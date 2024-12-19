Путешествия без границ: куда поехать россиянам без виз

Путешествия за границу обычно сопровождаются оформлением визы, что может стать сложным и затратным процессом. Получение разрешения на въезд зачастую требует подготовки множества документов, посещения дипломатического представительства или визового центра. Дополнительно стоит учесть сумму консульских сборов.

Эти трудности нередко становятся препятствием для спонтанных путешествий или планирования отпуска. Однако существует ряд стран, куда россияне могут отправиться без необходимости предварительного оформления визы, что существенно упрощает процесс организации поездки и делает путешествия доступнее и удобнее.

Безвизовые страны для россиян: куда не нужна виза

На первый взгляд кажется, что мир отгородился от России стеной. Действительно, количество стран, позволяющих безвизовый въезд для граждан РФ, не такое большое, как хотелось бы. Тем не менее существует ряд государств, предлагающих открытый доступ для путешественников из России.

Граждане РФ могут посещать без предварительной визы 127 стран мира. Да, большинство из них не очень востребованы среди российских туристов, тем более среди иммигрантов. Однако некоторые государства уже сумели стать популярными среди наших соотечественников за счет действующего безвизового режима и доступных условий пребывания.

Россияне могут воспользоваться секретным лайфхаком, который позволит увеличить количество доступных государств до 170. В этот перечень входят страны Европы, Австралия Великобритания и Канада. Мы поделимся этим способом в конце статьи.

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Что нужно понимать под понятием «безвиз»

«Безвизом» обычно называют упрощенный режим въезда для туристов и иммигрантов в другие страны мира. Понятие включает все варианты путешествий без необходимости собирать пакет документов и запрашивать в консульстве/посольстве предварительную визу. При этом стоит выделить несколько основных способов пересечь границу государства в безвизовом режиме.

Ряд соседних с РФ стран позволяют въезд россиян на основании внутреннего паспорта за счет действующего внутреннего соглашения. Например, путешествовать Беларусью или Казахстаном можно без заграничного паспорта.

В некоторых странах мира ставят россиянам въездную визу по прибытии в местном аэропорту. Например, такой миграционный режим действует при поездках в Египет, Бангладеш, Мадагаскар. Ответственный сотрудник паспортного контроля ставит печать в российский заграничный паспорт с датой пересечения границы государства и указанием максимального срока пребывания.

Также безвизовыми странами считаются те, которые позволяют въезжать россиянам по электронному разрешению. Для пересечения границы нужно заполнить электронную форму на официальном сайте. Это довольно быстро, не требует продолжительной подготовки документов или посещения консульства.

Один из самых доступных способов въехать в государство — это безвизовый режим между РФ и выбранной страной. Например, россияне могут посетить Турцию, Марокко, Сербию, Боснию и Герцеговину на основании заграничного паспорта России. Если у РФ нет договора с тем государством, в которое вы планируете съездить, стоит рассмотреть вопрос получения второго гражданства.

Например, при наличии паспорта ЕС вы сможете въезжать во все страны Европы и Великобританию вовсе без визы. Российское законодательство не запрещает иметь второе гражданство, которое можно использовать для расширения своих возможностей при путешествиях.

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Безвизовые страны Европы

Большинство государств этого континента россияне могут посещать с предварительной визой, которую выдают в консульствах по месту жительства. Кроме того, существует ряд стран, которые вовсе ограничили въезд для владельцев паспортов РФ.

Таблица безвизовых государств для россиян:

Страна Условие въезда Максимальный срок пребывания в днях Беларусь Без визы 90 Босния и Герцеговина Без визы 30 Молдова Без визы 90 Черногория Без визы 30 Сербия Без визы 30

Второе гражданство ЕС предоставляет право безвизовых путешествий всеми странами Евросоюза. Более того, вы сможете переехать в любое из государств объединения без необходимости оформлять ВНЖ или ПМЖ.

Румынская программа репатриации позволяет россиянам приобрести второй паспорт в срок от 12 месяцев. При этом не потребуется сдавать интеграционные тесты, переезжать или искать работу в государстве. Понадобится только дважды посетить Румынию: для подачи заявки, а затем для оформления заграничного паспорта.

Безвизовые страны Азии

Азия всегда привлекала путешественников своим культурным разнообразием, экзотической природой и богатым историческим наследием. Для россиян этот регион становится еще более доступным благодаря ряду стран, которые предоставляют возможность въезда без оформления визы. Это делает путешествия по Азии более простыми и удобными, позволяя экономить время и деньги, которые могли бы быть потрачены на консульские сборы и подготовку документов. Однако стоит помнить, что даже безвизовый режим часто предполагает ограничения по сроку пребывания, которые варьируются в зависимости от страны.

Таблица самых популярных азиатских государств для путешествий среди россиян:

Страна Условие въезда Максимальный срок пребывания в днях Армения Без визы 180 Азербайджан Без визы 90 Бангладеш Виза по прибытии 30 Грузия Без визы 360 Индия Электронная форма 30 Израиль Без визы 90 Казахстан Без визы 90 Камбоджа Заполненная электронная форма 30 Кыргызстан Без визы 90 Мальдивы Без визы 90 Филиппины Без визы 30 Саудовская Аравия Заполненная электронная форма 90 Республика Корея Электронное разрешение 60 Таджикистан Без визы 90 Таиланд Без визы 60 Турция Без визы 60 ОАЭ Без визы 90 Узбекистан Без визы При регистрации адреса без ограничений Въетнам Без визы 45

Безвизовые страны Америки

Американский регион, несмотря на свою удаленность, привлекает россиян с целью туризма, бизнеса и безграничных карьерных возможностей для талантливых специалистов в своей сфере. В странах данного континента расположено множество достопримечательностей, периодически проводятся уникальные культурные события (концерты, спектакли), научные конференции и бизнес-саммиты, которые было бы интересно посетить нашим соотечественникам.

Таблица самых популярных для путешествий стран среди россиян в Северной и Южной Америке:

Страна Условие въезда Максимальный срок пребывания в днях Аргентина Без визы 90 Бразилия Без визы 90 Чили Без визы 90 Колумбия Без визы 90 Коста-Рика Без визы 30 Куба Без визы 90 Доминика Без визы 21 Эквадор Без визы 90 Гренада Без визы 90 Гватемала Без визы 90 Мексика Электронная форма 180 Панама Без визы 90 Парагвай Без визы 90 Перу Без визы 180

Безвизовые страны Африки

Две трети государств африканского континента позволяют россиянам пересекать границу без оформления предварительной визы с непродолжительной целью пребывания. Как правило, находиться в странах Африки без дополнительных разрешений можно в срок от 1 до 3 месяцев. Некоторые центральноафриканские государства обычно предусматривают процедуру получения визы по прибытии в местном аэропорту. Пограничный офицер ставит штамп в загранпаспорт с датой въезда и на протяжении указанного времени вы должны покинуть страну.

Таблица самых популярных стран Африки для путешествий среди россиян:

Страна Условие въезда Максимальный срок пребывания в днях Кабо-Верде Без визы 60 Египет Виза по прибытии 30 Мадагаскар Электронная форма 90 Тунис Без визы 90 Мозамбик Без визы 30 Намибия Без визы 90

Как получить «безвиз» с 170 странами: лайфхак для россиян

Как можно увидеть, перечень безвизовых стран для россиян — небольшой и в него не включены большинство востребованных среди наших туристов государств Европы и Северной Америки. На сегодня получить визу в ЕС или США крайне сложно. Введены процедуры дополнительных проверок, а некоторые типы иммиграционных разрешений вовсе отменены для россиян. В таких условиях возникает вопрос: что делать нашим соотечественникам, которые хотели бы посетить эти государства с туристической целью или же для переезда на ПМЖ.

Есть решение в виде оформления второго гражданства. Имея второй паспорт, вы сможете предъявлять его на тех пропускных пунктах, где это выгодно именно вам. Например, оформив гражданство ЕС, вы сможете путешествовать по США с туристической целью вовсе без визы. В поездке вам понадобится только европейский паспорт, а для миграционных органов Соединенных Штатов Америки вы будете гражданином ЕС.

Россиянам доступна упрощенная программа получения гражданства в Евросоюзе, которая позволяет оформить второе удостоверение личности в срок от 12 месяцев. При этом не нужно переезжать на территорию ЕС или сдавать интеграционные тесты. Весь период ожидания гражданства вы можете находиться в России.

В 2025 году в Европе действует программа получения второго паспорта для наших соотечественников без предварительного оформления ВНЖ в стране. Гражданство предоставляется сразу основному заявителю и его детям.

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В какие страны не нужна виза россиянам с паспортом ЕС

Гражданство Евросоюза, неважно, в каком из государств объединения оно было получено (например, в Румынии), открывает безвизовый доступ к более, чем 170 стран мира. При путешествиях по миру не требуется получать предварительное разрешение в консульстве, однако в некоторых случаях нужно заполнить электронную форму на официальном миграционном сайте страны.

В таблице ниже указаны самые популярные направления среди наших соотечественников. Посещать без визы можно еще около 100 государств, но туда мало кто ездит. Например, Габон или Гана. Таблица самых популярных безвизовых стран для россиян с паспортом ЕС:

Государство Условия въезда Максимальный срок пребывания в днях Албания Без визы 90 Андорра Без визы Неограничен Ангола Без визы 30 Аргентина Без визы 90 Армения Без визы 180 Австрия Без визы Неограничен Австралия Электронное разрешение 90 Бельгия Без визы Неограничен Белиз Без визы 90 Босния и Герцеговина Без визы 90 Болгария Без визы Неограничен Канада Электронное разрешение 180 Кабо-Верде Без визы 30 Чили Без визы 90 Колумбия Без визы 90 Коста-Рика Без визы 180 Хорватия Без визы Неограничен Куба Электронное разрешение 90 Кипр Без визы Неограничен Чехия Без визы Неограничен Дания Без визы Неограничен Джибути Виза по прилете 90 Доминика Без визы 180 Эквадор Без визы 90 Египет Виза по прилете 30 Сальвадор Без визы 180 Эстония Без визы Неограничен Фиджи Без визы 120 Финляндия Без визы Неограничен Франция Без визы Неограничен Гамбия Без визы 90 Грузия Без визы 360 Германия Без визы Неограничен Греция Без визы Неограничен Гренада Без визы 90 Гватемала Без визы 90 Гонконг Без визы 90 Венгрия Без визы Неограничен Исландия Без визы Неограничен Индия Электронное разрешение 30 Индонезия Виза по прибытии или эл. разрешение 30 Ирландия Без визы Неограничен Израиль Без визы 90 Италия Без визы Неограничен Япония Без визы 90 Косово Без визы 90 Латвия Без визы Неограничен Лихтенштейн Без визы Неограничен Литва Без визы Неограничен Люксембург Без визы Неограничен Мальта Без визы Неограничен Мексика Без визы 180 Молдова Без визы 90 Монако Без визы Неограничен Черногория Без визы 90 Марокко Без визы 90 Нидерланды Без визы Неограничен Новая Зеландия Электронное разрешение 90 Северная Македония Без визы 90 Норвегия Без визы Неограничен Панама Без визы 90 Парагвай Без визы 90 Перу Без визы 90 Польша Без визы Неограничен Португалия Без визы Неограничен Сербия Без визы 90 Словакия Без визы Неограничен Словения Без визы Неограничен Сингапур Без визы 90 Республика Корея Без визы 90 Испания Без визы Неограничен Швеция Без визы Неограничен Швейцария Без визы Неограничен Тайвань Без визы 90 Таиланд Без визы 60 ОАЭ Без визы 90 Великобритания Без визы 180

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Представьте, как изменится жизнь, когда появится второй паспорт ЕС. Больше не нужно беспокоиться о визах, сборах документов для консульств и ограничениях по передвижению. Для тех, у кого есть паспорт ЕС, при прохождении контроля в аэропортах действует отдельная стойка. Вы откроете для себя свободу жить, работать и учиться там, где действительно хочется, независимо от текущих бюрократических препятствий, ограничений и санкций.

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