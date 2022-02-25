Приглашаем на Всероссийский налоговый форум 2022

Здравствуйте, коллеги и друзья!

Приглашаем вас 4 марта 2022 года в 12:00 на Всероссийский налоговый форум 2022.

Место проведения: город Москва, проспект Вернадского, 82, корпус 1.

Принять участие можно как в очном формате, так и в онлайн (посредством приложения Zoom).

На форуме будут рассмотрены вопросы налоговой реконструкции, ответственности и возможностей налогоплательщиков, налоговой оптимизации и банкротства.

Организаторы форума: РАНХиГС и АБ «Юрлов и Партнеры».

В мероприятии примут участие:

Дейнега Н. Н . — руководитель практики налогового и административного права Maxima Legal;

. — руководитель практики налогового и административного права Maxima Legal; Зарипов В. М . — руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп»;

. — руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп»; Субботина Е. Е. — ведущий юрисконсульт ООО «ФБК Право»;

— ведущий юрисконсульт ООО «ФБК Право»; Крохина Ю. А. — советник директора АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы»;

— советник директора АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы»; Ефимов С. В . — директор АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы»;

. — директор АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы»; Зюков П. Н . — старший партнер и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, член Совета Московского отделения «Опоры России»;

. — старший партнер и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, член Совета Московского отделения «Опоры России»; Некрасов А. Ю. — заместитель генерального директора ООО «Консалтинг ЮК»;

— заместитель генерального директора ООО «Консалтинг ЮК»; Кузнецов И. С. — генеральный директор ООО «Комплаенс Решения»;

— генеральный директор ООО «Комплаенс Решения»; Илларионов А. В. — руководитель налоговой практики АБ «Юрлов и Партнеры»;

— руководитель налоговой практики АБ «Юрлов и Партнеры»; Василевский В. А. — управляющий партнёр группы компаний «Прометей».

Узнать подробности и зарегистрироваться на мероприятие можно по тут.

План мероприятия

12.00 — 12.10 — Вступительное слово, приветствие.

Голубенцева Надежда Михайловна, заместитель директора Центра налогового администрирования и финансового управления РАНХиГС.

12.10 — 12.30 — «Актуальные вопросы налоговой реконструкции при разрешении налоговых споров и по делам об уклонении от уплаты налогов».

Докладчик — Сергей Ефимов, директор АНО «Финансовые расследования и судебные экспертизы», к.э.н., Член Союза судебных экспертов «Экспертный совет».

12.30 — 12.50 — «Налоговая реконструкция: что делать налогоплательщику и что ждать от налоговых органов».

Докладчик — Павел Зюков, старший партнер и руководитель налоговой практики юридической компании ColemanLegalServices, член Совета Московского отделения «Опоры России». Рекомендован международным рейтингом BestLawyers 2021 в области налогового права. Является членом Европейской конфедерации налоговых консультантов (CFE). Имеет практический опыт работы в сфере налогового права более 15-ти лет.

12.50 — 13.10 — «Банкротство должника, как кредитору повысить эффективность процедуры».

Докладчик — Некрасов Алексей, заместитель генерального директора ООО «Консалтинг ЮК», многолетний опыт работы корпоративным юристом и в консалтинге, включен в рейтинг BestLawyer’s.

13.10 — 13.30 — «Ответственность налогоплательщика за контрагента: как выйти из лабиринта?»

Докладчик — Зарипов Вадим, руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп».

13.30 — 13.50 — «Налоговая безопасность бизнеса при оценке активов».

Докладчик — Крохина Юлия, д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита (факультет) Московского государственного университета им. Ломоносова, налоговый консультант, советник директора АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы».

13.50 — 14.10 — Перерыв.

14.10 — 14.30 — «Развитие подходов к квалификации имущества в качестве недвижимого для целей налогообложения в практике ВС».

Докладчик — Дейнега Никита, руководитель практики налогового и административного права MaximaLegal.

14.30 — 14.50 — «Комиссии по побуждению к добровольному уточнению своих налоговых обязательств».

Докладчик — Василевский Вячеслав, адвокат, управляющий партнёр группы компаний «Прометей». Специалист в области экономических преступлений и налоговых споров.

14.50 — 15.10 — «Структурирование бизнеса и налоговая оптимизация. Риски и возможности»:

Судебная практика по делам о дроблении бизнеса за 12 месяцев 2021 года. Масштаб проблемы и перспектив налоговых споров в суде. Факторы, влияющие на способы структурирования. Дробление и структурирование в реальных кейсах «на грани». Сколько стоит риск? Методика расчета действительных налоговых обязательств при ВНП по делам о дроблении.

Докладчик — Кузнецов Иван, генеральный директор ООО «Комплаенс Решения».

15.10 — 15.30 — «Налоговые аспекты договоров в отношении объектов интеллектуальной собственности».

Докладчик — Субботина Екатерина, ведущий юрисконсульт ООО «ФБК Право».

15.30 — 15.50 — «Упущенные возможности налогоплательщика при защите своих прав».

Докладчик — Илларионов Андрей, руководитель налоговой практики компании «Юрлов и партнеры».

15:50 — 16.00 — Закрытие мероприятия, ответы на вопросы касающиеся Центра налогового администрирования и обучения в Академии на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки.