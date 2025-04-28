Госключ для торгов: как применять приложение

Госключ — это сервис для создания цифровых подписей и визирования документов в режиме онлайн. Он упрощает получение государственных услуг и позволяет подписывать документы удалённо.

В приложении можно получить и использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и неквалифицированную (УНЭП), чтобы заверять цифровые документы, не прибегая к сложным техническим инструментам. С некоторыми оговорками, но подписи также позволяют выступать в качестве организатора и участника торгов.

Цифровую платформу создали и выпустили, чтобы гражданам (именно физлицам) было проще получать доступ к разнообразным госуслугам. Владеет приложением Минцифры РФ. Технологическим партнёром выступает компания «Инфотекст Интернет Траст».

Возможности платформы регулярно расширяются. Например, ожидается, что с его помощью в будущем можно будет регистрировать бизнес онлайн (проект постановления Минфина РФ).

Как выпустить электронную подпись в Госключе

Программу отличает одна важная особенность — ей легко пользоваться. Лично приходить в офисы, покупать специальные защищённые USB-носители не придётся. Кроме того, скачать приложение и оформить подписи в нём вы можете бесплатно.

Как выпустить УКЭП с помощью этой программы:

Скачайте софт из магазина (RuStore, AppGallery, Google Play или AppStore). Пройдите авторизацию через подтверждённый профиль на Госуслугах. Получите неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) в приложении. Пройдите идентификацию:

по загранпаспорту нового поколения с использованием мобильного телефона с функцией NFC;

лично в отделении банка или МФЦ;

через единую биометрическую систему (ГИС ЕБС). 5. Получите квалифицированную электронную подпись (УКЭП) в приложении Госключ.

Можно ли использовать Госключ на торгах

Да, можно. С юридической стороны, ЭП в Госключе аналогичны традиционным, полученным непосредственно в удостоверяющем центре (УЦ). Но есть три важных нюанса:

Подписи ограничены приложением и устройством (смартфон или планшет), на которое оно установлено. То есть они действуют на конкретном устройстве, куда вы скачали софт изначально. Цифровая подпись находятся в облачном хранилище, поэтому разместить её, скажем, на ноутбуке не получится. Для использования нужно будет иметь под рукой ваш телефон. Существуют ограничения и по доступности. Сервисы, которые не интегрированы с Госключом, не позволяют подписывать документы или проходить авторизацию с использованием данного софта.

Именно поэтому важно получить дополнительную УКЭП в удостоверяющем центре (УЦ). Такая подпись предоставит вам весь спектр полномочий, в том числе для использования на электронных торговых площадках. В данном случае Госключ выступит в качестве инструмента идентификации личности и оформления заявки в электронном формате. То есть, в приложении можно легко и удобно в дистанционном режиме подписать документы на получение квалифицированной электронной подписи в УЦ, которую можно будет использовать для торгов.

Оформите электронную подпись самостоятельно Выберите тариф для торгов «Оптимальный», заполните заявку, оплатите счёт, запишите УКЭП на защищённый носитель. На любом этапе вы можете связаться с менеджером по телефону или в онлайн-чате. Подробнее

ГИС Торги: Госключ

Несмотря на технологические и юридические ограничения, Госключ может стать ценным помощником в вопросах, связанных с торгами и аукционами. Например, он интегрирован с ГИС Торги — сервисом для подготовки к участию в процедурах. После регистрации в этой системе данные пользователя автоматически направляются на федеральные ЭТП.

На сегодня регистрация в ГИС обязательна для тех, кто планирует участвовать в процедурах:

● по продаже права на заключение договоров по рыболовству и сохранению водных биоресурсов, а также по квотам на добычу и вылов крабов;

● по аренде муниципального и государственного имущества;

● по праву осуществления рекреационной деятельности в нацпарке.

Как сообщается на сайте системы, Госключ могут использовать только физические лица, выступающие в качестве участников. Такая ЭП позволяет приобретать скоропортящееся имущество и подписывать цифровые документы в процессах по продаже имущества, стоимость которого не превышает 10 тысяч рублей. В том числе речь про:

● конфискованные вещи,

● вещдоки;

● изъятую собственность.

Подписание документов в этой системе происходит в три простых шага:

При ознакомлении с содержимым файлов выберите способ подписания «УНЭП или УКЭП». Нажмите кнопку «Подписать» и дождитесь, пока документы отобразятся в приложении. Обычно при поступлении приходят сообщения — пуш-уведомления и/или сообщение в личный кабинет на Госуслугах. Найдите поступившие документы и подпишите их.

Госключ для участия в торгах на ЭТП

Среди электронных торговых площадок (ЭТП) интеграция с сервисом есть пока только на межрегиональной ЭТП МЭТС. Благодаря этому Госключ подойдёт для участия в торгах на этой платформе.

С его помощью вы можете:

● зарегистрироваться в качестве участника коммерческих процедур и торгов по банкротству;

● работать с документами;

● организовывать процедуры и публиковать тендеры;

● быть участником любых процессов в роли покупателя.

Госключ доступен для использования физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также арбитражным управляющим, которые запускают торги по банкротству.

Присоединиться к подобной деятельности пока возможно лишь в МЭТС и ГИС Торги. Другие ЭТП на настоящий момент не интегрированы с сервисом. И неизвестно, когда это случится и произойдёт ли вообще. Поэтому надёжнее всего дополнительно оформить УКЭП в аккредитованном УЦ. Такая подпись позволит работать на большинстве электронных площадок, в том числе федеральных.

Как выпустить УКЭП для торгов с помощью Госключа

Заранее оформленная ЭП в программе позволит сэкономить время на выпуске универсального сертификата УКЭП.

Как оформить дополнительную квалифицированную подпись: