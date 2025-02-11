Как физлицу получить электронную подпись в 2025 году

Физлицам доступны все виды ЭП, действующие в РФ: простая, неквалифицированная и квалифицированная:

1. Простая подпись (ПЭП) — это пара «логин-пароль» или набор цифр. ПЭП создаётся, используется и проверяется в одной информсистеме. Например, СМС-код, который вводят для подтверждения банковской операции, генерируется в банковской системе с привязкой к владельцу конкретного телефонного номера. Это слабо защищённая подпись, её относительно несложно подделать или получить к ней доступ. Но у неё всё-таки есть определённая сфера применения, хотя и довольно-таки небольшая.

2. Неквалифицированная электронная подпись для физлица (НЭП) — это набор букв и цифр, для генерации которого применяют шифрование. Сложный механизм генерации и сертификат НЭП, в котором указан владелец, определяют более высокий уровень безопасности. Основные сферы применения НЭП физлицами — подписание кадровых документов работниками на удалёнке, получение некоторых госуслуг, использование этого вида ЭП в сервисе Госключ. НЭП можно подписывать договоры и сопутствующие документы, но предварительно нужно согласовать её применение для этой цели.

3. Квалифицированная электронная подпись для физического лица (КЭП) — наиболее безопасный вариант из-за высоких требований к идентификации владельца, средствам создания/проверки ЭП, носителям для их хранения и УЦ, которые вправе выдавать квалифицированный сертификат. КЭП — электронный аналог собственноручной подписи. Её использование не нужно согласовывать.