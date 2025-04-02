Финансовая подушка безопасности: зачем нужна и какого размера должна быть

Опрос среди клиентов «Почта Банка» показал, что 77% россиян в 2025 году продолжат формировать финансовую подушку безопасности. Половина опрошенных ради этого готова откладывать 5–10% ежемесячного дохода.

Большинство респондентов будут использовать накопительные счета (44,5%) и банковские вклады (26%), а тратить деньги собираются на отпуск (73%), ремонт (43%), образование (28%) и жилье (17%).

В статье расскажем, насколько грамотным можно считать такое распоряжение деньгами, и подробно поговорим о финансовой подушке безопасности: размере оптимальной суммы, способах расчета, хранении средств и управлении резервным капиталом.

Что такое финансовая подушка и почему она необходима

Финансовая подушка безопасности — это резервная сумма денег, предназначенная для того, чтобы покрыть непредвиденные расходы, компенсировать временные потери заработка и подстраховать владельца от других экстренных ситуаций. Она помогает избежать долгов и отказаться от срочных займов в критические моменты.

Этот резерв отличается от инвестиций, которые направлены на приумножение капитала и защищают деньги от инфляции, но не гарантируют мгновенной ликвидности. Финансовая подушка всегда доступна и позволяет быстро реагировать на внезапные трудности. Ее наличие дает уверенность в завтрашнем дне и снижает уровень стресса.

Например, если внезапно сломался автомобиль, а его ремонт требует значительных вложений, накопления помогут быстро решить проблему без кредита и ущерба для ежемесячного бюджета. Аналогично, когда человек временно теряет источник дохода, подушка безопасности позволяет ему оплачивать еду, аренду и коммунальные услуги.

Денежная подушка — неотъемлемая часть жизни финансово грамотных людей. Она нужна всем, но особенно важна для предпринимателей, людей с нестабильным доходом и тех, кто выплачивает кредиты. Даже небольшие накопления могут сыграть решающую роль в сложной ситуации и позволяют найти выход без спешки и потери денег.

На что рекомендуется тратить сбережения

Финансовая подушка безопасности предназначена для того, чтобы покрыть критически важные расходы, которые возникли внезапно. Она защищает от необходимости брать кредиты, искать срочные подработки или снижать качество жизни в сложный период.

Для чего нужна финансовая подушка безопасности:

Потеря работы. Трудоустройство обычно занимает несколько месяцев, особенно если хочется найти не «любую попавшуюся» вакансию, а действительно подходящую. Финансовый резерв позволяет выборочно проходить интервью и рассматривать только лучшие предложения. Нестабильный доход. Фрилансерам, самозанятым и ИП не оплачивают периоды нетрудоспособности и отпуск. Денежный резерв выручает, когда предприниматель временно остается без заказов, устраивает себе перерыв или ждет платежей от клиентов. Экстренный ремонт или поломка техники, без которой не обойтись. Проколотая шина, утечка воды в квартире, выход из строя стиральной машины — все это требует незапланированных вложений. А резервный капитал помогает оперативно устранить проблему. Разрыв отношений. Если бюджет был общим, расторжение брака может повлиять на обеспеченность одного из бывших супругов. Накопления позволяют сохранить финансовую независимость и спокойно адаптироваться к новым обстоятельствам. Срочные медицинские расходы. Болезнь, травма или необходимость дорогостоящего лечения требуют крупных затрат. Накопления позволяют оперативно получить помощь и не откладывать посещение клиники из-за нехватки средств.

Не стоит использовать финансовую подушку на отпуск, покупку дорогих гаджетов и подарков. Это не накопления для удовольствий, а страховка на случай форс-мажоров. Если часть резервного фонда пришлось потратить, надо быстро его восстановить.

Какой размер должна иметь финансовая подушка безопасности

Универсального решения нет, но рекомендуется иметь запас на 3–6 месяцев привычных трат, который позволит справиться с временной потерей заработка, серьезными расходами и непредвиденными ситуациями без ущерба для качества жизни.

Причем кому-то достаточно суммы на 3 месяца, особенно если есть стабильный доход или возможность быстро выйти на новое рабочее место. А тем, кто ведет бизнес, ушел на фриланс или стал самозанятым, лучше ориентироваться на резерв в полгода.

Чтобы понять, какого размера должна быть финансовая подушка безопасности в вашем случае, проанализируйте регулярные расходы: на аренду жилья, коммунальные платежи, питание, транспорт, медицинские услуги и прочие обязательные траты.

Минимальный и оптимальный размер подушки безопасности

На какой размер финансовой подушки безопасности рассчитывать, зависит от уровня доходов, регулярных затрат и личных обстоятельств. Там, где одному достаточно 15 000 ₽ в месяц, другому не хватит и 100 000 ₽. Поэтому универсальной формулы нет.

Минимальный размер финансовой подушки безопасности — это такое количество денег, которое позволит покрыть базовые расходы в течение трех месяцев.

Как его вычислить:

Посчитайте ежемесячные траты — фиксируйте их вручную в блокноте, вводите в электронную таблицу или воспользуйтесь банковским приложением, которое автоматически группирует расходы по категориям. Учитывайте только обязательные платежи — аренду или ипотеку, коммунальные услуги, кредиты, налоги, страховки, мобильную связь, услуги провайдера и другие регулярные затраты, без которых не обойтись. Добавьте возможные дополнительные расходы — например, если планируется пополнение в семье, стоит включить в расчет затраты на ребенка.

Минимальный резерв подойдет тем, у кого есть стабильный источник дохода и низкие финансовые риски. Но оптимальный вариант — это накопления, которых будет достаточно на 6 месяцев без дохода.

Если подушка на 3 месяца уже сформирована, старайтесь увеличить резерв в 2 раза и больше. Здесь уже обращайте внимание на психологический комфорт — если вам спокойно при наличии годового запаса, значит, такая сумма и будет оптимальной.

Чтобы финансовая подушка оставалась актуальной, раз в год пересчитывайте сумму с учетом инфляции, новых затрат и изменения уровня доходов.

Какой процент от дохода стоит откладывать

Формировать денежную подушку безопасности можно по-разному. Одни откладывают крупную сумму сразу — например, когда продают имущество. Другие собирают резерв постепенно. Второй вариант — самый распространенный, и для него надо определить, какой процент от заработка пойдет в «копилку».

Сколько откладывать на денежную подушку безопасности (варианты):

10–20% от ежемесячного дохода — стандартный подход для тех, у кого фиксированный оклад и стабильный заработок;

метод «50–30–20» — 50% поступлений идет на обязательные платежи и базовые нужды, 30% — на развлечения, а 20% направляются в накопления и инвестиции;

«доход минус расход» — подходит людям с нестабильным заработком, которые в один месяц откладывают крупную сумму, а в следующий — ничего.

Если кажется, что ни один из перечисленных способов не подходит, придется сначала научиться не тратить отложенные деньги. Пересмотрите учет затрат — есть вероятность, что вы забыли о нерегулярных расходах вроде обновления гардероба, и это мешает сбережениям. А еще попробуйте банковское приложение с автопереводом средств в виртуальную копилку.

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Как рассчитать сумму (пример)

Выясним на примере, какая должна быть финансовая подушка безопасности для семьи из четырех человек, в которой есть папа, мама, дочь-школьница и бабушка-пенсионерка.

Размер накоплений рассчитывается исходя из ежемесячных затрат, а не суммы заработной платы:

Расходы Сумма в месяц Платежи ЖКХ 8000 ₽ Интернет и мобильная связь 4000 ₽ Продукты питания 80 000 ₽ Лекарства и медицинские услуги 15 000 ₽ Такси 4000 ₽ Общественный транспорт 2000 ₽ Кружки и секции для ребенка 10 000 ₽ Школьные принадлежности 2000 ₽ Деньги на карманные расходы для дочери 5000 ₽ Развлечения 15 000 ₽ Другие непредвиденные траты 10 000 ₽ Итого: 155 000 ₽

Финансовая подушка для этой семьи составит:

155 000 ₽ х 3 месяца = 465 000 ₽

155 000 ₽ х 6 месяцев = 930 000 ₽

В сложные времена можно временно отказаться от развлечений и детских кружков по интересам, а еще пересесть с такси на общественный транспорт, ежемесячные затраты уменьшатся на 29 000 ₽. Тогда для финансовой подушки понадобится:

126 000 ₽ х 3 месяца = 378 000 ₽

126 000 ₽ х 6 месяцев = 756 000 ₽

Но чем больше резерв, тем увереннее семья будет чувствовать себя в нестабильных ситуациях.

Формулы расчета

1. Классическая формула (3–6 месяцев расходов):

ФП = P x N

где:

ФП — финансовая подушка;

P — средние ежемесячные расходы;

N — количество месяцев запаса.

Пример: если ежемесячные расходы составляют 70 000 ₽, то надо сформировать финансовую подушку в размере 210 000 ₽ (на 3 месяца) или 420 000 ₽ (на полгода).

2. Формула по методу «50–30–20»:

Доход = 50% + 30% + 20%

где:

50% — обязательные траты (жилье, питание, кредиты);

30% — развлечения и необязательные расходы;

20% — сбережения и инвестиции.

Пример: при доходе 100 000 ₽ ежемесячные накопления составят 20 000 ₽ (20%).

3. Формула «доход минус расход»:

ФП = Д – Р

где:

Д — доход за месяц;

Р — сумма всех расходов за этот период.

Пример: если в каком-то месяце доход составил 150 000 ₽, а расходы — 110 000 ₽, значит, можно отложить 40 000 ₽.

Если нужно максимально быстро накопить минимальную сумму финансовой подушки безопасности, старайтесь откладывать не меньше 30% доходов и временно сократить затраты. Главное — регулярно пополнять резерв.

Как создать и пополнять денежную подушку

Создание финансовой подушки безопасности требует системного подхода и дисциплины. Главное правило — начать как можно раньше, даже если получается откладывать совсем небольшие суммы. Постепенное формирование резерва позволит выработать привычку.

Чтобы накопить достаточную сумму, важно следовать проверенным принципам, выбрать надежное место для хранения сбережений и избегать типичных ошибок.

Основные принципы формирования денежного резерва

Действуйте системно и не тратьте накопленные средства без крайней необходимости. А если пришлось использовать часть денег — старайтесь быстро пополнить запас.

Другие принципы формирования финансовой подушки безопасности:

Оцените текущее финансовое положение. Разберите до мелочей доходы и затраты. Определите, на чем можно сэкономить (импульсивные покупки, подписки). Поставьте конкретную цель. Посчитайте, какая сумма нужна для комфортного запаса. Разбейте ее на части и стабильно откладывайте деньги каждый месяц. Автоматизируйте накопления. Настройте автоперевод части дохода на отдельный счет. Так получится избежать соблазна потратить доступные деньги. Выберите подходящий способ накоплений. Например, если доход позволяет, откладывайте 10–15% в месяц на депозит. Когда денег впритык, начните с 5%. Расставьте приоритеты при наличии долгов. Например, при низких ставках можно одновременно погашать кредит и копить резерв. Если проценты высокие, лучше избавиться от займа и тем самым снизить ежемесячную нагрузку на бюджет.

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Где хранить финансовую подушку для надежности

Чтобы финансовый резерв был не только доступным, но и защищенным от инфляции, важно правильно распределить средства. Оптимальный вариант — диверсификация, когда деньги хранятся в нескольких местах.

Наличные

Часть резервных средств полезно хранить наличными в домашнем сейфе — эти деньги выручат в случае форс-мажоров, когда нет доступа к банкам и онлайн-платежам. Оптимальная сумма — на покрытие базовых затрат в течение 1–3 месяцев.

Плюсы Минусы Беспрепятственный доступ к деньгам Риск кражи и потери Нет зависимости от технических сбоев и графика работы банковских офисов Постепенная потеря покупательской способности из-за инфляции

Дебетовая карта

Это еще один удобный вариант для мгновенного доступа к средствам. Можно завести виртуальную карту без пластика и управлять средствами онлайн. Чтобы повысить надежность, заключите договор с крупным банком и подключите услугу начисления процентов.

Плюсы Минусы Удобные безналичные расчеты Средства не защищены от инфляции Небольшой пассивный доход Есть риск блокировки счета в случае проблем с банком

Банковский вклад

Выбирайте условия с возможностью пополнения счета и частичного снятия, чтобы гибко управлять деньгами. Так вы защитите сбережения от инфляции и получите небольшой пассивный доход.

Плюсы Минусы Защита от спонтанных трат Деньги получится снять мгновенно Начисление процентов Доходность обычно ниже инфляции

Другое

Альтернатива вкладу — накопительный счет. Он позволяет свободно вносить и снимать деньги. К тому же начисляются проценты — и они выше, чем на дебетовой карте. Но банк может изменить ставку без предупреждения.

Еще для защиты накоплений можно использовать облигации федерального займа (ОФЗ) или надежные корпоративные облигации. Они приносят доход выше банковских вкладов, но требуют 1–2 дня для вывода денег. Из минусов — вероятность потерь при срочной продаже ценных бумаг.

Идеальный вариант — сочетать несколько финансовых инструментов:

наличные — деньги на 1–3 месяца расходов;

дебетовая карта — небольшая сумма для быстрых трат;

вклад или накопительный счет — основная часть резерва;

облигации или ОФЗ — для защиты денег от инфляции.

Главное в инвестировании — это диверсификация портфеля, то есть распределение денег по разным активам, чтобы снизить риск и повысить потенциальную доходность. Но начать стоит с облигаций федерального займа — они самые безопасные и консервативные.

Рамина Исхакова, финансовый советник.

Ошибки при накоплении и управлении резервным капиталом

Чтобы управлять денежной подушкой безопасности, нужна финансовая грамотность. Рассмотрим распространенные ошибки, которые снижают эффективность накоплений.

1. Откладывание «на потом». Многие считают, что сначала надо закрыть кредиты или «начать зарабатывать больше», а потом формировать резерв. Но неожиданные расходы могут возникнуть в любой момент, и отсутствие сбережений приведет к новым долгам.

Как избежать: начните с небольшой суммы и откладывайте регулярно, даже если доход невысокий.

2. Хранение всей суммы в одном месте. Нередко люди держат накопления в наличных или на счету, но это увеличивает риски — из-за инфляции средства «под подушкой» обесцениваются, а банк может заморозить карту и снизить процентные ставки.

Как избежать: разделите деньги между разными инструментами — наличными, вкладом, накопительным счетов и ликвидными активами с низким уровнем риска.

3. Использование подушки для инвестиций. Желание приумножить деньги приводит к тому, что люди вкладывают резерв в акции, криптовалюту и другие рисковые инструменты. Но запас средств должен оставаться доступным и стабильным.

Как избежать: инвестируйте только те деньги, которые не понадобятся в экстренной ситуации.

4. Накопление слишком маленькой суммы. Резерв в размере одной зарплаты не спасет в случае увольнения или серьезных проблем.

Как избежать: финансовая подушка безопасности должна составлять сумму, которой будет достаточно на покрытие базовых расходов в течение 3–6 месяцев.

5. Хранение средств в неликвидных активах. Картины, золото, антиквариат или недвижимость могут расти в цене, но при этом их сложно продать быстро без потерь.

Как избежать: финансовая подушка должна быть ликвидной — выбирайте инструменты, из которых можно вывести деньги в любое время.

6. Игнорирование инфляции. Если хранить сбережения в наличных или на беспроцентных счетах, со временем они теряют покупательскую способность.

Как избежать: выбирайте счета и вклады с процентами, превышающими или равными уровню инфляции.

7. Регулярное расходование накоплений не по назначению. Если подушку постоянно тратить на обычные покупки, она перестанет выполнять свою главную функцию.

Как избежать: храните деньги отдельно от основных счетов и четко определите, для каких случаев допустимо их использовать.

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Заключение

Финансовая подушка безопасности — это не просто накопления, а инструмент защиты от непредвиденных обстоятельств. Она дает уверенность в завтрашнем дне, снижает стресс и позволяет избежать долгов в сложных ситуациях. Чем раньше вы начнете формировать денежный резерв, тем лучше будет справляться с трудностями и обеспечивать семье стабильный уровень жизни.

Основные рекомендации по созданию резерва

Чтобы финансовая подушка выполняла свою функцию, важно придерживаться этих принципов:

Откладывать регулярно. Даже небольшая сумма поможет постепенно накопить резервный капитал. Разделять сбережения. Часть денег надо держать в наличных, а остальные средства — на банковском счете и в ликвидных активах. Не использовать подушку для инвестиций. Она должна оставаться доступной и стабильной. Не брать деньги на текущие траты. Эти средства предназначены только для форс-мажоров. Пересматривать величину резерва. Размер финансовой подушки безопасности должен составлять сумму, которой хватит на полгода в случае потери дохода, поэтому важно принимать во внимание инфляцию и изменения зарплаты.

Оптимальный размер финансовой подушки в 2025 году

Центробанк призывает формировать финансовую подушку исходя из индивидуальных критериев, постоянно анализировать бюджет, фиксировать поступления и расходы и не держать деньги «под подушкой» — но и не вкладывать их в акции.

По мнению регулятора, оптимальная финансовая подушка безопасности — это запас, которого хватит на 3–6 месяцев привычного образа жизни.

Если учесть, что ключевая ставка на момент написания статьи составляет 21,00%, а официальный показатель инфляции равен 9,92%, оптимальным способом сохранения средств можно назвать сберегательные продукты банков.

Средняя зарплата в России — 99 740 ₽. Значит, минимальная финансовая подушка (на 3 месяца) в 2025 году составляет около 300 000 ₽, а оптимальная (на полгода) — примерно 600 000 ₽.

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