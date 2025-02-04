Дистанционное получение КЭП: мифы и реальность

Миф 1. Удалённое оформление КЭП — способ обойти требование закона об обязательном личном присутствии заявителя.

На самом деле никакого механизма обхода нет. Дистанционная идентификация заявителя прямо предусмотрена законом, как один из возможных вариантов. Правда, для этого нужно выполнить одно из требований:

1. Есть действующий квалифицированный сертификат ЭП.

2. Есть загранпаспорт нового образца — с чипом, на который записана биометрия.

3. Есть подтверждённая биометрия в ЕБС.

Таким образом, заявителя при получении КЭП идентифицируют либо по действующему квалифицированному сертификату, либо по биометрическим данным (лицо и голос).

Ещё один довод в пользу законности дистанционного подтверждения личности — этот метод использует ФНС при выпуске КЭП предпринимателям и юрлицам при регистрации нового бизнеса.

Миф 2. Получение КЭП онлайн с помощью биометрии небезопасно.

Оформите УКЭП самостоятельно Пройдите весь путь без менеджера: 1. Выберите подходящий тариф. 2. Заполните заявку. 3. Оплатите счёт. 4. Запишите УКЭП на защищённый носитель. На любом этапе вы можете связаться с менеджером по телефону или в онлайн-чате. Выбрать тариф

Идентифицируя заявителя по биометрии, удостоверяющий центр использует её только для сопоставления данных. Проверка почти такая же, как и при личном присутствии, только не по паспорту, а по биометрии. Биометрическую информацию УЦ не копирует и у себя не хранит, а доступ к ней носит разовый характер — только в момент подтверждения личности заявителя для выпуска сертификата КЭП.

Вопрос безопасности сдачи биометрии, её хранения в ЕБС не входит в сферу ответственности удостоверяющих центров. Это государственный уровень. Данные хранят в ЕБС в зашифрованном виде, отдельно от персональных сведений. Все технологии защиты не афишируют. На текущий момент не было информации о взломе ЕБС и утечках данных.

Миф 3. Получение КЭП дистанционно — возможность обмануть систему и оформить подпись на другое лицо.

Под обманом, как правило, понимают использование дипфейков — синтезированных биометрических данных другого человека, которые создают с помощью ИИ, в том числе для прохождения идентификации по лицу. Однако при подтверждении личности по биометрии в случае получения КЭП такие технологии не работают. Система проверки не видит заявителя, она обращается к биометрическим данным, уже сохранённым в ЕБС или на чипе загранпаспорта. А при сдаче биометрии требуется личное присутствие.

Миф 4. Приложение Госключ, которое используют для дистанционной идентификации, могут взломать, получить доступ к КЭП и подписать поддельные документы.

Такие опасения связаны с появлением в СМИ информации об использовании мошенниками многоступенчатой схемы, где один из этапов — получение доступа к личному кабинету Госуслуг, а затем подписание через Госключ нужных документов. Но это не взлом системы. Мошенники обманом заставляют жертву сообщить данные для доступа на Госуслуги — так же, как заставляют сообщать коды из СМС для доступа в банковское приложение, для перевода денег.

В рамках онлайн-получения КЭП Госключ — сервис для обмена информацией и подписания документов КЭП. Средства создания и проверки подписи (открытый и закрытый ключи) поступают в личный кабинет на сайте удостоверяющего центра. Их нужно записать на сертифицированный носитель (USB-токен). Полученная таким образом КЭП не связана с Госключом или Госуслугами. Что же касается НЭП и КЭП, которые выпущены в Госключе, то доступ к ним, как правило, злоумышленники получают вместе с доступом к мобильному устройству — так быстрее и проще.