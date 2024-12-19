Путешествия без границ: куда поехать россиянам без виз

Эти трудности нередко становятся препятствием для спонтанных путешествий или планирования отпуска. Однако существует ряд стран, куда россияне могут отправиться без необходимости предварительного оформления визы, что существенно упрощает процесс организации поездки и делает путешествия доступнее и удобнее.
Безвизовые страны для россиян: куда не нужна виза
На первый взгляд кажется, что мир отгородился от России стеной. Действительно, количество стран, позволяющих безвизовый въезд для граждан РФ, не такое большое, как хотелось бы. Тем не менее существует ряд государств, предлагающих открытый доступ для путешественников из России.
Граждане РФ могут посещать без предварительной визы 127 стран мира. Да, большинство из них не очень востребованы среди российских туристов, тем более среди иммигрантов. Однако некоторые государства уже сумели стать популярными среди наших соотечественников за счет действующего безвизового режима и доступных условий пребывания.
Россияне могут воспользоваться секретным лайфхаком, который позволит увеличить количество доступных государств до 170. В этот перечень входят страны Европы, Австралия Великобритания и Канада. Мы поделимся этим способом в конце статьи.
Консультация со специалистом
Вадим Вильде, миграционный юрист, руководитель юридического отдела компании International Expert
Что нужно понимать под понятием «безвиз»
«Безвизом» обычно называют упрощенный режим въезда для туристов и иммигрантов в другие страны мира. Понятие включает все варианты путешествий без необходимости собирать пакет документов и запрашивать в консульстве/посольстве предварительную визу. При этом стоит выделить несколько основных способов пересечь границу государства в безвизовом режиме.
Ряд соседних с РФ стран позволяют въезд россиян на основании внутреннего паспорта за счет действующего внутреннего соглашения. Например, путешествовать Беларусью или Казахстаном можно без заграничного паспорта.
В некоторых странах мира ставят россиянам въездную визу по прибытии в местном аэропорту. Например, такой миграционный режим действует при поездках в Египет, Бангладеш, Мадагаскар. Ответственный сотрудник паспортного контроля ставит печать в российский заграничный паспорт с датой пересечения границы государства и указанием максимального срока пребывания.
Также безвизовыми странами считаются те, которые позволяют въезжать россиянам по электронному разрешению. Для пересечения границы нужно заполнить электронную форму на официальном сайте. Это довольно быстро, не требует продолжительной подготовки документов или посещения консульства.
Один из самых доступных способов въехать в государство — это безвизовый режим между РФ и выбранной страной. Например, россияне могут посетить Турцию, Марокко, Сербию, Боснию и Герцеговину на основании заграничного паспорта России. Если у РФ нет договора с тем государством, в которое вы планируете съездить, стоит рассмотреть вопрос получения второго гражданства.
Например, при наличии паспорта ЕС вы сможете въезжать во все страны Европы и Великобританию вовсе без визы. Российское законодательство не запрещает иметь второе гражданство, которое можно использовать для расширения своих возможностей при путешествиях.
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Безвизовые страны Европы
Большинство государств этого континента россияне могут посещать с предварительной визой, которую выдают в консульствах по месту жительства. Кроме того, существует ряд стран, которые вовсе ограничили въезд для владельцев паспортов РФ.
Таблица безвизовых государств для россиян:
Страна
Условие въезда
Максимальный срок пребывания в днях
Беларусь
Без визы
90
Босния и Герцеговина
Без визы
30
Молдова
Без визы
90
Черногория
Без визы
30
Сербия
Без визы
30
Второе гражданство ЕС предоставляет право безвизовых путешествий всеми странами Евросоюза. Более того, вы сможете переехать в любое из государств объединения без необходимости оформлять ВНЖ или ПМЖ.
Румынская программа репатриации позволяет россиянам приобрести второй паспорт в срок от 12 месяцев. При этом не потребуется сдавать интеграционные тесты, переезжать или искать работу в государстве. Понадобится только дважды посетить Румынию: для подачи заявки, а затем для оформления заграничного паспорта.
Безвизовые страны Азии
Азия всегда привлекала путешественников своим культурным разнообразием, экзотической природой и богатым историческим наследием. Для россиян этот регион становится еще более доступным благодаря ряду стран, которые предоставляют возможность въезда без оформления визы. Это делает путешествия по Азии более простыми и удобными, позволяя экономить время и деньги, которые могли бы быть потрачены на консульские сборы и подготовку документов. Однако стоит помнить, что даже безвизовый режим часто предполагает ограничения по сроку пребывания, которые варьируются в зависимости от страны.
Таблица самых популярных азиатских государств для путешествий среди россиян:
Страна
Условие въезда
Максимальный срок пребывания в днях
Армения
Без визы
180
Азербайджан
Без визы
90
Бангладеш
Виза по прибытии
30
Грузия
Без визы
360
Индия
Электронная форма
30
Израиль
Без визы
90
Казахстан
Без визы
90
Камбоджа
Заполненная электронная форма
30
Кыргызстан
Без визы
90
Мальдивы
Без визы
90
Филиппины
Без визы
30
Саудовская Аравия
Заполненная электронная форма
90
Республика Корея
Электронное разрешение
60
Таджикистан
Без визы
90
Таиланд
Без визы
60
Турция
Без визы
60
ОАЭ
Без визы
90
Узбекистан
Без визы
При регистрации адреса без ограничений
Въетнам
Без визы
45
Безвизовые страны Америки
Американский регион, несмотря на свою удаленность, привлекает россиян с целью туризма, бизнеса и безграничных карьерных возможностей для талантливых специалистов в своей сфере. В странах данного континента расположено множество достопримечательностей, периодически проводятся уникальные культурные события (концерты, спектакли), научные конференции и бизнес-саммиты, которые было бы интересно посетить нашим соотечественникам.
Таблица самых популярных для путешествий стран среди россиян в Северной и Южной Америке:
Страна
Условие въезда
Максимальный срок пребывания в днях
Аргентина
Без визы
90
Бразилия
Без визы
90
Чили
Без визы
90
Колумбия
Без визы
90
Коста-Рика
Без визы
30
Куба
Без визы
90
Доминика
Без визы
21
Эквадор
Без визы
90
Гренада
Без визы
90
Гватемала
Без визы
90
Мексика
Электронная форма
180
Панама
Без визы
90
Парагвай
Без визы
90
Перу
Без визы
180
Безвизовые страны Африки
Две трети государств африканского континента позволяют россиянам пересекать границу без оформления предварительной визы с непродолжительной целью пребывания. Как правило, находиться в странах Африки без дополнительных разрешений можно в срок от 1 до 3 месяцев. Некоторые центральноафриканские государства обычно предусматривают процедуру получения визы по прибытии в местном аэропорту. Пограничный офицер ставит штамп в загранпаспорт с датой въезда и на протяжении указанного времени вы должны покинуть страну.
Таблица самых популярных стран Африки для путешествий среди россиян:
Страна
Условие въезда
Максимальный срок пребывания в днях
Кабо-Верде
Без визы
60
Египет
Виза по прибытии
30
Мадагаскар
Электронная форма
90
Тунис
Без визы
90
Мозамбик
Без визы
30
Намибия
Без визы
90
Как получить «безвиз» с 170 странами: лайфхак для россиян
Как можно увидеть, перечень безвизовых стран для россиян — небольшой и в него не включены большинство востребованных среди наших туристов государств Европы и Северной Америки. На сегодня получить визу в ЕС или США крайне сложно. Введены процедуры дополнительных проверок, а некоторые типы иммиграционных разрешений вовсе отменены для россиян. В таких условиях возникает вопрос: что делать нашим соотечественникам, которые хотели бы посетить эти государства с туристической целью или же для переезда на ПМЖ.
Есть решение в виде оформления второго гражданства. Имея второй паспорт, вы сможете предъявлять его на тех пропускных пунктах, где это выгодно именно вам. Например, оформив гражданство ЕС, вы сможете путешествовать по США с туристической целью вовсе без визы. В поездке вам понадобится только европейский паспорт, а для миграционных органов Соединенных Штатов Америки вы будете гражданином ЕС.
Россиянам доступна упрощенная программа получения гражданства в Евросоюзе, которая позволяет оформить второе удостоверение личности в срок от 12 месяцев. При этом не нужно переезжать на территорию ЕС или сдавать интеграционные тесты. Весь период ожидания гражданства вы можете находиться в России.
В 2025 году в Европе действует программа получения второго паспорта для наших соотечественников без предварительного оформления ВНЖ в стране. Гражданство предоставляется сразу основному заявителю и его детям.
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В какие страны не нужна виза россиянам с паспортом ЕС
Гражданство Евросоюза, неважно, в каком из государств объединения оно было получено (например, в Румынии), открывает безвизовый доступ к более, чем 170 стран мира. При путешествиях по миру не требуется получать предварительное разрешение в консульстве, однако в некоторых случаях нужно заполнить электронную форму на официальном миграционном сайте страны.
В таблице ниже указаны самые популярные направления среди наших соотечественников. Посещать без визы можно еще около 100 государств, но туда мало кто ездит. Например, Габон или Гана. Таблица самых популярных безвизовых стран для россиян с паспортом ЕС:
Государство
Условия въезда
Максимальный срок пребывания в днях
Албания
Без визы
90
Андорра
Без визы
Неограничен
Ангола
Без визы
30
Аргентина
Без визы
90
Армения
Без визы
180
Австрия
Без визы
Неограничен
Австралия
Электронное разрешение
90
Бельгия
Без визы
Неограничен
Белиз
Без визы
90
Босния и Герцеговина
Без визы
90
Болгария
Без визы
Неограничен
Канада
Электронное разрешение
180
Кабо-Верде
Без визы
30
Чили
Без визы
90
Колумбия
Без визы
90
Коста-Рика
Без визы
180
Хорватия
Без визы
Неограничен
Куба
Электронное разрешение
90
Кипр
Без визы
Неограничен
Чехия
Без визы
Неограничен
Дания
Без визы
Неограничен
Джибути
Виза по прилете
90
Доминика
Без визы
180
Эквадор
Без визы
90
Египет
Виза по прилете
30
Сальвадор
Без визы
180
Эстония
Без визы
Неограничен
Фиджи
Без визы
120
Финляндия
Без визы
Неограничен
Франция
Без визы
Неограничен
Гамбия
Без визы
90
Грузия
Без визы
360
Германия
Без визы
Неограничен
Греция
Без визы
Неограничен
Гренада
Без визы
90
Гватемала
Без визы
90
Гонконг
Без визы
90
Венгрия
Без визы
Неограничен
Исландия
Без визы
Неограничен
Индия
Электронное разрешение
30
Индонезия
Виза по прибытии или эл. разрешение
30
Ирландия
Без визы
Неограничен
Израиль
Без визы
90
Италия
Без визы
Неограничен
Япония
Без визы
90
Косово
Без визы
90
Латвия
Без визы
Неограничен
Лихтенштейн
Без визы
Неограничен
Литва
Без визы
Неограничен
Люксембург
Без визы
Неограничен
Мальта
Без визы
Неограничен
Мексика
Без визы
180
Молдова
Без визы
90
Монако
Без визы
Неограничен
Черногория
Без визы
90
Марокко
Без визы
90
Нидерланды
Без визы
Неограничен
Новая Зеландия
Электронное разрешение
90
Северная Македония
Без визы
90
Норвегия
Без визы
Неограничен
Панама
Без визы
90
Парагвай
Без визы
90
Перу
Без визы
90
Польша
Без визы
Неограничен
Португалия
Без визы
Неограничен
Сербия
Без визы
90
Словакия
Без визы
Неограничен
Словения
Без визы
Неограничен
Сингапур
Без визы
90
Республика Корея
Без визы
90
Испания
Без визы
Неограничен
Швеция
Без визы
Неограничен
Швейцария
Без визы
Неограничен
Тайвань
Без визы
90
Таиланд
Без визы
60
ОАЭ
Без визы
90
Великобритания
Без визы
180
Установите безвизовый режим со всем миром вместе с International Expert
Представьте, как изменится жизнь, когда появится второй паспорт ЕС. Больше не нужно беспокоиться о визах, сборах документов для консульств и ограничениях по передвижению. Для тех, у кого есть паспорт ЕС, при прохождении контроля в аэропортах действует отдельная стойка. Вы откроете для себя свободу жить, работать и учиться там, где действительно хочется, независимо от текущих бюрократических препятствий, ограничений и санкций.
Наши специалисты помогут получить паспорт ЕС в соответствии с актуальным европейским законодательством. В 2025 году сразу несколько стран Евросоюза предлагают упрощенные условия для кандидатов из России, и при грамотном сопровождении вы станете гражданином Евросоюза уже через год после подачи заявки.
Помимо безвизовых путешествий, вы получите приоритет при трудоустройстве на территории ЕС, а также доступ к предпринимательской деятельности без таможенных пошлин и дополнительных сборов в рамках Европейского союза. Не упустите шанс оформить второе гражданство и расширить свои права и свободы на международной арене.
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