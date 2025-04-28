Госключ для торгов: как применять приложение

В приложении можно получить и использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и неквалифицированную (УНЭП), чтобы заверять цифровые документы, не прибегая к сложным техническим инструментам. С некоторыми оговорками, но подписи также позволяют выступать в качестве организатора и участника торгов.
Цифровую платформу создали и выпустили, чтобы гражданам (именно физлицам) было проще получать доступ к разнообразным госуслугам. Владеет приложением Минцифры РФ. Технологическим партнёром выступает компания «Инфотекст Интернет Траст».
Возможности платформы регулярно расширяются. Например, ожидается, что с его помощью в будущем можно будет регистрировать бизнес онлайн (проект постановления Минфина РФ).
Как выпустить электронную подпись в Госключе
Программу отличает одна важная особенность — ей легко пользоваться. Лично приходить в офисы, покупать специальные защищённые USB-носители не придётся. Кроме того, скачать приложение и оформить подписи в нём вы можете бесплатно.
Как выпустить УКЭП с помощью этой программы:
Скачайте софт из магазина (RuStore, AppGallery, Google Play или AppStore).
Пройдите авторизацию через подтверждённый профиль на Госуслугах.
Получите неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) в приложении.
Пройдите идентификацию:
по загранпаспорту нового поколения с использованием мобильного телефона с функцией NFC;
лично в отделении банка или МФЦ;
через единую биометрическую систему (ГИС ЕБС).
5. Получите квалифицированную электронную подпись (УКЭП) в приложении Госключ.
Можно ли использовать Госключ на торгах
Да, можно. С юридической стороны, ЭП в Госключе аналогичны традиционным, полученным непосредственно в удостоверяющем центре (УЦ). Но есть три важных нюанса:
Подписи ограничены приложением и устройством (смартфон или планшет), на которое оно установлено. То есть они действуют на конкретном устройстве, куда вы скачали софт изначально.
Цифровая подпись находятся в облачном хранилище, поэтому разместить её, скажем, на ноутбуке не получится. Для использования нужно будет иметь под рукой ваш телефон.
Существуют ограничения и по доступности. Сервисы, которые не интегрированы с Госключом, не позволяют подписывать документы или проходить авторизацию с использованием данного софта.
Именно поэтому важно получить дополнительную УКЭП в удостоверяющем центре (УЦ). Такая подпись предоставит вам весь спектр полномочий, в том числе для использования на электронных торговых площадках.
В данном случае Госключ выступит в качестве инструмента идентификации личности и оформления заявки в электронном формате. То есть, в приложении можно легко и удобно в дистанционном режиме подписать документы на получение квалифицированной электронной подписи в УЦ, которую можно будет использовать для торгов.
Оформите электронную подпись самостоятельно
Выберите тариф для торгов «Оптимальный», заполните заявку, оплатите счёт, запишите УКЭП на защищённый носитель. На любом этапе вы можете связаться с менеджером по телефону или в онлайн-чате.
ГИС Торги: Госключ
Несмотря на технологические и юридические ограничения, Госключ может стать ценным помощником в вопросах, связанных с торгами и аукционами. Например, он интегрирован с ГИС Торги — сервисом для подготовки к участию в процедурах. После регистрации в этой системе данные пользователя автоматически направляются на федеральные ЭТП.
На сегодня регистрация в ГИС обязательна для тех, кто планирует участвовать в процедурах:
● по продаже права на заключение договоров по рыболовству и сохранению водных биоресурсов, а также по квотам на добычу и вылов крабов;
● по аренде муниципального и государственного имущества;
● по праву осуществления рекреационной деятельности в нацпарке.
Как сообщается на сайте системы, Госключ могут использовать только физические лица, выступающие в качестве участников. Такая ЭП позволяет приобретать скоропортящееся имущество и подписывать цифровые документы в процессах по продаже имущества, стоимость которого не превышает 10 тысяч рублей. В том числе речь про:
● конфискованные вещи,
● вещдоки;
● изъятую собственность.
Подписание документов в этой системе происходит в три простых шага:
При ознакомлении с содержимым файлов выберите способ подписания «УНЭП или УКЭП».
Нажмите кнопку «Подписать» и дождитесь, пока документы отобразятся в приложении. Обычно при поступлении приходят сообщения — пуш-уведомления и/или сообщение в личный кабинет на Госуслугах.
Найдите поступившие документы и подпишите их.
Госключ для участия в торгах на ЭТП
Среди электронных торговых площадок (ЭТП) интеграция с сервисом есть пока только на межрегиональной ЭТП МЭТС. Благодаря этому Госключ подойдёт для участия в торгах на этой платформе.
С его помощью вы можете:
● зарегистрироваться в качестве участника коммерческих процедур и торгов по банкротству;
● работать с документами;
● организовывать процедуры и публиковать тендеры;
● быть участником любых процессов в роли покупателя.
Госключ доступен для использования физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также арбитражным управляющим, которые запускают торги по банкротству.
Присоединиться к подобной деятельности пока возможно лишь в МЭТС и ГИС Торги. Другие ЭТП на настоящий момент не интегрированы с сервисом. И неизвестно, когда это случится и произойдёт ли вообще. Поэтому надёжнее всего дополнительно оформить УКЭП в аккредитованном УЦ. Такая подпись позволит работать на большинстве электронных площадок, в том числе федеральных.
Как выпустить УКЭП для торгов с помощью Госключа
Заранее оформленная ЭП в программе позволит сэкономить время на выпуске универсального сертификата УКЭП.
Как оформить дополнительную квалифицированную подпись:
Запустите Госключ и выпустите в нём НЭП.
Пройдите идентификацию удобным способом.
Получите сертификат (КЭП) в Госключе.
Обратитесь в аккредитованный УЦ и подайте заявку на выпуск КЭП. Сделать это можно онлайн.
Оплатите услугу.
Подпишите поступившие в документы с помощью КЭП Госключа.
Дождитесь, пока УЦ направит уведомление о том, что в ваш личный кабинет поступили средства создания подписи.
Скопируйте файлы из ЛК в УЦ и перенесите их на сертифицированный защищённый USB-токен (его можно приобрести сразу в УЦ).
Установите криптопровайдер, или СКЗИ (программное обеспечение для работы с ЭП), о которых вам расскажут в УЦ, или сделайте это с помощью технических специалистов.
Запустите СКЗИ, установите сертификат ЭП на компьютер и настройте ПК. Этот этап можно также поручить специалисту из УЦ.
Дистанционное получение КЭП
Узнайте, как оформить электронную подпись без посещения удостоверяющего центра
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