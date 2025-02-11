Как физлицу получить электронную подпись в 2025 году

Рассмотрим, какие виды ЭП и для чего подходят, а также как их получить физлицу в 2025 году.
Виды электронной подписи для физлиц
Физлицам доступны все виды ЭП, действующие в РФ: простая, неквалифицированная и квалифицированная:
1. Простая подпись (ПЭП) — это пара «логин-пароль» или набор цифр. ПЭП создаётся, используется и проверяется в одной информсистеме. Например, СМС-код, который вводят для подтверждения банковской операции, генерируется в банковской системе с привязкой к владельцу конкретного телефонного номера. Это слабо защищённая подпись, её относительно несложно подделать или получить к ней доступ. Но у неё всё-таки есть определённая сфера применения, хотя и довольно-таки небольшая.
2. Неквалифицированная электронная подпись для физлица (НЭП) — это набор букв и цифр, для генерации которого применяют шифрование. Сложный механизм генерации и сертификат НЭП, в котором указан владелец, определяют более высокий уровень безопасности. Основные сферы применения НЭП физлицами — подписание кадровых документов работниками на удалёнке, получение некоторых госуслуг, использование этого вида ЭП в сервисе Госключ. НЭП можно подписывать договоры и сопутствующие документы, но предварительно нужно согласовать её применение для этой цели.
3. Квалифицированная электронная подпись для физического лица (КЭП) — наиболее безопасный вариант из-за высоких требований к идентификации владельца, средствам создания/проверки ЭП, носителям для их хранения и УЦ, которые вправе выдавать квалифицированный сертификат. КЭП — электронный аналог собственноручной подписи. Её использование не нужно согласовывать.
Как получить электронную подпись для физического лица
Подпись создаётся непосредственно при подписании документа. И чтобы это сделать, нужно получить средства создания ЭП: открытый ключ (сертификат) и закрытый ключ. Именно эти средства и выдаёт удостоверяющий центр.
Квалифицированную ЭЦП для физических лиц можно получить:
1. В аккредитованном удостоверяющем центре — после подачи заявки и при личном визите в офис с паспортом. Например, в «Инфотекс Интернет Траст» в одном из офисов или партнёрских точек выдачи сертификатов ЭП, которые работают по всей России.
Оформите электронную подпись самостоятельно
Пройдите весь путь самостоятельно: выберите подходящий тариф, заполните заявку, оплатите счёт, запишите УКЭП на защищённый носитель. На любом этапе вы можете связаться с менеджером по телефону или в онлайн-чате.
2. В Госключе. Для этого нужно скачать это приложение, авторизоваться через Госуслуги и сначала выпустить НЭП. Сертификат КЭП выдадут дистанционно через Госключ, если есть возможность подтвердить личность с помощью биометрии, которая записана на чипе загранпаспорта нового образца или хранится в ЕБС. Как вариант — в процессе выпуска сертификата посетить МФЦ или банк и очно подтвердить личность для получения КЭП в Госключе. Полученную подпись можно применять только в этом сервисе и на смартфоне (планшете), где он установлен, поэтому её еще называют мобильной КЭП.
3. Дистанционно в аккредитованном удостоверяющем центре — после подачи онлайн-заявки, идентификации через Госключ и подписания документов мобильной КЭП.
Для записи файлов ЭП, кроме использования Госключа, нужен сертифицированный USB-токен. Его приобретают отдельно. Для работы с КЭП понадобится криптопровайдер — специальное ПО, которое выбирают, покупают или устанавливают бесплатно в зависимости от требований сервиса или системы, где предстоит использовать КЭП. Работа с подписью в браузере потребует установки расширения — криптоплагина. Необходимые консультации по вопросам выбора токена и программного обеспечения можно получить в удостоверяющем центре, который выпустил сертификат.
Как выбрать удостоверяющий центр для выпуска КЭП
Перед тем, как получить ЭЦП для физических лиц, обратите внимание на главные факторы:
1. Аккредитация Минцифры. Только аккредитованные УЦ вправе выпускать квалифицированные сертификаты ЭП.
2. Опыт работы на рынке, масштаб компании (федеральный, региональный уровень), репутация в профессиональной среде и по отзывам клиентов.
3. Предлагаемые продукты, сервисы, помимо выпуска КЭП. Лучший выбор — УЦ, который предлагает все услуги и продукты, необходимые клиенту для работы с электронной подписью и электронного документооборота.
4. Технологичность — показатель уровня разработки и применения передовых технологий.
5. Условия и стоимость услуг и продуктов. Услуга выпуска квалифицированного сертификата стоит примерно одинаково у всех аккредитованных УЦ. Разница есть в стоимости тарифных планов, поэтому, отталкиваясь от определённого тарифа, нужно изучить, какие услуги и продукты входят в него.
Токены и ПО для КЭП
Сертифицированный токен необходим для хранения криптоключа, и это наиболее безопасный вариант. Некоторые записывают файлы ЭП на жёсткий диск компьютера, но в этом случае использование КЭП привязано к этому ПК, а возможный доступ к компьютеру посторонних лиц сложно проконтролировать.
Выбирать токен нужно исходя из уровня безопасности и технических параметров. По этому вопросу лучше получить консультацию УЦ при заказе сертификата, потому что виды и характеристики токенов могут сильно разниться, и нужно знать условия применения КЭП.
Для записи сертификата на ПК и работы с подписью нужен криптопровайдер (СКЗИ). Есть платные программы, есть бесплатные. Выбор и применение, так же как и выбор токена, зависят от сферы и задач использования КЭП. Основной платный продукт — КриптоПро, бесплатный — ViPNet CSP. Последний предоставляется УЦ «Инфотекс Интернет Траст» бесплатно при зказе квалифицированного сертификата.
Настройка рабочего места
Подпись физлица (электронная) применима только после настройки рабочего места, в том числе исходя из техпараметров, которые требуют информационные системы и сервисы, в которых КЭП будет использоваться.
Как выполнить настройку:
1. Самостоятельно, используя пользовательскую документацию УЦ.
2. С помощью услуги по дистанционной настройке ПК, которую окажет специалист УЦ.
Любые проблемы и сложности при использовании КЭП можно решить с помощью круглосуточной техподдержки. Её обеспечивает УЦ, выпустивший сертификат.
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