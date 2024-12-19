International Expert
Общество

Путешествия без границ: куда поехать россиянам без виз

Путешествия за границу обычно сопровождаются оформлением визы, что может стать сложным и затратным процессом. Получение разрешения на въезд зачастую требует подготовки множества документов, посещения дипломатического представительства или визового центра. Дополнительно стоит учесть сумму консульских сборов.
Путешествия без границ: куда поехать россиянам без виз
Иллюстрация: International Expert

Эти трудности нередко становятся препятствием для спонтанных путешествий или планирования отпуска. Однако существует ряд стран, куда россияне могут отправиться без необходимости предварительного оформления визы, что существенно упрощает процесс организации поездки и делает путешествия доступнее и удобнее.

Безвизовые страны для россиян: куда не нужна виза

На первый взгляд кажется, что мир отгородился от России стеной. Действительно, количество стран, позволяющих безвизовый въезд для граждан РФ, не такое большое, как хотелось бы. Тем не менее существует ряд государств, предлагающих открытый доступ для путешественников из России. 

Граждане РФ могут посещать без предварительной визы 127 стран мира. Да, большинство из них не очень востребованы среди российских туристов, тем более среди иммигрантов. Однако некоторые государства уже сумели стать популярными среди наших соотечественников за счет действующего безвизового режима и доступных условий пребывания.  

Россияне могут воспользоваться секретным лайфхаком, который позволит увеличить количество доступных государств до 170. В этот перечень входят страны Европы, Австралия Великобритания и Канада. Мы поделимся этим способом в конце статьи.

Консультация со специалистом

Вадим Вильде, миграционный юрист, руководитель юридического отдела компании International Expert

Что нужно понимать под понятием «безвиз»

«Безвизом» обычно называют упрощенный режим въезда для туристов и иммигрантов в другие страны мира. Понятие включает все варианты путешествий без необходимости собирать пакет документов и запрашивать в консульстве/посольстве предварительную визу. При этом стоит выделить несколько основных способов пересечь границу государства в безвизовом режиме. 

Ряд соседних с РФ стран позволяют въезд россиян на основании внутреннего паспорта за счет действующего внутреннего соглашения. Например, путешествовать Беларусью или Казахстаном можно без заграничного паспорта. 

В некоторых странах мира ставят россиянам въездную визу по прибытии в местном аэропорту. Например, такой миграционный режим действует при поездках в Египет, Бангладеш, Мадагаскар. Ответственный сотрудник паспортного контроля ставит печать в российский заграничный паспорт с датой пересечения границы государства и указанием максимального срока пребывания. 

Также безвизовыми странами считаются те, которые позволяют въезжать россиянам по электронному разрешению. Для пересечения границы нужно заполнить электронную форму на официальном сайте. Это довольно быстро, не требует продолжительной подготовки документов или посещения консульства.  

Один из самых доступных способов въехать в государство — это безвизовый режим между РФ и выбранной страной. Например, россияне могут посетить Турцию, Марокко, Сербию, Боснию и Герцеговину на основании заграничного паспорта России. Если у РФ нет договора с тем государством, в которое вы планируете съездить, стоит рассмотреть вопрос получения второго гражданства.  

Например, при наличии паспорта ЕС вы сможете въезжать во все страны Европы и Великобританию вовсе без визы. Российское законодательство не запрещает иметь второе гражданство, которое можно использовать для расширения своих возможностей при путешествиях. 

Получите гражданство ЕС от 12 месяцев

Живите и работайте в любой стране Евросоюза с паспортом Румынии

Бесплатная консультация

С миграционным специалистом

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Безвизовые страны Европы

Большинство государств этого континента россияне могут посещать с предварительной визой, которую выдают в консульствах по месту жительства. Кроме того, существует ряд стран, которые вовсе ограничили въезд для владельцев паспортов РФ. 

Таблица безвизовых государств для россиян: 

Страна 

Условие въезда 

Максимальный срок пребывания в днях

Беларусь 

Без визы 

90 

Босния и Герцеговина 

Без визы 

30 

Молдова 

Без визы 

90 

Черногория 

Без визы 

30 

Сербия 

Без визы 

30 

Второе гражданство ЕС предоставляет право безвизовых путешествий всеми странами Евросоюза. Более того, вы сможете переехать в любое из государств объединения без необходимости оформлять ВНЖ или ПМЖ. 

Румынская программа репатриации позволяет россиянам приобрести второй паспорт в срок от 12 месяцев. При этом не потребуется сдавать интеграционные тесты, переезжать или искать работу в государстве. Понадобится только дважды посетить Румынию: для подачи заявки, а затем для оформления заграничного паспорта.

Безвизовые страны Азии

Азия всегда привлекала путешественников своим культурным разнообразием, экзотической природой и богатым историческим наследием. Для россиян этот регион становится еще более доступным благодаря ряду стран, которые предоставляют возможность въезда без оформления визы. Это делает путешествия по Азии более простыми и удобными, позволяя экономить время и деньги, которые могли бы быть потрачены на консульские сборы и подготовку документов. Однако стоит помнить, что даже безвизовый режим часто предполагает ограничения по сроку пребывания, которые варьируются в зависимости от страны. 

Таблица самых популярных азиатских государств для путешествий среди россиян: 

Страна

Условие въезда

Максимальный срок пребывания в днях

Армения 

Без визы 

180  

Азербайджан  

Без визы 

90 

Бангладеш 

Виза по прибытии 

30 

Грузия 

Без визы 

360 

Индия 

Электронная форма 

30 

Израиль 

Без визы 

90 

Казахстан 

Без визы 

90 

Камбоджа 

Заполненная электронная форма 

30 

Кыргызстан 

Без визы 

90 

Мальдивы 

Без визы 

90 

Филиппины 

Без визы 

30 

Саудовская Аравия 

Заполненная электронная форма 

90 

Республика Корея 

Электронное разрешение 

60 

Таджикистан 

Без визы 

90 

Таиланд 

Без визы 

60 

Турция 

Без визы 

60 

ОАЭ 

Без визы 

90 

Узбекистан 

Без визы 

При регистрации адреса без ограничений 

Въетнам 

Без визы 

45 

Безвизовые страны Америки

Американский регион, несмотря на свою удаленность, привлекает россиян с целью туризма, бизнеса и безграничных карьерных возможностей для талантливых специалистов в своей сфере. В странах данного континента расположено множество достопримечательностей, периодически проводятся уникальные культурные события (концерты, спектакли), научные конференции и бизнес-саммиты, которые было бы интересно посетить нашим соотечественникам. 

Таблица самых популярных для путешествий стран среди россиян в Северной и Южной Америке:

Страна

Условие въезда

Максимальный срок пребывания в днях

Аргентина 

Без визы 

90  

Бразилия 

Без визы 

90 

Чили 

Без визы 

90 

Колумбия 

Без визы 

90 

Коста-Рика 

Без визы 

30 

Куба 

Без визы 

90 

Доминика 

Без визы 

21 

Эквадор 

Без визы 

90 

Гренада 

Без визы 

90 

Гватемала 

Без визы 

90 

Мексика 

Электронная форма 

180 

Панама 

Без визы 

90 

Парагвай 

Без визы 

90 

Перу 

Без визы 

180 

Безвизовые страны Африки

Две трети государств африканского континента позволяют россиянам пересекать границу без оформления предварительной визы с непродолжительной целью пребывания. Как правило, находиться в странах Африки без дополнительных разрешений можно в срок от 1 до 3 месяцев. Некоторые центральноафриканские государства обычно предусматривают процедуру получения визы по прибытии в местном аэропорту. Пограничный офицер ставит штамп в загранпаспорт с датой въезда и на протяжении указанного времени вы должны покинуть страну.  

Таблица самых популярных стран Африки для путешествий среди россиян:

Страна

Условие въезда

Максимальный срок пребывания в днях

Кабо-Верде 

Без визы 

60 

Египет 

Виза по прибытии 

30 

Мадагаскар 

Электронная форма 

90 

Тунис 

Без визы 

90 

Мозамбик 

Без визы 

30 

Намибия 

Без визы 

90 

Как получить «безвиз» с 170 странами: лайфхак для россиян 

Как можно увидеть, перечень безвизовых стран для россиян — небольшой и в него не включены большинство востребованных среди наших туристов государств Европы и Северной Америки. На сегодня получить визу в ЕС или США крайне сложно. Введены процедуры дополнительных проверок, а некоторые типы иммиграционных разрешений вовсе отменены для россиян. В таких условиях возникает вопрос: что делать нашим соотечественникам, которые хотели бы посетить эти государства с туристической целью или же для переезда на ПМЖ. 

Есть решение в виде оформления второго гражданства. Имея второй паспорт, вы сможете предъявлять его на тех пропускных пунктах, где это выгодно именно вам. Например, оформив гражданство ЕС, вы сможете путешествовать по США с туристической целью вовсе без визы. В поездке вам понадобится только европейский паспорт, а для миграционных органов Соединенных Штатов Америки вы будете гражданином ЕС. 

Россиянам доступна упрощенная программа получения гражданства в Евросоюзе, которая позволяет оформить второе удостоверение личности в срок от 12 месяцев. При этом не нужно переезжать на территорию ЕС или сдавать интеграционные тесты. Весь период ожидания гражданства вы можете находиться в России.

В 2025 году в Европе действует программа получения второго паспорта для наших соотечественников без предварительного оформления ВНЖ в стране. Гражданство предоставляется сразу основному заявителю и его детям. 

Получите гражданство Румынии

И откройте для себя свободный въезд в 170 стран мира.

Узнайте детали оформления

на бесплатной консультации

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

В какие страны не нужна виза россиянам с паспортом ЕС

Гражданство Евросоюза, неважно, в каком из государств объединения оно было получено (например, в Румынии), открывает безвизовый доступ к более, чем 170 стран мира. При путешествиях по миру не требуется получать предварительное разрешение в консульстве, однако в некоторых случаях нужно заполнить электронную форму на официальном миграционном сайте страны.  

В таблице ниже указаны самые популярные направления среди наших соотечественников. Посещать без визы можно еще около 100 государств, но туда мало кто ездит. Например, Габон или Гана. Таблица самых популярных безвизовых стран для россиян с паспортом ЕС: 

Государство

Условия въезда

Максимальный срок пребывания в днях

Албания 

Без визы 

90  

Андорра 

Без визы 

Неограничен 

Ангола 

Без визы 

30 

Аргентина 

Без визы 

90 

Армения 

Без визы 

180 

Австрия 

Без визы 

Неограничен 

Австралия 

Электронное разрешение 

90 

Бельгия 

Без визы 

Неограничен 

Белиз 

Без визы 

90 

Босния и Герцеговина 

Без визы 

90 

Болгария 

Без визы 

Неограничен 

Канада 

Электронное разрешение 

180 

Кабо-Верде 

Без визы 

30 

Чили 

Без визы 

90 

Колумбия 

Без визы 

90 

Коста-Рика 

Без визы 

180 

Хорватия 

Без визы 

Неограничен 

Куба 

Электронное разрешение 

90 

Кипр 

Без визы 

Неограничен 

Чехия 

Без визы 

Неограничен 

Дания 

Без визы 

Неограничен 

Джибути 

Виза по прилете 

90 

Доминика 

Без визы 

180 

Эквадор 

Без визы 

90 

Египет 

Виза по прилете 

30 

Сальвадор 

Без визы 

180 

Эстония 

Без визы 

Неограничен 

Фиджи 

Без визы 

120 

Финляндия 

Без визы 

Неограничен 

Франция 

Без визы 

Неограничен 

Гамбия 

Без визы 

90 

Грузия 

Без визы 

360 

Германия 

Без визы 

Неограничен 

Греция 

Без визы 

Неограничен 

Гренада 

Без визы 

90 

Гватемала 

Без визы 

90 

Гонконг 

Без визы 

90 

Венгрия 

Без визы 

Неограничен 

Исландия 

Без визы 

Неограничен 

Индия 

Электронное разрешение 

30 

Индонезия 

Виза по прибытии или эл. разрешение 

30 

Ирландия 

Без визы 

Неограничен 

Израиль 

Без визы 

90 

Италия 

Без визы 

Неограничен 

Япония 

Без визы 

90 

Косово 

Без визы 

90 

Латвия 

Без визы 

Неограничен 

Лихтенштейн 

Без визы 

Неограничен 

Литва 

Без визы 

Неограничен 

Люксембург 

Без визы 

Неограничен 

Мальта 

Без визы 

Неограничен 

Мексика 

Без визы 

180 

Молдова 

Без визы 

90 

Монако 

Без визы 

Неограничен 

Черногория 

Без визы 

90 

Марокко 

Без визы 

90 

Нидерланды 

Без визы 

Неограничен 

Новая Зеландия 

Электронное разрешение 

90 

Северная Македония 

Без визы 

90 

Норвегия 

Без визы 

Неограничен 

Панама 

Без визы 

90 

Парагвай 

Без визы 

90 

Перу 

Без визы 

90 

Польша 

Без визы 

Неограничен 

Португалия 

Без визы 

Неограничен 

Сербия 

Без визы 

90 

Словакия 

Без визы 

Неограничен 

Словения 

Без визы 

Неограничен 

Сингапур 

Без визы 

90 

Республика Корея 

Без визы 

90 

Испания 

Без визы 

Неограничен 

Швеция 

Без визы 

Неограничен 

Швейцария 

Без визы 

Неограничен 

Тайвань 

Без визы 

90 

Таиланд 

Без визы 

60 

ОАЭ 

Без визы 

90 

Великобритания 

Без визы 

180 

Установите безвизовый режим со всем миром вместе с International Expert

Представьте, как изменится жизнь, когда появится второй паспорт ЕС. Больше не нужно беспокоиться о визах, сборах документов для консульств и ограничениях по передвижению. Для тех, у кого есть паспорт ЕС, при прохождении контроля в аэропортах действует отдельная стойка. Вы откроете для себя свободу жить, работать и учиться там, где действительно хочется, независимо от текущих бюрократических препятствий, ограничений и санкций.

Наши специалисты помогут получить паспорт ЕС в соответствии с актуальным европейским законодательством. В 2025 году сразу несколько стран Евросоюза предлагают упрощенные условия для кандидатов из России, и при грамотном сопровождении вы станете гражданином Евросоюза уже через год после подачи заявки.

Помимо безвизовых путешествий, вы получите приоритет при трудоустройстве на территории ЕС, а также доступ к предпринимательской деятельности без таможенных пошлин и дополнительных сборов в рамках Европейского союза. Не упустите шанс оформить второе гражданство и расширить свои права и свободы на международной арене.

Реклама: ИП Латфуллина Алина Ильшатовна, ИНН: 165206284162, erid: 2W5zFG1fQGG

Владислав Савушкин
Управленческий учет

🎯Как оценить емкость рынка, не привлекая внимание санит... специалистов!

Эксклюзивная управленка! Только на «Клерке»! Понимание того, сколько продукта может «переварить» рынок крайне важно для принятия управленческих решений. Например, о масштабировании бизнеса и экспансии в новый регион. Масштабироваться хотят многие, а вот возможность для дорогостоящего анализа рынка есть не у всех. Как же быть? Давайте разбираться вместе.

🎯Как оценить емкость рынка, не привлекая внимание санит... специалистов!
11

Начать дискуссию