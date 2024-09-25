Упрощенное банкротство: преимущества для должника

Полноценное банкротство не всегда является лучшим вариантом для юрлиц, если необходимо избавиться от долгов как можно скорее и дешевле. Например, если кредитор подает иск на значительную сумму, а компания не в силах погасить долг и хочет избежать за это ответственности, упрощенное банкротство становится спасением.
Разберемся подробнее, кому эта процедура подходит, а кому – нет. И как ее правильно реализовать.
Характерные черты «упрощенки»
При признании должника банкротом через упрощенную процедуру арбитражный суд начинает конкурсное производство, обходя подготовительные этапы. Это существенно экономит время, так как та же процедура наблюдения может длиться от шести месяцев до года.
Упрощенное банкротство применяется в следующих случаях:
Должник находится в процессе ликвидации.
Должник отсутствует.
Должник — специализированное общество или ипотечный агент.
Первые две ситуации встречаются чаще. О них и поговорим.
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Упрощенная процедура банкротства ликвидируемого должника
Этапы
Решение об исключении компании из ЕГРЮЛ принимается на собрании участников. Если участник один, он составляет решение в письменном виде самостоятельно. На собрании также назначают ликвидатора или ликвидационную комиссию (на выбор). Процедура ликвидации должна быть завершена за год.
Ликвидатор уведомляет налоговую инспекцию о запуске ликвидации, публикует соответствующие сведения в «Вестнике государственной регистрации» и на сайте Федресурса, а также составляет ликвидационный баланс. Если активов компании недостаточно для погашения долгов, подается заявление о банкротстве.
При подтверждении невозможности выплаты долгов начинается упрощенная процедура банкротства, назначается конкурсный управляющий и открывается конкурсное производство.
Что может сделать кредитор?
Кредитор с долгами свыше 300 тысяч рублей (или 2 млн рублей в соответствии с новой редакцией закона о банкротстве) может подать заявление о банкротстве ликвидируемой компании, если задолженность не выплачивается более трех месяцев.
Важно помнить: если имущества должника не хватает для покрытия судебных расходов, эти затраты лягут на кредитора.
Если суд признает требования кредитора обоснованными, дело переходит сразу к конкурсному производству, минуя этап наблюдения.
Лазейки при ликвидации должника
До недавнего времени в процедуре упрощенного банкротства имелись две очевидные лазейки, которыми ликвидируемые должники во всю пользовались:
Привлечение «своего» кредитора на этапе ликвидации.
Назначение контролируемого управляющего, которого на этапе конкурсного производства было практически невозможно отстранить от дела.
Вооружившись «дружественными» кредитором и управляющим, продуманные должники отсеивали всех «вражеских» кредиторов, не позволяя им включиться в упрощенное банкротство.
А теперь как?
11 октября 2023 года ВС РФ опубликовал обзор судебной практики, который пошатнул традиционную схему «свой управляющий – свой кредитор».
В одном из рассмотренных дел кредиторы настаивали на проведении собрания для назначения конкурсного управляющего в упрощенном банкротстве. У компании-должника, как можно догадаться, в процедуре были свои люди, включая действующего управляющего. Тот сообщил кредиторам о невозможности провести собрание, утверждая, что это работает только на этапе наблюдения.
Кредиторы смогли обжаловать действия управляющего, добрались до Верховного Суда, и тот вынес знаковое определение: конкурсное производство затрагивает интересы кредиторов, поскольку в этой процедуре происходят основные действия по пополнению и распределению конкурсной массы.
Поэтому кредиторы должны иметь право на выбор управляющего не только в процедуре наблюдения, но и в конкурсном производстве, а действующий управляющий не может им в этом отказать.
Это значит, что должники все еще могут приглашать в упрощенное банкротство «дружественных» кредиторов и управляющего, но последнего собрание кредиторов теперь в силах заменить.
Пример из практики «Игумнов Групп»
Мы неоднократно работали с банкротствами ликвидируемых должников. Сейчас расскажем об одном случае, в котором применили нетипичную для подобных дел тактику.
Министерство экологии и природопользования Московской области подало иск к обществу с ограниченной ответственностью на сумму 797 миллионов рублей. Суд первой инстанции требования Министерства удовлетворил, создав для общества угрозу банкротства с привлечением его руководства к субсидиарке.
На данном этапе к нам обратилась бухгалтер общества-должника с просьбой исключить организацию из ЕГРЮЛ. Однако инициировать добровольную ликвидацию было невозможно из-за действующего исполнительного производства и запрета на регистрационные действия со стороны налоговой службы.
Тогда мы предложили оригинальное решение: подать заявление о банкротстве от имени сотрудника компании. По правилам закона о банкротстве, такие заявления могут направлять руководители или участники обществ. Тем не менее закон говорит: если стоимости активов ликвидируемого юрлица недостаточно для покрытия требований кредиторов, компания из ЕГРЮЛ исключается и банкротится «по упрощенке».
За это мы и зацепились. Финансовый анализ общества-должника показал, что зарегистрированное имущество у него отсутствует, на счетах денег нет. Соответственно, получить с него кредиторы ничего не могут.
Единственная проблема: суд мог не принять заявление о банкротстве ООО от бухгалтера, поскольку она не являлась ни владельцем, ни участником общества. Однако в законе нет прямого запрета на подачу такого заявления сотрудником должника, чем мы и руководствовались. Наша позиция вызвала сомнения у судьи, и он потребовал от нас детальных разъяснений: на каких основаниях мы пытаемся обанкротить компанию «по упрощенке»?
На втором судебном заседании мы предоставили исчерпывающие доказательства от имени должника, который признал наличие задолженности перед Министерством и указал на отсутствие активов у общества для ее погашения. Доводы должника подтверждались решением единственного участника ООО о ликвидации, бухгалтерскими балансами, выписками с банковских счетов и другими документами.
В результате у нас вышло убедить суд. Ликвидируемый должник был признан банкротом, конкурсное производство ввели.
Промежуточные выводы
Упрощенная процедура банкротства ликвидируемой компании значительно экономит время всех участников процесса и снижает затраты заявителя на услуги арбитражного управляющего. Однако в действительности от ликвидации выигрывают именно должники. Кредиторам же при таком раскладе придется набраться терпения, а в идеале воспользоваться услугами профильных юристов, чтобы хоть что-то с должника получить.
Упрощенная процедура банкротства отсутствующего должника
Это упрощенное банкротство, чаще всего инициируемое налоговой службой, не так выгодно для должника, как вариант с ликвидацией.
Организацию признают отсутствующим должником, если:
В течение года она не ведет деятельность: не сдает отчетность, не оплачивает налоги и не проводит финансовых операций.
Признаки жизни общество подает, но у него нет никаких активов для проведения банкротства.
Помимо этого, банкротство отсутствующего должника интересно следующими моментами:
Кредитору не нужно подтверждать наличие задолженности в суде.
Должника могут признать банкротом при задолженности менее 300 тысяч (или, по правилам новой редакции закона о банкротстве, 2 млн рублей).
Если заявление подает налоговая служба, вознаграждение управляющего составляет 10 000 рублей за всю процедуру. Поэтому управляющие такие дела берут неохотно.
При обнаружении активов компании-должника или возвращении их в конкурсную массу процедура перейдет из упрощенной в общую, и управляющий начнет получать 30 000 рублей в месяц.
Если же банкротство отсутствующего должника инициирует «обычный» кредитор, он вправе назначить управляющему свою сумму вознаграждения.
Дальше суд может либо провести упрощенное банкротство, либо прекратить его из-за нехватки средств. В случае закрытия дела, долг считается безнадежным и списывается.
Пример из практики
Как мы уже сказали, инициировать банкротство отсутствующего должника может любой кредитор, а не только ФНС. Проблема в одном: если у тебя нет полномочий налоговой, то где найти доказательства, что на счетах задолжавшей организации действительно не было никаких движений за последний год или у нее нет имущества для спонсирования полноценного банкротства?
Посмотрим, как кредитор может решить этот вопрос, на примере одного кейса.
Банк захотел обанкротить в упрощенном порядке фирму «Интер». Она пропала с радаров, не выплатив кредитору 597 миллионов рублей.
Банк попросил суд признать «Интер» отсутствующим должником, представив следующие доказательства:
В последний раз бухгалтерскую отчетность компания сдавала пять лет назад (эта информация есть в открытом доступе, своих должников тоже можете проверить).
По выпискам из банковских счетов видно, что «Интер» не совершал никаких денежных операций уже год. Эти документы кредитор смог получить через судебного пристава в рамках открытого исполнительного производства.
У компании нет зарегистрированного на нее имущества. Здесь снова помог пристав, запросивший ответы из регистрирующих органов.
Этих аргументов суду хватило. В отношении «Интера» ввели упрощенное банкротство.
Способы запугивания должников
Списанием долгов и закрытием дела история для руководства отсутствующих компаний-должников не заканчивается. Если процедуру инициировала налоговая, то сделала она это с одной из следующих целей:
погашение долгов через судебные разбирательства;
списание безнадежных задолженностей;
привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарке или взысканию убытков вне банкротства.
Важно: списание долгов и закрытие дела не освобождает КДЛ от субсидиарной ответственности. Налоговая имеет право привлечь руководство общество-должника к субсидиарке по списанным обязательствам.
Тем не менее ФНС обычно инициирует процедуры банкротства отсутствующих должников не с целью взыскания задолженности, а для ее списания в порядке, установленном НК РФ. Для налоговиков практика с подобными заявлениями — обыденность.
Только руководители компаний-должников не в курсе, что все обстоит именно так. Поэтому они, узнав, что налоговая собралась их банкротить, в ужасе спешат в суд. Там их уже поджидают мытари и принимаются запугивать субсидиаркой, но чаще всего это блеф чистой воды: оснований для привлечения КДЛ к ответственности у них нет. Результат подобных манипуляций закономерен: контролирующие лица задолженность выплачивают.
Выводы: взвешиваем «за» и «против»
Преимущества упрощенного банкротства:
1. Экономия ресурсов — пропуская наблюдение, вы сразу переходите к конкурсному производству, что сокращает продолжительность процедуры минимум на шесть месяцев и снижает затраты на вознаграждение управляющего.
2. Шанс уклониться от обязательств — если вовремя подключить к делу «своего» кредитора с лояльным управляющем, есть вариант уйти от ответственности и сберечь часть активов.
3. Не всемогущая налоговая — когда налоговики инициируют банкротства отсутствующих должников, в большинстве случаев руководству таких компаний нечего опасаться. Если притвориться мертвым, долги будут списаны, а дело закрыто.
Недостатки упрощенного банкротства:
Риск субсидиарной ответственности — когда ФНС инициирует упрощенное банкротство отсутствующих должников, крошечный шанс попасть на внебанкротную субсидиарку у контролирующих лиц все-таки остается.
Противодействие кредиторов — они в состоянии помешать вашим планам. Например, на этапе конкурсного производства заменить вашего управляющего своим. Для этого достаточно одного решения общего собрания.
Хрупкость процедуры — управляющий может найти активы компании-должника. В этом случае «упрощенка» закончится и начнется полноценное банкротство.
Важно: основная опасность упрощенного банкротства — влететь на субсидиарку, когда процедура будет завершена. Поэтому повторимся: если вас как отсутствующего должника собралась банкротить налоговая, не надо по первому же зову бежать в суд с раскрытым кошельком. Перед этим проанализируйте, есть ли у вас реальные риски оказаться привлеченным к субсидиарной ответственности/взысканию убытков. Если не знаете, как это сделать, обращайтесь к нам. Нет оснований для привлечения? Значит, заявление налоговой — условность, из-за которой нет смысла переживать.
P.S. В полной версии статьи вы найдете больше примеров из судебной практики, а также лайфхак для кредиторов, которые хотят побыстрее обанкротить компанию-должника, но не хотят спонсировать банкротство.
Информация актуальна на дату публикации материала на сайте igumnov.group.
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Материал подготовил Лапшин Алексей, руководитель проектов по арбитражным спорам «Игумнов Групп».
Специализация: практик по арбитражным спорам, вытекающим из банкротного и корпоративного законодательства.
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