Как получить ВНЖ в Сербии и зачем вам это нужно

Вид на жительство в Сербии дает право легально жить и работать в стране, а также упрощает оформление шенгенской и американской визы. Для россиян самым простым способом получения ВНЖ Сербии является открытие бизнеса (ИП или реальной компании).

С начала 2022 года страны Шенгенской зоны и другие государства мира постепенно ограничивают возможность передвижения россиян и прекращают выдавать даже туристические визы. В некоторых странах это уже запрещено на законодательном уровне, а в других — пока еще только введен режим дополнительных проверок.

На практике владельцы паспортов РФ уже не могут открывать счета в иностранных банках, пользоваться некоторыми сервисами для международных переводов или даже заключать сделки с зарубежными компаниями.

Оформление ВНЖ в Сербии способно решить каждую из этих проблем.

Вадим Вильде Руководитель юридического отдела компании International Expert Связаться с юристом

Вид на жительство в Сербии для россиян

Для россиян Республика Сербия по-прежнему остается дружественным государством, которое проводит справедливую миграционную политику и не применяет к гражданам РФ никаких санкций. Сербское резидентство позволяет легально проживать в стране, работать, учиться, заниматься бизнесом, а также открывать счета в местных банках.

Но поскольку Сербия находится на завершающих этапах вступления в ЕС, скоро эти лояльные условия оформления ВНЖ для россиян могут быть упразднены. Это значит, что сейчас самое время запрыгнуть в последний вагон и стать европейскими резидентами на упрощенных условиях.

Обычно вид на жительство в Сербии иммигранты получают по учебе, работе или же воссоединению семьи. При этом есть более простой способ: россияне могут открыть компанию, оформить себя в качестве директора и на этом основании оформить сербский ВНЖ.

Вести предпринимательскую деятельность при этом совершенно не обязательно, как и иметь какой-либо опыт в бизнесе. Фирма открывается исключительно с целью получить карты ВНЖ Сербии для основного заявителя, его супруги и детей. Однако при желании иммигранты конечно же смогут воспользоваться зарегистрированной компанией, чтобы начать собственное дело в сербской юрисдикции.

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Зачем россияне получают ВНЖ Сербии

С начала 2022 года в Сербию иммигрировали более 220 тыс. россиян. Большинство приезжих обосновались в столице — Белграде, а также образовали крупную русскоязычную диаспору в Нови-Граде, Приштине, Нише.

По состоянию на середину 2024 года более 5000 россиян интересовались получением сербского ВНЖ в компании International Expert. Для граждан РФ — это тот самый документ, который сможет разрушить множество преград, созданных санкциями.

🛫 Открытие доступа к туристическим визам по Шенгенской зоне. Сербские резиденты могут оформлять визы в другие страны мира в посольствах на территории Белграда. Республика все еще на пути к присоединению к Шенгенской зоне, но ее граждане уже могут пользоваться правом безвизового въезда в страны ЕС. Такие же привилегии получат и владельцы вида на жительство, оформив сербский паспорт после 3 лет проживания в государстве.

🗽 Открытие визы в США. Сербский ВНЖ позволяет россиянам подавать документы в посольство США на территории республики. Как известно, на территории РФ открыть американскую визу на данный момент невозможно.

🚚 Переезд на ПМЖ в Сербию для граждан РФ — также вполне заманчивая перспектива. Это одно из самых лояльных к россиянам государств в самом центре Европы с крупной диаспорой соотечественников, прямым авиасообщением с Москвой и доступными условиями для оформления гражданства.

💱 Открытие валютных счетов в сербских банках позволит снять ограничения для международных платежей, покупок в иностранных магазинах, а также расчетов с контрагентами от имени юридического лица. Дополнительные проверки, отключение от SWIFT-системы и другие проблемы, связанные с санкциями, можно решить в Сербии, оформив местный ВНЖ.

🏢 Релокация бизнеса также важная опция в условиях текущей геополитической ситуации и ограниченного рынка торговли. Российские предприниматели вовсе рискуют остаться ни с чем, поэтому открытие компании в безопасной и надежной сербской юрисдикции станет решительным шагом на пути к успеху.

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Способы получения ВНЖ в Сербии

Сербское законодательство предусматривает несколько вариантов получения вида на жительство (привремени боравак). Иммигранту понадобится доказать миграционной службе, что у него есть необходимость оставаться в республике дольше 90 дней за полгода.

Трудоустройство в сербской компании позволяет оформить карту ВНЖ для иностранного сотрудника. При этом необходимо иметь профильное образование в соответствии с занятой должностью. Разрешение нанять иностранца компания может получить только после процедуры проверки рынка труда Сербии на предмет наличия свободных кадров для закрытия вакансий.

Поступление на очное обучение в сербский вуз или школу также является основанием для получения резидентства. Ученикам и студентам выдают ВНЖ только в случае, если образовательное заведение имеет соответствующую аккредитацию правительства. Для продления действия карты понадобится подтвердить успешную сдачу годовых экзаменов и перевод на следующий курс/класс. Срок проживания в Сербии по учебе не засчитывается для получения статуса ПМЖ в будущем. Однако после окончания вуза выпускники могут найти работу и оформить ВНЖ через трудоустройство.

Воссоединение семьи возможно с резидентами республики, а также ее гражданами. Иммигрант, который имеет право оформить вид на жительство, может подавать заявку вместе с мужем/женой и несовершеннолетними детьми. Обычно срок действия ВНЖ родственников соответствует дате окончания карты основного заявителя.

Открытие собственной компании — один из самых быстрых способов переехать в Сербию для россиян. В целом процедура занимает около 15–30 дней. Регистрация фирмы возможна по доверенности сразу на иностранного владельца. Основание компании и последующее получение ВНЖ не требует обязательно заниматься предпринимательской деятельностью. Для успешного продления действия резидентства необходимо будет поддерживать существование фирмы и отправлять отчетность в местную налоговую службу.

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Вид на жительство в Сербии по бизнесу

Именно открытие компании в Сербии пользуется особой популярностью среди россиян, планирующих оформить ВНЖ. Это и не странно, ведь это одна из самых быстрых и простых процедур получения вида на жительство в Европе. Будущим резидентам необязательно иметь опыт в бизнесе, профильное образование или заниматься предпринимательством в будущем.

Условия программы

Россияне могут оформить сербское резидентство в случае покупки готового бизнеса или регистрации юридического лица с нуля. Фактически наличие в реестре Сербии компании на имя иностранца и прием его на работу в качестве директора уже является основанием для его проживания в государстве. Поскольку страна позволяет зарегистрировать фирму при помощи посредников по доверенности, грамотная поддержка юристов упростит всю процедуру оформления ВНЖ до двух поездок в Белград.

Вадим Вильде Руководитель юридического отдела компании International Expert Наш специалист в Сербии открывает по доверенности компанию и оформляет клиента в качестве директора фирмы. Согласно закону, учредитель получает карту ВНЖ по работе (на позиции руководителя).

Какие нужны документы

Чтобы оформить карту сербского резидента, понадобится собрать досье согласно местному законодательству. При грамотном юридическом сопровождении практически все выписки готовят миграционные специалисты. Базовый список документов для ВНЖ:

заграничный паспорт со сроком действия, превышающим на 3 месяца дату предположительного окончания ВНЖ (минимум +15 месяцев от подачи);

два свежих снимка в формате 35 x 45 мм;

договор на аренду жилья в республике;

медицинская страховка с покрытием услуг на весь предположительный период проживания на территории Сербии;

выписка из банковского счета с указанием суммы сбережений (рекомендовано от 1000 EUR);

данные о регистрации компании, где кандидат на ВНЖ выступает учредителем или владельцем юридического лица;

документ, подтверждающий достаточную квалификацию для выполнения указанного типа занятости.

Вадим Вильде Руководитель юридического отдела компании International Expert В рамках сопровождения мы обеспечиваем полную подготовку досье. От клиента требуется только предоставить доверенность на имя представителя в Сербии, придумать несколько вариантов названия компании и обновить заграничный паспорт при необходимости. Каждая часть процесса проходит в сопровождении юриста, включая открытие банковского счета и подписание договора на аренду. По сути, для наших клиентов самое важное — это принять решение о получении резидентства. Все процессуальные вопросы мы берем на себя.

Процедура

Консультация у юриста. Наши клиенты записываются на индивидуальную беседу с миграционным специалистом, где можно уточнить все интересующие вопросы касательно процедуры, составить подробный план действий на пути к ВНЖ и ознакомиться с текущими сроками получения карты сербского резидента. Забронировать онлайн-встречу → Предоставление документов. Потребуется оформить новый заграничный паспорт при необходимости, чтобы ВНЖ был выдан на максимальный срок. Для будущей компании следует придумать несколько вариантов названия, указать сферу предполагаемой деятельности (обычно это торговля), номер телефона и электронную почту учредителя. Остальные документы готовят наши юристы. Открытие компании. Клиенты подписывают договор о передаче полномочий на открытие юридического лица в Сербии юристу. Наш представитель в республике по доверенности регистрирует компанию. Подписание договора аренды. Мы предлагаем клиентам несколько вариантов жилья на первое время, чтобы можно было оперативно оформить контракт. Поездка в Белград. Клиенту понадобится лично посетить Сербию для получения электронной подписи, открытия личного счета в банке и заключения контракта на жилье. Наш юрист сопровождает каждый из этих процессов, а от самого заявителя на ВНЖ требуется только присутствие и несколько подписей. Подача заявки на ВНЖ. Наш специалист передает клиенту сформированное досье для подачи запроса на карту резидента и сопровождает в местное отделение полиции. В результате подачи проставляется печать в паспорт, которая обозначает успешный прием заявки. Ходатайство рассматривается примерно 15 дней, во время которых можно оставаться в Сербии, а можно вернуться в РФ. Получение карты вида на жительство. О готовности биометрического удостоверения личности резидента заявителя уведомят ответственные органы заранее с указанием адреса, где можно забрать готовый документ. ВНЖ оформляется в виде пластиковой карты с фото и идентификационными данными иностранца.

Сроки

Вид на жительство в Сербии через бизнес — это одна из самых быстрых программ получения ВНЖ в Европе, которая доступна для россиян. Процедура обычно занимает всего от 30 дней (вместе с подготовкой документов и регистрацией компании). При этом грамотное юридическое сопровождение гарантирует получение карты, в соответствии с актуальным законодательством.

Для сравнения, рассмотрение заявки на ВНЖ в Португалии занимает минимум 3 месяца, а в реальности процесс затягивается на год и более.

Вид на жительство Сербии обычно выдается на 12 месяцев с возможностью продления на аналогичный период. Если условия пребывания в государстве не изменились, не ранее чем за 3 месяца до истечения срока действия можно подавать заявку на следующий ВНЖ.

Сколько это стоит

Процесс оформления ВНЖ Сербии включает необходимость уплаты установленных государственных пошлин и расходы на юридическое сопровождение процесса. Поскольку россияне могут въезжать в данное государство без визы, заявка на ВНЖ подается сразу на территории республики без запроса визы. Сбор за карту вида на жительство по бизнесу составляет 181 EUR (21190 RSD).

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Гражданство Сербии

Карта резидента продлевается на тот же период, что и была выдана предыдущая. Через 3 года пребывания в Сербии владельцы ВНЖ могут оформить бессрочный статус ПМЖ, а затем сразу же претендовать на гражданство. В каждом случае (ПМЖ или гражданство) предоставляется право на неограниченное пребывание в стране.

В рамках сопровождения мы обеспечиваем оформление карты ВНЖ для клиентов через открытие компании на территории государства. При этом документы на проживание запрашиваем на всю семью: основного заявителя, супругу и несовершеннолетних детей. Наш приоритет — это предоставление качественных и надежных услуг.

Преимущества сербского ВНЖ

Право на проживание в Европе («запасной аэродром» в случае необходимости переезда).

Доступ к рынку предпринимательства и труда с возможностью расширить свой бизнес и выйти на международный уровень.

Перспектива релокации компании в новую юрисдикцию с гибкой налоговой системой и стабильной экономикой.

Возможность обеспечить детям качественное среднее и высшее образование в Европе.

Упрощение процедуры оформления американских и шенгенских виз через подачу заявок на территории Сербии.

Право на регистрацию валютных банковских счетов и осуществление международных транзакций, которые ограничены в РФ.

Сербия официально является кандидатом на вступление в Европейский союз. Оформив сейчас вид на жительство вы в перспективе сможете получить статус гражданина ЕС.

Чем мы сможем вам помочь

За годы работы в миграционной сфере мы собрали команду квалифицированных специалистов с практическим опытом работы и готовностью обеспечить лучший из возможных сервисов на рынке. Надежность и ответственность — наша визитная карточка, благодаря которой мы собрали множество успешных кейсов.

Мы полностью берем на себя все бюрократические нюансы оформления ВНЖ Сербии, привлекая клиента только в том случае, когда нужна его подпись или личное присутствие. Среди наших услуг:

консультации касательно действующего миграционного законодательства, актуального процессуального вопроса или переезда в другое государство;

подбор оптимальной программы иммиграции или оформления резидентства/гражданства в качестве запасного в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиента;

подготовка пакета документов , включая оформление справок, истребование данных их архивов, а также организация апостиля и перевода на иностранный язык;

регистрация компании компетентным специалистом в иностранной юрисдикции по предварительной доверенности;

сопровождение при открытии банковского счета для личных или корпоративных целей в финансовом учреждении иностранного государства;

юридическая поддержка при релокации компании в другое государство с оформлением документов для сотрудников.

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