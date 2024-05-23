Как возместить убытки, вызванные обеспечительными мерами

Рассказываем, как получить деньги за то, что против вас применили обеспечительные.

Представим ситуацию: во время судебного процесса вам или вашей компании пришлось столкнуться с арестом банковских счетов, запретом на сдачу недвижимости в аренду и заключение сделок. Прошло несколько лет, обеспечительные меры не были отменены, а вы познакомились с полной нищетой. Но вот вдруг происходит чудо — вы узнаете о проигрыше заявителя в суде.

Как действовать в этом случае? Нельзя вернуть потерянные годы, однако вы можете требовать от заявителя компенсацию или возмещение убытков. Такое право вам дает действующее законодательство.

Обратите внимание: данные правила применяются только в случае, если обеспечительные меры были наложены на вас или вашу компанию в ходе судебного процесса. Например, в ситуации с субсидиарной ответственностью. А вот если счета и другие активы были арестованы во время исполнительного производства, то требовать компенсацию от приставов может быть и тяжело, и бесполезно.

Взыскать убытки получится, если:

Судебное разбирательство, ради которого обеспечительные меры были наложены, завершилось. Решение суда по основному спору вступило в законную силу. С вашего имущества сняли обеспечительные меры (об этом сказано в судебном документе по делу или в отдельном акте).

Снятие обеспечительных мер является основанием для взыскания убытков, поэтому необходимо добиться их отмены после решения суда по основному спору.

Если все условия выполнены, нужно понять, что подходит именно вам: требовать компенсацию или подавать заявление о взыскании убытков.

О компенсации

Компенсация представляет собой сумму, которая взыскивается с лица, причинившего вам вред, за неудобства, которые доставили вам обеспечительные меры. Размер компенсации при корпоративных спорах составляет от 10 тысяч до 1 млн рублей, а в остальных случаях — от 1 тысячи до 1 млн рублей.

Чтобы требовать компенсацию, вы должны указать в заявлении, к каким негативным последствиям привели обеспечительные. Например, длительное существование на прожиточный минимум и связанные с этим трудности/бытовые проблемы (вы же не могли свободно распоряжаться собственными активами). Юридические лица могут в качестве негативных последствий указать срыв производственного плана.

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Про убытки

Сумма убытков, которую вы можете взыскать, неограниченна. То есть, в теории, вы можете полностью возместить свои финансовые потери.

Убытки бывают двух типов:

Упущенная выгода — обеспечительные меры помешали вам получить доход/приобрести имущество. Например, вы не смогли положить деньги на вклад под проценты или сдавать недвижимость в аренду. Если бы не ограничения, вы могли все это сделать. Реальный ущерб — расходы, на которые вы «попали» из-за применения обеспечительных мер, и которых бы не возникло без таких ограничений. Например, вы заключили предварительный договор купли-продажи квартиры, в котором был оговорен штраф за просрочку. Но на ваше имущество вдруг накладывают обеспечительные. Из-за этого вы не можете квартиру продать (запрет на регистрационные действия штука такая) и вынуждены выплатить штраф.

Итого: если у вас есть документальные доказательства понесенных убытков с конкретными суммами упущенной выгоды/реального ущерба, требуйте именно их возмещения. Оснований для взыскания убытков нет? Тогда остается рассчитывать на компенсацию. Но готовьтесь к тому, что сумма будет небольшой.

Расчет убытков и компенсаций

С компенсацией все просто — заявляйте максимальную сумму в 1 млн рублей. Дальше с этим будет разбираться суд.

Упущенную прибыль со средств, которые хранились на арестованных счетах, можно рассчитать здесь. В остальных случаях размер убытков рассчитывается индивидуально. Все зависит от того, на какое имущество были наложены ограничения, и что вы в итоге за это хотите получить. К примеру, арендную плату за 2 года, оплату судебных расходов и т. д.

Как и куда подать заявление?

Подавать заявление о взыскании убытков нужно в арбитражный суд, даже если ответчик — физическое лицо.

Однако есть нюанс. Если обеспечительные меры накладывались не в рамках дела о банкротстве, вам необходимо подать отдельное исковое заявление о взыскании убытков вне дела, в котором принималось решение о применении мер. А если обеспечительные возникли в банкротстве — взыскание убытков рассматривается внутри этого дела.

Если к вам несправедливо применили обеспечительные меры и вы хотите взыскать за это с обидчика убытки/компенсацию, направлять ему досудебную претензию не надо. Сразу подавайте заявление в арбитражный суд.

Как доказывать?

Чтобы взыскать убытки, необходимо указать в заявлении и подтвердить:

Размер причиненных убытков, предварительно его рассчитав. Связь между убытками и действиями лица, принимавшего обеспечительные меры.

Если хотите получить компенсацию, указывайте на:

Неудобства, возникшие из-за обеспечительных мер. Связь между этими неудобствами и обеспечительными мерами.

Отсутствие доказательств по любому из указанных пунктов может привести к отказу в удовлетворении иска.

А теперь поговорим о том, как можно взыскать убытки или компенсацию в частных случаях.

Получаем проценты

Допустим, вы могли положить деньги на вклад под проценты и заработать, но ваши счета были арестованы. Чтобы суд вам поверил, подкрепите ваши слова банковскими договорами, которые подтвердят, что до этого вы уже занимались инвестициями.

Возвращаем арендную плату

Если вы собирались сдавать недвижимость в аренду, но на нее был наложен запрет на регистрационные действия, это тоже нужно доказать. Подойдут договоры аренды, которые вы заключили до наложения мер, или предварительные договоры аренды и расчет убытков за неполученную арендную плату во время действия обеспечительных.

Возмещаем расходы

Ваше имущество было выставлено на торги, но тут на него накладывают обеспечительные, и торги приостанавливаются. А из вашей конкурсной массы уже ушли деньги на публикации и прочие организационные моменты. Такие убытки тоже можно взыскать.

Для наглядности разберем случай из судебной практики.

Арбитражный управляющий три раза пытался провести торги в рамках процедуры банкротства ООО «ВЛК». Но торги методично срывала районная администрация, накладывая обеспечительные меры на имущество компании.

Терпение управляющего лопнуло, и он отправился в суд, чтобы взыскать с администрации судебные расходы, а также максимальную компенсацию в размере 1 млн рублей.

В первой инстанции требования управляющего удовлетворили частично: с администрации взыскали 193 тысячи рублей, потраченные на проведение сорванных торгов.

Администрация была с этим не согласна. Она пыталась убедить суд в том, что управляющий не доказал связь между применением обеспечительных мер и наступлением негативных последствий для компании-банкрота.

Однако апелляция и кассация протесты администрации отклонили и взыскали с нее убытки в пользу управляющего.

Чтобы получить судебные акты по этому кейсу и другую судебную практику по взысканию убытков из-за обеспечительных мер, оставьте свой e-mail:

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Выводы

Взыскать убытки или получить компенсацию за неправомерно наложенные обеспечительные меры вполне реально. Вам не надо заниматься досудебным урегулированием вопроса или доказывать вину человека, с подачи которого на вас или вашу компанию были наложены ограничения.

Главное — понять, что будет выгоднее именно вам: взыскать убытки или требовать компенсацию. Следующий шаг — правильно рассчитать размер своих финансовых потерь, собрать доказательства и предъявить свои требования к ответчику, по чьей милости вы «наслаждались» жизнью с обеспечительными мерами.

На каждом из этапов могут возникнуть трудности, но вы знаете, к кому обращаться за помощью.

Информация в статье актуальна на дату публикации на сайте igumnov.group.

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Материал подготовил Мурадян Артур, руководитель проектов «Игумнов Групп» по банкротству физических и юридических лиц

Специализация: индивидуальное сопровождение банкротных процедур и электронные торги

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