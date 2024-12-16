Виза цифрового кочевника: страны, где можно жить с Digital Nomad Visa

Виза цифрового кочевника позволяет специалистам, работающим удаленно, проживать в выбранной стране. Разновидность такого разрешения на пребывание существует в более 50 государствах мира. О том, где лучше оформить Digital Nomad российскому фрилансеру и получить больше прав, читайте в материале от International Expert.

Кто такие цифровые кочевники и что такое виза Digital Nomad

Цифровые кочевники — это люди, которые используют интернет и современные технологии для работы удаленно, что позволяет им жить в разных местах, не привязываясь к конкретному офису и даже государству. Такая жизнь сочетает в себе профессиональную деятельность с возможностью путешествовать, менять место жительства и знакомиться с различными культурами при переезде в другие страны.

Виза цифрового кочевника — это специальный тип разрешения на проживание, выдается фрилансерам и нанятым сотрудникам иностранных компаний. Получатели данной визы имеют право находиться в государстве указанный в документе срок и обязаны соблюдать положения местного миграционного законодательства. Для оформления Digital Nomad Visa требуется полная финансовая независимость, которая позволяет кочевнику содержать себя на время проживания в стране.

Недостатки визы Digital Nomad

Цифровое кочевничество предусматривает право на проживание без доступа к рынку труда. Виза Digital Nomad позволяет переехать в страну тем иностранцам, которые смогут полностью обеспечить свое пребывание за счет дохода, получаемого из-за пределов государства. Например, у кочевника есть контракт на предоставление услуг, и он выполняет свои рабочие обязанности удаленно. Затем специалист переезжает в выбранную страну, подтверждая документально наличие стабильной прибыли.

Однако Digital Nomad Visa действует исключительно для того государства, которое ее выдало. То есть путешествовать другими странами, работать на местные компании или искать локальных заказчиков для предоставления своих услуг с данным разрешением не получится.

Как правило, в большинстве программах цифрового кочевничества визой называют вид на жительство с пластиковым удостоверением личности. Виза выдается на ограниченный период, а для ее продления необходимо заново подтвердить наличие стабильного достаточного дохода, согласно актуальным требованиям законодательства. Однако если ваша зарплата осталась на прежнем уровне, а условия программы изменились в плане минимального дохода, визу (ВНЖ) не продлят.

7 лучших стран для цифровых кочевников из России

В портфолио нашей компании накопилось тысячи кейсов, когда клиенты уехали из России в другие страны на временное или постоянное проживание. Более половины из них работали удаленно или жили на пассивный доход от актуальных инвестиций, аренды или дивидендов. При этом иммиграция интересовала не только молодых специалистов, стремящихся путешествовать, но и семьи с детьми. Проанализировав данные клиентской базы International Expert, мы составили уникальный рейтинг лучших государств для российских цифровых кочевников.

Румыния

Государство предлагает благоприятные условия для привлечения цифровых кочевников, включая налоговые льготы, недорогую интернет-связь и право продлить действие разрешения при условии соответствия установленным требованиям. Для получения Digital Nomad Visa потребуется зарабатывать в месяц более 3 средних зарплат в текущем году. На данный момент этот показатель составляет около 5000 EUR. Также понадобится медицинская страховка на весь предполагаемый период пребывания с суммой покрытия от 30 тыс. EUR.

В качестве подтверждения наличия работы за пределами Румынии кандидатам на цифровое кочевничество понадобится продемонстрировать договор с иностранным работодателем/заказчиком, подписанный более 3 лет назад. То есть получение дохода на удаленном основании не должно быть в новинку для иностранца. Таким образом законодательство Румынии отсеивает заявки кандидатов, чей доход может быть нестабильным.

На первые 6 месяцев проживания в государстве кочевники освобождаются от необходимости уплачивать какие-либо налоги со своей прибыли, включая взносы на социальное страхование. После этого периода иностранцы становятся налоговыми резидентами страны и обязаны декларировать доход, даже если он получен за пределами Румынии.

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Испания

Государство предлагает возможность получить визу иностранцам, которые работают при помощи телекоммуникационных технологий на компании или заказчиков, расположенных за пределами Испании. В отличие от остальных подобных программ в Европе, в этой стране есть возможность получать до 20 % дохода из местных источников. То есть вы как самозанятое лицо можете заработать 80 % месячной прибыли из иностранных источников. Но при этом имеете право принимать заказы от испанских компаний. Главное, чтобы на местном рынке вы зарабатывали не более 20 % от общего дохода.

Испанское законодательство требует предоставить доказательства наличия профильного образования в выбранной сфере деятельности или подтвердить профессиональный опыт на протяжении трех последних лет. Также понадобится иметь полис медицинского страхования на весь предполагаемый период проживания в Королевстве Испания.

Для цифровых кочевников устанавливается минимальный показатель месячного дохода на уровне 2381 EUR. Виза выдается на 12 месяцев с правом продления на аналогичный период. При этом кочевники могут запросить удостоверение личности резидента в виде пластиковой карты. С первого дня переезда удаленным сотрудникам понадобится уплачивать налоги, согласно действующим в Испании ставкам.

Португалия

Западноевропейское государство предлагает иностранцам, зарабатывающим удаленно, право проживания и возможность остаться на ПМЖ. Специалистам, которые выполняют свои рабочие обязанности при помощи цифровых технологий, необходимо продемонстрировать договор с одним или несколькими иностранными заказчиками за пределами Португалии.

Ежемесячный доход кочевника должен превышать сумму четырех минимальных зарплат. Например, в 2025 году кандидаты на Digital Nomad Visa должны зарабатывать в месяц более 3480 EUR. Подсчет средств для самообеспечения включает только доход от удаленного труда. Пассивная прибыль или же сбережения при этом не учитываются. Местное законодательство не предъявляет требований по наличию профильного образования или опыту работы.

Как и в остальных странах, в Португалии цифровым кочевникам запрещено работать на местные компании. Однако налоги они уплачивают, согласно действующей шкале подоходных ставок. При этом важно оформить медицинскую страховку, которая действует на территории Португалии. После переезда в Португалию визу можно обменять на пластиковую карту резидента, которая выдается на 2 года. При условии соблюдения предыдущих условий пребывания следующий ВНЖ оформляется на 3 года.

Вадим Вильде Руководитель юридического отдела миграционной компании International Expert Связаться

Италия

В стране действует относительно новая программа оформления визы для иностранцев, которые работают удаленно. Сразу же после пересечения границы цифровые кочевники должны запросить вид на жительство в местном полицейском участке. Документ выдается на 12 месяцев с возможностью продления.

Для получения Nomad Visa понадобится доказать наличие специализированного высшего образования в профильной сфере. Если работа касается информационных и коммуникационных технологий, диплом может заменить продолжительный опыт работы на выбранной должности (от 5 лет).

Требуемый доход кочевника устанавливается на уровне трех минимальных зарплат в государстве. В среднем удаленным специалистам в Италии необходимо зарабатывать более 2100 EUR в месяц. Доказать наличие средств для самообеспечения можно трудовым договором или контрактом на предоставление услуг. На момент запроса визы важно, чтобы кочевник уже имел опыт работы минимум 6 месяцев.

Удаленные специалисты обязаны уплачивать налоги по действующим ставкам в государстве, как и остальные жители. Идентификационный налоговый номер присваивается в момент получения вида на жительство в Италии. Дополнительно нужно иметь медицинский полис, действующий на территории страны.

Германия

Миграционное законодательство государства не предусматривает выдачи визы для цифровых кочевников. Вместо этого специалисты свободных профессий могут претендовать на ВНЖ для фрилансеров. Кандидату на фриланс-визу потребуется доказать наличие жилья и средств на самообеспечение для проживания в государстве.

Требований по минимальному доходу в Германии для фрилансеров нет. Однако важно продемонстрировать достаточные сбережения, чтобы покрыть базовые доходы с учетом количества членов семьи на обеспечении.

Дополнительно необходимо подтвердить профессиональные навыки в выбранной сфере деятельности, например подготовить диплом о высшем образовании или доказательство профессионального опыта. Также понадобится договор аренды жилья в Германии и полис медицинского страхования.

Фриланс-виза изначально была предусмотрена для специалистов художественной, литературной или научной сферы. Но подавать заявку можно и другим специалистам, которые могут работать без доступа к местному рынку труда. Доход кочевников в Германии подлежит декларированию и уплате налога согласно подоходной шкале. Первый ВНЖ выдается на срок до 3 лет с возможностью продлить пребывание на аналогичный срок.

Венгрия

Местное законодательство предусматривает выдачу Белой карты (Fehér Kártya) специалистам удаленных профессий, которые работают за пределами Венгрии. При этом учитываются как нанятые работники, так и владельцы бизнеса, управляющие им дистанционно. Изначально кочевникам выдается виза, а после пересечения границы государства — ВНЖ на 12 месяцев. Действие карты можно продлить еще на год только раз. После двух лет пребывания иностранцам понадобится покинуть государство или перейти на другой вид ВНЖ.

Для оформления Белой карты следует подтвердить чистый ежемесячный доход более 3000 EUR за последние полгода. Необходимо продемонстрировать наличие своего или арендованного жилья в Венгрии на предполагаемый период проживания, а также медицинский полис, действующий на территории государства. Требований к образованию или опыту работы миграционное законодательство Венгрии не предъявляет.

Белая карта не позволяет запросить ВНЖ для других членов семьи. В качестве исключения ВНЖ для воссоединения может быть предоставлено ребенку, который родился на территории Венгрии уже после переезда родителей. При этом срок действия документа ограничивается теми датами, которые указаны на Белых картах отца и матери.

Сербия

В государстве нет отдельной программы для цифровых кочевников, однако это не останавливает фрилансеров на пути к переезду в эту страну. Множество кочевников оформляют туристические визы и уезжают в Сербию на 3 месяца. Чтобы остаться на более длительный срок, можно выбрать одно из актуальных оснований для ВНЖ. Например, местное законодательство предлагает право на проживание на 3 года независимым специалистам (удаленным сотрудникам иностранных компаний, фрилансерам, индивидуальным предпринимателям) которые работают за пределами Сербии.

Разрешение на пребывание выдается специалистам, у которых есть опыт в выбранной сфере деятельности более 3 лет. Также необходимо предъявить договор о выполнении услуг на удаленном основании с иностранной компанией или заказчиком. Профессиональную квалификацию потребуется подтвердить дипломом.

Чтобы запросить ВНЖ, цифровым кочевникам понадобится арендовать жилье в Сербии на долгосрочный период. В настоящее время законодательство страны не выдвигает требований по минимальному доходу, однако в перспективе планируется установить подобные поправки к местным нормативным актам. Цифровые кочевники в Сербии обязаны уплачивать налоги с дохода по тем же ставкам, что и коренные жители.

Государство Минимальный доход Срок действия первого ВНЖ Срок оформления Перспектива оформления ПМЖ Европа Албания 325 € 12 месяцев 4–12 недель 5 лет Андорра 1431 € 2 года около 2 недель 7 лет Венгрия 3000 € 1 год 30 дней 5 лет Германия - 3 года несколько месяцев 3–5 лет Греция 3500 € 1 год 10–30 дней 5 лет Испания 2381 € 12 месяцев 10 дней 5 лет Италия 2065 € 1 год до 120 дней 5 лет Кипр 3500 € 12 месяцев 5–7 недель 5 лет Мальта 3500 € 1 год 90 дней нет Нидерланды 1613 € 2 года 3 месяца 5 лет Португалия 3480 € 2 года 90 дней 5 лет Хорватия 2870 € 12 месяцев 45 дней нет Черногория - 2 года 40 дней нет Эстония 4500 € 1 год 30 дней нет Азиатский регион Кыргызстан - 12 месяцев 3 рабочих дня нет Малайзия 2000 $ до 24 месяцев 6–8 недель нет ОАЭ 3500 $ 12 месяцев 48 часов нет Таиланд 14565 $ на счету 5 лет 5–10 рабочих дней нет Тайвань 4929 $ 3 года 30 дней 3 года Турция 3000 $ 1–2 года - 8 лет Япония 5533 $ 6 месяцев 5 рабочих дней нет Африка Кабо-Верде 1500 $ на счету 6 месяцев 2 недели нет Маврикий 1500 $ 6–12 месяцев до 2 дней нет Сейшелы - 1 год 24 часа нет Американский континент Аргентина - 180 дней 15 рабочих дней нет Бразилия 1500 $ 1 год 10 дней нет Мексика 2534 $ до 4 лет 10 рабочих дней нет Антигуа и Барбуда 4166 $ 2 года 24 часа нет Барбадос 4166 $ 12 месяцев 7 рабочих дней нет Белиз 6250 $ 6 месяцев - нет Бермудские о-ва - 12 месяцев 5 рабочих дней нет Доминика 4166 $ 18 месяцев 14–28 дней нет Кюрасао - 6 месяцев 2 недели нет

Альтернативные варианты для фрилансеров и не только

С визой цифрового кочевника вы сможете легко переехать в страну мечты, но, как мы уже упомянули выше, данный статус имеет свои недостатки. Например, для вас будет действовать запрет на трудоустройство в государстве и открытие собственного бизнеса. Кроме того, цифровое кочевничество ограничивает возможности членов вашей семьи при воссоединении.

А если мы скажем, что вы можете жить и работать в любой из 27 стран Европейского союза без дополнительных разрешений, виз или ВНЖ? Кроме того, вы сможете оформить документы на пребывание для членов своей семьи. Это вполне возможно, если у вас есть паспорт Евросоюза.

Вы вправе оформить второе гражданство в ЕС по одной из упрощенных программ, которая позволяет получить паспорт в срок от 12 месяцев. С новым удостоверением личности образца Евросоюза вы сможете путешествовать 170 странами мира без предварительной визы, а также поселиться в любом из 27 государств объединения без ВНЖ. Также второе гражданство предоставляет дополнительные преимущества в пределах самого Европейского союза, самые важные из которых:

приоритетное право работать на европейские компании;

перспектива воссоединения с семьей на упрощенных условиях;

возможность открыть собственное дело в юрисдикции Европейского союза;

доступ к системе социального страхования и выплатам;

перспектива накопления стажа и получения пенсионных выплат;

возможность получать качественное образование в местных учреждениях бесплатно;

право обращаться за бесплатной помощью в государственные больницы Евросоюза;

доступ к европейским грантам и программам поддержки бизнеса;

возможность открывать банковские счета и брать ипотеку в учреждениях стран ЕС.

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