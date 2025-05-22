Электронная подпись для торгов на электронных площадках

Электронная цифровая подпись (также используются обозначения «ЭП» и «ЭЦП») на сегодня — необходимый и ключевой инструмент и для бизнеса, и для обычных людей. Цифровая подпись удостоверяет личность и обеспечивает юридическую силу документов.

Без неё будет невозможно зарегистрироваться на торговых площадках, подать заявку на тендер, аукцион или закупку, а также подписать контракт при выигрыше.

Какая подпись нужна для торгов

Использование ЭП в России регулирует Федеральный закон №63-ФЗ. В этом документе обозначено три вида ЭП:

Простая (ПЭП) служит для подтверждения факта подписания и определения автора документа. Например, для авторизации на порталах или визирования внутренних корпоративных документов. Усиленная неквалифицированная (УНЭП, или НЭП) позволяет отслеживать любые изменения в документе. При работе с контрагентами для использования НЭП заключают дополнительное соглашение. Усиленная квалифицированная (КЭП, или УКЭП) генерируется с использованием сертифицированных ФСБ России криптографических инструментов и обеспечивает наивысший уровень безопасности. Документ, завизированный КЭП, юридически равен бумажному, подписанному от руки.

Тендеры проводят на специализированных электронных торговых площадках (ЭТП). Для работы на большинстве из них достаточно базовой КЭП. В редких случаях можно использовать приложение Госключ или вовсе избежать применения цифрового аналога подписи от руки.

Кому нужна ЭЦП для торгов

Заниматься покупкой или продажей чего-либо на онлайн-площадках могут как обычные люди (физические лица) и индивидуальные предприниматели, так и компании и целые госструктуры (например, министерства и ведомства). Для всех, кто собирается участвовать в таких операциях, наличие ЭП — обязательное условие.

Объём закупки в большинстве случаев не имеет значения. Например, и человек, который ищет заказчиков на выполнение художественных работ, и компания, которая нанимает подрядчика на доставку питания в офис, нуждаются в ЭП.

Юрлица — одни из самых активных организаторов и участников процедур на ЭТП. Какая подпись нужна для участия в торгах, зависит от того, кто именно действует — глава компании или его подчинённый.

Руководитель организации использует КЭП с реквизитами юрлица, чтобы совершать юридически значимые действия от имени всей организации, включая подачу заявок и заключение контрактов;

Сотрудник (скажем, менеджер по закупкам или контрактный управляющий) применяет КЭП физлица и машиночитаемую доверенность (МЧД), в которой организация-работодатель подтверждает его полномочия как представителя компании.

Где получить КЭП для торгов

Физлицу и сотрудникам необходимо получить ЭП для участия в онлайн-закупках в одном из аккредитованных удостоверяющих центров (УЦ). Актуальная информация о перечне таких организаций доступна на официальном сайте Минцифры РФ. Если ЭП оформляется на работника, то компании нужно позаботиться и о МЧД. Надёжнее всего выбирать такие УЦ, где можно оформить всё одним пакетом, как аккредитованный удостоверяющий центр «Инфотекс Интернет Траст».

Руководители компаний должны обратиться в одно из ведомств (в зависимости от типа организации):

УЦ ФНС;

УЦ Федерального казначейства;

УЦ Центробанка России.

Важно, чтобы инструменты соответствовали требованиям, которые установлены законом и самими платформами. Обратите внимание: на некоторых площадках от поставщиков требуется наличие платного объектного идентификатора (OID). Без него доступ будет невозможен. Рекомендуется заранее уточнить у оператора, что потребуется для выполнения операций.

Для работы на электронных торговых площадках подойдёт квалифицированный сертификат электронной подписи с уже включёнными необходимыми объектными идентификаторами, например специальный тариф — Торги «Базовый». Такая подпись позволит участвовать в процедурах по №44-ФЗ, №223-ФЗ и банкротству на всех популярных торговых площадках, работать в информационных системах и решать множество других задач.

Сколько стоит электронная подпись для участия в торгах

Стоимость оформления в разных УЦ зависит от срока действия сертификата и того, какой набор возможностей он включает. В среднем цена варьируется в районе 3-7 тысяч рублей. Если сотрудник будет действовать с такой подписью на множестве ресурсов сразу, стоимость может достигать и 10-15 тысяч рублей.

Некоторые коммерческие удостоверяющие центры предлагают отдельные тарифы для федеральных ЭТП и для коммерческих, в то время как для работы на любых площадках достаточно одного квалифицированного сертификата с нужными расширениями. Сертификат Торги «Базовый» от «Инфотекс Интернет Траст» включает все популярные площадки и порталы, его стоимость составляет 3 400 рублей, что позволяет получить полный комплекс услуг и не переплачивать.

Оформите электронную подпись самостоятельно Выберите тариф «Торги. Оптимальный», заполните заявку, оплатите счёт, запишите УКЭП на защищённый носитель. На любом этапе вы можете связаться с менеджером по телефону или в онлайн-чате. Перейти

Сколько действует ЭП

Как мы сказали выше, длительность работы сертификата может влиять на его стоимость. Как правило, квалифицированный сертификат действует в течение одного года.

Обратиться за его перевыпуском (продлением) рекомендуется за месяц до окончания срока действия.

Как получить ЭЦП для участия в торгах

Юридическим лицам и ИП необходимо оформить КЭП в УЦ ФНС либо у его доверенных лиц (их список есть на сайте налоговой). Физлица обращаются в аккредитованные Минцифры УЦ.

Опишем, как выпустить КЭП, на примере УЦ «Инфотекс Интернет Траст»:

Оставьте заявку онлайн через форму на сайте или свяжитесь с нами по телефону. Менеджер проконсультирует вас и уточнит детали. После заполнения заявки оплатите услугу удобным способом — банковской картой или переводом на банковский счёт. Подготовьте комплект документов. Затем посетите один из офисов для идентификации или пройдите её дистанционно. В завершение процесса вы сможете забрать готовый сертификат лично в офисе либо получить доступ к нему через личный кабинет на сайте.

Чтобы начать работать, нужно настроить компьютер и установить специальное программное обеспечение. Поэтому мы рекомендуем выбирать удостоверяющие центры, которые предоставляют дополнительную техническую поддержку.

Если вы хотите быстрее начать работать и не тратить время и силы на отладку техники, выберите тариф «Базовый» для торгов. Вы получите не только подпись, но и полную поддержку от специалистов. Мы поможем зарегистрироваться, объясним, как подавать заявки и участвовать в закупках. Техподдержка работает 24/7, так что вы сможете задавать вопросы в любое время. При покупке вы получите скидку на настройку рабочего места и установку нужных программ.

На каких платформах работают с ЭП

Электронная подпись понадобится для работы на всех ЭТП. Процедуры проводятся в режиме онлайн, значит, оперировать документами и взаимодействовать с другими сторонами нужно удалённо — где бы вы ни находились.

В целом тендеры можно разделить на ряд основных категорий: государственные, коммерческие и процедуры по банкротству. Рассмотрим, где и кем они проводятся.

● Государственные закупки (по №223-ФЗ и №44-ФЗ) осуществляют восемь федеральных операторов: РТС-Тендер (RTS-Tender), Сбербанк-АСТ (Сбер А), Росэлторг, Агентство по госзаказу Республики Татарстан (АГЗ РТ; etp.zakazrf.ru), Электронные торговые системы («Фабрикант»), Российский аукционный дом (ЭТП РАД; lot-online), ТЭК-Торг, ЭТП Газпромбанк (ГПБ). Полный перечень опубликован на сайте ЕИС Закупки.

● Коммерческие тендеры размещает и реализует множество операторов. Из числа популярных — МЭТС, «Фабрикант», группа площадок ОТС.RU, B2B-Center и многие другие.

● Процедуры по банкротству регулируются отдельным федеральным законом — №127-ФЗ. Лоты по этому направлению можно найти на федеральных онлайн-площадках, например на РАД и в Сбер А. Также комиссия Минэкономразвития дала право проводить такие процедуры ряду других операторов, в том числе uTender, МЭТС и другим.

На процедурах по банкротству можно купить имущество, выставленное на продажу из-за того, что его бывший владелец не может платить по счетам и его имущество изымается для погашения долгов. Это могут быть, например, квартиры, дома, земельные участки, автомобили, оборудование и другие вещи.

Можно ли участвовать в закупках без ЭП

Есть перечень процедур, к которым допустимо присоединяться без использования цифровой визы. К ним относятся:

● процедуры, организованные на бумаге;

● закупки по №223-ФЗ (закупки госкорпораций, ГУП, МУП, естественных монополий), когда заказчик не прописал в положениях требование применять цифровую подпись;

● коммерческие процедуры с теми операторами, которые не требуют использовать ЭП;

● прямая продажа имущества банкротов, стоимость которого не превышает 100 000 рублей.

Что понадобится для участия в торгах

Для работы с цифровым автографом вам понадобятся носитель сертификата и средство криптографической защиты (например, ViPNet CSP или КриптоПро).

Помимо прочего нужно:

Настроить ПК для работы с ЭП: установить криптопровайдер, установить плагин в браузере, провести настройку доверенных узлов и установить сам сертификат. Зарегистрироваться в ЕИС, добавить данные в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ). Пройти аккредитацию на торговой площадке.

Для чего ещё можно использовать ЭЦП

Возможности цифровой подписи, которую оформляют для торгов, достаточно широки. Подпись, выпущенную в УЦ, можно применять:

● в электронном документообороте (ЭДО), в том числе кадровом;

● в работе с отчётностью (некоторые её виды нужно сдавать только в цифровом формате);

● на государственным порталах и в информационных системах. Например, на Госуслугах, а ЕГАИС, ГАС «Правосудие» и прочих;

● при взаимодействии с контрагентами и партнёрами.

Получите все преимущества электронной подписи для торгов с тарифом Торги «Базовый»: 1. Надёжность — полное соответствие требованиям законодательства для участия в закупках по №44-ФЗ, №223-ФЗ и торгах по банкротству. 2. Лёгкий старт — консультация по регистрации и работе на ЭТП включена в стоимость! 3. Удобство использования и максимальная поддержка — в тариф входят консультации по работе с МЧД (машиночитаемыми доверенностями) и круглосуточная техподдержка по любым вопросам, связанным с подписью и участием в торгах.

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