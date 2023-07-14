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Учет в торговле

Преимущества синхронизации чеков возврата в розничной торговле с бухгалтерской системой

Синхронизация чеков на возврат с бухгалтерией означает, что все возвраты, сделанные на онлайн кассе, должны быть автоматически переданы в бухгалтерскую систему для учета и дальнейшего формирования отчетности.
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Преимущества синхронизации чеков возврата в розничной торговле с бухгалтерской системой
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В процессе синхронизации, информация о возврате через АТТ (автоматизированную торговую точку), такая, как дата, номер чека, сумма возврата и причина, должна быть передана в бухгалтерскую систему.

Это позволяет обеспечить точность и надежность учета возвратов, а также упростить процесс отслеживания и анализа финансовой информации, позволяя экономить ресурсы, ведь это удобно, быстро и легко настраивается, минимизируя возможность появления ошибок, которые легко совершить, выполняя данную работу вручную.

Ручной ввод так же требует проводить проверку на соответствие данных: все чеки на возврат имеют соответствующую запись в бухгалтерии и наоборот, что все возвраты, зарегистрированные в бухгалтерии, имеют соответствующий чек.

Синхронизация может осуществляться автоматически при каждом создании возврата или в конце смены после ее закрытия. В некоторых случаях, необходимо вручную проводить синхронизацию, например, при возникновении технических проблем или несоответствии данных.

Приложение для интеграции Эльба Эвотор

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Важно, чтобы система продаж и бухгалтерская система были взаимосвязаны и имели возможность обмена данными.

Для этого может потребоваться использование специальных программных инструментов или API (интерфейс приложения), которые обеспечивают интеграцию двух систем.

Синхронизация чеков на возврат с бухгалтерией является важной частью эффективного управления финансами и обеспечивает точность и надежность в финансовом учете.

Например, для пользователей интернет-бухгалтерии Эльба и онлайн терминалов Эвотор таким инструментом является приложение Эльба-Эвотор, воспользоваться которым можно через магазин приложений Эвотор.

На основании чеков возврата в интернет-бухгалтерии Эльба будут автоматически появляться: акт приемки с основанием «возврат товара покупателем». А в конце смены, после ее закрытия сформируется расходный кассовый ордер на сумму всех возвратов наличных денежных средств покупателям.

Таким образом, в бухгалтерскую систему будут попадать корректные данные, влияющие на налогооблагаемую базу и остатки товара организации.

Создание акта о возврате отобразиться в списке документов на обмен:

А помимо работы с чеками на возврат приложение помогает создавать документы товарной номенклатуры, контрагентов, поступления товара от поставщика и возврата товара поставщику, передавая эти данные одновременно и в «Эвотор», и в «Эльбу».

В конце смены на основе пробитых в «Эвотор» чеков после ее завершения, приложение создаст документы, выгрузив их в «Эльбу»: отчет о рознице, ПКО и РКО.

Приложение для интеграции Эльба Эвотор

Экономьте время, силы и деньги при работе с онлайн-кассой и интернет-бухгалтерией

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Комментарии

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