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Ведение бизнеса

Плюсы и минусы работы по франшизе 

Несмотря на непростую ситуацию в стране, активно растет популярность франчайзинговых сетей, и все больше предпринимателей выбирают именно работу по франшизе. 
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Плюсы и минусы работы по франшизе 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Особенно популярны сейчас вендинговые франшизы, которые позволяют продавать закуски и напитки через автоматические торговые аппараты. Подобные вы можете встретить в аэропортах, на вокзалах, в университетах и других общественных местах. 

И популярность не удивляет, ведь у вендинга есть свои явные преимущества

  • Нет нужды в найме сотрудников — экономия и отсутствие контроля. 

  • Обслуживание аппарата занимает буквально 20—30 минут.

  • Дешевая аренда, ведь стойки занимают минимум площади.

  • Высокий уровень окупаемости при правильно подобранной локации.

  • Низкий уровень риска. 

Многие предприниматели считают франшизу панацеей в бизнесе, именно поэтому сегодня хотим рассмотреть основные плюсы и минусы работы по франшизе от ведущего бренда кофеен самообслуживания HOHORO.

О преимуществах

Бренд решает

Шансы на успешный старт очень высоки, если ты покупаешь франшизу у известного бренда. Риск провала гораздо меньше, чем у нового бизнеса.

По статистике, в первые 3—4 года около 8—9 из 10 стартапов проваливаются, но у франшиз этот процент гораздо ниже.

Все зависит от того, в какой сфере деятельности ты работаешь, какие условия у тебя на старте и где ты работаешь. Если ты выбрал франчайзера, который уже укоренился на рынке и работает успешно более 3 лет, значит, он прошел все возможные трудности и научит этому вас.

Готовая бизнес-модель

Здесь вы наверняка застрахованы от «сложностей старта», как минимум потому что тысячи человек до вас, да и сам франчайзер, уже протестировали систему, и главное — она дала реальный результат!

Вам автоматически доступна готовая идея, инструкция по реализации и все необходимые маркетинговые стратегии. Вас научат всему, что нужно знать, и дадут поддержку, когда возникнут проблемы. 

Некоторые франчайзеры дают детальные инструкции по покупке, подготовке и самому запуску, в HOHORO подобное руководство называется «базой знаний», в которой прописано буквально все: как подключить кофе-машину, какие могут возникнуть сложности, как решается каждая базовая проблема, а также есть советы по продвижению и увеличению дохода. 

Также у бренда HOHORO есть отдел заботы, менеджеры всегда находятся на связи со своими франчайзи и готовы в режиме реального времени проконсультировать его по любому вопросу. 

Получите БЕСПЛАТНЫЙ бизнес-план и консультацию эксперта по открытию своей кофейни с доходностью от 50 000 ₽ в месяц!

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Имя бренда скажет все за вас 

Никаких затрат  на рекламу и создание имиджа — бренд уже сделал все за вас, он всегда на слуху и подробная реклама в СМИ — его забота. 

Клиенты будут появляться у вас в заведении автоматически: когда они услышат о новой кофейне «HOHORO» в социальных сетях или на улице, они немедленно придут к вам, ведь бренд «на слуху» и активно появляется во всевозможных информационных каналах.

От вас будет зависеть только то, придут ли эти клиенты еще раз. Но сразу после открытия вы будете получать гарантированный доход — гарантия доходности прописана в договоре.

Полная поддержка

Франчайзер является надежным партнером, который оказывает помощь новичку на всех этапах работы, начиная с самого начала.

Естественно, такая поддержка не является бесплатной, ведь франчайзер получает регулярные роялти за свои услуги.

Однако, перед тем, как подписывать договор, очень важно убедиться, что эта своего рода «плата» гарантирует получение достойного объема помощи, а не просто единоразовых консультаций.

Опять же напомним вам об отделе заботы. В HOHORO у вас будет личный менеджер, который полностью отвечает за каждый этап вашего запуска, с ним вы всегда можете посоветоваться и сэкономить время и нервы для поиска информации в сети. 

Отлаженная база поставщиков 

Франчайзеры, в большинстве случаев, имеют успешно налаженные каналы поставок и способны привлекать новых партнеров для совместных закупок.

Это позволяет вам приобретать сырье, материалы и товары высокого качества по выгодной цене. Кроме того, все поставки проходят проверку перед тем, как попасть к вам, чтобы гарантировать качество продукции.

У HOHORO есть собственный обжарочный цех и Торговый дом, где наши партнеры могут заказать качественное зерно для любого напитка и экономить на расходниках, ведь всегда получают спец. предложения от нашей компании. Быстрая доставка и проверенные ингредиенты точно не оставят ваших гостей равнодушными.

Теперь о рисках

Неожиданность от владельца 

Франчайзер может действовать непредсказуемо, например, отказаться от бизнеса в России, отказать в продлении договора или внести невыгодные изменения в условия для франчайзи. От этого сложно быть застрахованным, а последствия окажутся весьма печальными.

Конкуренция 

Рынок также может быть непредсказуемым — бизнес-модель может и без изъянов, но все решает выбранная вами локация. Кроме того, если франчайзер не ограничивает территорию действия партнеров, возможно появление конкурентов, с которыми придется бороться за покупателей. 

Внимательность к договору

При подписании договора необходимо быть бдительным, так как опытный франчайзер может внести в него невыгодные условия для франчайзера.

Договор запросто может включать сложные условия, которые франчайзи может вовремя недооценить (например, условия к выбору помещения). Внимательно изучите каждое условие договора, а лучше обсудите это с личным менеджером или юристом.

В конечном итоге плюсов, конечно же, оказалось больше, и всем начинающим предпринимателям мы советуем начать именно с покупки франшизы. Грамотно взвесьте все риски и с уверенностью постройте свою карьеру в вендинговой индустрии.

А если у вас появилось желание открыть собственную кофейню самообслуживания, переходите на наш сайт и оставляйте заявку на бесплатную консультацию с менеджером поддержки.

На ней вы узнаете все подробности запуска собственной кофейни, подберёте для себя оптимальный вариант покупки и сможете стартануть уже этой осенью (кстати, это один из самых жарких сезонов не только для кофе, но и для получения своего первого пассивного дохода).

Ваша команда HOHORO.

Получите БЕСПЛАТНЫЙ бизнес-план и консультацию эксперта по открытию своей кофейни с доходностью от 50 000 ₽ в месяц!

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HOHORO

HOHORO

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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