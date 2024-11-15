Как уехать из России: 5 способов и 10 стран для эмиграции

Переехать в другую страну достаточно просто — нужно оформить иностранный ВНЖ, ПМЖ или второе гражданство. Но как иммигрировать не потратив все сбережения и в какой стране вы не пожалеете о своем решении?

Согласно последним данным ООН, по количеству эмигрантов в мире РФ занимает третье место, уступая только Индии и Мексике. С 2022 года отмечается значительное увеличение числа выезжающих на ПМЖ граждан. Россияне покидают родину с целью улучшить качество жизни для себя и обеспечить лучшее будущее для своих детей.

Даже учитывая санкции, закрытые границы и другие ограничения, сейчас существует множество доступных способов уехать из России на ПМЖ в другую страну. При этом переезд всегда связан с расходами на транспорт, аренду жилья, оформление документов и содержание семьи на первое время.

Как уехать, не потратив все сбережения и потом не пожалеть об этом? В статье мы расскажем о самых надежных способах эмиграции, куда переехать лучше всего и как начать процедуру переезда прямо сегодня.

Вадим Вильде Руководитель юридического отдела миграционной компании International Expert Связаться

Куда уехать из России: лучшие страны для эмиграции

Универсального решения при выборе страны для переезда не существует. Иммигранту нужно оценивать “пункт назначения” индивидуально с учетом своей ситуации: семейное положение, специальность, бюджет, знание иностранного языка ...

Высококвалифицированным специалистам нужно предусмотреть возможность подтверждения диплома, трудоустройства и заработка в будущем. Например, российским врачам для иммиграции стоит рассмотреть Германию, поскольку страна предлагает оптимальные условия подтверждения диплома и высокие зарплаты для данной категории иммигрантов.

Если вы работаете удаленно и мечтаете поселиться в солнечном городке неподалеку от пляжей, вам стоит обратить внимание на Испанию, Португалию или Грецию. Тем, кому по душе тропический климат, подойдет Таиланд, Индонезия.

Если хочется эмигрировать в страну с близкими традициями и менталитетом, выбирайте Армению, Киргизию, Грузию или Сербию.

Среди будущих иммигрантов популярно заблуждение, что выбирая страну для переезда, всегда нужно чем-то жертвовать: быстро или недорого, просто или надежно, теплый климат или хорошие зарплаты, близкий менталитет или высокое качество жизни. Но это не так. Почти всегда удается выбрать ту локацию, которая прекрасно подойдет именно вам. Главное — подойти к вопросу ответственно, желательно проконсультировавшись с экспертами.

Страны Европы

Германия — одна из самых востребованных и популярных стран среди граждан РФ. Страна обладает мощным экономическим потенциалом и создает благоприятные условия для привлечения иностранных специалистов различных сфер. Достойная оплата труда, бесплатные программы обучения в университетах и развита система социального обеспечения — далеко не полный перечень преимуществ Германии для переезда.

Чехию россияне предпочитают из-за расположения в центре Европы, высокого уровня жизни и доступных цен. Страна отличается стабильной экономикой, при этом стоимость аренды жилья и продуктов питания сравнительно ниже, чем в соседних государствах. Рабочий рынок стремительно развивается, открываются стартапы и предлагается много вакансий для специалистов технических профессий.

Испания интересна тем, кто мечтает поселиться в теплой и солнечной стране. Благоприятные экологические условия, качественные продукты питания и современная медицина создают комфортную и безопасную атмосферу для жизни. Множество праздников, городских мероприятий, фестивалей, концертов и выставок делает эту страну идеальной для экстравертов.

В Италию русскоязычные эмигранты часто переезжают из-за благоприятного климата, гастрономического разнообразия, карьерных перспектив и качественного образования в университетах. Жить на побережье Средиземного моря вдалеке от суеты больших городов, но с возможностью за несколько часов добраться в любую точку Европы — весомое преимущество для тех, кто ценит свободу и путешествия.

Португалия подойдет любителям морепродуктов, качественных вин и серфинга. Береговая линия страны составляет более 800 км, и с каждого города можно добраться до океана максимум за 2 часа на машине. В целом это довольно спокойная и традиционная часть Европы с крупным русскоязычным сообществом и благоприятными условиями для ведения бизнеса.

Поскольку все эти страны входят в состав Европейского союза, иммигрировать сюда можно без виз или дополнительных разрешений, имея гражданство любого из государств ЕС. Получив паспорт Евросоюза, можно переехать на ПМЖ не только в Германию или Испанию, но и в каждую из 27 стран объединения. Более того, в таком случае вы можете попробовать пожить в нескольких странах на выбор. Например, провести зиму где-то в Хельсинки, летом переехать ближе к греческим пляжам, а осенью насладиться берлинскими пейзажами.

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Страны ближнего зарубежья

Армения за последние годы стала новым домом для более чем 100 тысяч граждан РФ. Здесь иммигранты могут развивать свой бизнес в стабильной экономической среде, воспользоваться льготами для стартапов и осуществлять международные переводы в других валютах мира. Историческая и культурная связь между этим государством и Россией, а также распространенность русского языка максимальное упрощает адаптацию и жизнь в новом сообществе.

Кыргызстан предлагает россиянам очень выгодные условия для переезда. Благоприятный климат, качественные продукты питания и невысокая стоимость жизни создают оптимальные условия для эмигрантов из РФ. А поскольку большинство местных жителей разговаривают на русском, вы не столкнетесь с языковым барьером при переезде. В целом менталитет кыргызстанцев довольно похож к российскому, что также упрощает процесс адаптации.

Ереван — столица Армении. На заднем фоне — знаменитая гора Арарат

Грузия со своим гостеприимством, живописными пейзажами и разнообразной кухней влюбляют себя туристов с первого раза. В будущем эти факторы становятся важными плюсами в пользу переезда. Грузия предлагает отличный бизнес-климат для развития собственного дела, гибкую систему налогообложения и невысокие цены на жизнь, что несомненно привлекает россиян, стремящихся обеспечить спокойную и безопасную среду для своей семьи.

Страны Азии

Объединенные Арабские Эмираты создают для иммигрантов оптимальные условия для развития собственного дела, включая простую процедуру регистрации юридического лица и нулевой налог на прибыль. Несомненно, тем, кто хочет зарабатывать и сократить расходы на уплату НДФЛ, стоит оценить возможность переезда в ОАЭ. Кроме этих факторов, страна может предложить высокий уровень безопасности, развитую инфраструктуру и развлечения на любой вкус.

Колоритная Индонезия предлагает иностранцам жизнь в теплом тропическом климате, потрясающую природу и множество вариантов для досуга. Россияне часто приезжают сюда, чтобы провести зиму на Бали, работая удаленно, но затем решают остаться на ПМЖ. Стоимость жизни в Индонезии невысокая, если сравнивать с европейскими или североамериканскими странами. При этом местная экономика стремительно развивается, предлагая максимум условий для иностранных инвесторов и специалистов IT-сектора.

За последние несколько лет количество иммигрантов из России в Турции стремительно увеличилось. Прямое авиасообщение с Москвой и другими городами РФ упрощают переезд, а богатая культура и вкусная местная кухня содействуют комфортной адаптации. Удачное географическое расположение Турции позволяет легко путешествовать по Европе и Азии. В стране работает множество учебных заведений, включая школы и детские сады, где преподают на русском.

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Страны Америки

США — страна, в которую мечтает переехать чуть-ли не каждый второй иммигрант. Высокая оплата труда, практически безграничные возможности для роста бизнеса и социальная свобода привлекают россиян, которые стремятся построить жизнь в мультикультурной среде. Государство поддерживает политику равноправия и обеспечивает инклюзивность для каждого члена общества. Для россиян переезд в Соединенные Штаты — это возможность улучшить качество жизни, построить блестящую карьеру и обеспечить лучшее образование детям.

Чили стремительно набирает популярность, как страна для иммиграции за счет лояльного законодательства, устойчивой экономики, а также инвестиционных возможностей. Страна предлагает множество программ для развития собственного бизнеса, низкий уровень инфляции и гибкую систему налогообложения. По соотношению цены и качества жизни Чили — лучший вариант в Южной Америке для иммиграции.

Канада остается одной из самых перспективных и востребованных локаций для переезда среди наших соотечественников. Высокие стандарты образования, качественная социальная поддержка и экологически чистая среда создают оптимальные условия для жизни в Северной Америке. В стране иммигранты получают возможность для профессионального развития, доступ к огромному рынку для реализации своих товаров или услуг.

В таких странах, как США или Канада, миграционное законодательство касательно граждан РФ достаточно жесткое — иммигрировать сразу сюда имея только российский паспорт достаточно сложно. Наши клиенты часто разделяют иммиграцию в Америку на два этапа: сначала получают паспорт ЕС и переезжают в Европу, а потом реализуют конечную цель — переезд в Соединенные Штаты или Канаду, но уже на правах граждан Евросоюза.

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Куда эмигрировать из России проще всего

Переезд в самые развитые и перспективные государства мира привлекает своими возможностями, однако в большинстве этих стран действует довольно строгое миграционное законодательство. Поиск основания, процедура оформления визы, ВНЖ и ПМЖ может занять годы, не говоря уже о финансовых расходах. К счастью, сейчас открыты отличные направления, куда для россиян процесс переезда максимально упрощен.

Армения

Государство предлагает возможность иммиграции граждан РФ на максимально простых условиях за счет культурных, экономических и дипломатических связей между странами. Россияне могут посещать Армению на срок до 180 дней без визы, что значительно ускоряет переезд. Кроме того, иммигрировать в данное государство можно даже без заграничного паспорта.

Для россиян в Армении действует программа упрощенного получения гражданства, по которой россияне могут оформить статус всего за 6 месяцев. При этом не требуется учить местный язык, сдавать какие-либо экзамены или переезжать в Армению. Вам достаточно собрать полный пакет документов и подать заявку в Паспортно-визовом управлении Еревана.

Кыргызстан

За счет подписанного международного соглашения между РФ и этой республикой, россияне имеют право получить вторые паспорта по упрощенной процедуре без обязательного переезда. Вы можете оформить гражданство Кыргызстана по ускоренной программе, если вы родились ранее 1991 года в СССР. Для этого не требуется переезжать в государство на ПМЖ или сдавать языковые тесты. Статус гарантирован на основании документов, выданных органами СССР.

Упрощенная процедура предусматривает только два визита в Бишкек. Изначально нужно посетить столицу для подготовки местных справок и регистрации заявки. Примерно через 4 месяца после этого нужно запланировать второй визит в Кыргызстан с целью подачи запроса на печать паспорта.

Сербия

На сегодня в этом государстве предлагается, пожалуй, самая быстрая и доступная для россиян программа для иммиграции среди европейских стран. Переехать в Сербию можно путем регистрации собственной компании и оформления в ней в качестве руководителя. Заниматься при этом предпринимательской деятельностью вовсе не обязательно.

Россияне имеют право въезжать в страну без визы на период до 30 дней, что значительно упрощает перспективу иммиграции. Подать заявку можно уже после пересечения границы страны. Важным преимуществом является прямое авиасообщение с РФ. Всего за 3–4 часа можно добраться с Москвы до Белграда. К вам могут прилететь друзья и родственники в гости в любой момент без дополнительных виз или разрешений.

Болгария

Данное европейское государство предлагает несколько вариантов оформления резидентства для иностранцев, включая ВНЖ за покупку недвижимости, крупные инвестиции, рабочий контракт и открытие собственного дела. Для кандидатов из РФ в стране доступна упрощенная программа получения гражданства, которая позволяет приобрести местный паспорт без необходимости переезда.

Учитывая тот факт, что Болгария является членом Европейского союза, оформление статуса существенно расширяет объем ваших возможностей. Например, предоставляется право на бессрочное проживание и путешествия странами ЕС, неограниченный и приоритетный доступ к рынку труда, а также перспектива ведения бизнеса на территории всех государств объединения с освобождением от таможенных пошлин.

Румыния

Иммиграционное законодательство этой страны лояльно относится к россиянам и предлагает ускоренную программу получения паспорта без обязательного переезда. То есть нашим соотечественникам не нужно обязательно менять место жительства для приобретения второго гражданства. Статус можно оформить в срок от 12 месяцев.

В результате вы получите второй паспорт образца ЕС, который можно использовать для переезда в любое из государств Евросоюза. Гражданство вполне может стать запасным вариантом для эмиграции из РФ при необходимости или для путешествий по миру. Кроме того, статус упростит оформление резидентства для близких членов семьи.

Способы эмиграции

Как можно заметить, существуют различные способы переехать за границу. От выбора конкретного варианта зависит то, как легко организовать переезд, а также сколько времени и денег вам понадобится в процессе. Поскольку не все основания для иммиграции универсальны, рассмотрим несколько основных вариантов для легализации пребывания в другой стране мира.

⚡ Ускоренные процедуры получения гражданства

Оптимальный способ переехать куда-либо — получение паспорта. Документ предоставляет полный объем прав, сравнивая ваши возможности с коренными жителями. Стандартные процедуры приобретения гражданства — достаточно продолжительные (в среднем 5–10 лет), однако существуют и ускоренные программы. Например, в Болгарии и Румынии россияне имеют право оформить паспорта ЕС вовсе без переезда в срок от 12 месяцев. Ожидать на рассмотрение заявки можно в РФ.

Похожая программа действует в Польше, но с некоторыми отличиями. Для оформления гражданства понадобится выучить польский на базовом уровне и минимум год прожить в стране. Затем вы получите паспорт Евросоюза, который дает возможность проживать на территории стран объединения без визы или ВНЖ. За счет единого законодательного пространства гражданство одного из 27 государств ЕС позволяет переезжать в рамках Европейского союза, просто зарегистрировав свой адрес.

Среди стран ближнего зарубежья стоит рассмотреть возможность приобретения армянского паспорта. Если у вас есть родственники с гражданством Армении, вы сможете получить гражданство всего за 4–6 месяцев. При этом не нужно сдавать какие-либо экзамены или учить местную историю. Грамотно подготовленный пакет документов позволит гарантированно получить статус, даже если вы совершенно не владеете армянским.

Программа Кыргызстана, на сегодня, — один из самых быстрых вариантов приобретения второго паспорта для россиян, поскольку общая продолжительность процедуры занимает всего 2 месяца. Право на получение гражданства имеют граждане бывшего СССР, которые родились на территории РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республики). С паспортом Кыргызстана можно подать заявки на американскую или шенгенскую визу без каких-либо ограничений.

🛃 Релокация по работе

Получение официального предложения о работе в большинстве стран является основанием для оформления ВНЖ. Если требуется переезд сотрудника, компания должна оформить трудовой контракт или другое обязательство найма. Однако это не быстрая процедура и далеко не каждый работодатель готов тратить время и ресурсы на иммиграционные документы для будущего работника.

Важно учитывать приоритетность найма. Например, в странах ЕС руководители компаний обязаны отдавать приоритет владельцам местных паспортов, затем кандидатам с гражданством других государств Евросоюза. В третью очередь нанимаются резиденты с действующими ВНЖ. И только если среди всех предыдущих категорий претендентов не удалось найти подходящего сотрудника на должность, можно рассмотреть вопрос о найме иностранца.

Однако если у вас имеется высокая квалификация и релевантный опыт работы, вероятность иммиграции по трудовому контракту увеличивается. Многие страны публикуют списки профессий, которые востребованы на рынке труда.

В странах ЕС для таких кандидатов оформляют Голубую карту (EU Blue Card). Только за 2023 год ВНЖ данного типа получили более 89 тыс. кандидатов. Документ можно оформить при выполнении нескольких условий:

наличие действующего трудового договора (обычно на срок более 12 месяцев);

соответствие минимальному порогу зарплаты для Голубой карты (как правило, немного выше средней по государству);

высокая профессиональная квалификация (дипломы и сертификаты).

Если ваша специализация подлежит дополнительному регулированию, важно получить разрешение на профессиональную деятельность в соответствующем органе. Например, врачам нужно пройти подтверждение диплома, чтобы иметь доступ к местному рынку труда. Голубая карта выдается обычно на период до 4 лет и может продлеваться при необходимости.

💠 Учеба за границей как способ эмиграции

Иностранные вузы предлагают абитуриентам из других государств мира множество программ очного обучения, которые впоследствии могут стать основанием для переезда. Обычно студенты получают ВНЖ на 12 месяцев, который нужно продлевать по окончании второго семестра. То есть после сдачи экзаменов в конце учебного года успешный перевод на следующий курс позволяет обновить действие карты.

В большинстве стран мира ВНЖ по учебе предоставляет ограниченный доступ к рынку труда (до 20 часов в неделю) или вовсе запрещает работать. Кроме того, пребывание в государстве на основании студенческой карты резидента обычно не засчитывается в требуемый срок для ПМЖ. То есть, накапливать годы, чтобы получить постоянное место жительства, получится только после выпуска из вуза и трудоустройства в местной компании или оформления ВНЖ на другом подходящем основании.

Обычно студенческие ВНЖ используются как возможность пожить в стране, присмотреться к ее особенностям и оценить перспективу иммиграции. Пока вы учитесь, можно подыскать себе подходящий город, получить предложение работы или же открыть собственную компанию. А затем следует просто сменить вид на жительство в связи с изменением основания для пребывания. Так можно переехать, например, в Испанию или Чехию.

🚁 Бизнес-иммиграция

Сербская программа — одна из самых доступных для россиян, которые планируют переехать по бизнесу. Для вас открывается компания в местной юрисдикции и арендуется жилье. При помощи доверенного лица это происходит всего за несколько дней. Затем следует период ожидания, который можно провести в Сербии или вернуться в Россию.

Фактически вы можете переехать в эту страну сразу же после подачи заявки на ВНЖ. Подтверждать наличие высшего образование, сдавать языковой экзамен, инвестировать в действующую компанию или вовсе заниматься предпринимательством не обязательно. Из плюсов данного способа иммиграции можно выделить относительную простоту, возможность воссоединиться с семьей и перспективу ведения собственного бизнеса в европейской стране.

Похожие программы действуют в Эстонии, Швеции, Латвии, Германии. Отличаются они лишь объемом требований к иностранному предпринимателю. Например, устанавливается минимальная сумма вложений в бизнес или количество рабочих мест, которые нужно создать. В некоторых странах сначала нужно подтвердить наличие профильного образования и продемонстрировать целесообразность бизнес-плана.

🏢 Инвестиции и покупка недвижимости

Некоторые государства привлекают состоятельных иностранцев, выдавая им ВНЖ за крупные вложения или приобретение жилья. Подобные программы называются «золотой визой» и позволяют фактически купить статус резидента. При этом каждая страна выставляет свои условия и минимальные суммы инвестиций, которые подходят для получения ВНЖ. Например, в Испании для ВНЖ нужно купить жилье на сумму от 500 тыс. EUR, а в Греции — от 250 тыс. EUR.

В некоторых государствах вложенные средства можно вернуть, а недвижимость продать со временем. В это время в других странах принимаются невозвратные пожертвования в пользу местной экономики и благополучия страны. Португалия требует перевести минимум 250 тыс. EUR на поддержку культурного наследия страны, а Швейцария предусматривает специальный ежегодный налог в размере более 150 тыс. CHF (примерно от 159 тыс. EUR, но сумма может различаться в зависимости от региона страны).

Оформление ВНЖ для данной категории иммигрантов предусматривает строгие проверки легальности происхождения средств. То есть деньги должны быть заработаны официально с учетом уплаченных налогов в стране проживания. Дополнительно нужно продемонстрировать, что вам есть на что жить. Например, показать стабильный источник дохода или выписку со счета с достаточным количеством финансов.

Процесс переезда: от подготовки до адаптации в новой стране

Учитывая разнообразие способов для переезда, многие задаются вопросом, как все это организовать правильно. Рассмотрим основные нюансы иммиграции на примере как это происходит у клиентов International Expert.

1️⃣ Выбор страны и программы иммиграции

Условия въезда и проживания в других странах для иностранцев регламентированы местными миграционными законами и могут меняться при утверждении поправок. Один способ переезда может быть актуален сегодня, но уже не действовать на следующей неделе.

При выборе государства и конкретной программы целесообразно обращаться к первоисточнику (нормативным актам выбранной страны), или же воспользоваться помощью миграционного юриста. Многие думают, что специалисты данного профиля занимаются только подготовкой документов, но это не так.

Например, у нас в базе более 40 тыс. клиентов, среди которых мы регулярно проводим опросы, чтобы узнать об особенностях процесса и нюансах адаптации в новой стране. На основании наших рабочих кейсов и опыта можем рекомендовать конкретное государство и подходящую программу в индивидуальном порядке. В открытом доступе такой информации вы не сможете найти.

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2️⃣ Оформление документов

Список актуальных документов для каждой иммиграционной процедуры определяется конкретными статьями местного закона и отличается в зависимости от основания для переезда. Важно учитывать, что некоторые справки имеют срок действия. Например, выписка о несудимости выдается на 3 месяца.

Всегда стоит учитывать действие заграничного паспорта, поскольку срок будущего ВНЖ не может превышать дату окончания удостоверения личности. Например, во Франции выдается резидентство для открытия компании сразу на 4 года. Если срок действия вашего паспорта заканчивается в следующем году, ВНЖ будет выдано максимум на 12 месяцев.

Для большинства иммиграционных программ грамотная комплектация досье — фактически залог успеха. Румынская упрощенная программа оформления гражданства требует предварительного поиска справок и документов о принадлежности к стране. Мы оформляем запросы в государственные архивы, анализируем имеющиеся данные, чтобы обосновать право клиента на получение паспорта ЕС.

В отличие от ВНЖ, второе гражданство — более надежный вариант иммиграции, поскольку не требует обновления и соблюдения условий для продления статуса. Резидентство могут аннулировать, а объем прав с ним в государстве — базовый. С паспортом страны у вас те же возможности, что и у коренных жителей, а еще он передается по наследству.

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3️⃣ Переезд

В начале иммиграционного процесса следует решить все вопросы, связанные с имуществом в РФ и документами. Недвижимость, которая остается в России, можно продать или подписать на нее генеральную доверенность. Это поможет избежать каких-либо сложностей в перспективе, поскольку оформлять такие документы удаленно через консульство РФ будет значительно дороже и сложнее.

Если у вас есть счета в банках РФ, которыми вы не пользуетесь, лучше их закрыть. В особенности это касается кредитных линий или же ипотеки. Не лишним будет сохранить подтверждение от банка, где указано об успешном закрытии счета. Аналогично стоит пересмотреть действующие контракты на коммунальные услуги, абонентскую связь или интернет. Если их сложно закрыть удаленно, то стоит оформить передачу полномочий доверенному лицу.

Далее стоит ознакомиться с основными способами отправки вещей в выбранное государство. В страны ближнего зарубежья и Европу обычно предлагается частный трансфер, который предоставляет транспортные услуги от двери до двери. В более удаленные государства отправить вещи можно почтой.

4️⃣ Адаптация

Поиск жилья для аренды на время проживания в иностранном государстве стоит начать еще до переезда. Например, можно обратиться к русскоязычным специалистам в том регионе, куда вы планируете переехать. Так риэлтор сможет подобрать несколько вариантов заранее и даже поможет подписать контракт дистанционно.

Искать работу тоже стоит еще до переезда. Важно составить подробное резюме на одном из местных ресурсов по трудоустройству, чтобы вашу кандидатуру могли рассмотреть потенциальные работодатели. К счастью, современные технологии легко позволяют пройти собеседование онлайн. Искать работу можно уже после переезда, если иммиграция осуществляется на другом основании. Поищите группы местных жителей в социальных сетях и объявления о найме. Часто найти вакансию можно в сообществах русскоязычных иммигрантов в выбранном городе.

Поначалу может быть сложно привыкнуть к менталитету местных жителей, если он отличается от славянского. Например, испанцы по своей природе довольно импульсивные, жизнерадостные и в целом дружелюбные, но довольно неторопливы. Большинство услуг или товаров нужно ждать несколько дней или недель, что непривычно для ценителей русского сервиса. Но со временем приходит осознание того, как жители Испании ценят баланс отдыха и работы, поэтому очень редко поддерживают переработки или сверхурочные.

Немцы привыкли жить по строгим правилам, к чему нужно адаптироваться иммигрантам. Общество устанавливает нормы, которым важно соответствовать, иначе можно заработать штрафы или недоброжелательное отношение начальства. Однако, привыкнув к местному порядку, наши соотечественники отмечают дисциплинированность немцев, которые ценят и свое и ваше время. Вас никогда не заставят ждать больше оговоренного периода, а в качестве предоставленной услуги вы можете быть уверены на 100 %.

В каждом случае менталитет местных жителей поначалу может показаться непривычным, но со временем вы научитесь замечать плюсы, которые изначально влюбили вас в эту страну. Попробуйте местную кухню, примите участие в локальных праздниках (карнавалах, ярмарках, фестивалях), посетите достопримечательности, познакомьтесь с соседями, запишитесь на языковые курсы! Интеграция в общество только улучшит адаптацию и позволит почувствовать себя здесь своим.

Ответы на ваши вопросы

Иммиграция — в целом довольно сложный процесс, который требует максимальной информированности и готовности к предстоящему переезду. Мы стараемся предоставить нашим клиентам максимум ответов на вопросы, которые возникают на этапе выбора страны и подготовки документов. Я считаю, важно быть готовым к любым ситуациям, чтобы в результате иммиграционная процедура прошла гладко.

Вадим Вильде Руководитель юридического отдела International Expert Задать свой вопрос

Реально ли переехать в другую страну без большого количества денег?

Конечно! Можно получить статус беженца без доллара в кармане и претендовать на социальные выплаты и бесплатное жилье в лагере. Но большинство наших граждан уезжают для улучшения качества жизни, поэтому лучше все-таки подготовиться заранее. Важно иметь в запасе хотя бы несколько тысяч долларов, которые понадобятся на оплату жилья в первый месяц и содержание семьи.

Все окупиться в перспективе, учитывая уровень местных зарплат. Например, годовой доход в Германии для рабочих специальностей составляет в среднем 34 тыс. EUR. То есть, ежемесячно вы получите более 2800 EUR, чего вполне хватает на оплату аренды, коммуналку и продукты питания.

Стоит ли переезжать с семьей, детьми?

Большинство наших клиентов — это семьи. Часто люди переезжают, чтобы обеспечить детям стабильное будущее и качественное образование. Получив право на проживание в другом государстве, можно поступить в местные вузы на бесплатном конкурсном основании. Однако при переезде с семьей стоит подготовиться более тщательно. Важно оценивать наличие школ/детских садов поблизости и заранее ознакомиться с правилами приема ребенка в учебное заведение.

Сколько денег нужно для иммиграции?

Сумма сбережений, которая вам понадобится, зависит от основания для переезда. Например, стоимость инвестиционного ВНЖ может составлять более 500 тыс. EUR. При иммиграции в качестве финансово независимого лица понадобится продемонстрировать стабильный доход или сбережения на уровне средней зарплаты по государству (обычно более 2000 EUR в месяц).

Для остальных способов переезда я рекомендую рассчитывать требуемую сумму исходя из стоимости аренды за первые 6 месяцев, продуктов питания и коммунальных услуг. Обычно это около 6–8 тыс. EUR, в зависимости от конкретного государства, города и состава семьи. Бюджет для переезда просчитывается индивидуально на консультации с одним из наших специалистов.

Можно ли эмигрировать без знания языка?

Конечно, знание государственного языка во многом упростит для вас адаптацию в новой стране. Однако множество наших соотечественников уезжают за границу, не зная даже английского. Они ищут знакомства, пользуются онлайн-переводчиками и уже на месте учат язык, общаясь с его носителями. А можно, например, уехать в Армению, где все понимают русский язык. Здесь адаптироваться к местной жизни вовсе не составит труда.

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Рассказ нашей клиентки, которая переехала в Европу

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Наши специалисты обеспечивают комплексное сопровождение иммиграционного процесса: от выбора конкретной страны для переезда до решения вопросов с получением нового удостоверения личности. Многолетний опыт работы и обратная связь от наших клиентов, которые уже переехали, помогает всегда быть в курсе актуальных программ и подбирать их для вас в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Что мы можем для вас сделать:

ознакомить с текущими вариантами эмиграции из России;

просчитать стоимость переезда для нескольких приоритетных направлений;

подобрать оптимальный способ иммиграции с учетом вашей ситуации и персональных предпочтений;

обеспечить конфиденциальность ваших данных и нашего сотрудничества;

составить подробный план переезда с привязкой к срокам выдачи документов;

ответить на все интересующие вопросы, связанные с процессом иммиграции;

оказать полную поддержку на каждом из этапов оформления документов;

истребовать справки из архивов, перевести на другой язык и апостилировать;

подготовить досье согласно актуальным правилам миграционной службы;

сопроводить на подачу документов и присягу (если применимо) в случае получения гражданства ЕС;

собрать документы на получение внутреннего и заграничного паспортов;

помочь с пропиской в новой стране, если того требует иммиграционная процедура.

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