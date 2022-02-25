Приглашаем на Всероссийский налоговый форум 2022

Здравствуйте, коллеги и друзья!
Приглашаем вас 4 марта 2022 года в 12:00 на Всероссийский налоговый форум 2022.
Место проведения: город Москва, проспект Вернадского, 82, корпус 1.
Принять участие можно как в очном формате, так и в онлайн (посредством приложения Zoom).
На форуме будут рассмотрены вопросы налоговой реконструкции, ответственности и возможностей налогоплательщиков, налоговой оптимизации и банкротства.
Организаторы форума: РАНХиГС и АБ «Юрлов и Партнеры».
В мероприятии примут участие:
- Дейнега Н. Н. — руководитель практики налогового и административного права Maxima Legal;
- Зарипов В. М. — руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп»;
- Субботина Е. Е. — ведущий юрисконсульт ООО «ФБК Право»;
- Крохина Ю. А. — советник директора АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы»;
- Ефимов С. В. — директор АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы»;
- Зюков П. Н. — старший партнер и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, член Совета Московского отделения «Опоры России»;
- Некрасов А. Ю. — заместитель генерального директора ООО «Консалтинг ЮК»;
- Кузнецов И. С. — генеральный директор ООО «Комплаенс Решения»;
- Илларионов А. В. — руководитель налоговой практики АБ «Юрлов и Партнеры»;
- Василевский В. А. — управляющий партнёр группы компаний «Прометей».
Узнать подробности и зарегистрироваться на мероприятие можно по тут.
План мероприятия
12.00 — 12.10 — Вступительное слово, приветствие.
Голубенцева Надежда Михайловна, заместитель директора Центра налогового администрирования и финансового управления РАНХиГС.
12.10 — 12.30 — «Актуальные вопросы налоговой реконструкции при разрешении налоговых споров и по делам об уклонении от уплаты налогов».
Докладчик — Сергей Ефимов, директор АНО «Финансовые расследования и судебные экспертизы», к.э.н., Член Союза судебных экспертов «Экспертный совет».
12.30 — 12.50 — «Налоговая реконструкция: что делать налогоплательщику и что ждать от налоговых органов».
Докладчик — Павел Зюков, старший партнер и руководитель налоговой практики юридической компании ColemanLegalServices, член Совета Московского отделения «Опоры России». Рекомендован международным рейтингом BestLawyers 2021 в области налогового права. Является членом Европейской конфедерации налоговых консультантов (CFE). Имеет практический опыт работы в сфере налогового права более 15-ти лет.
12.50 — 13.10 — «Банкротство должника, как кредитору повысить эффективность процедуры».
Докладчик — Некрасов Алексей, заместитель генерального директора ООО «Консалтинг ЮК», многолетний опыт работы корпоративным юристом и в консалтинге, включен в рейтинг BestLawyer’s.
13.10 — 13.30 — «Ответственность налогоплательщика за контрагента: как выйти из лабиринта?»
Докладчик — Зарипов Вадим, руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп».
13.30 — 13.50 — «Налоговая безопасность бизнеса при оценке активов».
Докладчик — Крохина Юлия, д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита (факультет) Московского государственного университета им. Ломоносова, налоговый консультант, советник директора АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы».
13.50 — 14.10 — Перерыв.
14.10 — 14.30 — «Развитие подходов к квалификации имущества в качестве недвижимого для целей налогообложения в практике ВС».
Докладчик — Дейнега Никита, руководитель практики налогового и административного права MaximaLegal.
14.30 — 14.50 — «Комиссии по побуждению к добровольному уточнению своих налоговых обязательств».
Докладчик — Василевский Вячеслав, адвокат, управляющий партнёр группы компаний «Прометей». Специалист в области экономических преступлений и налоговых споров.
14.50 — 15.10 — «Структурирование бизнеса и налоговая оптимизация. Риски и возможности»:
- Судебная практика по делам о дроблении бизнеса за 12 месяцев 2021 года. Масштаб проблемы и перспектив налоговых споров в суде.
- Факторы, влияющие на способы структурирования.
- Дробление и структурирование в реальных кейсах «на грани».
- Сколько стоит риск? Методика расчета действительных налоговых обязательств при ВНП по делам о дроблении.
Докладчик — Кузнецов Иван, генеральный директор ООО «Комплаенс Решения».
15.10 — 15.30 — «Налоговые аспекты договоров в отношении объектов интеллектуальной собственности».
Докладчик — Субботина Екатерина, ведущий юрисконсульт ООО «ФБК Право».
15.30 — 15.50 — «Упущенные возможности налогоплательщика при защите своих прав».
Докладчик — Илларионов Андрей, руководитель налоговой практики компании «Юрлов и партнеры».
15:50 — 16.00 — Закрытие мероприятия, ответы на вопросы касающиеся Центра налогового администрирования и обучения в Академии на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки.