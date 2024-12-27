Грузия VS Армения — куда лучше уехать на ПМЖ

Большая часть выходцев из РФ после 2022 года осела в странах бывшего СССР. Особенно нравятся нашим соотечественникам Грузия и Армения. Плюсы переезда сюда — широкая русскоговорящая диаспора, низкие цены на жизнь, лояльная система налогообложения, возможность въехать без визы и быстро получить вид на жительство или даже паспорт.

К плюсам иммиграции многие россияне относят схожий менталитет населения, удобные условия ведения бизнеса, адекватную стоимость недвижимости для покупки или аренды.

Планируете переезд, но еще не определились, где точно хотите жить? Тогда вам пригодится эта статья, в которой мы детально сравниваем Грузию и Армению по основным аспектам: от рынка труда до перспектив оформления местных документов.

Работа и уровень зарплат

Минимальная зарплата в Армении находится на уровне 200 USD в месяц. Столько зарабатывает в основном неквалифицированный персонал (грузчики, официанты). Средний доход населения — примерно 720 USD, то есть на уровне с Россией. Зарплаты здесь медленно, но уверенно растут, особенно в сфере сельского хозяйства, финансовой и страховой деятельности, отрасли тяжелой промышленности. Больше всего платят в столице Армении — Ереване, где расположены главные офисы самых крупных корпораций страны.

Безработица в Армении достаточно высокая — около 13 %. При этом наблюдается дефицит квалифицированного персонала: местные специалисты часто переезжают за границу в поисках лучших зарплат. Это дает возможность найти подходящую вакансию после релокации, если у вас нет удаленного или пассивного дохода. Перспективные профессии:

экономист;

программист;

финансист;

инженер;

менеджер высшего звена.

В Армению часто переезжают фрилансеры, которые работают на иностранные компании, а республику выбирают за спокойный образ жизни и низкие цены.

Экономическая ситуация в Грузии — примерно похожая. Безработица находится на уровне 13,7 % — немного выше, чем в Армении. Из-за инфляции даже периодический рост доходов не улучшает жизнь населения. Минимальной зарплаты как таковой тут нет: официально она составляет около 20 GEL и не пересматривалась с 1999 года. В среднем по стране люди зарабатывают около 730 USD в месяц. Однако по данным налоговой службы, около 35 % работников получают зарплату до 500 лари, то есть в пределах 180 USD, что достаточно грустно.

Как и в Армении, здесь сложно найти себе работу без особой квалификации, зато на опытных профессионалов спрос высокий, особенно в крупных городах, таких как Тбилиси или Батуми. Больше всего (примерно 1000–1500 USD в месяц) платят узкопрофильным специалистам в секторе строительства, медицины, экономики, IT. В Грузии распространены зарплаты в конвертах, поэтому официальные данные не совсем корректны. Но факт остается фактом: на солидные доходы здесь можно рассчитывать ограниченному кругу иммигрантов.

Артем, IT-специалист «Я — разработчик ПО, в России имел неплохую зарплату, но решили переехать и остановились на Ереване. Переживал за работу, но быстро нашел вакансию на зарплату в 4000 USD. Этих денег здесь с головой хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать. Жена осталась на хозяйстве: с ее дипломом искусствоведа предлагают смешные деньги, но в целом мы довольны ситуацией».

Стоимость жизни

Для комфортной жизни в Армении нужно иметь в месяц около 750 USD, согласно данным рейтинга Numbeo. Отдельно вы платите за аренду квартиры — около 500–800 USD за однокомнатную, до 1000–1500 USD — за трехкомнатную. Цены на покупку недвижимости — от 1600 USD за квадратный метр.

Жить в Грузии немного дешевле. В месяц на человека нужно примерно 600 USD, а также от 500 до 1000 USD на аренду жилья. Если вы хотите купить дом или квартиру, будьте готовы заплатить от 800 USD за квадратный метр, а в Тбилиси, Батуми или Кутаиси — 1000–1200 USD.

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Дороже всего обойдется пребывание в столицах и крупных городах. Из-за наплыва иммигрантов после 2022 года здесь все подорожало в разы, хотя цены и остаются примерно на российском уровне. Для вашего удобства основные категории расходов мы сравнили в таблице ниже.

Статья затрат, $ Грузия Армения Суточная покупка продуктов 15–20 15–20 Оплата коммуналки (за 2–3 комнаты в месяц) 60–80 90–120 Поездки на общественном транспорте (проездной) 15 10 Бензин (за 1 л) 1,3 1,5 Поход семьей в кафе 50 70 Посещение кинотеатра 6–8 6–8 Абонемент в спортзал 40–50 50–70 Интернет + мобильная связь 30 30 Одежда по сезону (например, джинсы) 45-50 50–60 Пара кроссовок/ботинок (брендовая обувь) 120 100

Виктория, блогер: «С 2022 года мы успели с семьей пожить в четырех разных городах, два из которых — Ереван и Тбилиси. В Грузии немного дешевле кафе и развлечения, но уровень обслуживания везде хромает, чувствуется какая-то напряженность в отношении наших. В Армении дешевле транспорт, мобильная связь. Люди здесь добрее, душевнее что ли, с удовольствием идут навстречу, например на аренде квартиры нам скинули 100 USD в месяц. Продукты стоят плюс-минус одинаково. Жилье немного дешевле в Тбилиси, но прямо очень сложно найти что-то приличное: все разобрали приезжие».

Инфраструктура

По данным рейтинга от Центра национального процветания Legatum Prosperity Index, развитие инфраструктуры в Грузии немного выше, чем в Армении (55-е место против 71-го). Во многом это связано с застройкой нескольких крупных городов, особенно Тбилиси и Батуми. Здесь есть все необходимое для жизни: от хороших дорог до магазинов, поликлиник, аптек, развлечений и ресторанов. В Армении отлично развит Ереван — город-миллионник, куда чаще всего переезжают наши соотечественники. Здесь вы тоже будете чувствовать себя комфортно, поскольку все необходимое для жизни находится под рукой.

Маленькие города Армении и Грузии понравятся тем, кто работает удаленно и хочет отдохнуть от суеты шумных мегаполисов. На особую инфраструктуру здесь рассчитывать не приходится, но местные больницы, аптеки, магазины и общественный транспорт есть везде. Отдаленные регионы привлекают россиян чистым воздухом, отличной экологией, низкими ценами на аренду недвижимости, размеренным образом жизни и интересным колоритом коренного населения.

Большинство россиян все равно иммигрируют в столицы, переезжают к морю (например, в Кутаиси) или поближе к горам (как вариант, в армянский Джермук). Если это — про вас, то переживать не приходится: потребительская инфраструктура отлично развита в популярных городах обеих стран.

Бизнес-перспективы

В Индексе национального процветания ООН Армения значительно опережает Грузию по лояльности условий для предпринимателей и занимает 44-ю строчку против 58-й. В стране действуют свободные экономические зоны в разных сферах, внутри которых организовано беспошлинное перемещение товаров и услуг, а размер налогов близится к нулю. Примеры таких СЭЗ — «Альянс», «Меридиан», «Мегри», «ЭКОС».

Россияне могут легко регистрировать в Армении любые формы собственности, от общества с ограниченной ответственностью до индивидуального предпринимателя. Можно также релоцировать текущую компанию, купить акции, франшизу или ценные бумаги местных организаций.

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В Индексе легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Грузия тоже серьезно уступает Армении — находится на 79-м месте против 47-го. В основном это связано с малым количеством инвестиционных и льготных программ для микропредприятий и отсутствием особого госфинансирования, например для стартапов. Зарегистрировать компанию здесь вы можете без проблем, как иностранец, но вот ее финансовая устойчивость останется под вопросом. К тому же в цифровой индустрии Армения опережает Грузию — то есть большинство документов можно оформить онлайн.

Александр, бизнесмен: «У меня небольшая IT-компания, которую я решил перевести из России. Долго выбирал и остановится на Армении, потому что тут есть замечательный закон «О государственной поддержке в сфере информационных технологий». По нему я получил грант на развитие бизнеса и плачу налоги по льготному тарифу — до 10 % НДФЛ».

Климат

Армения находится в зонах континентального и умеренного климата, то есть примерно там же, где и центральные регионы России. Температура воздуха круглый год комфортная: летом очень тепло, зимой — не слишком холодно. Воздух в основном сухой, поэтому даже в дни сильных морозов вы не замерзнете. Выхода к морю нет, зато есть немало лечебно-оздоровительных курортов (Джермук, Арзни, Дилижан), и популярных локаций в горах Малого Кавказа. В целом температура воздуха зависит от конкретного места в Армении, например выше в теплом Ереване и ниже — в гористой местности.

В Грузии царит субтропический климат на западе и переходный — от субтропического к умеренному — на востоке. Сюда стоит переехать тем, кто не боится жары. Ближе к горам Большого Кавказа воздух прохладнее и суше, но даже здесь редко бывают заморозки. Популярные морские курорты (Батуми, Сарпи, Кобулети) отличаются высокой влажностью и обильными осадками — до 2500 мм в год. В Тбилиси, по отзывам жителей, очень душно и влажно, особенно летом. К тому же из-за обилия транспорта на дорогах воздух очень загрязненный.

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Язык и менталитет

Жители Армении свободно говорят на русском языке и легко переходят на него в общении. Армяне — добрые и общительные по натуре, гостеприимные и очень семейные. Менталитет у них спокойный и неспешный, поэтому ожидать прыткости от сотрудника в условном банке не приходится. Зато здесь всегда можно чувствовать себя уютно и безопасно. Армяне очень любят детей, хорошо относятся к домашним питомцам, чтят родовые традиции.

Неприятно, но факт: грузины все чаще демонстрируют негатив в отношении россиян. Не удивляетесь, если вас принципиально откажутся обслуживать в кафе на русском языке или откажут в аренде жилья, увидев паспорт РФ. Конечно, так ведут себя не все, потому что грузины в целом — народ доброжелательный, гостеприимный и мягкий по характеру. Кстати, русский язык среди молодежи здесь распространен плохо: в основном все говорят на грузинском или английском.

Валентина, бухгалтер: «Первое, что я всем рассказываю про Армению — здесь очень комфортно! Правда, не чувствуешь никакого напряжения, можно спокойно говорить на русском и не бояться осуждающих взглядов. Народ очень приветливый и общительный, всегда подскажут и помогут во всем — хоть дорогу правильную указать, хоть скидку в магазине сделать. Чувствуешь себя как дома».

Уровень безопасности

В рейтинге Legatum Prosperity Index показатель «Безопасность и защита» распределился между странами так:

Армения — 75-е место из 167 государств;

Грузия — 82–я строка.

Грузия и Армения относятся к светским государствам, где соблюдаются права женщин и принципы гендерного равенства. Обе страны — христианские, поэтому здесь редко случаются конфликты на религиозной почве. Персональный индекс безопасности Армении — 77,88 баллов из 100, Грузии — 73,9 баллов, что в обоих случаях приравнивается к оценке «Высоко». В таблице по уровню преступности оба государства находятся ближе к концу списка: Армения занимает 139-ю строчку из 146, Грузия — 126-ю.

В целом обе страны можно назвать безопасными для проживания. Здесь редко случаются серьезные преступления, и доля различных краж в основном приходится на общественные места в крупных городах, как и по всему миру. Не так давно Армения состояла в вооруженном конфликте с Азербайджаном, но все уже позади. Сейчас оба государства имеют спокойную политическую и общественную обстановку.

Условия иммиграции

Если вы рассматриваете переезд на долгий срок, взгляните в сторону Армении. Сюда можно приехать без визы и даже по внутреннему паспорту РФ. Республика предоставляет иностранцам ВНЖ по множеству оснований: от работы до ведения бизнеса. Однако самое интересное — это упрощенная программа получения гражданства для россиян.

В Армении вы имеете шансы сразу оформить местный паспорт, без предварительного проживания в стране. При этом не потребуется изучать национальный язык, инвестировать в экономику или предоставлять справку о доходах. Это доступный многим гражданам РФ, быстрый и простой способ получения гражданства, закрепленный в законодательстве республики.

Законы Армении и России допускают множественное гражданство, поэтому никаких санкций за это не предусмотрено. Со вторым паспортом вы сможете ездить без визы, например, в Китай, работать и вести бизнес на всей территории ЕАЭС. Вы также получаете право обслуживаться в местных банках с популярными финансовыми инструментами (SWIFT, Visa, Mastercard), доступом к международным переводам и программам кредитования под низкие проценты.

Как гражданин Армении вы можете открыть американскую или шенгенскую визу в упрощенном порядке, а также участвовать в иммиграционных программах, сейчас недоступных россиянам, например получить ВНЖ в ЕС за недвижимость. Второй паспорт — это ваш «план Б» на все случаи жизни, включая защиту от экстрадиции в РФ.

Григорий, экономист: «Мы переезжали с женой и детьми в спешке, и уже в Турции начали думать, что делать дальше. Проконсультировались с юристами и узнали, что я могу оформить паспорт в Армении по упрощенной программе, а вслед за мной — и моя семья. Так и поступили: вся процедура заняла меньше чем полгода, а потратили совсем немного, если сравнивать с другими иммиграционными вариантами. Сейчас живем в Ереване: нашли с супругой хорошую работу в одной фирме, детей отдали в школу с русским классом. Все нравится».

Грузия в плане легализации пребывания для россиян гораздо жестче. Без визы здесь вы можете жить до года. Однако так вы не получаете никаких прав, например лечение — платное, а работать придется неофициально, если еще повезет найти место. Иногда наши соотечественники пользуются визараном, то есть выезжают из страны и сразу возвращаются для обнуления срока проживания без визы. Но таможенная служба все хуже реагирует на такие инциденты, поэтому велик шанс получить запрет на повторный въезд в страну.

Оформить вид на жительство в Грузии в целом можно без проблем, но для этого нужно найти причину. Просто жить в стране на деньги с удаленной работы не получится: понадобится формально трудоустроиться, зарегистрировать ИП или подобрать другое основание для легальной иммиграции. ВНЖ открывают инвесторам, но сумма вложений немалая — около 100 000 USD. Рассчитывать на гражданство вы можете только через 10 лет после переезда. Если хоть раз продлить ВНЖ за этот срок не получится, придется покинуть страну и период проживания будет обнулен.

Так куда все-таки лучше переехать?

Чтобы выбрать страну для иммиграции, определитесь, что конкретно нужно именно вам. Армения подойдет тем, кто:

хочет перевести или открыть и развивать компанию на лояльных условиях с низкими налогами;

ищет спокойную, недорогую страну с доброжелательным отношением к россиянам;

рассчитывает как можно проще оформить документы для проживания, в идеале — сразу получить второй паспорт;

имеет хорошо оплачиваемую удаленную работу или востребованную специальность;

любит в свободное время путешествовать по памятным местам (Армения — одна из древнейших христианских стран с богатым культурным наследием).

Тем временем Грузия понравится вам, если вы:

всегда мечтали жить возле моря и не боитесь слишком жаркой погоды;

можете свободно общаться на грузинском или английском языке, помимо русского;

получаете пассивный доход или зарплату как фрилансер либо уже имеете выгодное предложение по работе в Грузии.

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