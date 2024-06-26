Как одержать победу в банкротных торгах

Инструкция для тех, кто хочет приобрести имущество по выгодной цене

Игра точно стоит свеч, если знать, с чего начинать. Банкротные торги — не развод, а вполне реальная возможность приобрести недвижимость, авто и другое имущество банкротов по низкой цене. Но у торгов есть подводные камни. Чтобы на них не наткнуться, внимательно прочитайте эту статью. Обладатель чёрного пояса по банкротным торгам раскроет все тайны подготовки к ним.

Важное уточнение: в статье будут описаны только аукционы и публичные предложения. Конкурс в торгах – явление редкое. И не путайте торги по банкротству с другими видами аукционов: продажей имущества должников судебными приставами, государственными и банковскими торгами. Это совсем другая история.

Кто организует банкротные торги?

Обычно это делает арбитражный управляющий. Реже — специализированные организации, которые приглашает управляющий для проведения торгов. Необходимость найма специалистов возникает при большом количестве лотов, чтобы была возможность уделить внимание каждому потенциальному покупателю. Все расходы на подготовку и проведение торгов несет должник под пристальным контролем кредиторов, заинтересованных в рациональном использовании средств.

Где и как можно приобрести товары, выставленные на торги?

Имущество банкротов продается:

а) по прямым договорам, что случается нечасто, однако на таких аукционах можно найти интересные предложения по выгодным ценам;

б) на электронных торговых площадках (ЭТП) – это наиболее распространенный вариант.

Все участники торгов по банкротству должны пройти аккредитацию в той саморегулируемой организации (СРО), где состоит арбитражный управляющий.

Выгодные лоты – первым

Напрямую, минуя электронные площадки, продаются лоты стоимостью менее 100 тысяч рублей. Происходит это так.

Организатор торгов размещает информацию о лоте, его стоимости и сроке приема заявок в ЕФРСБ (на Федресурсе), где такие объявления висят в открытом доступе.

Хотя эту процедуру называют «торгами по прямым договорам», торговаться ни с кем не придется: лот достается тому, кто придет и заключит договор. Из преимуществ: электронная цифровая подпись (ЭЦП), обязательная для электронных торгов, в этом случае покупателю не потребуется.

Иногда организаторы пытаются избежать электронных торгов, разбивая лот на части. Например, если столовая группа стоит 150 тысяч рублей, то стулья оцениваются отдельно, стол – тоже. Таким образом, стоимость каждого лота становится менее 100 тысяч, что позволяет реализовать их через прямые договоры, а покупатель может приобрести то, что ему понравится, без излишних формальностей, просто отправив заявку организатору. Таким образом можно приобрести мебель, бытовую технику и другие товары.

Судебная практика склоняется к тому, что лот разделять нельзя, когда «сделки по продаже имущества должника связаны между собой». В реальности же часто подобные уловки проходят незамеченными.

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Как происходит продажа имущества банкрота на электронных торгах?

В любом аукционе может принять участие как один человек, так и сто один. Шаг повышения цены на аукционе устанавливается его организатором и обычно составляет от 5% до 10% от начальной цены лота. Участники вступают в торги, делают ставки и повышают цену до тех пор, пока у них не закончатся отложенные на торги деньги. Кто предложил финальную, самую высокую цену, тому и достанется лот.

Разновидности аукционов

Первоначальные, повторные, публичные

Если на первом аукционе никто не проявляет интерес к имуществу банкрота, то организуют повторный аукцион с 10%-м снижением начальной цены.

При отсутствии желающих приобрести лот на повторном аукционе, предмет переходит к публичному предложению, где его стоимость постепенно снижается вплоть до так называемой «цены отсечения» — минимальной стоимости, за которую готовы отдать имущество банкрота.

Если из-за отсутствия покупателей до этого дойдет, торгов уже не будет: либо покупайте лот по текущей цене, либо ищите другие варианты.

Пример публичного предложения с «прогнозом» снижения цены

На банкротные торги выставили имущество, которое вас заинтересовало? Не рекомендуем целенаправленно ждать, когда дело дойдет до публичного предложения. Большинство лотов раскупают раньше — на этапе аукциона.

Открытые и закрытые

Аукционы в банкротных торгах подразделяются на четыре типа в зависимости от формы предложений о цене и состава участников:

1. Открытый аукцион с открытой формой предложений о цене, где участвуют все желающие. Цена видна всем участникам, и все могут делать ставки сколько угодно.

2. Открытый аукцион с закрытой формой предложений о цене, где участвуют все, но ставку можно сделать только один раз – при подаче заявки, и предложенные цены не видны участникам до проведения торгов.

3. Закрытый аукцион с открытой формой предложений о цене, где участвуют только те, у кого есть необходимые лицензии.

4. Закрытый аукцион с закрытой формой предложений о цене, в котором можно принять участие только с соответствующей лицензией и где цены, предложенные другими участниками, до проведения торгов вы не видите.

Закрытые аукционы — красный флаг, сигнализирующий о том, что это с высокой долей вероятности торги «для своих», где победитель уже предопределен. Особенно если это аукцион с закрытой формой предложения о цене. Ведь организатор таких торгов — единственный, кто видит ставки участников, соответственно, он легко может отдать победу нужному человеку. Поэтому наш совет: не тратьте свое время и средства на закрытые аукционы. Тем более лотов, выставленных на открытые торги, больше. Как и шансов в них победить.

Как определяется цена?

Начальную стоимость лота на банкротных торгах предлагает арбитражный управляющий или приглашенный им оценщик.

Выше рынка имущество банкрота не оценят, так как цель торгов — как можно быстрее найти на него покупателя. А вот значительно ниже могут: в этом в первую очередь заинтересован управляющий, которому нужно лот продать. Если кредиторы не спохватятся и оценку вовремя не оспорят, то имущество будет выставлено на торги с большой скидкой. Таких лотов мало, но они периодически всплывают.

Необходимые документы

Чтобы участвовать в банкротных торгах, необходимо оформить ЭЦП и подготовить комплект документов для заявки.

Физическим лицам:

паспорт; ИНН; СНИЛС; подтверждение оплаты задатка; банковские реквизиты (для возврата задатка в случае проигрыша).

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

свидетельство о госрегистрации; ИНН организации; выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП с печатью или ЭЦП налоговой; устав; приказ о назначении руководителя; паспорт руководителя; реквизиты компании; подтверждение внесения задатка.

Заявка и приложения направляются в электронном виде. Их участник торгов должен заверить электронной подписью.

Где искать лоты?

Объявления о банкротных торгах ищите на Федресурсе (рекомендуем начать именно с него), в газете «КоммерсантЪ» и на электронных торговых площадках. Последние лучше выбирать из списка портала ПРОбанкротство: там перечислены проверенные площадки и отражены их особенности.

Как принять участие в торгах по банкротству?

1. Получите усиленную квалифицированную ЭЦП и зарегистрируйтесь на выбранной площадке. Не забудьте уточнить, что подпись вам нужна именно для участия в торгах по банкротству.

2. Ищите интересные лоты и внимательно изучайте информацию о тех, которые вам понравились. В карточке выставляемого на торги имущества должны быть указаны: начальная цена лота, шаг аукциона, условия внесения задатка, даты проведения торгов и приема заявок, возможность осмотра имущества, наличие/отсутствие обременений, контакты организатора.

Пример объявления о проведении открытого аукциона с открытым предложением о цене по продаже квартиры (Федресурс). Торги проходили на ЭТП «Альфалот»

Типовой список документов, прилагаемых к информации о продаже лота: договор о задатке и проект договора купли-продажи (Федресурс)

Перерегистрацию приобретенного имущества оплачивает победитель торгов — покупатель (о чем должно быть указано в договоре).

4. Лот выбран. Теперь нужно:

а) внести за него задаток (должен составлять максимум 20% от цены лота) на счет, указанный в договоре о задатке;

б) отправить на электронную торговую площадку заявку на участие с приложениями (напомним: все документы нужно заверить электронной подписью).

Чтобы заявку приняли, тщательно изучите условия ее подачи и оформляйте документы безукоризненно. Если управляющий захочет отсеять лишних участников, он будет цепляться даже за опечатки.

После внесения залога и подачи заявки ждите, когда управляющий вышлет протокол с перечнем участников аукциона. Если вы в их числе, значит, все сделали правильно: и документы оформили верно, и задаток внесли на нужный счет.

Теперь вы можете побороться за лот. В день проведения торгов обеспечьте себе бесперебойное подключение к интернету, проверьте компьютер и подготовьте флешку с электронной подписью.

Торги начались: ваши действия

В течение часа кто-то должен проявить активность, сделав первое предложение о цене. Если этого не произойдет, торги признают несостоявшимися.

Если за лот борется всего один человек, то он автоматически становится победителем и забирает имущество за начальную цену (ставок делать не придется).

Если же желающих несколько и кто-то первым предложит свою цену, то после этого у остальных участников есть ровно полчаса, чтобы предложить ставку выше на 5–10% от стоимости предыдущей (в зависимости от размера шага конкретного аукциона).

Если после последней ставки проходит 30 минут, и ее за это время никто не перебивает, торги автоматически заканчиваются.

Побеждает последняя ставка, которую в течение получаса никто не перекрыл.

Если вы выиграли

Организатор торгов составит протокол и в течение пяти дней вышлет вам предложение заключить договор купли-продажи. Вам нужно его подписать и после этого в течение 30 дней перевести оплату (предложенную вами цену лота минус внесенный задаток) на счет, указанный в договоре. Готово: вы законный обладатель выигранного лота.

Если вы победили, но платить за лот отказались, внесенный задаток вам не вернут. Он уйдет в конкурсную массу должника.

Если вы проиграли

Ваш задаток переведут на указанный в заявке счет. Это займет максимум пять рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов.

Если аукцион прошел с нарушениями, и вы не согласны с его итогами, результаты торгов можно оспорить.

Как победителю торгов избежать неприятностей

При участии в торгах по банкротству следует обращать внимание на следующие моменты:

1. Проверьте, находится ли имущество, выставленное на торги, в залоге. В случае залоговых торгов, если залогодержатель не включился (или включился с опозданием) в реестр требований кредиторов должника, то у вас возникнут сложности с регистрацией прав собственности после приобретения лота. Впрочем, и этот вопрос можно решить. Подробнее расскажем в отдельном посте. Не пропустите)

2. Проверьте, есть ли на имуществе другие обременения, и узнайте, насколько быстро их можно будет устранить. Например, на имущество могут быть наложены обеспечительные меры. О том, как от них избавиться, рассказывали тут. Самый непростой вариант, если обременения связаны с уголовным делом — их снять может только тот орган, который арест наложил. А это всегда продолжительный процесс.

3. Обратите внимание на наличие документов на приобретаемое имущество, особенно если речь идет о дебиторской задолженности. На банкротных торгах последняя продается, как правило, из-за того, что нужного пакета документов нет. А без него взыскать дебиторку нельзя.

4. При покупке транспортных средств, проверьте их комплектацию и наличие ключей. Перед участием в торгах стоит приехать и лично оценить состояние авто. Иногда на торгах попадаются такие лоты:

Отличная цена, не правда ли? А теперь внимательно смотрим описание:

Уже не так заманчиво. Поэтому — проверяйте. Другого имущества банкротов это тоже касается.

5. При покупке жилой недвижимости уточните наличие прописанных в ней лиц, таких как несовершеннолетние или инвалиды, которых нельзя так просто выселить. Этой информации в объявлении может не быть, поэтому на всякий случай требуйте выписку из домовой книги.

6. Если покупаете недвижимость, проверяйте наличие незаконных перепланировок. Если они есть, пусть за лот поборется кто-нибудь другой. А то купите такое жилье, а потом возникнут проблемы с регистрацией права собственности, придется платить штраф, а в худшем случае за свой счет возвращать приобретенное помещение в состояние «до перепланировки».

Несмотря на эти нюансы, участвовать в банкротных торгах все равно выгодно: на них можно купить дорогое имущество с хорошей скидкой.

P.S. Эксперты «Игумнов Групп» неоднократно выступали в торгах по банкротству и со стороны организаторов, и со стороны участников, поэтому знают, как решать проблемы, которые могут возникнуть на аукционе и после его завершения. Если не хотите самостоятельно разбираться во всех тонкостях, но желание сделать выгодную покупку у вас есть, доверьте сопровождение торгов нашим специалистам.

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Информация в статье актуальна на дату публикации на сайте igumnov.group.

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Материал подготовил Мурадян Артур, руководитель проектов «Игумнов Групп» по банкротству физических и юридических лиц

Специализация: индивидуальное сопровождение банкротных процедур и электронные торги

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