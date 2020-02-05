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Банк «ВЕСТА»

Как будет работать система быстрых платежей Банка России. И кому это выгодно

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Виктор Жидков, председатель правления инвестиционного банка «Веста», рассказывает, как будет работать система быстрых платежей Банка России для оплат по QR коду.

Максимальный тариф, который может установить банк для продавца 0.7 %. Это в два или три раза ниже, чем сегодня платят банкам торгово-сервисные предприятия. Есть специальный тариф для особых предприятий. Максимум 0.4%

Например:

  • Услуги медицинских и образовательных учреждений. Услуги сферы ЖКХ. Услуги транспортной инфраструктуры. Платежи в пользу благотворительной деятельности.
  • Оплата телекоммуникационных , информационных и почтовых услуг
  • Оплата лекарств
  • Платежи в пользу проф участников финансовых рынков
  • Оплата услуг страховых компаний
  • И ВНИМАНИЕ: Оплата потребительских товаров и товаров повседневного спроса.

Это уже в три-пять раз меньше, чем нынешние тарифы.

Не забываем, что банк, получив с торгового предприятия сумму по тарифу эквайринга, должен перечислить банку, кто выпустил карту для покупателя часть комиссии.

В системе быстрых платежей она определена как 0.5% и для спец тарифа 0.2%.

То есть банк может оперировать маржинальностью 0.2% .

Но есть существенное отличие от рынка пластиковых карт. Банк России берет комиссию за платеж в размере (до 3 рублей) а тарифы международных платежных систем составляют около 0.15%

Чувствуете разницу?

Плюс обслуживание постерминалов. Еще накиньте 0.1%.

Пока у меня нет понимания, сколько будет стоит оборудовать QR сервисом кассы, но думаю, все же дешевле, чем стоят МПСовские дивайсы.

А теперь давайте подумаем, как быстро люди перейдут на оплату через QR при такой математике?

система быстрых платежей
Банк «ВЕСТА»

VestaBank — специализированный банк для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Самостоятельный банк с собственным капиталом, активами и офисом в центре Москвы оказывает расчётно-кассовое обслуживание, торговый эквайринг, предоставляет в аренду банковские ячейки для юридических лиц.

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