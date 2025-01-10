Куда уехать программисту? Топ-13 стран для IT-эмиграции

В конце 2022 Министерство цифрового развития России сообщило, что из страны уехало около 100 000 IT-специалистов, что в целом составило примерно 10 % от их общего числа. Основными причинами отъезда стали частичная мобилизация, недовольство политической и экономической обстановкой, ухудшение условий работы в РФ.

Повлияли на решение значительное падение зарплаты по соотношению с долларами США, и введение международных санкций, в том числе в сфере технологий.

В последующие два года релокация замедлилась, но не остановилась: программисты и смежные специалисты нередко иммигрируют за границу, особенно если работают на зарубежные компании и не могут получать зарплату на российские карты из-за отключения SWIFT. Так, Google вывез большинство сотрудников из России после ареста банковского счета компании, о чем сообщил журнал The Wall Street Journal. Так же поступили и другие крупные корпорации, например Facebook.

Тоже планируете переезд? Тогда вам пригодится эта статья, в которой мы рассмотрим привлекательность разных стран мира для переезда IT-специалистов.

Как нужно выбирать страну для переезда

В поисках идеальной страны для иммиграции вам стоит учесть следующее:

🧑‍🔧 Рабочие перспективы

Изучите рынок труда в предполагаемых странах и сравните зарплаты, которые предлагают по вашей вакансии. Уточните наличие квот на прием иностранцев и юридические особенности оформления сотрудничества. Уже имеете работу, которую выполняете удаленно? Тогда убедитесь, что в выбранной стране вы как фрилансер сможете жить законно и вам хватит текущего дохода на все необходимое.

💵 Стоимость жизни

Разброс цен на жизнь в разных странах огромен: от 600–700 USD в Армении до 1200 USD в США (из расчета на месяц). Оцените свою текущую или потенциальную зарплату, чтобы убедиться, что она покроет ожидаемые расходы. Уточните цену недвижимости для покупки или аренды. Промониторьте стоимость коммунальных услуг, продуктов, страхового полиса, транспорта.

🏦 Налоговая система

Например, в Дании IT-специалистам предлагают хорошие зарплаты, но при этом подоходный налог там достигает 50 %. Сравните условия разных государств, чтобы понять, где больше денег останется на руках от дохода. Налогами в разных странах может облагаться ваша недвижимость, также сборы предусмотрены для ИП и самозанятых лиц. У некоторых стран с РФ заключены договоры «Об избежании двойного налогообложения», что позволяет уплачивать сборы только в одном из государств.

🛫 Простота переезда

Для переезда важно получить ВНЖ или паспорт в выбранной стране. Вариантов для программистов много, например вид на жительство при трудоустройстве по найму, Голубая карта ЕС для высококвалифицированного специалиста, карта резидента для финансово независимого лица. Уточните условия выдачи ВНЖ, срок действия, требования к заявителю, перспективу продления статуса и получения гражданства. В некоторых странах, таких как Румыния или Армения, россияне могут сразу получить паспорт по упрощенным программам.

👪 Релокация с семьей

Далеко не всегда открытие ВНЖ дает право переехать вместе с семьей. Проверьте условия разных программ, если ваши родственники не могут открыть себе отдельно резидентство. Например, Голубая карта ЕС позволяет сразу иммигрировать вместе с супругом/-ой и детьми, а обычный европейский вид на жительство — нет. Если планируете оформлять воссоединение с семьей, уточните требования: иногда достаточно родственных связей, а в других случаях требуют еще и доказать, что у вас достаточно денег для содержания иждивенцев.

🚅 Расположение и логистика

Здесь дело личного выбора: одни хотят переехать недалеко от России, например в Кыргызстан, чтобы иметь возможность недорого ездить домой, другие — мечтают улететь на другой конец планеты. Оцените свои дальнейшие планы, узнайте, во сколько обойдутся билеты в страну мечты. Уточните стоимость транспортировки вещей (иногда это так дорого, что проще купить все новое уже по приезде).

🏖️ Климат и экология

Страны, идеальные для туризма, далеко не всегда так же хороши для жизни. Например, постоянное проживание в жарком климате ОАЭ, Испании или Бразилии может оказаться для вас некомфортным. Уточните, как обстоят дела с природой и климатом в понравившихся странах, от среднегодовой температуры до уровня осадков и катаклизмов вроде ураганов, наводнений, засухи. В идеале стоит выбрать максимально «зеленую» страну: чистый воздух — залог крепкого здоровья.

㊗️ Знание языка

Золотой стандарт любого IT-специалиста — английский на уровне не ниже Advanced. С ним можно устроиться на работу где угодно, от Европы до Азии, но при этом знание местного языка все равно будет преимуществом. В целом на English говорят везде и вне профессиональной сферы, где-то лучше, где-то хуже, но не всегда жители хотят напрягаться и переключаться на другой язык в общении. Лучше выбрать страну, национальный язык которой вы знаете хотя бы на уровне А2-В1 или готовы его подтянуть до переезда.

🧕 Менталитет населения

Говорят, что немцы — педантичные, итальянцы — медлительные, армяне — крайне гостеприимные, и так далее. Если вы хотите переехать надолго, подумайте, сумеете ли вы «прижиться» в новом обществе и чувствовать себя комфортно. Узнайте о культурных и национальных особенностях разных государств, в том числе тех, в которых жизнь не похожа на привычную вам. Например, в ОАЭ придется забыть о вольном выборе нарядов для женщин и свыкнуться с нюансами мусульманского общества.

🚄 Инфраструктура

В первую очередь перед переездом программисты уточняют цены на интернет и стабильность его работы в выбранном месте. Оцените комфорт города в целом, например одним важно иметь вокруг молодое комьюнити, другим — хорошие школы и престижные вузы для детей. Если работать будете в офисе, узнайте, как развит общественный транспорт или во сколько обойдется дорога на такси либо собственном авто.

🏥 Уровень медицины

Многие отказываются от релокации в, казалось бы, теплый и дешевый Таиланд или на Бали из-за слабо развитой системы здравоохранения там. Действительно, в некоторых странах комфортно жить, но страшно болеть, потому что вряд ли вам смогут оказать квалифицированную помощь. Сравните качество медицины в странах, которые попали в ваш шорт-лист для переезда, а также стоимость услуг врачей и систему оплаты (по страховке или за счет государства).

Перед переездом целесообразно посоветоваться с иммиграционными специалистами. Юристы с опытом в сфере международного права помогут оценить шансы на релокацию в понравившиеся страны и найти лучшую программу с учетом ваших пожеланий, бюджета и планов на жизнь.

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Топ стран для релокации программистов

Несмотря на разнообразие выбора, многие наши соотечественники переезжают в одни и те же 20 с небольшим стран мира. Обычно программисты делают выбор в пользу экономически развитых государств с высоким уровнем цифровизации. Влияют на решение также предполагаемые зарплаты, простота открытия ВНЖ, перспективы натурализации, соотношение доходов и трат населения.

Все мы разные: кому-то важно переехать в богатый и шумный город в центре Европы на ПМЖ, кому-то — найти тихую и недорогую гавань в качестве временного места жительства. Далее рассказываем, какие страны находятся в топе IT-специалистов, решивших эмигрировать из РФ.

Европа

В Европе больше всего российских программистов собралось в Сербии. Причины — въезд в страну без визы, легкое открытие вида на жительство, право на ПМЖ уже через 3 года после переезда. Сербы считают русских братьями и хорошо относятся к приезжим. Республика развита по-европейски, есть вся нужная инфраструктура, удобно путешествовать по материку. Жить здесь недорого: в месяц нужно около 600 EUR на человека. На съем жилья понадобится от 400 EUR.

В Сербии есть отличная программа оформления ВНЖ через открытие бизнеса с уставным капиталом от 1 EUR и трудоустройством себя в качестве директора, что идеально подойдет ИП и фрилансерам. Ставки налогов на доходы для программистов здесь составляют около 13–15 %. Есть возможность заручиться частной и государственной поддержкой для развития собственного предприятия, например в организации «Цифровая Сербия».

Францию выбирают те, кто стремится к высокому уровню жизни после переезда. По номинальному ВВП это 6-я экономическая держава мира, а средняя зарплата здесь составляет 3300 EUR в месяц. Государство поддерживает квалифицированных специалистов в разных областях, в том числе выдает специальную визу талантов, подходящую для IT-специалистов. Можно осесть в более спокойных северных регионах или выбрать яркую жизнь на Лазурном побережье.

В месяц на жизнь во Франции нужно около 1000 EUR, что совсем немного с учетом зарплат. Аренда однокомнатной квартиры стартует с 600–800 EUR, трехкомнатной — от 1100 EUR. Стартап-инкубаторы, такие как Station F, предоставляют программистам гранты и менторскую поддержку. Государство состоит в Евросоюзе, что облегчает работу на международном рынке.

Тем, кто любит размеренный и неспешный образ жизни, понравится Болгария. Теплая страна Восточной Европы находится на черноморском побережье, отличается дешевизной жизни и лояльной миграционной политикой. Работы в сфере IT здесь немного, поэтому сюда чаще переезжают удаленные сотрудники. Фонды вроде Eleven и LAUNCHub финансируют интересные проекты. НДФЛ в республике — всего 10 %.

Для комфортного проживания в Болгарии нужно ежемесячно потратить примерно 600 EUR и еще от 300–400 EUR — на аренду квартиры. Местные жители имеют схожий менталитет и часто говорят или хотя бы понимают русский язык. Болгария — одна из немногих стран ЕС, где можно сразу получить паспорт, без ВНЖ и крупных инвестиций.

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Популярна среди наших соотечественников также Польша. Восточноевропейская страна развивает экономику буквально семимильными шагами, поэтому зарплаты здесь постоянно растут. Членство республики в ЕС позволяет программистам рассчитывать на спонсорскую поддержку от частных и государственных организаций. В стране расположены офисы таких крупных компаний, как Google, Microsoft, IBM и Intel. Программа «Poland Business Harbour» предлагает упрощенные условия для релокации IT-специалистов.

При ожидаемых расходах в месяц около 700 EUR на человека средний доход в Польше находится на уровне 1800 EUR, а программисты могут получать от 3000–4000 EUR. Государственный язык по структуре похож на русский, поэтому общаться с местными не составит труда. Легализовать пребывание здесь можно через получение карты поляка, на основании которой сразу выдается ПМЖ, а через год после иммиграции — гражданство.

Представитель компании International Expert: «Опираясь на свой опыт и практику, я могу отметить, что большое количество айтишников выбирают для переезда страны Европы и оформляют для этой цели гражданство ЕС. Причина проста: с паспортом Евросоюза можно жить в любой стране объединения, например оформить его по упрощенной программе в Румынии и переехать в Германию, Францию или Нидерланды. Так вы не привязаны к месту проживания и можете менять его без дополнительных требований. Сейчас для россиян актуальны программы получения паспорта ЕС всего за 12 месяцев без необходимости жить в стране с ВНЖ».

Азия

В числе лидеров по количеству переехавших программистов из России находится Армения. Сюда можно приехать даже по внутреннему паспорту без визы, но для получения местных документов нужен загранпаспорт. В республике практически все свободно говорят по-русски, причем предвзятого отношения, как, например, в Грузии, к нашим соотечественникам нет. Цены на все взлетели после 2022 года, но все равно остаются на уровне российских, а снять нормальную квартиру в Ереване можно в среднем за 500 USD.

В Армении легко сразу получить паспорт в упрощенном порядке, причем его могут оформить и члены вашей семьи. Цифровизация в государстве идет полным ходом, например технопарк ТУМО, международные акселераторы (SmartGate VC, Hero House) и Инженерный город поддерживают IT-стартапы. Также для программистов предусмотрены налоговые каникулы и льготы. В Армении есть свободная экономическая зона «ЭКОС», которая действует в сфере информационных технологий.

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Привлекательны для переезда IT-специалистов Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ одни из самых высоких зарплат в мире — около 3700 EUR в среднем, а топовые программисты могут зарабатывать от 5000–6000 EUR. Цены на жизнь соответствующие: где-то 1000 EUR в месяц нужно на человека. Недвижимость дорогая: однокомнатная квартира обойдется минимум в 1100–1300 EUR. Страна демонстрирует потрясающие темпы развития в области экономики, инфраструктуры и цифровизации. Государственный язык — арабский, но английский достаточно распространен.

Обычно в ОАЭ иммигрируют те, кто получает выгодные контракты от местных компаний. Государство активно привлекает IT-специалистов, например предлагает фриланс-визы, финансирует и продвигает стартапы, создает технологические хабы (Парк исследований, технологий и инноваций Шарджи). В ОАЭ представлены офисы крупных международных IT-компаний: Microsoft, Google, Amazon, IBM. Также здесь отсутствует налог на доходы физических лиц.

Из азиатских стран россияне часто выбирают для иммиграции Кыргызстан. Это одно из немногих постсоветских государств, где русский язык закреплен на уровне официального. Налоги здесь очень низкие, например всего 10 % НДФЛ вне зависимости от уровня зарплаты. Существуют свободные экономические зоны льготным налогообложением, где могут работать программисты.

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По взаимному соглашению с РФ в Кыргызстане можно сразу оформить гражданство, не сдавая языковой экзамен и не открывая вид на жительство. Сюда часто приезжают те, кто работает дистанционно на зарубежные или российские компании и получает хотя бы 1000 USD в месяц. Этого хватит на жизнь в целом и аренду комфортной однокомнатной квартиры в Бишкеке.

Тимур, разработчик программного обеспечения: «Переезд в Кыргызстан и получение гражданства прошли на удивление безболезненно — минимум багов и бюрократического legacy-кода. Мне зашло, что здесь есть стабильный интернет и нормальные условия для удаленной работы, так что можно спокойно коммитить и деплоить проекты. Процесс оказался быстрым, словно хорошо оптимизированный скрипт, что позволило мне начать новую главу жизни»‎.

Золотая мечта многих программистов — переезд в Сингапур. Микрогосударство регулярно занимает ведущие места в рейтингах экономической свободы, имеет один из самых высоких уровней ВВП в мире и считается второй по безопасности страной на планете (после Токио). Английский язык закреплен на уровне официального и активно используется на работе и в обществе. Средняя зарплата в 2024 году составила 6300 USD в месяц.

В идеале для иммиграции в Сингапур нужно трудоустроиться в местную организацию или вложиться в бизнес, иначе получить вид на жительство очень сложно. IТ-индустрия здесь максимально развита: расположены офисы Google, Facebook, Amazon, Microsoft, действуют стартапы в классах финтеха, искусственного интеллекта, кибербезопасности и экономики. Программы вроде Startup SG позволяют заручиться капиталом для развития собственного IT-предприятия.

Северная и Южная Америка

В лидерах стран для иммиграции первые места традиционно занимает США. В среднем американцы зарабатывают около 5200 USD в месяц, но для программистов и 10 000 USD — не потолок. Соединенные Штаты привлекательны разнообразием условий для жизни, от шумного вайба Флориды до корпоративного духа Вашингтона. IT-корпорации часто заманивают к себе российских специалистов, зная их высокий уровень подготовки при оптимальных зарплатных ожиданиях. Главное — суметь открыть рабочую иммиграционную визу, что далеко не всегда удается даже при наличии контракта на руках.

В США расположены главные офисы мировых лидеров: Google, Apple, Amazon, Meta и Tesla. В Кремниевой долине находится своеобразный центр информационных технологий, куда мечтают попасть специалисты из разных точек планеты. Программисты могут участвовать в крупнейших конференциях, таких как CES и TechCrunch Disrupt, рассчитывать на достойный социальный пакет и перспективы карьерного роста.

Программисты, которые не смогли попасть в Соединенные Штаты, часто останавливаются в Канаде. Здесь также хорошо развит сектор информационных технологий, и платят достойно — в среднем от 4000 USD. Климат в Канаде своеобразный, но тем, кто жил в северных регионах России, он не кажется холодным. Медицина, образование, инфраструктура, развлечения, экология — все находится на высоком уровне, достаточном для комфортной жизни.

Рабочий вид на жительство получить в Канаде проще, чем в США, включая иммиграционные программы вроде Global Talent Streamа. Для трудоустройства есть сразу два рынка — англо- и франкоговорящий. Многие регионы предоставляют гранты и налоговые льготы для IТ-специалистов и стартапов. В стране расположены штаб-квартиры корпораций Shopify, Google, Microsoft, Amazon и других. Особенно развита стартап-экосистема в Торонто, Ванкувере и Монреале.

Те, кто ищет недорогую, теплую, безопасную страну для переезда, может взглянуть в сторону Чили. Береговая линия здесь составляет 6500 км — какой город вы бы ни выбрали, окажетесь рядом с Тихим океаном. К плюсам иммиграции относятся личная и общественная безопасность, доступные цены на жизнь (в среднем 700 USD на человека в месяц), современные клиники и развитая транспортная инфраструктура.

Платят в Чили немного, поэтому основная масса россиян здесь — IT-специалисты с удаленной работой. В страну часто переезжают семьями: если родится ребенок, он сразу получит чилийский паспорт, а через 2 года оформить гражданство смогут и родители. Республика старается развивать сектор информационных технологий, например выделяет гранты специалистам в рамках проекта Startup Chile.

Аргентина — еще одна страна Латинской Америки, где часто можно услышать русскую речь. Прилететь сюда можно без визы, а ВНЖ оформляется по многим основаниям, в том числе для финансово обеспеченных иностранцев. В республике реализуется немало технологических стартапов, например Mercado Libre (аналог Amazon в Латинской Америке) и Globant (международная IT-компания).

Михаил, проектный менеджер: «Для российских программистов Аргентина сейчас — настоящий лайфхак: документы для проживания оформить проще простого, а местные законы вполне айтишников "понимают". Здесь можно спокойно работать на удаленке, наслаждаясь отличным климатом, низкими налогами для фрилансеров и хорошим качеством жизни. Если у вас востребованные скиллы и правильный настрой, процесс переезда пройдет почти без багов и с минимальным количеством "костылей”»‎.

Программисты также выбирают Аргентину за теплую погоду, доброжелательный менталитет населения, хороший уровень здравоохранения и низкие цены. На жизнь здесь нужно примерно 500–600 USD в месяц, а снять квартиру можно за 300–400 USD. Как и в Чили, в республике действует «право почвы»: каждый ребенок после рождения может получить аргентинский паспорт, а следом — и его родители.

Какие документы нужны для легализации

Для переезда за границу нужно получить иммиграционный документ выбранной страны. Обычно право на временное проживание дает долгосрочная виза или вид на жительство. Это может быть, например, рабочий ВНЖ, документ для бизнесменов и инвесторов, разрешение для фрилансеров с определенным уровнем дохода. Резидентство предоставляется, если вы можете доказать, что имеете причину долго жить в стране согласно закону «Об иностранцах» или подобному. Стандартные требования к иммигрантам — несудимость, законопослушность, финансовая обеспеченность.

Чтобы получить визу или ВНЖ за границей, нужно предоставить:

загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев;

свидетельства о рождении, браке или разводе;

справку о доходах или выписку с банковского счета;

справку об отсутствии судимостей в России;

договор аренды или покупки жилья в выбранной стране;

квитанцию о внесении госпошлины за рассмотрение запроса;

подтверждение причины переезда, например рабочий контракт.

Где-то миграционная политика жестче, где–то — мягче. Например, в Европе проще всего открыть ВНЖ в Сербии, где достаточно оформить на себя ИП без особых расходов. Франция выдает визу талантов в упрощенном порядке тем, чья работа перспективна для местной экономики. Испания и Португалия дают право на проживание с перспективой натурализации тем, кто имеет определенный уровень дохода, что идеально для обеспеченных фрилансеров или удаленных работников.

В ряде государств и вовсе можно сразу оформить паспорт вместо ВНЖ. Самые популярные программы среди россиян представлены в Болгарии и Румынии. При грамотном юридическом содействии получить здесь второе гражданство вы можете всего за 12 месяцев. Для этого не придется вкладываться в зарубежную экономику или искать причину для иммиграции и открытия ВНЖ, а в Болгарии даже не нужно учить национальный язык. Оба государства — члены ЕС, поэтому с местным паспортом можно жить в любой из 27 стран объединения без дополнительных требований, официально работать и перемещаться без визы.

Упрощенные программы гражданства действуют и в странах Азии. Например, в Армении вы сразу оформляете паспорт, на что в среднем уходит от 3 до 6 месяцев при поддержке миграционных специалистов. Знать армянский язык или демонстрировать уровень доходов при этом не нужно. Похожая программа действует и в Кыргызстане, где вы можете получить второе гражданство для себя, а следом его оформят и ваши родственники, если нужно. При этом жить в республике до или после оформления паспорта нет необходимости: вы можете использовать его, например, для открытия рабочей визы в США, которую редко одобряют гражданам РФ.

С чего начать иммиграцию

Если в ближайшей перспективе вы рассматриваете переезд из России, стоит обратиться к миграционным специалистам, не откладывая дело в долгий ящик. Профильные юристы помогут найти лучшую программу получения резидентства или паспорта за границей. Специалисты при рекомендациях опираются на ваши пожелания и бюджет, поэтому вы получите пошаговый план действий для успешной смены страны.

Юристы выполняют за вас почти все, что требуется для иммиграционного процесса: собирают документы, организовывают прием в органах власти, готовят к собеседованию, сопровождают для получения ВНЖ или паспорта. Пошаговая поддержка позволяет не волноваться за результат и переехать за границу с минимальными расходами. Вы можете уже сегодня записаться на бесплатную консультацию к специалисту, чтобы подобрать доступный способ для простой и комфортной иммиграции.

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