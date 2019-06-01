3 стратегии налоговой по «отжиму» личных активов топ-менеджеров

Полный обзор последних изменений законодательства по субсидиарке с учетом позиции налоговой и моего личного опыта

С июля 2017 г. началась новая эпоха для предпринимателей нашей страны. И для наемных топ-менеджеров тоже.

Первые уже слышали о субсидиарной ответственности и морально готовы к разводу с супругом/ой и переоформлению своих личных активов на родственников, но пока еще не в курсе, что эти схемы уже просчитаны государством.

А вот вторым еще много предстоит узнать о том, что с июля 2017 г. они уже рискуют всем своим личным имуществом по долгам бизнеса, на который работают за зарплату.

Изменения произошли и для арбитражных управляющих: нам дали 30% от суммы денег, взысканных по субсидиарке с бенефициаров. Для кредиторов это явный плюс. Для должников – повод подумать об истинной ценности банкротства с ценой 300 000 руб. «под ключ».

А сейчас давайте поговорим подробнее о том, по каким новым правилам будут лишаться личных активов и «бывалые» бизнесмены и «новички» по найму. Сделайте бутерброд и налейте чаю — будет много букв.

Кого?

По моим наблюдениям, до июля 2017 г. 90-95% всех случаев привлечение к субсидиарке относилось к генеральным директорам и лицам, действовавших от их имени по доверенности. Еще 5-10% падало на учредителей.

Но в июле 2017г. жизнь стала веселее: в закон о банкротстве внесли новую главу III.2, касающуюся субсидиарной ответственности, а в августе ФНС выпустила внутреннее письмо, разъясняющее эти правила. Скачать эти документы можно здесь:

Еще в 2012 году я писал, что к субсидиарке будут привлекать главных бухгалтеров. И не ошибся. Но спустя 5 лет после моего прогноза законодатель сделал не только этот один широкий жест в пользу главного кредитора нашей страны: налоговой инспекции.

Благодаря новым поправкам теперь будет значительно легче привлечь к субсидиарке любого человека или организацию, подпадающих под определение «контролирующее должника лицо». Запомните эту аббревиатуру: КДЛ. Она нам еще потребуется

Под КДЛ законодатель понимает:

любое физическое или юридическое лицо, прямо дававшее указания или определявшее действия Должника иным образом в течение 3 лет до возникновения объективных признаков банкротства и после них (до момента принятия судом заявления о признании Должника банкротом).

Ключевой момент: что считать датой возникновения признаков банкротства? Согласно разъяснениям налоговой, под этим надо понимать критический момент, когда из-за снижения стоимости чистых активов должник стал не способен удовлетворить требования кредиторов. Стоимость чистых активов легко считается по данным бухгалтерской отчетности и вам не составит труда прямо сейчас проверить свою компанию на наличие этих самых объективных признаков.

Судебная практика знает массу случаев, когда стоимость чистых активов компании становилась отрицательной за 3-4 года до момента подачи ею заявление о признании себя банкротом. Пример можно почитать вот в этом разборе залетов. Таким образом, под субсидиарку может попадать круг лиц, имевших отношение к компании последние 6-7 лет. И это не предел.

В общем случае под КДЛ понимаются:

Участники/акционеры общества с самостоятельным или совместным (!) количеством долей/голосов более 50%. Руководители должника, управляющие организации, ликвидатор и ликвидационная комиссия и лица, действовавшие от их имени по доверенности. Родственники указанных выше лиц, если будет доказано, что они могли влиять на принятие решений или были выгодоприобретателями. Топ-менеджеры должника, в том числе главный бухгалтер, финансовый директор, руководитель юридической службы и любые иные должности, имевшие возможность определять действия должника. Сюда же попадают и руководители «материнской» компании. Лица, которые в силу своего должностного положения могли отдавать указания руководителям Должника (начальники начальников с пересечением по другим организациям). Та-та-да-дам!!! Лица, которые извлекали выгоду из недобросовестного поведения единоличного исполнительного органа Должника. Сюда, с легкой руки законодателя, можно вписать вообще кого угодно: как школьного друга ген.дира, так и маму бывшей жены мажоритарного участника Общества. Главное доказать, что их активы не могли бы появиться в результате их честного труда и они были просто выгодоприобретателями. В рамках уголовного права это проблем уже никаких не составляет; как раз на момент подготовки этой статьи Ген.прокуратура заявила иск об обращении в доход государства автомобилей и недвижимости, оформленных на родственников и друзей экс-полковника МВД Захарченко. Теперь государству в лице налоговой осталось научиться делать то же самое, только в рамках арбитражного процесса. Учитывая малоизвестный широкой общественности факт о том, что с 2017 года абсолютно все банки передают налоговой информацию о движении любых (!) денежных средств по счетам своих клиентов – физических (!) лиц – я предполагаю, что налоговая с этой задачей справится. И снова барабанная дробь! Список контролирующих должника лиц (КДЛ) является открытым и сюда может быть вписан любой человек, организация или должность, которых суд сочтет достойным этого высокого звания в рамках конкретного банкротного процесса. Согласно разъяснениям налоговой, сюда в первую очередь встанут кандидаты с любыми неформальными личными отношениями, позволяющими им контролировать деятельность должника (в том числе и лица, установленные оперативно-розыскными мероприятиями). Основанием попасть в этот «завидный» перечень будет, например, совместное проживание (в том числе состояние гражданского брака), длительная совместная служебная деятельность (в том числе военная или гражданская служба), совместное обучение (одноклассники, однокурсники) и т. п.

При этом для учредителей и акционеров Общества с общим количеством голосов более 50%, а также для единоличного исполнительного органа Должника и лиц, получавших выгоду из его недобросовестных действий, установлена презумпция вины. Они считаются КДЛ по умолчанию со всеми вытекающими последствиями. Самое время передать привет номинальным директорам!

Единственное исключение сделано для учредителей/акционеров, владеющих менее 10% уставного капитала и получающих доход в виде дивидендов: миноритарные акционеры Газпрома, Лукойла и других «голубых фишек» могут спать спокойно, они не будут в ответе за банкротство этих компаний. В теории.

А на практике: вы же могли собраться заинтересованной толпой и получить совместно более 50% голосов. И вот вы уже идете как контролирующие должника лица. Так что если у вас мелькнула мысль раскидать свои ООО-шки по 8-9% на друзей и родственников, то это, конечно, усложнит вопрос привлечения к ответственности, но зато появится шанс попасть на субсидиарку всем дружным коллективом.

Кстати, для номинальных директоров, законодатель сделал оговорку, что они могут быть освобождены от ответственности, если докажут, что не оказывали влияния на действия Должника и помогут установить (!) реальное контролирующее должника лицо и/или обнаружить имущество Должника или активы КДЛ. Такое новшество в гражданском праве сделано впервые и прослеживается аналогия со «сделкой со следствием» в уголовном праве.

За что?

Оснований для привлечения к субсидиарке стало больше. Их можно разнести в 3 крупные группы:

№1. Действия/бездействия КДЛ, которые привели к невозможности полного погашения требований кредиторов.

№2. Искажение или непредставление бухгалтерской отчетности и первичных документов учета (договоров, актов выполненных работ и т. д.), а также иных документов, обязательность ведения и хранения которых установлена законодательством.

№3. Несвоевременная подача заявления о признании должника банкротом в установленный законом 1-месячный срок.

Также изменился объем доказываемых обстоятельств, часть которых автоматически ставится в вину лица, контролирующего должника. Рассмотрим каждое из оснований подробнее:

ГРУППА №1. ДЕЙСТВИЯ / БЕЗДЕЙСТВИЯ КДЛ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОЛНОГО ПОГАШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ.

Для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарке по этому основанию достаточно доказать любое из трех обстоятельств:

1) КДЛ совершило или одобрило сделку, которая причинила существенный вред имущественным правам кредиторов.

Пример: отчуждение недвижимости по заниженной цене в пользу аффилированного лица; продажа за копейки реальной дебиторской задолженности; заключение договоров мены ценных бумаг на аналогичные по размеру векселя «помоек», нереальных к оплате, и т. д. Пример того, как делать не надо — можно почитать здесь.

Кого привлекают: любое лицо, которое было признано КДЛ или выгодоприобретателем по сделке.

Самый надежный метод самопривлечься: не участвовать в судебных заседаниях по оспариванию сделок Должника. Когда сделки будут оспорены, суд пропишет в судебном акте, что их целью было причинение ущерба кредиторам. После этого все рассмотренные обстоятельства уже не будут подлежать повторному исследованию (будут иметь преюдициальное значение), и КДЛ можно считать привлеченным к субсидиарке с вероятностью 70-80%.

2) КДЛ совершило правонарушение, результатом которого стало требование об уплате налоговой задолженности или решение о привлечении к уголовной или административной ответственности.

При этом сумма задолженности по установленным фактам правонарушения должна превышать 50% от общей суммы долгов, включенных в 3 очередь реестра требований кредиторов.

Пример: в результате выездной налоговой проверки было доначислено 10 млн руб. На основании вступившего в законную силу требования об уплате данной суммы задолженности налоговая запускает компанию на банкротство. Если в этот момент общая сумма долгов компании составит менее 20 млн руб. (требования налоговой будут более 50%), то вина КДЛ в банкротстве компании будет считаться установленной. Пример банкротства по результатам выездной налоговой проверки можно почитать здесь.

Кого привлекают: директора, руководившего Должником в период (!) выявленного правонарушения, и контролирующего должника лица.

Самый надежный метод самопривлечься: «бросить» компанию с налоговыми рисками или переоформить ее на номиналов; не оспаривать акты налоговой о доначислениях; дождаться, пока на банкротство вашего юр. лица выделят деньги из бюджета и на процедуру встанет арбитражный управляющий от налоговой (или налоговая напрямую подаст на субсидиарку без инициации банкротного дела – об этом мы поговорим ниже).

3) И самое новенькое и интересное: КДЛ не внесло в ЕГРЮЛ или ЕФРСДЮЛ достоверные сведения о юридическом лице.

Пример: налоговая уведомила ген. директора о том, что юридический адрес компании является недостоверным («массовым») и попросила внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения. Если эта обязанность не исполняется в течение 30 дней, в выписке из ЕГРЮЛ рядом с юридическим адресом появляется пометка о том, что данные сведения не являются достоверными. Если верить своим глазам, то сейчас это будет расцениваться как надлежащее обстоятельство для привлечения к субсидиарной ответственности.

Логика законодателя здесь следующая: отсутствие достоверной информации о своем местонахождении, стоимости чистых активов, залоге имущества, лизинге, финансовой и бухгалтерской отчетности и т. д. лишает контрагентов Должника возможности принять объективное решение о перспективах сотрудничества, а значит ответственные лица должны нести ответственность за убытки, причиненные предоставлением таких неверных сведений.

Кого планируют привлекать: директора и лиц, на которых Обществом возложена обязанность по представлению соответствующих документов в ЕГРЮЛ и ЕФРСДЮЛ.

Самый надежный метод самопривлечься: никак не реагировать на требования налоговой и игнорировать требования законодательства о раскрытии информации (им надо, пускай сами и делают).

И в заключение: согласно презумпции вины доказывать свою невиновность должен именно ответчик по иску о привлечении к субсидиарке. Поэтому универсальный совет для желающих самопривлечься: никак не реагируйте на иск арбитражного управляющего, не ходите в суд и не нанимайте юриста. Исходите из того, что СГССМ («самый гуманный и справедливый суд в мире») во всем разберется сам и вынесет справедливое решение. И успех вам гарантирован! Очередной пример можно посмотреть здесь.

ГРУППА №2. ИСКАЖЕНИЕ ИЛИ НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАННОСТЬ ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарке по этому основанию достаточно доказать любое из двух обстоятельств:

1) КДЛ не обеспечило сохранность или исказило бухгалтерскую отчетность, первичную документацию Должника. Здесь речь идет в первую очередь о документах, позволяющих выявить активы и сделки должника.

Пример: в отчетности не отражены материальные активы Должника, не переданы первичные документы, что делает невозможным взыскание дебиторки и оспаривание подозрительных сделок.

Кого привлекают: директора, главного бухгалтера.

Самый надежный метод самопривлечься: просто не передавать бухгалтерскую и первичную документацию арбитражному управляющему. Еще рабочий вариант: в суде заявить, что у компании много активов за счет которых можно погасить долги, просто эти активы не отражены в бух.отчетности. Результат подобной судебной стратегии можно посмотреть здесь.

2) И опять что-то новенькое: КДЛ не обеспечило сохранность или исказило корпоративную документацию. Здесь речь идет о документах, позволяющих установить именно личность КДЛ.

Пример: Должник утрачивает или не предоставляет решения общего собрания участников, протоколы заседаний совета директоров, заключения аудиторов или ревизионной комиссии, документы по выпуску ценных бумаг и т. д.

Кого привлекают: директора и лиц, на которых возложена обязанность по ведению и хранению документации, обязательной к хранению (например, корпоративный секретарь, руководитель юридического отдела и т. д.).

Самый надежный метод самопривлечься: без объяснения причин не передавать данную документацию арбитражному управляющему.

И в заключение: старые добрые методы порчи и утраты документов методом затопления, хищения или пожара сейчас уже практически не работают даже с хорошим, «бумажным» обоснованием натуральности произошедшего. В таких случаях суд смотрит на то, какие меры предпринимал Должник меры к восстановлению утраченной документации. А если таких действий не было, то трактует такие потери не в его пользу.

ГРУППА №3. НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ДОЛЖНИКА БАНКРОТОМ В УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ 1-МЕСЯЧНЫЙ СРОК.

С момента как компания стала отвечать признакам неплатежеспособности, у ее руководителя есть 1 месяц на подачу заявления о признании организации банкротом. По истечении месяца мяч переходит к собственникам бизнеса: у них есть 20 дней на то, чтобы своим решением обязать руководителя подать соответствующее заявление. Если заявление все-таки не подано, учредители и директор Общества начинают солидарно (!) нести личную (субсидиарную) ответственность по долгам компании.

Ключевых моментов здесь три:

Во-первых, надо понимать, что субсидиарная ответственность возникает по обязательствам, возникшим после (!) истечения месячного срока. Таким образом, законодатель говорит о том, что существуют обычные предпринимательские риски, которые с Должником делят контрагенты и по которым личной ответственности не предусмотрено. Но есть рубеж, когда бизнесу надо принять решение о банкротстве. Если это решение не принято в течение 1 месяца, то дальше предприниматель начинаете вести деятельность уже на свой личный страх и риск.

Во-вторых, с какого момента отсчитывать месячный срок? В общем случае, если велась достоверная бухгалтерская отчетность, то момент неплатежеспособности рассчитывается по ней: например, на основании даты, когда стоимость чистых активов стала отрицательной. Если же бух. отчетность не велась или искажалась, то дата возникновения объективных признаков банкротства становится не такой важной, т. к. появляется самостоятельное основания для привлечения к субсидиарке за искажение/непредставление бух. отчетности.

В-третьих, надо обратить внимание, что в новой редакции закона о банкротстве законодатель фактически поставил в обязанность участников/акционеров отслеживать экономические показатели бизнеса. И должным образом на них реагировать. Таким образом, закончилось время, когда «хата учредителей была с краю» и за все отвечал наемный генеральный директор.

И в заключение: если у вас нет желания подавать заявление о банкротстве в месячный срок, то есть отличная возможность уйти от субсидиарки по этому основанию. Для этого надо всех ваших контрагентов перед заключением любых сделок официально информировать о том, что ваша компания является неплатежеспособной и находится в предбанкротном состоянии. Если после этого они все-таки решатся на сотрудничество с вами, то утратят право требовать привлечения к субсидиарке по возникшим обязательствам. Это правило действует для всех, кроме ФНС и контрагентов, которые в силу закона были обязаны заключить договор с Должником.

Как?

Теперь тезисно поговорим о самой процедуре привлечения к субсидиарке. Разделять на «как было» и «как стало» я не буду: просто подведу черту о текущем состоянии дел на настоящий момент. Итак:

1) Когда можно привлекать: сейчас заявления о привлечении КДЛ к субсидиарке можно подать в любой процедуре банкротства, в том числе и в процедуре наблюдения. Это сделано с целью минимизации периода в течение которого КДЛ могли бы спрятать свои личные активы.

2) Срок давности: в общем случае — 3 года со дня признания должника банкротом. Если о наличии оснований для привлечения к субсидиарке стало известно только после завершения процедуры банкротства, то 3-летний срок отсчитывается с момента завершения банкротства.

В любом случае, КДЛ не могут быть привлечены к ответственности, если истекло 10 лет с момента совершения действия/бездействий, послуживших причиной банкротства. Таким образом, возможность привлечения к ответственности не прекращается в связи с завершением конкурсного производства (как это было раньше).

3) Кто может привлекать КДЛ к ответственности: арбитражный управляющий, конкурсные кредиторы, бывшие работники, налоговая и прочие уполномоченные органы и т. д. и т. п.

Проще сказать, кто не может: в процедуре банкротства заявление о субсидиарке не могут подавать кредиторы по текущим платежам и кредиторы, включенные за реестр. Но и у них появляется это право после завершения конкурного производства или прекращения банкротства (правда, с некоторыми ограничениями: они не могут ссылаться на основание «неподача заявления в месячный срок»).

Если банкротство вообще не успело начаться в связи с отсутствием финансирования, то право привлечения к субсидиарке появляется только у заявителя (которому отказали во введении банкротства): на этом основании налоговая планирует строить свою стратегию по привлечению к субсидиарке КДЛ без проведения непосредственно процедуры банкротства.

4) Требования к заявлению: должно содержать сведения, с минимально необходимой степенью достоверности подтверждающие, что ответчик является КДЛ. Без указания таких сведений заявление остается без движения. Из опыта: для преодоления этой проблемы в 98% случаев достаточно будет обычной выписки из ЕГРЮЛ.

5) Случай, когда у компании было несколько директоров и учредителей: если суд установит, что к ущербу кредиторам привели действия нескольких КДЛ, то они будут привлечены к субсидиарной ответственности всей толпой солидарно.

6) Порядок выявления КДЛ: в судебном процессе необходимо установить контролирующих должника лиц. Это обязательное условие, т. к. только они могут быть привлечены к ответственности. При этом бремя доказывания отсутствия статуса КДЛ лежит на ответчике. Для этого ему надо доказать:

что он не получал выгоды от незаконных или недобросовестных действий директора Должника, т. е. не является выгодоприобретателем;

что он не мог контролировать выгодоприобретателя и организацию-должника;

не мог определять условия совершения сделок и иных неправомерных действий должника.

Один из наиболее важных моментов здесь – это получение выгоды от деятельности должника. И поэтому особенно интересны разъяснения налоговой, которая выделяет несколько «криминальных» вариантов получения выгоды, за которые она собирается наказывать предпринимателей и наемных топ-менеджеров:

ведение бизнеса с разделением «центров убытков» и «центров прибылей»: случай, когда одно юр. лицо экономит на оплате налогов, услуг подрядчиков и поставщиков, а второе получает выгоду от выпуска конечного продукта на рынок;

получение дохода от деятельности Должника без равноценного встречного исполнения. Здесь подразумевается вывод денег и активов Должника по фиктивным сделкам, которые фактически не осуществлялись. Например, по договорам оказания услуг/поставки, получения прав по сделке и т. д.

7) Порядок привлечения к ответственности: после того, как ответчик не смог доказать отсутствие у него статуса КДЛ, заявителю остается подтвердить наличие двух моментов:

Наступление негативных последствий в виде невозможности полного погашения требований кредиторов. Это легко, т. к. в процедуре банкротства непогашенные требования подразумеваются по умолчанию.

Наличие причинно-следственной связи между действиями/бездействиями КДЛ и наступлением этих последствий. Вот это уже потяжелее будет. И в основном здесь и разворачивается вся борьба между дебиторами и кредиторами.

В итоге, суд рассматривает заявление о привлечении к субсидиарке, отзыв ответчика с обоснованием его возражений и выносит определение о наличии или отсутствии оснований для привлечения к субсидиарке: с этого момента КДЛ, де-факто, можно считать привлеченным к субсидиарной ответственности (или освобожденным от нее по конкретному основанию).

Но на данном этапе еще не ясна точная сумма требований, взысканных с КДЛ – т.е. суд на данном этапе не указывает конкретную сумму денег, которую КДЛ стал должен. Исключение составляет привлечение по основанию «несвоевременная подача заявления о банкротстве», поскольку данное основание носит адресный характер (понятно сколько и кому) и нет основания ждать реализации имущества банкрота.

8) Процедуры взыскания долга: после вступления в законную силу определения о наличии оснований для привлечения к субсидиарке кредиторы в течение 25 рабочих дней уже обязаны определиться, что делать с этим гипотетическим долгом дальше. У них есть 3 варианта на выбор:

взыскивать задолженность через судебных приставов или через банкротство КДЛ

реализовывать это требование на банкротных торгах

переоформлять часть требований к КДЛ на конечного кредитора с выдачей ему исполнительного листа в сумме непогашенных требований. Данный инструмент является новым и направлен на борьбу со схемой, по которой «дружественные» к КДЛ лица выкупали его долги на банкротных торгах и через заключение мирового соглашения гасили их. Сейчас реализовать эту схему стало сложнее: кредитору достаточно выразить свое желание забрать долг в простой письменной форме, и арбитражный управляющий обязан будет уступить его, но если кредиторы не проявят инициативу, то автоматически считается, что они приняли решение о продаже долга КДЛ с торгов. Здесь надо обратить внимание на то, что налоговая по умолчанию всегда выбирает этот 3-ий вариант. Она может изменить свой выбор только в том случае, если один из первых двух вариантов обоснованно гарантирует более короткий срок взыскания долга или большие поступления в бюджет.

9) Установление суммы требований к КДЛ: по итогам распределения конкурсной массы – фактически, в самом конце процедуры банкротства – суд получает возможность рассчитать точную сумму долга КДЛ в рублях. В общем случае, долг КДЛ равняется сумме всех оставшихся требований кредиторов компании-банкрота, как включенных в реестр, так и не входящих в него.

Только после этого кредиторам, выбравшим вариант самостоятельного взыскания долга с КДЛ, выдается исполнительный лист. Остальные кредиторы большинством голосов выбирают между вариантом взыскания долга в процедуре банкротства и вариантом реализации прав требований к КДЛ на торгах. При данном голосовании не учитываются голоса аффилированных с КДЛ и иных заинтересованных лиц, т. к. требования данных лиц вообще не включаются в размер субсидиарной ответственности и они не могут претендовать на личные активы привлеченного лица.

10) Мотивация арбитражного управляющего: законодатель так же сильно подумал над вопросом повышения эффективности судебных процессов по привлечению к субсидиарке и в новой редакции закона о банкротстве решился на такой радикальный шаг, как повышение финансового вознаграждения АУ до 30% (!) от суммы денег, полученных по итогам взыскания именно по субсидиарным спорам. Правда, такое вознаграждение будет выплачено, если управляющий предпринимал действенные и необходимые усилия для взыскания долга с бенефициаров. В противном случае, процент вознаграждения может быть уменьшен вплоть до нуля.

11) Обеспечительные меры: на любом этапе судебного процесса по привлечению к субсидиарке суд вправе наложить арест как на личное имущество КДЛ, привлекаемого к ответственности, так и на имущество юридических (!) лиц, в которых КДЛ принадлежит 50% или более долей/акций. С момента, когда КДЛ будет привлечен к ответственности, до даты, когда суд пропишет точную сумму долга в рублях, могут пройти годы. Все это время аресты, наложенные на имущество КДЛ и активы подконтрольных ему компаний, будут сохранять свою силу.

12) Заключение мирового соглашения: КДЛ вправе заключить мировое соглашение с заявителем иска о привлечении к субсидиарке. При этом заключение мирового соглашение должно быть одобрено единогласно всеми заинтересованными лицами со стороны взыскателя, а КДЛ должен предоставить исчерпывающие сведения о наличии у него имущества (!), за счет которого он планирует исполнять мировое соглашение.

Подведем итоги

Налоговая служба РФ сделала космический шаг вперед: если раньше речь шла о привлечении к субсидиарке бенефициаров и ген.директора компании-должника, то сейчас ФНС объявила об открытии охоты на выгодоприобретателей — супругов / родственников / друзей / сослуживцев и любых других лиц, которые являются «номинальными хранителями» финансово интересных активов, ставших следствием экономической деятельности компании-должника.

Как будут «вычислять» выгодоприобретателей:

У налоговой уже есть вся информация об официальных доходах и движении материальных активов (согласно которой она выставляет НДФЛ и налог на имущество). С 2017 года на эту информацию можно наложить картинку с движением денежных средств по банковским счетам потенциальных участников. И станет видно, когда деньги выводились и когда появлялись на счетах других лиц или преобразовывались в материальные активы. Остается только проблема с конкретизацией круга потенциальных участников и «номинальных хранителей». Я прогнозирую, что пробел в этой сфере будет полностью ликвидирован к 2025 году по мере введения в эксплуатацию «Единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России» («Федресурс о населении»), за реализацию которого, поправьте меня если я ошибаюсь, опять-таки отвечает Налоговая служба РФ.

Но это вопрос ближайшего будущего, а сейчас у ФНС (а значит и у любого кредитора) уже есть возможность выбирать между 3 различными стратегиями по привлечению к субсидиарке, применение каждой из которых зависит от исходной ситуации:

Стратегия №1: привлечение к субсидиарке без банкротства

ФНС подает заявление о банкротстве Должника, но не берет на себя обязательств по финансированию процедуры банкротства. В этом случае суд обязан вернуть заявление, и у налоговой появляется самостоятельное право подать заявление напрямую к КДЛ о привлечении их к субсидиарке. Походит для случаев, когда Должник задумчиво и смиренно ждет «спонсоров» своего банкротства и не предпринимает мер для списания долгов.

Стратегия №2: привлечение к субсидиарке в банкротстве

ФНС обязывает подать на субсидиарку арбитражного управляющего или подает это заявление самостоятельно в ходе одной из процедур банкротства. Стандартный вариант, который налоговая обычно использовала в течение последних лет. Подходит для ситуаций, когда Должник уже ушел в банкротство по своей инициативе или по заявлению своих кредиторов.

Стратегия №3: привлечение к субсидиарке после банкротства или после ликвидации Должника

ФНС подает на привлечение к субсидиарке КДЛ после того, как в ЕГРЮЛ внесены сведения о ликвидации данного юр. лица (вследствие банкротства или по результатам окончания процедуры принудительной ликвидации). Подходит для случаев, когда налоговая «проспала».

Раньше свидетельство о ликвидации юр. лица было индульгенцией от кары за грехи компании-должника. Сейчас же у налоговой даже в этом случае есть возможность раскрутить время вспять и привлечь КДЛ к ответственности. О том, как это будет происходить, поговорим в статье «Как взыскать долг, если должник ликвидировался. Новые возможности для кредиторов и налоговой».

А пока вы можете скачать письмо налоговой и новую главу закона о банкротстве, о которых идет речь в этой статье. Для этого оставьте свой e-mail здесь: