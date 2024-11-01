Гражданство Кыргызстана: как получить и что дает паспорт Киргизии для россиян

Паспорт Кыргызстана иностранцы обычно получают по натурализации, рождению, происхождению или через брак. Граждане РФ имеют право оформить гражданство Кыргызской республики на упрощенных условиях всего от 2 месяцев.

Все больше граждан РФ оформляют второй и последующие паспорта за границей. Одних не устраивают международные санкции — уход с рынка крупных компаний, ограничение на импорт товаров и сделки и с иностранцами, запрет на поставки технологий и материалов/сырья для определенных отраслей. Другим нужен доступ к банковским счетам со SWIFT, Visa, Mastercard и подобными финансовыми инструментами. Третьих интересует возможность открывать визы и ВНЖ за границей без бюрократических сложностей. Многие получают второй паспорт, чтобы быстрее и проще переехать из РФ.

Страны Евросоюза, за исключением нескольких государств и особых случаев, отказываются выдавать россиянам даже краткосрочные визы, не говоря про вид на жительство. Аналогичную политику ведут США, Канада и дружественные государства. Поэтому многие жители РФ выбирают вариант получения второго паспорта в Кыргызстане, который легко оформить за короткий срок и без крупных капиталовложений.

Это дружественная к России страна Центральной Азии, которая не находится под санкциями и предлагает упрощенную программу получения гражданства выходцам из бывшего СССР. Если сотрудничать с юристами, можно получить на руки второй паспорт в срок от 2 месяцев.

Вадим Вильде Руководитель юридического отдела компании International Expert Связаться

Из-за санкций многие россияне потеряли возможность свободно путешествовать и работать за границей, поэтому второе гражданство сегодня — не роскошь, а необходимость. Оптимален в этом вопросе Кыргызстан: паспорт здесь можно получить сразу, без переезда, и не нарушая законы родного и принимающего государств. Кыргызстан — вне мировых ограничений, поэтому местным гражданам легко открывают визы в Европе и США.

Зачем россияне получают гражданство Кыргызстана

Согласно данным департамента регистрации населения Кыргызской Республики, с января по конец сентября 2022 года 1631 гражданин РФ подал заявление на получение местного паспорта. Для сравнения, годом ранее ходатайств поступило всего 385, то есть спрос увеличился примерно в 4 раза. Главная причина — возможность оформить паспорт в упрощенном порядке регистрации, не открывая ВНЖ и не проживая в Кыргызстане какое-то время, как при натурализации.

Кыргызское гражданство — это больше, чем просто второй статус за границей:

✅ Свободное передвижение по миру

С паспортом Кыргызстана можно участвовать в любых программах получения резидентства в странах Европы и США, например при покупке недвижимости или в качестве бизнесмена или инвестора. Визы по миру открываются тоже без проблем (включая мультивизу в Америку сразу на 10 лет), поскольку республика не находится под санкциями.

✅ Простой переезд всей семьей

Если нужно быстро и гарантированно переехать из РФ, гражданство Кыргызстана — оптимальное решение. После получения паспорта можно сделать его и для детей и других родственников, включая даже бабушек/дедушек, братьев/сестер, внуков.

✅ Открытие счетов в международных банках

В Кыргызстане работают банковские учреждения, в которых не отключили международные переводы через SWIFT или поддержку Visa/Payoneer, в отличие от России. Со вторым паспортом можно открыть счет в удобной валюте и без лимитов на транзакции по всей планете.

✅ Легкость ведения бизнеса

Предприниматель с паспортом Кыргызстана сможет открывать бизнес-визы, посещать деловые конференции за границей, сотрудничать с зарубежными партнерами без ограничений. Кыргызстан — член ЕАЭС и ВТО, что увеличивает экономические перспективы для компании или ИП.

✅ Уплата налогов по минимальным ставкам

Размеры обязательных сборов в Кыргызстане — одни из самых низких в Евразии. Малый и средний бизнес может перейти на единый налог под 0–1 %, что зависит от уровня доходов, а НДС здесь составляет всего 10 %. Релокация в республику — отличный выбор для предпринимателей, которые хотят снизить налоговую нагрузку.

✅ Распространенность русского языка

Кыргызстан — бывшая страна СССР, в которой русский язык закреплен как официальный и широко распространен среди населения. Решать любые вопросы здесь легко и удобно без языкового барьера и за счет лояльного отношения к гражданам РФ.

Кыргызстан понравится тем, кто хочет переехать сюда для постоянного проживания: цены на жизнь в стране низкие, инфраструктура в Бишкеке хорошо развита, есть много горных курортов, для семей с детьми — сады и школы с русскоязычным обучением. Иммиграция — дело добровольное: наличие местного паспорта не требует обязательного проживания в республике. Документом можно пользоваться на свое усмотрение — для релокации бизнеса, возможности осуществления международных транзакций и прочего.

Способы получения гражданства Кыргызстана

В обычном порядке паспорт Кыргызстана оформляется по натурализации — процедуре интеграции в страну после предварительного проживания. Упрощенные условия предусмотрены для граждан бывшего СССР, включая россиян и их родственников. Есть процедура регистрации, получения гражданства через брак, беженство и инвестиции. Россияне в большинстве случаев получают гражданство по специальной упрощенной процедуре, с минимальными требованиями и коротким сроком ожидания.

Натурализация. В общем порядке паспорт Кыргызстана выдается после 5 лет постоянного проживания здесь с видом на жительство. Сначала нужно открыть ВНЖ, например для работы или в качестве инвестора, переехать, продлевать документ периодически, и только по истечении необходимого срока обратиться за гражданством. Паспорт не дадут, если:

есть судимости на родине, за границей и Кыргызстане;

нет постоянного источника дохода, подтвержденного документами;

отсутствуют знания кыргызского или русского языка на разговорном уровне;

были выезды за границу на 90 и более дней в течение года;

государство признает заявителя персоной нон грата.

Инвестиции или высокая квалификация. Для тех, кто спонсирует приоритетные отрасли экономики Кыргызской Республики, срок натурализации сокращается до 3 лет. Размер вложений определяется в индивидуальном порядке Кабинетом Министров, примерно составляет от 10 млн KGS (около 119 тыс.USD). Можно быстрее натурализоваться в Кыргызстане, если есть особые заслуги перед страной в области науки, техники, культуры или спорта, либо квалификация в дефицитной профессии.

Брак. Супруги граждан Кыргызстана тоже могут натурализоваться через 3 года после переезда. Это не касается тех, чей муж/жена оформили паспорт по упрощенной программе для россиян: в таком случае второе гражданство предоставляется сразу после регистрации прописки в республике.

Регистрация. Запросить гражданство без дополнительных условий через год после переезда вправе те, кто родился в Киргизской ССР и/или имел паспорт СССР. Аналогичное право есть у тех, кто ранее имел статус гражданина и хочет его восстановить.

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Гражданство Кыргызстана для граждан РФ в упрощенном порядке

Между РФ и Кыргызстаном подписано соглашение «Об упрощенном порядке приобретения гражданства». Документ позволяет тем, кто ранее имел гражданство РСФСР и одновременно СССР, получить кыргызский паспорт без дополнительных условий. Достаточно доказать, факт рождения или проживания в Советском союзе и наличия соответствующих документов (свидетельств). Это и есть самый популярный способ оформления кыргызского паспорта:

🚀 Быстро: не нужно предварительно проживать в стране с видом на жительство, а заявления на гражданство рассматриваются в течение нескольких месяцев;

💠 Просто: не требуется собирать длинный список документов, доказывать финансовую обеспеченность, открывать и продлевать ВНЖ в Кыргызстане, многократно обращаться в миграционные органы;

🟢 Недорого: не придется оплачивать переезд и проживание в Кыргызстане, несколько государственных пошлин за открытие и переоформление документов временного жителя;

🚹 Доступно: не нужно соответствовать каким-либо требованиям к заявителю или условий предоставления гражданства, кроме рождения в российской СССР;

🔰 Гарантированно: не стоит переживать об отказе, как бывает в случае натурализации, особенно если заручиться помощью профильных юристов;

🔄 Удобно: не понадобится отказываться от паспорта России или уплачивать какой-то штраф за получение второго гражданства.

Упрощенная программа распространяется также на россиян, хотя бы один близкий родственник которых — гражданин Кыргызстана и живет в республике. Перечень членов семьи широкий: кроме супругов и детей, сюда входят также братья и сестры, бабушки и дедушки, родители вне зависимости от их возраста, и даже внуки.

На практике можно оформить кыргызское гражданство и постоянную регистрацию в республике (адресную прописку), после чего родственники тоже могут обращаться за паспортом без дополнительных условий.

Мне нужно было срочно что-то решить со вторым гражданством, потому что работа предполагает поездки по Европе, а после событий 2022 года это превратилось прямо в квест. Оформление паспорта Кыргызстана с юристами стало лучшим решением: я получила документ на руки всего за 2 месяца, причем большинство задач, от сбора досье до записи в ЦОН, за меня решили специалисты. Алина Получила кыргызское гражданство для поездок в Европу

Условия программы

Чтобы принять участие в упрощенной процедуре получения паспорта Кыргызстана, достаточно доказать документально имеющееся ранее гражданство РСФСР и также СССР. Программа реализуется для поддержания и сохранения дружеских связей между государствами, этнические народы которых активно переезжали во время существования Советского союза.

Ситуации разные: кому-то достаточно свидетельства о рождении, другим — нужно обращаться в архивы для восстановления документов. Если паспорт оформляется через родственника, нужно предоставить доказательства семейной/кровной связи с ним, то есть свидетельства о браке/рождении или аналогичные документы.

Программа простая, но случаются заминки. Например, может не быть на руках старых документов или не получился самостоятельно запросить справку о несудимости. Из-за высокого спроса запись в ЦОН растягивается на месяцы вперед, поэтому важно знать, как правильно «поймать» подходящее окно на прием в ближайшее время. Справиться со всеми сложностями помогают специалисты международного права, которые буквально пошагово проводят до успешного результата.

Какие нужны документы

лично заполненное (можно на русском языке) ходатайство на имя президента Кыргызстана;

удостоверение личности, обычно для этого используется загранпаспорт Российской Федерации;

фотография в электронном формате (фотографирование производится на месте);

свидетельства гражданского состояния — о рождении, браке и/или разводе, а также рождении детей (если применимо);

чек об уплате административного сбора за рассмотрение заявления;

регистрационный талон на прием в Центре обслуживания населения (ЦОН);

две справки об отсутствии судимостей — в Кыргызстане и России.

Также нужно предоставить документ, подтверждающий бывшее гражданство СССР, или наличие близкого родственника с паспортом Кыргызстана, к которому планируется переезд. Все документы подаются в двух экземплярах, свидетельства гражданского состояния — с нотариально заверенными копиями.

В момент обращения к юристам у меня на руках было только свидетельство о рождении и загранпаспорт РФ. Пыталась сама разобраться со справкой о несудимости, но там бюрократия страшная. Решить вопрос с документами помогли юристы. Да и вообще полноценное досье они составили. Виктория Получила гражданство Кыргызстана с минимальным пакетом документов на руках

Процедура

Упрощенная процедура оформления паспорта Кыргызстана состоит всего из пяти шагов:

Подготовка документов. Можно собрать досье самому или делегировать задачу специалистам. Клиенты International Expert, к примеру, получают гражданство, даже если в начале процедуры на руках не было нужных документов. Посещение Бишкека и адресная регистрация. На этом этапе нужно приехать в Кыргызстан, оформить прописку для последующего посещения ЦОН и открыть местный идентификационный номер. International Expert организовывает трансфер для своих клиентов, чтобы все прошло комфортно и без проблем. Подача ходатайства. Следует заранее взять талон в ЦОН (альтернатива — Департамент регистрации населения), прийти в назначенную дату и подать документы на гражданство. За клиентов International Expert регистрационные задачи решает закрепленный специалист, он же подготавливает и сопровождает на прием в госорганы. Получение гражданства. Органы власти рассматривают запрос, а после одобрения — выдают документ о гражданстве Кыргызстана. Наши специалисты информируют о благополучном результате запроса и помогают с посещением органов власти в ближайшую удобную дату. Оформление паспорта. Как гражданин Кыргызстана можно сразу обратиться за внутренним и заграничным паспортами, которые оформляются в подразделениях Департамента регистрации населения или ЦОН. С этим вопросом тоже помогают специалисты International Expert.

Вадим Вильде Руководитель юридического отдела компании International Expert Связаться

Уже не первый год мы помогаем россиянам быстро и легко оформить паспорт Кыргызстана для визовой и экономической свободы. Опыт сотен людей доказывает, что программа реально работает, а сроки ожидания гражданства составляют от 2 месяцев при правильной организации процесса. Мы поддерживаем клиентов на каждом этапе — собираем документы, записываем и сопровождаем в ЦОН, организовываем прилет и все действия в Бишкеке, помогаем с получением новых паспортов. Мы знаем все нюансы кыргызского законодательства и действуем строго в рамках легальных процедур.

Сроки

Согласно закону, на рассмотрение ходатайства на кыргызское гражданство по упрощенной программе для россиян уходит максимум 6 месяцев со дня подачи ходатайства с приложением надлежаще оформленных документов. Со специалистами, которые знают все организационные моменты, процесс проходит еще быстрее — от 2 месяцев. Это одна из самых простых и доступных процедур получения второго паспорта, которая подходит гражданам РФ в 2024 году. Отдельно потребуется время на подготовку документов и организацию поездки в Бишкек, включая взятие талона в ЦОН.

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Сколько это стоит

Оформление кыргызского паспорта обойдется недорого. Само заявление оплачивается в размере 1-кратного расчетного показателя республики — то есть 100 местных сомов или около 1,2 USD. За выдачу идентификационной карты (внутреннего паспорта) взимается аналогичная сумма. Загранпаспорт Кыргызстана обойдется в 2,4 USD. Наибольшие затраты предусмотрены для организации поездки в Бишкек. Минимизировать их можно, если выбрать пакет услуг «все включено» от International Expert, который обойдется в 6500 EUR.

Программа получения гражданства в Кыргызстане гораздо дешевле, чем в других странах мира. Например, страны Евросоюза вообще не выдают «золотые паспорта» — в лучшем случае ВНЖ или ПМЖ. При этом нужно инвестировать в экономику или купить недвижимость на сумму в среднем от 250 000 EUR, например в Латвии. Для испанского вида на жительство понадобится вложить от 500 000 EUR, для ускоренной натурализации на Мальте — от 600 000 EUR. Причем далеко не все страны принимают такие заявки от россиян.

Двойное гражданство Кыргызстана и РФ

Законы Российской Федерации и Кыргызстана допускают второе/множественное гражданство. Оно не считается двойным: в каждой стране вы остаетесь своим гражданином, то есть можете пользоваться двойным набором прав и привилегий. Например, паспорт РФ можно использовать для безвизовых поездок в Южную Америку, а кыргызский — для оформления вида на жительство в Европе.

Внутри каждого из государств (России и Кыргызстана) нужно пользоваться только местным документом, а за границей — каким удобно. О получении второго гражданства понадобится оповестить российский департамент МВД в течение 60 дней (или месяца после возвращения из-за границы). Это не накладывает каких-либо обязательств, санкций или ограничений.

Для меня второй паспорт стал глотком свежего воздуха. Я открыл наконец-то мультивизу в Америку, которой добивался годами. Сын сумел поступить в хороший европейский вуз. Вся процедура оказалась проще и быстрее, чем мне казалось. Доступно объясняли, что куда зачем и почему. Радует, что теперь есть возможность не ограничивать себя в передвижении по миру и нормально вести бизнес. Василий Получил гражданство Кыргызстана вместе с сыном для поездок в США и ведения бизнеса

Россиянин имеет право пользоваться сразу двумя паспортами: Кыргызской Республики и Российской Федерации

Преимущества гражданства Кыргызстана

К главным плюсам и преференциям, которые дает гражданство Кыргызстана, относятся:

простое открытие въездных разрешений и документов для проживания в популярных странах мира;

представление бизнес-интересов на международном уровне, включая территорию Евразийского экономического союза;

переход на оптимальную систему налогообложения с особыми привилегиями для микропредприятий;

открытие счетов в надежных банках в Кыргызстане и государствах Европы;

неограниченный доступ к финансовым инструментам, международным услугам, грантовым и стипендиальным программам;

возможность оформления аналогичного документа для близких родственников в случае совместного переезда;

право на постоянное проживание в светской стране Центральной Азии с удачным географическим расположением недалеко от РФ и Китая;

гарантии защита на территории государства и за рубежом, включая запрет на экстрадицию в другие страны.

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самостоятельное формирование досье на гражданство, включая истребование недостающих справок и свидетельств, переводы и нотариальное оформление;

организация приема в миграционном органе выбранной страны, подготовка к собеседованию и сопровождение на встречу;

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