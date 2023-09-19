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Ведение бизнеса

Как открыть кофейню самообслуживания и совмещать с работой по найму

Зарабатывать больше мечтает каждый человек, но многие боятся рисков и не готовы уйти от работодателя в свободное плавание. Если вы думаете, что совместить работу в найме и дополнительный заработок невозможно, мы развеем ваши сомнения.
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Как открыть кофейню самообслуживания и совмещать с работой по найму
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое кофейня самообслуживания

Кофейня самообслуживания отличается от традиционных заведений тем, что для ее установки нужно совсем немного места, а также доступ в интернет и хороший кофе. Это значит, что затраты на открытие кофейни будут минимальными. Наверняка вы видели такие кофейни в крупных бизнес или торговых центрах.

По сути это новый формат вендингового кофейного аппарата, только с качественно приготовленным свежемолотым кофе.

Как открыть кофейню

Начинать бизнес самостоятельно — это всегда рискованно и хлопотно, гораздо проще стартовать «под крылом» уже состоявшегося бренда, в таком случае покупка франшизыидеальный вариант для вас.

Бизнес по франшизе имеет следующие преимущества для тех, кто решил открыть свое дело, не уходя из найма. 

  1. Минимум рисков — вам помогут на каждом этапе деятельности.

  2. Небольшие временные затраты — вы получите готовую отлаженную модель, нет необходимости самостоятельно что-либо изобретать.

  3. Небольшие инвестиции — бизнес по франшизе обойдется дешевле открытия своего дела.

  4. Низкие затраты на обслуживание.

Открыть кофейню самообслуживания тоже проще с помощью франшизы. Вы работаете под именем известного бренда в популярной сети, все поставки налажены, есть сопровождение на всех этапах открытия бизнеса, а также поддержка в процессе работы. 

А если планируете совмещать предпринимательство с основной работой, то наличие приложения для дистанционного управления станет отличным дополнением к плюсам франшизы.

Откройте свою кофейню самообслуживания с HOHORO и зарабатывайте дополнительный доход от 675 000 руб. в год с одной точки. Это проверенная бизнес-модель с которой работают уже более 1 400 партнеров. Мобильное приложение позволит управлять своим бизнесом прямо с рабочего места основной работы.

Хочу свою кофейню

Где взять деньги на открытие кофейни

Работая в найме, вы вполне можете накопить нужную сумму, так как вложения для кофейни самообслуживания — минимальные. Можно легко оформить кредит в банке, ведь у вас есть стабильный доход и не придется рисковать имуществом для залогов. 

Еще один надежный способ привлечения денег — заключить социальный контракт, получить по нему можно до 350 000 руб.

Например, франшизу на открытие кофейни самообслуживания HOHORO можно купить в лизинг с ежемесячным платежом до 20 000 руб.

Получите БЕСПЛАТНЫЙ бизнес-план и консультацию эксперта по открытию своей кофейни с доходностью от 50 000 ₽ в месяц!

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Как совмещать с работой в найме

Кофейня самообслуживания не требует непрерывного контроля со стороны предпринимателя. К тому же у кофеен самообслуживания, как правило, есть приложения для удаленного управления. 

Например, в HOHORO есть IT-система, где можно наблюдать онлайн за работой автомата, в удаленном формате решать ошибки, возникающие в работе, формировать рекламные рассылки и т.п. 

Установите приложение на свой телефон и управляйте бизнесом, не отвлекаясь от основных задач. Проверить дела кофейни можно после рабочего дня. К тому же вы можете открыть кофейню в том бизнес-центре, где находится ваш офис.

Как привлечь клиентов

Если вы открыли кофейню в бизнес-центре, где работаете сами или поблизости к нему, расскажите коллегам о том, какой вкусный кофе теперь можно купить.

Не пренебрегайте личными связями, привлекайте клиентов через социальные сети — сегодня это мощная площадка для привлечения трафика.

Компания HOHORO помогает всем, кто купил франшизу и развивает бизнес под этим брендом. Как именно?

  1. Помощь с открытием, юридическая и моральная поддержка на всех этапах организации кофейного бизнеса.

  2. Мобильное приложение, которым вы пользуетесь для управления своим бизнесом.

  3. Помощь с кредитными и лизинговыми продуктами.

  4. Помощь с контролем качества товара.

  5. Ускоренные сроки отгрузки и поставки ингредиентов.

  6. Крупнейшее сообщество франчайзи, где каждый может дать совет.

  7. Наличие отдела заботы.

  8. Программы лояльности для клиентов.

В 2022 году компания HOHORO помогла заработать партнерам почти 1,5 млрд руб. Присоединяйтесь к сообществу уже сейчас. Получить бизнес-план.

Получите БЕСПЛАТНЫЙ бизнес-план и консультацию эксперта по открытию своей кофейни с доходностью от 50 000 ₽ в месяц!

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HOHORO

HOHORO

251 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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