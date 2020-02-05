Как будет работать система быстрых платежей Банка России. И кому это выгодно

Виктор Жидков, председатель правления инвестиционного банка «Веста», рассказывает, как будет работать система быстрых платежей Банка России для оплат по QR коду.

Максимальный тариф, который может установить банк для продавца 0.7 %. Это в два или три раза ниже, чем сегодня платят банкам торгово-сервисные предприятия. Есть специальный тариф для особых предприятий. Максимум 0.4%

Например: Услуги медицинских и образовательных учреждений. Услуги сферы ЖКХ. Услуги транспортной инфраструктуры. Платежи в пользу благотворительной деятельности.

Оплата телекоммуникационных , информационных и почтовых услуг

Оплата лекарств

Платежи в пользу проф участников финансовых рынков

Оплата услуг страховых компаний

И ВНИМАНИЕ: Оплата потребительских товаров и товаров повседневного спроса.

Это уже в три-пять раз меньше, чем нынешние тарифы.

Не забываем, что банк, получив с торгового предприятия сумму по тарифу эквайринга, должен перечислить банку, кто выпустил карту для покупателя часть комиссии.

В системе быстрых платежей она определена как 0.5% и для спец тарифа 0.2%.

То есть банк может оперировать маржинальностью 0.2% .

Но есть существенное отличие от рынка пластиковых карт. Банк России берет комиссию за платеж в размере (до 3 рублей) а тарифы международных платежных систем составляют около 0.15%

Чувствуете разницу?

Плюс обслуживание постерминалов. Еще накиньте 0.1%.

Пока у меня нет понимания, сколько будет стоит оборудовать QR сервисом кассы, но думаю, все же дешевле, чем стоят МПСовские дивайсы.

А теперь давайте подумаем, как быстро люди перейдут на оплату через QR при такой математике?