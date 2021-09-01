Миссия невыполнима или Как бизнес устал содержать энергокомпанию, но не смог ее выселить

Казалось бы вопрос очень простой, что тебе мешает обратиться в суд, и выселить со своей территории чужую организацию, но не все так просто.

На территории завода находится строение, принадлежащее Предприятию на праве собственности, в котором расположено энергетическое оборудование энергетической компании «МОЭК» Предприятие обратилось в энергетическую компанию, а затем и в суд, с требованием, чтобы энергетическая компания забрала свое оборудование и освободила помещение.

Но суд такой иск не удовлетворил, и указал на следующие моменты. Избранный истцом способ защиты права не должен нарушать права и законные интересы иных лиц, при этом если нормы права предусматривают для конкретного правоотношения только определенный способ защиты, то лицо, обращающееся в суд за защитой своего права, вправе применить лишь этот способ.

Согласно статье 209 ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. Закон, защищая права титульного владельца, не ставит в зависимость противоправные действия ответчика не связанные с лишением владения, с фактическим обладанием последним каким-либо имуществом, пусть даже тем, которым, по сути, и нарушается право истца.

В данном случае освобождение помещения и перенос спорного энергетического оборудования ставит под угрозу энергоснабжение всех потребителей, то есть имеет место объективный риск причинения вреда третьим лицам.

Тогда, суд и ответчик посоветовали Предприятию обратится в суд с иском о необоснованном обогащении энергетического предприятия, ведь завод нес расходы по содержанию строения электрической подстанции в виде ремонта, а также в виде неполученных арендных платежей.

Но и здесь завод ждало разочарование. Суд рассмотрел иск без вызова сторон, хотя законных оснований для этого у суда не было. В Решении (не смотря на предыдущий процесс) было указано, что заводом не представлено ни одного доказательства, подтверждающего, что ответчик фактически занимает вышеназванный объект и, как следствие, является лицом, обязанным вносить плату за его использование.

Таким образом, на сегодняшний день, сложилась ситуация, когда энергетическая компания «МОЭК» может не платить за аренду, и незаконно занимать помещение Предприятия.

Данные выводы отражены в Постановлении ФАС МО по делу № А40-53621/18-35-389 от 16.11.2020 г. и в Решении Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-95532/20-176-730 от 15 сентября 2020 года.