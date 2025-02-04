Дистанционное получение КЭП: мифы и реальность

Несмотря на широкое распространение ЭДО, немало людей скептически относится к цифровой сфере. На этом фоне появление возможности сделать электронную подпись онлайн, без визита в удостоверяющий центр, только усилило сомнения в безопасности её получения и применения. Отдельный момент — идентификация по биометрии, которая обязательна при удалённом оформлении подписи. Её сдача для хранения в Единой биометрической системе (ЕБС) сама по себе вызывает опасения утечки данных и получения к ним доступа посторонних лиц.
Справедливы ли все опасения или они не более чем мифы, далёкие от реального положения дел, — объясняем с правовой и технической точек зрения.
Разоблачаем основные мифы о получении КЭП онлайн
Миф 1. Удалённое оформление КЭП — способ обойти требование закона об обязательном личном присутствии заявителя.
На самом деле никакого механизма обхода нет. Дистанционная идентификация заявителя прямо предусмотрена законом, как один из возможных вариантов. Правда, для этого нужно выполнить одно из требований:
1. Есть действующий квалифицированный сертификат ЭП.
2. Есть загранпаспорт нового образца — с чипом, на который записана биометрия.
3. Есть подтверждённая биометрия в ЕБС.
Таким образом, заявителя при получении КЭП идентифицируют либо по действующему квалифицированному сертификату, либо по биометрическим данным (лицо и голос).
Ещё один довод в пользу законности дистанционного подтверждения личности — этот метод использует ФНС при выпуске КЭП предпринимателям и юрлицам при регистрации нового бизнеса.
Миф 2. Получение КЭП онлайн с помощью биометрии небезопасно.
Оформите УКЭП самостоятельно
Пройдите весь путь без менеджера: 1. Выберите подходящий тариф. 2. Заполните заявку. 3. Оплатите счёт. 4. Запишите УКЭП на защищённый носитель. На любом этапе вы можете связаться с менеджером по телефону или в онлайн-чате.
Идентифицируя заявителя по биометрии, удостоверяющий центр использует её только для сопоставления данных. Проверка почти такая же, как и при личном присутствии, только не по паспорту, а по биометрии. Биометрическую информацию УЦ не копирует и у себя не хранит, а доступ к ней носит разовый характер — только в момент подтверждения личности заявителя для выпуска сертификата КЭП.
Вопрос безопасности сдачи биометрии, её хранения в ЕБС не входит в сферу ответственности удостоверяющих центров. Это государственный уровень. Данные хранят в ЕБС в зашифрованном виде, отдельно от персональных сведений. Все технологии защиты не афишируют. На текущий момент не было информации о взломе ЕБС и утечках данных.
Миф 3. Получение КЭП дистанционно — возможность обмануть систему и оформить подпись на другое лицо.
Под обманом, как правило, понимают использование дипфейков — синтезированных биометрических данных другого человека, которые создают с помощью ИИ, в том числе для прохождения идентификации по лицу. Однако при подтверждении личности по биометрии в случае получения КЭП такие технологии не работают. Система проверки не видит заявителя, она обращается к биометрическим данным, уже сохранённым в ЕБС или на чипе загранпаспорта. А при сдаче биометрии требуется личное присутствие.
Миф 4. Приложение Госключ, которое используют для дистанционной идентификации, могут взломать, получить доступ к КЭП и подписать поддельные документы.
Такие опасения связаны с появлением в СМИ информации об использовании мошенниками многоступенчатой схемы, где один из этапов — получение доступа к личному кабинету Госуслуг, а затем подписание через Госключ нужных документов. Но это не взлом системы. Мошенники обманом заставляют жертву сообщить данные для доступа на Госуслуги — так же, как заставляют сообщать коды из СМС для доступа в банковское приложение, для перевода денег.
В рамках онлайн-получения КЭП Госключ — сервис для обмена информацией и подписания документов КЭП. Средства создания и проверки подписи (открытый и закрытый ключи) поступают в личный кабинет на сайте удостоверяющего центра. Их нужно записать на сертифицированный носитель (USB-токен). Полученная таким образом КЭП не связана с Госключом или Госуслугами. Что же касается НЭП и КЭП, которые выпущены в Госключе, то доступ к ним, как правило, злоумышленники получают вместе с доступом к мобильному устройству — так быстрее и проще.
Дистанционное получение КЭП через Госключ: уникальность и безопасность решения
Для удалённой идентификации заявителя по биометрии необходимо приложение Госключ. Это государственный сервис, разработка Минцифры, входит в экосистему Госуслуг. Его нужно скачать и установить на мобильное устройство. Чтобы пройти идентификацию по загранпаспорту, у смартфона или планшеты должен быть NFC-модуль.
Основной функционал приложения — электронная подпись онлайн. В сервисе доступен выпуск сертификатов НЭП и КЭП и подписание документов. Эти подписи можно использовать только в приложении и на устройстве, где оно установлено. Это сокращает возможности применения ЭП, поэтому и требуется получение ещё одной КЭП — стандартной, выпускаемой коммерческим УЦ. И в рамках этой задачи Госключ служит инструментом для подтверждения личности заявителя и подписания онлайн-заявки в удостоверяющий центр.
Минцифры и разработчики не делятся информацией о безопасности приложения и защиты от угроз. Но это вполне можно объяснить желанием предотвратить возможные попытки взлома. И на сегодняшний день таких случаев зафиксировано не было.
Как получить электронную подпись дистанционно через Госключ
Основные функции Госключа — получение и использование НЭП и КЭП. При этом можно получить две квалифицированных ЭП:
мобильную, которая будет работать в приложении;
стандартную, которую можно использовать на любом устройстве.
Фактически пользователь получает квалифицированный сертификат — это открытый ключ, который в паре закрытым ключом позволяет создавать подпись при подписании документа.
Что нужно для дистанционного оформления сертификата:
1. Скачать и установить Госключ.
2. Авторизоваться с помощью учётной записи Госуслуг.
3. Выпустить НЭП.
4. Сформировать заявку, подтвердить личность с помощью биометрии и выпустить квалифицированный сертификат мобильной электронной подписи.
Для выпуска КЭП удостоверяющим центром нужно направить онлайн-заявку, получить и подписать мобильной КЭП документы, подтвердить личность и получить сертификат и закрытый ключ в личном кабинете на сайте УЦ. Файлы рекомендуется записать на защищённый носитель (USB-токен) — это самый надёжный вариант и он позволит использовать КЭП на любом устройстве. Можно перенести на рабочий ПК, но это ограничит использование подписи одним устройством. И это не самый надёжный вариант, особенно если доступ к ПК могут получить другие лица.
Как продлить электронную подпись дистанционно
В режиме онлайн можно продлить действие сертификата, перевыпустить, заблокировать его и взамен получить новый.
Когда срок действия сертификата будет подходить к концу, владельцу придёт уведомление об этом. Чтобы продолжать пользоваться КЭП, нужно получить новый сертификат, и при этом необязательно обращаться в УЦ, где была получена подпись. Услуга доступна дистанционно, использовать биометрию не понадобится — личность заявителя подтверждают с помощью старого, но ещё действующего сертификата. Нужно выбрать тариф, подать онлайн-заявку, оплатить счёт и получить новые средства создания КЭП в личном кабинете на сайте УЦ.
Бывает, что подпись скомпрометирована. Например, утрачен USB-токен, или есть подозрение, что кто-то посторонний воспользовался подписью. В этом случае сертификат нужно отозвать (заблокировать), обратившись с заявлением в удостоверяющий центр. Пока это не сделано, считается, что все действия с КЭП выполнены владельцем сертификата, даже если подписью на самом деле воспользовалось другое лицо. После блокировки необходимо получить новые средства создания КЭП — сертификат и закрытый ключ. Новый сертификат нужно получить и ещё в двух случаях: если срок действия старого истёк или изменились персональные данные владельца. Для этого обращаются в офис УЦ или действуют дистанционно — точно так же, как при удалённом получении КЭП через Госключ.
Дистанционное получение и продление сертификата, выпущенного на имя предпринимателя или руководителя юрлица
ИП и юрлица оформляют КЭП в Удостоверяющем центре ФНС. Процедура требует личного посещения ИФНС, где проходит идентификация личности предпринимателя и руководителя организации. Но продлить срок действия сертификата (обновить его) можно дистанционно — через личный кабинет ИП или юрлица. А если возникнут сложности, поможет сервис удостоверяющего центра: специалист удалённо подключится к рабочему месту, перевыпустит КЭП, установит сертификат и настроит ПК для работы с электронной подписью.
Дистанционное получение КЭП взамен сертификата с истекающим сроком действия возможно только при наличии USB-токена с ключами ЭП. И ещё одно обязательное условие — данные организации, руководителя или ИП в ЕГРЮЛ/ЕГРИП не изменились. Если срок действия сертификата истёк, придётся получать новую КЭП в стандартном порядке.
Дистанционное получение КЭП
Узнайте, как оформить электронную подпись без посещения удостоверяющего центра
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