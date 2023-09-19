Как открыть кофейню самообслуживания и совмещать с работой по найму

Что такое кофейня самообслуживания
Кофейня самообслуживания отличается от традиционных заведений тем, что для ее установки нужно совсем немного места, а также доступ в интернет и хороший кофе. Это значит, что затраты на открытие кофейни будут минимальными. Наверняка вы видели такие кофейни в крупных бизнес или торговых центрах.
По сути это новый формат вендингового кофейного аппарата, только с качественно приготовленным свежемолотым кофе.
Как открыть кофейню
Начинать бизнес самостоятельно — это всегда рискованно и хлопотно, гораздо проще стартовать «под крылом» уже состоявшегося бренда, в таком случае покупка франшизы — идеальный вариант для вас.
Бизнес по франшизе имеет следующие преимущества для тех, кто решил открыть свое дело, не уходя из найма.
Минимум рисков — вам помогут на каждом этапе деятельности.
Небольшие временные затраты — вы получите готовую отлаженную модель, нет необходимости самостоятельно что-либо изобретать.
Небольшие инвестиции — бизнес по франшизе обойдется дешевле открытия своего дела.
Низкие затраты на обслуживание.
Открыть кофейню самообслуживания тоже проще с помощью франшизы. Вы работаете под именем известного бренда в популярной сети, все поставки налажены, есть сопровождение на всех этапах открытия бизнеса, а также поддержка в процессе работы.
А если планируете совмещать предпринимательство с основной работой, то наличие приложения для дистанционного управления станет отличным дополнением к плюсам франшизы.
Откройте свою кофейню самообслуживания с HOHORO и зарабатывайте дополнительный доход от 675 000 руб. в год с одной точки. Это проверенная бизнес-модель с которой работают уже более 1 400 партнеров. Мобильное приложение позволит управлять своим бизнесом прямо с рабочего места основной работы.
Где взять деньги на открытие кофейни
Работая в найме, вы вполне можете накопить нужную сумму, так как вложения для кофейни самообслуживания — минимальные. Можно легко оформить кредит в банке, ведь у вас есть стабильный доход и не придется рисковать имуществом для залогов.
Еще один надежный способ привлечения денег — заключить социальный контракт, получить по нему можно до 350 000 руб.
Например, франшизу на открытие кофейни самообслуживания HOHORO можно купить в лизинг с ежемесячным платежом до 20 000 руб.
Получите БЕСПЛАТНЫЙ бизнес-план и консультацию эксперта по открытию своей кофейни с доходностью от 50 000 ₽ в месяц!
Как совмещать с работой в найме
Кофейня самообслуживания не требует непрерывного контроля со стороны предпринимателя. К тому же у кофеен самообслуживания, как правило, есть приложения для удаленного управления.
Например, в HOHORO есть IT-система, где можно наблюдать онлайн за работой автомата, в удаленном формате решать ошибки, возникающие в работе, формировать рекламные рассылки и т.п.
Установите приложение на свой телефон и управляйте бизнесом, не отвлекаясь от основных задач. Проверить дела кофейни можно после рабочего дня. К тому же вы можете открыть кофейню в том бизнес-центре, где находится ваш офис.
Как привлечь клиентов
Если вы открыли кофейню в бизнес-центре, где работаете сами или поблизости к нему, расскажите коллегам о том, какой вкусный кофе теперь можно купить.
Не пренебрегайте личными связями, привлекайте клиентов через социальные сети — сегодня это мощная площадка для привлечения трафика.
Компания HOHORO помогает всем, кто купил франшизу и развивает бизнес под этим брендом. Как именно?
Помощь с открытием, юридическая и моральная поддержка на всех этапах организации кофейного бизнеса.
Мобильное приложение, которым вы пользуетесь для управления своим бизнесом.
Помощь с кредитными и лизинговыми продуктами.
Помощь с контролем качества товара.
Ускоренные сроки отгрузки и поставки ингредиентов.
Крупнейшее сообщество франчайзи, где каждый может дать совет.
Наличие отдела заботы.
Программы лояльности для клиентов.
В 2022 году компания HOHORO помогла заработать партнерам почти 1,5 млрд руб. Присоединяйтесь к сообществу уже сейчас. Получить бизнес-план.
Получите БЕСПЛАТНЫЙ бизнес-план и консультацию эксперта по открытию своей кофейни с доходностью от 50 000 ₽ в месяц!
Реклама: АО «ВЕНДИНГ БУДУЩЕГО» ИНН: 9719034830, erid: LjN8KZKHq
Комментарии