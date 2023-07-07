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Учет в торговле

Товарный учет нескольких магазинов

На первый взгляд, для правильного учета товаров и материалов достаточно своевременно оформлять документы поступления, хранения и реализации. В то же время обеспечение максимальной эффективности управления запасами и для одного магазина может быть довольно сложной задачей, а если у вас несколько магазинов и каналов, задача еще больше усложняется.
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Товарный учет нескольких магазинов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сложности товарного учета в нескольких магазинах

Товарный учет в нескольких магазинах может быть сложным из-за следующих факторов:

  • Разное количество и ассортимент товаров в каждом магазине. Необходимо учитывать распределение товаров по магазинам и поддерживать актуальную информацию о наличии товаров.

  • Различные системы учета и программное обеспечение (ПО) в каждом магазине. Если магазины используют разное программное обеспечение для учета товаров, необходимо обеспечить синхронизацию информации между магазинами для точного отслеживания продаж и наличия товаров.

  • Отгрузка товаров между магазинами. Если товары периодически перемещаются между магазинами, необходимо учесть перемещение товаров, а также их количество и стоимость.

  • Различные цены и акции в каждом магазине. Возможно, что каждый магазин имеет свои собственные цены на товары и акции. Это также должно быть учтено при поддержании актуальной информации о ценах и акциях в каждом магазине.

  • Учет возвратов и обмена товаров в разных магазинах. Необходимо учитывать такие перемещения товаров и обновлять информацию в системе учета.

Вот почему розничным продавцам следует искать инструменты, которые могут дать целостное представление об их запасах.

Приложение для интеграции Эльба Эвотор

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Синхронизация остатков товара

Остановимся на таком важном аспекте учета, как остатки товара, а точнее, проблема синхронизации этих остатков между различными программными решениями, которые использует бизнес.

Существует несколько способов осуществления синхронизации остатков:

  • Использование централизованной учетной системы: вы можете настроить ее таким образом, чтобы все продажи и приход товаров автоматически синхронизировались со всеми магазинами и онлайн-кассами. Это позволит вам точно отслеживать остатки товаров в реальном времени.

  • Облачные решения: позволяют вам управлять остатками товаров в нескольких магазинах и онлайн-кассах из одного места. Эти системы автоматически обновляют остатки товаров при каждой продаже или поступлении товара, обеспечивая актуальную информацию о запасах.

  • Интеграция с онлайн-кассами: если у вас есть онлайн-кассы, вы можете настроить их интеграцию с вашей учетной системой. Это позволит автоматически синхронизировать остатки после каждой продажи и предотвращать отрицательные остатки или пересортицу товаров.

  • Ручное обновление остатков: в случае, если у вас нет возможности автоматически синхронизировать остатки, вы можете вводить обновления остатков вручную. Это требует более внимательного контроля и может быть более подвержено ошибкам, но может быть временным решением в ожидании автоматической синхронизации.

В любом случае, важно регулярно проверять и обновлять остатки товаров во всех магазинах, учетной системе и онлайн-кассах, чтобы избежать информационных расхождений и проблем с управлением запасами.

Как можно решить проблему синхронизации

Пользователи онлайн-кассы «Эвотор» и интернет бухгалтерии «Эльба» для этого могут воспользоваться новым приложением «Эльба-Эвотор», ведь благодаря этой синхронизации, данные о продажах и финансовой информации передаются автоматически между двумя системами, что упрощает учет и анализ данных, а также повышает точность и надежность отчетности, дает возможность передавать информацию по остаткам в разрезе отдельных магазинов.

Внедрение автоматизации учета товаров в нескольких торговых точках может значительно облегчить процесс управления и контроля за товарными запасами, а также повысить эффективность бизнеса.

Например, вы получили товар, занесли товарную накладную в Эльбе, с помощью приложения «Эльба-Эвотор» вы можете распределить товар по магазинам, используя удобный интерфейс.

Система проверит правильность введенного количества товара, сверит с теми данными, что есть в Эльбе и передаст информацию на онлайн кассу.

Таким образом вы избавите себя от значительного объема работы и обезопасите свои данные от возможных ошибок и опечаток.

Помимо этого, у приложения «Эльба-Эвотор» достаточно широкий функционал, который позволяет синхронизировать кассовые документы, созданные в Эвотор, с сервисом интернет-бухгалтерии Эльба.

На основе пробитых за смену чеков после ее завершения в Эльбе создаются документы: Отчет о рознице, ПКО на сумму принятых от покупателей наличных денежных средств, РКО на сумму возвратов денежных средств покупателям.

Вы можете оценить и другие дополнительные функции приложения «Эльба-Эвотор», воспользовавшись бесплатным 7-дневным пробным периодом!

Приложение для интеграции Эльба Эвотор

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Комментарии

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