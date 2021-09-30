Как восстановить статус ИП, нужна ли касса при взаимозачете, можно ли платить просроченными векселями — ответы юриста

Отвечаю на вопросы пользователей. Кстати, ИП, которых налоговики исключили из ЕГРИП, могут найти в статье образец жалобы в инспекцию.

Платежи по просроченным векселям

Участником были приняты решения о внесении вкладов в имущество дочернего Общества либо заключены договоры о предоставлении финансовой помощи (доля участия 100%) в форме простого векселя участника сроком платежа по предъявлении, но не ранее определенной даты следующего года / на определенную дату по истечении года. В бухгалтерском учете материнской и дочерней компании были отражены кредиторская и дебиторская задолженности соответственно.

В настоящее время сложились следующие ситуации:

Ситуация 1 — сроки предъявления векселей и вексельной давности истекли, но векселя физически не утрачены.

Ситуация 2 — сроки предъявления векселей и вексельной давности не истекли, но векселя физически утрачены.

Вопросы:

С учетом изложенного, верно ли понимание, что осуществление участником платежей по утраченным векселедержателем векселям или «просроченным» к предъявлению векселям в данном случае в целях погашения дебиторской / кредиторской задолженности нецелесообразно и может повлечь за собой риск признания выплат внереализационным доходом на стороне дочернего Общества? Насколько вы оцениваете такой риск? Не возникает ли риск признания внереализационного дохода на стороне участника в виде нереальной ко взысканию кредиторской задолженности по «просроченным» или утраченным векселям? Какие контраргументы смогут приводить участник и Общество налоговому органу в случае практической реализации выявленных рисков?

Ответ:

Осуществление участником платежей по утраченным векселедержателем векселям или «просроченным» к предъявлению векселям в данном случае в целях погашения дебиторской / кредиторской задолженности нецелесообразно и может повлечь за собой риск признания выплат внереализационным доходом на стороне дочернего Общества может имеет место, но его легко избежать.

Чтобы избежать данный риск, нужно письменное признание должника о том, что он признает свой долг. В этом случае, признание долга за пределами срока исковой давности, вполне возможно. Для этого нужно использовать общие нормы ГК, а не вексельное законодательство.

Статья 206 ГК РФ указывает на обязательность соблюдения письменной формы для такого признания. Данное требование является более строгим в сравнении с прерыванием срока исковой давности, для которого достаточным является совершение действий, свидетельствующих о признании долга. В свою очередь, для соблюдения требования к форме признания долга в понимании п. 2 ст. 206 ГК РФ необходимо, чтобы из документа явно следовало намерение лица признать долг.

Если рассматривать вопрос о субъектах, уполномоченных на признание долга, то стоит отметить, что признать долг за пределами срока помимо должника также может иное обязанное лицо. Законодатель не дает разъяснений относительно того, кто понимается под таким лицом. Такое понимание будет сформировано, лишь, правоприменительной практикой.

Положения п. 2 ст. 206 ГК РФ, в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» применяются, во-первых, к правоотношениям, возникшим после вступления в силу изменений, во-вторых, к правам и обязанностям, возникшим после 1 июня 2015 года из существовавших ранее правоотношений.

Таким образом, риск признания выплат внереализационным доходом вполне можно избежать. Аналогично обстоит дело и с утраченными векселями, т. е. если есть письменное признание должника о признании долга, то выплаты по такому долгу будут законными.

Восстановление статуса ИП

Вопрос:

Каким образом ИП может восстановить свой статус индивидуального предпринимателя, после исключения из ЕГРИП по решению налогового органа?

Ответ:

Нужно написать жалобу по следующему шаблону в регистрирующий орган.

Руководителю Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46

по г. Москве

От ИП Иванова Николая Александровича

ИНН _____________ Телефон: ___________

Электронная почта:

Жалоба на решение об исключении ИП из ЕГРИП

Я, ИП Иванов Николай Александрович зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 09.08.2019 и по настоящее время, веду предпринимательскую деятельность. Однако 26.04.2021 г. по выписке (сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) мне стало известно, что Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве внесена запись в ЕГРИП об исключении недействующего индивидуального предпринимателя Иванова Николая Александровича из ЕГРИП по решению регистрирующего органа Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. При этом дата прекращения деятельности согласно выписке из ЕГРИП — 26.04.2021, способ прекращения — Исключение недействующего индивидуального предпринимателя из ЕГРИП.

С данным решением (записью ЕГРИП) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве об исключении из ЕГРИП меня, Николаева Николая Александровича, как индивидуального предпринимателя, я не согласен и считаю, что мои права нарушены.

Исключение является преждевременным с учетом следующих обстоятельств: за 2020 год у меня отсутствует задолженность по налогу, а в течение 2020 года я уплатил:

авансовые платежи УСН за 2020 годперечислить номера, даты и суммы платежных поручений;

фиксированные страховые взносы за себя за 2019 и 2020 годы перечислить номера, даты и суммы платежных поручений;

сдал налоговые декларации за 2019, 2020 годы.

Таким образом, я своевременно уплачивал налоги за 2019 год, а также в течение 2020 года уплачивал авансовые платежи, что свидетельствует о реальной деятельности ИП и его добросовестном исполнении обязанностей, предусмотренных действующим законодательством.

В соответствии с п. 2 ст. 22.4 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении недействующего индивидуального предпринимателя из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей при соблюдении всех условий, перечисленных в п. 1 ст. 22.4 вышеуказанного закона, в частности при условии, если индивидуальный предприниматель в течение последних пятнадцати месяцев не представлял документы отчетности, сведения о расчетах, предусмотренные законом.

Я зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 09.08.2019, применяю упрощенную систему налогообложения.

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК РФ по итогам налогового периода налогоплательщики представляют налоговую декларацию в налоговый орган месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Однако срок подачи декларации за 2019 год был продлен Постановлением Правительства РФ на три месяца. Соответствующее положение закреплено п. 3 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409, которым такая отсрочка предоставлена в частности для деклараций со сроком представления в периоде март — май 2020 года: срок подачи декларации по налогу при упрощенной системе налогообложения за 2019 год перенесен для индивидуальных предпринимателей с 30 апреля на 30 июля 2020 года.

Таким образом, для обоснованного исключения ИП из ЕГРИП не соблюдены все условия, перечисленные в п .1 ст .22.4. вышеуказанного закона: не истекло 15 месяцев с регламентированного срока предоставления отчетности, предусмотренного законом, в частности за 2019 год.

Прилагаю дополнительные документы, подтверждающие, что ИП ведет деятельность:

движение по счету в АО «Альфа-Банк»;

действующие договоры с контрагентами.

В соответствии с п. 6 ст. 22.4 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» прошу полностью отменить решение Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 26.04.2021 года, номер решения № 9953-И и восстановить статус индивидуального предпринимателя.

ИП Иванов Н. А.

Применение ККТ при взаимозачете

Вопрос:

Должен ли налогоплательщик применять ККТ при взаимозачете с физическим лицом?

Ответ:

Применять кассовую технику должны все организации и индивидуальные предприниматели (за исключением оговоренных в Законе о ККТ ситуаций), которые осуществляют расчеты (п. 1 ст. 1.2 Закона о ККТ).

О том, что понимается под расчетом, сказано в ст. 1.1 Закона о ККТ. Данное определение весьма обширно и включает в себя множество операций. В частности, для целей применения ККТ к расчетам отнесены: прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги; предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

По сделке с взаимозачетом, денежные расчеты не происходят, но есть предоставление (получение) встречного требования.

Это означает, что сторона взаимозачета должна применять ККТ.