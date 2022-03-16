Как выбрать аутсорсера: почему компании бегут от онлайн-сервисов и фриланса

Есть ли бизнес, который за все время существования не менял штатного бухгалтера или обслуживающую организацию? То специалист разочарует, то цена слишком высокая, то подготовка первички за отдельные деньги, а то и под штрафы подведут.

Чем особенно не угодили предпринимателям различные сервисы и аутсорсеры? Давайте посмотрим.

Какие варианты предлагает рынок

Основная задача, которую озвучивает большинство руководителей: сам не хочу вести бухгалтерию, не желаю возиться с первичкой и отчетами, не собираюсь разбираться с актами сверки и прочее.

Директор хочет управлять и зарабатывать. И чтобы у него было на это время, нанимает бухгалтера или стороннего исполнителя для ведения учета.

Благо, закон о бухучете позволяет (см. п. 3 статьи 7 закона № 402-ФЗ).

Причем услуги бухгалтера нужны как малому бизнесу, а это ИП или юрлицо на спецрежиме без «отягчающих» обстоятельств (импорт, НДС и т. п.) с небольшим штатом сотрудников или даже без них, так и крупному — холдингам, группам компаний, торговым сетям и т. д.

Итак, какие же у бизнеса есть варианты (штатного бухгалтера не рассматриваем, его функционал давно известен):

Фрилансер-бухгалтер на «удаленке». Популярная, традиционная форма. Схема работы проста и незамысловата: в офисе не появляется (почти), первичку получает по электронной почте или прямо на дом, сдает отчетность.

Автоматизированный сервис. В последнее время банки активно предлагают клиентам такой вариант, их заинтересованность в этом понятна — это возможность привлечь больше клиентов из малого бизнеса. Учет упрощенный подходит скорее ИП на УСН или патенте

Обычная аутсорсинговая компания. Схема работы: клиент привозит документы, аутсорсеры их вносят в свою программу. Один специалист ведет от 10 до 100 компаний ( зависит от специфики и объема, нулевок и больше может быть ). Если повезет, клиенту «вручается» личный менеджер, а он уже распределяет нагрузку по бухгалтерам. Отчеты сдают сами.

зависит от специфики и объема, нулевок и больше может быть Настоящий аутсорс. Редкое явление на рынке. Его услуги не ограничиваются только бухгалтерским учетом, сотрудники регулярно проходят обучение, упор сделан на автоматизацию рабочих процессов. За компанией-клиентом сразу закрепляют одного специалиста, чтобы каждый раз, обращаясь к аутсорсеру, ему не приходилось с нуля объяснять — в чем вопрос.

Ну и начинаем наш топ «Разочарование года».

Чем разочаровывает бухгалтер — фрилансер

Трудно найти надежного человека. Даже если конкретный бухгалтер верой и правдой служит вашему лучшему другу вот уже три года (5, 10, 15 лет — нужное подчеркнуть), не факт, что вы с ним сработаетесь.

Сейчас рискуем получить недовольство читателей, но надо признать — не полностью загруженный фрилансер имеет обыкновение работать не только с вами, а еще с несколькими клиентами. Поэтому на 100% внимание можно не рассчитывать.

Мало того, ФНС немало способствует тому, чтобы бухгалтеры искали подработки, особенно самозанятые, которые сейчас так популярны. В письме № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021 налоговики определили критерии, по которым будут определять не является ли договор с фрилансером фактическим сокрытием трудовых отношений. Попадаете под какой-то один и уже есть повод для сомнений.

Например, если регулярно давать задачи в рамках одного договора, а не заключать на каждый чих отдельный контракт, но разве можно так работать с бухгалтером?

Также один из критериев, который уже является красной тряпкой для быка (т. е. для налоговой) — это отсутствие других заказчиков у исполнителя. Если вы хорошо ему платите или объем работы такой, что больше никого он взять на обслуживание не может — все, вы виноваты, надо было брать в штат и не мучить беднягу. И не важно, что сам самозанятый не хочет оформляться и ему так комфортно.

Итак, риски при работе с частником, даже ведущим официальную деятельность, есть и немалые.

Один из плюсов фриланса, как правило, небольшая стоимость услуг. Конкуренция способствует демпингу. Но следом за низкой ценой идут минусы:

нет гарантий профессионализма, компетенция не гарантирована;

финансовая ответственность отсутствует;

высокий риск человеческого фактора — технических, счетных ошибок;

отсутствие контроля (оценить результат работы можно только с помощью внешнего аудита).

Не все фрилансеры могут похвастаться высоким уровнем автоматизации: полноценной учетной программой, ЭДО, электронной отчетностью и т. д. И тут ничего удивительного — бизнес-услуги вещь непостоянная. Сегодня спрос есть, завтра будет спад, а оператору деньги платить надо регулярно.

Что не так с онлайн-сервисами

По отзывам многих пользователей они не решают основной проблемы: нежелания заниматься бухгалтерией. Придется заниматься, вникать в тонкости, а то и данные самостоятельно вносить (а как иначе формировать отчетность).

Бесспорно, при правильном подходе автоматизированный сервис — настоящая находка, потому что существенно упрощает учет, подготовку отчетности и расчет налогов. Но дело в том, что такие сервисы работают с тем бизнесом, который и так особых сложностей в учете не имеет.

Например, чаще всего предлагается перевести на онлайн-обслуживание ИП с УСН «доходы». Нельзя сказать, что это сложный режим. Налог только от доходов, большая часть которых поступает на счет (смотрим выписку) и в кассу (в помощь отчеты онлайн-касс и личный кабинет в ОФД).

Еще один минус — первичка остается на руководителе. На письма налоговиков (а они будут, даже не сомневайтесь) тоже отвечать надо самому. К сожалению, техподдержка не всегда может оперативно ответить на вопрос, который надо решить здесь и сейчас.

И как бы мы не были за автоматизацию, но такие сервисы все-таки носят универсальный характер. Это значит, что учитывать специфику учета, например, в строительстве, медицине или IT он не будет. В лучшем случае — подскажет, что судя по ОКВЭД, у вас может есть льготы по взносам или пониженные ставки по налогам, но определить точно ли это так нужно самостоятельно.

Правильный учет в онлайн-сервисе базируется на изначально корректных настройках.

IAS не выступает против сервисов для бизнеса. Своим клиентам мы предлагаем контактировать с личным бухгалтером и получать информацию о состоянии учета через мобильное приложение. Автоматизированным сервисам пока сложно справляться со многими задачами в бухгалтерии. Необходимы серьезные доработки и усовершенствования, как в техническом, так и в методическом плане.

К слову, разработчики автоматизированных «бухгалтеров» честно говорят о том, что их сервисы не берут на себя все функции живого эксперта. После 6-7 месяцев использования такого электронного помощника приходит осознание, что ...

...стоит вернуться к традиционному аутсорсингу

Традиционный аутсорс в целом похож на вариант работы с бухгалтером-фрилансером, за тем исключением, что вы имеете дело с фирмой.

Это сотрудничество имеет ряд плюсов:

у вас есть закрепленный менеджер (но не всегда);

компания несет финансовую ответственность за свои действия (ее ответственность, как правило, застрахована);

вам могут предложить не только бухгалтерские услуги, а еще и юриста, налогового консультанта, кадровика, специалиста по миграционному учету, бухгалтера-международника (для ВЭД), даже аудитора.

Но на каждый плюс есть минус:

Обычный аутсорс берет массовостью — задача привлечь как можно больше клиентов, поэтому за одним специалистом (и мы выше про это уже говорили) могут закрепить десятки компаний.

Небольшие компании предпочитают не связываться со страховкой прописывая ограниченную финансовую отчетность в договоре. Например, возмещение пени за просрочку уплаты налога или уплату штрафа (в ограниченном размере), если они возникли по вине аутсорсера.

Откроем секрет — часто дополнительные услуги оказывают внештатные специалисты. Держать на окладе таких сотрудников слишком дорого. Каждый раз будут приходить разные люди, каждый будет какое-то время вникать в деятельность компании и задавать вам вопросы (одни и те же). Обучение бухгалтеров не проводится, ведь это тоже деньги, а текучка в таких компаниях высокая. Нет смысла обучать специалиста, который через несколько месяцем «перегорит» или наберется опыта и уйдет на менее стрессовую работу.

Не надо ожидать чего-то сверх того, что может дать бухгалтерии классический аутсорс, чья функция сводится к аккуратному оформлению операций на основе присланных вами документов. В хорошей компании ваш бухгалтер напомнит о необходимости выставления актов или о том, что нет закрывающих документов в оригинале от поставщика, а у вас на носу камералка по возмещению НДС. И опять — если повезет.

Настоящий аутсорс

Тот, кто дерзает занимать топовые места в рейтингах, должен брать на себя все, причем с полной ответственностью (100% финансовой), профессионализмом, доступностью личного бухгалтера 24/7 и прозрачной оплатой.

Подобный суперсервис, помимо идеального ведения бухгалтерского и налогового учета:

работает «под ключ» как с исходящей, так и входящей первичкой;

берет на себя сверку взаиморасчетов с контрагентами (и акты, и первичку);

обеспечивает поддержку во время налоговых проверок, взаимодействует с налоговиками и оказывает юридическое сопровождение;

подготовит документы для одобрения важного кредита;

подскажет законную возможность оптимизации.

И это не говоря о «мелочах» — формирование платежек, «банк-клиент», подготовка документов и отчетов во все инстанции, расчет зарплаты, взносов, работа по международным стандартам.

Пожалуй, можно утверждать, что это настоящий аутсорс.

Все эти и другие услуги предлагает компания IAS — компания, занимающая место в ТОП 10 в рэнкингах RAEX (4-е место — «Бухгалтерский и налоговый учет», 6-е — «Финансовый консалтинг», 8-е «Аутсорсинг учетных функций»).

Что же не устраивает в этом виде аутсорсинга? Сервис, охватывающий все участки бухгалтерского и налогового учета, это привлекательное решение для бизнеса.

Есть минус — стоимость обслуживания. Действительно отличный сервис не может стоить дешево. В IAS стоимость обслуживания для компаний с оборотом от 25 млн рублей в год начинается от 35 000 рублей в месяц. Достойная цена для достойного сервиса.