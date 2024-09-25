Упрощенное банкротство: преимущества для должника

Вооружившись «дружественными» кредитором и управляющим, продуманные должники отсеивали всех «вражеских» кредиторов, не позволяя им включиться в упрощенное банкротство.

Назначение контролируемого управляющего, которого на этапе конкурсного производства было практически невозможно отстранить от дела.

До недавнего времени в процедуре упрощенного банкротства имелись две очевидные лазейки, которыми ликвидируемые должники во всю пользовались:

Это значит, что должники все еще могут приглашать в упрощенное банкротство «дружественных» кредиторов и управляющего, но последнего собрание кредиторов теперь в силах заменить.

Поэтому кредиторы должны иметь право на выбор управляющего не только в процедуре наблюдения, но и в конкурсном производстве, а действующий управляющий не может им в этом отказать.

Кредиторы смогли обжаловать действия управляющего, добрались до Верховного Суда, и тот вынес знаковое определение: конкурсное производство затрагивает интересы кредиторов, поскольку в этой процедуре происходят основные действия по пополнению и распределению конкурсной массы.

В одном из рассмотренных дел кредиторы настаивали на проведении собрания для назначения конкурсного управляющего в упрощенном банкротстве. У компании-должника, как можно догадаться, в процедуре были свои люди, включая действующего управляющего. Тот сообщил кредиторам о невозможности провести собрание, утверждая, что это работает только на этапе наблюдения.

Мы неоднократно работали с банкротствами ликвидируемых должников. Сейчас расскажем об одном случае, в котором применили нетипичную для подобных дел тактику.

Министерство экологии и природопользования Московской области подало иск к обществу с ограниченной ответственностью на сумму 797 миллионов рублей. Суд первой инстанции требования Министерства удовлетворил, создав для общества угрозу банкротства с привлечением его руководства к субсидиарке.

На данном этапе к нам обратилась бухгалтер общества-должника с просьбой исключить организацию из ЕГРЮЛ. Однако инициировать добровольную ликвидацию было невозможно из-за действующего исполнительного производства и запрета на регистрационные действия со стороны налоговой службы.

Тогда мы предложили оригинальное решение: подать заявление о банкротстве от имени сотрудника компании. По правилам закона о банкротстве, такие заявления могут направлять руководители или участники обществ. Тем не менее закон говорит: если стоимости активов ликвидируемого юрлица недостаточно для покрытия требований кредиторов, компания из ЕГРЮЛ исключается и банкротится «по упрощенке».

За это мы и зацепились. Финансовый анализ общества-должника показал, что зарегистрированное имущество у него отсутствует, на счетах денег нет. Соответственно, получить с него кредиторы ничего не могут.

Единственная проблема: суд мог не принять заявление о банкротстве ООО от бухгалтера, поскольку она не являлась ни владельцем, ни участником общества. Однако в законе нет прямого запрета на подачу такого заявления сотрудником должника, чем мы и руководствовались. Наша позиция вызвала сомнения у судьи, и он потребовал от нас детальных разъяснений: на каких основаниях мы пытаемся обанкротить компанию «по упрощенке»?

На втором судебном заседании мы предоставили исчерпывающие доказательства от имени должника, который признал наличие задолженности перед Министерством и указал на отсутствие активов у общества для ее погашения. Доводы должника подтверждались решением единственного участника ООО о ликвидации, бухгалтерскими балансами, выписками с банковских счетов и другими документами.

В результате у нас вышло убедить суд. Ликвидируемый должник был признан банкротом, конкурсное производство ввели.