что у вас есть в доме.

  3. Займитесь дропшиппингом — магазин прямой поставки. Модель дропшиппинга предполагает, что предприниматель занимается только поиском покупателей и продажами, а хранение и доставку товара берет на себя поставщик. Вам предстоит найти поставщика, настроить собственный интернет-магазин, привлечь клиентов и только потом ожидать большого дохода. Но, если настроить все как нужно, то в будущем дропшиппинг может стать отличным источником пассивного дохода, ведь все будет работать без вашей помощи.

  4. Размещайте спонсорские посты в социальных сетях. Если вы ведете активно свои социальные сети, у вас большое число подписчиков, то вполне возможно, что бренды захотят обратиться к вам за спонсорскими постами, иными словами — заплатить вам за публикацию их товаров. Если вы еще не считаете, что ваш блог достаточно популярен, то поработайте над контентом и привлечением аудитории и тогда, ваша работа будет замечена.

  5. Инвестируйте в акции. Если у вас есть возможность, то можно инвестировать в акции какой-нибудь компании. Вопрос только какой? Но его можно доверить профессионалам - сейчас на рынке очень много биржевых брокеров, готовых помочь новичкам в деле инвестирования.

  6. Помогите компаниям с привлечением клиентов. Если вы коммуникабельны, у вас огромное количество друзей и знакомых, то на этом тоже можно заработать. Вы приводите клиента в компанию, а компания вам за это платит. Правда, перед тем как это сделать нужно убедиться, что компания готова платить за новых клиентов - разошлите письма с таким предложением в маркетинговые отделы организаций и ждите ответа.

  7. Снимайте видео на ютубе. Если вы всегда с собой берете видеокамеру, а вы ее берете, ведь она есть в каждом смартфоне, то вполне вероятно можете снимать интересный контент для любителей ютуба. Однако, чтобы раскрутить канал, придется поработать над контентом, а также продвижением, но после все станет гораздо легче.

  8. Откройте кофейню самообслуживания. Сейчас просто кофейный бум, люди активно потребляют кофе, а что если купить франшизу и сделать кофейню самообслуживания? 

Если с первыми семью пунктами, думаем, у вас не возникнет сложностей, то на последнем остановимся подробнее. 

Что такое кофейня самообслуживания

Кофейня самообслуживания — это тот же аппарат по приготовлению кофе, только лучше. Во-первых, занимает места, меньше, чем стандартная кофейня, а значит затраты на аренду будут минимальны и установить аппарат можно будет даже в самых труднодоступных для больших кофеен местах. Во-вторых, готовит только из натуральных зерен, что делает вкус и качество напитка гораздо лучше. В-третьих, покупка франшизы на кофейню самообслуживания сводит к минимуму ваши риски как предпринимателя.

Предлагаем познакомиться с франшизой от компании HOHORO, у которой уже открыто более 3 000 кофеен в 400 городах России, а франшизу приобрели уже больше 1 400 человек.

Достаточно продавать всего по 25 стаканчиков в день, чтобы выйти на чистую прибыль в 50 000 руб. в месяц. Узнайте подробности покупки франшизы в HOHORO прямо сейчас, а управлять своим бизнесом можно прямо с телефона не выходя с рабочего места. 

Получите БЕСПЛАТНЫЙ бизнес-план и консультацию эксперта по открытию своей кофейни с доходностью от 50 000 ₽ в месяц!

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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