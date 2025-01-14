Оплата зарубежных сервисов из России с ВНЖ Сербии: отзыв клиента компании International Expert

Игорь — предприниматель из России, которому юристы International помогли оформить ВНЖ Сербии через бизнес. Клиент хотел открыть счет в европейском банке в короткие сроки и получить возможность переехать в другую страну. Юристы International Expert зарегистрировали на Игоря компанию в Сербии. Через месяц он с супругой и ребенком получил временный вид на жительство в балканской стране и открыл счет в одном из европейских банков, как и хотел.

На момент написания отзыва клиент планирует релокацию бизнеса и переезд с семьей в Сербию. Игорь поделился историей оформления ВНЖ при участии юристов нашей компании и своими планами получить европейское гражданство.

Как получить ВНЖ в Сербии через бизнес: стоимость, условия, процедура оформления Преимущества оформления ВНЖ в Сербии на основании бизнеса. Помощь в регистрации сербской компании. Ускоренное получение статуса резидента. www.international.expert

Моя цель легализации в Европе

Начну рассказ с того, что мой бизнес связан с закупками в Европе. С введением санкций мое сотрудничество с европейскими поставщиками оказалось под угрозой срыва. Из-за того, что международные платежные системы приостановили деятельность в России, я не мог рассчитываться за товары. Нужно было искать способы решения ситуации.

Многие россияне открывали счета за рубежом для решения аналогичных вопросов. На первое время меня бы это устроило, но на будущее я хотел иметь возможность выехать с семьей в Европу. Мне нужно было оперативно решить этот вопрос. Я обратился в миграционную компанию.

Почему выбрал International Expert и что мне предложили специалисты

В поиске миграционной компании решил пойти проверенным путем. Взял у своего товарища контакты компании, которая помогла ему сделать второе гражданство. Это была International Expert. Я посчитал, что удачный личный опыт знакомого для меня весомый аргумент в пользу компании.

Могу сказать, что специалисты попали в точку с программой. Мне предложили оформить ВНЖ Сербии с открытием компании. Объяснили, что если я планирую дальше получать ПМЖ или гражданство (что возможно сделать через 3 года) нужно будет большую часть времени жить в Сербии, то есть выезжать в Россию и в целом за границу на срок до 10 месяцев максимум или уехать на полгода раз.

Специалисты подбирают миграционную программу с учетом ситуации клиента и его целей. Также соискателю оказывают сопровождение на всех этапах оформления вида на жительство через бизнес.

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Перечислю, почему я остановился именно на этом предложении:

по времени вся процедура заняла месяц и пару дней;

несмотря на то, что мне нужно было жить в Сербии, я мог выезжать ;

из документов понадобились фотографии и загранка, остальное делали уже с адвокатом;

вместе со мной сербский ВНЖ получили жена и ребенок , их документы были включены в мою заявку;

потребовался минимальный стартовый капитал и выписка, что на счете есть 1000 EUR;

я могу платить налоги только в одном государстве (в моем случае выбрал Сербию);

в Сербию удобно добираться до Белграда прямым авиарейсом;

здесь комфортно, нет ощущения, что ты прям где-то за границей, местные открытые, идут на контакт, даже понимают русский более-менее.

Для получения сербского ВНЖ через открытие компании не требуются крупные денежные вложения или знание языка.

Как проходил процесс оформления ВНЖ Сербии

Вкратце расскажу, как все происходило. После подписания договора я внес первый аванс, передал адвокату сканы загранок, моего, жены и ребенка, написал заявление и сделал доверенность от своего имени на сербского адвоката компании.

Одно из преимуществ ВНЖ Сербии на основании регистрации компании заключается в том, что вместе с заявителем статус резидента получают члены его семьи — супруг/-а и несовершеннолетние дети.

В процессе регистрации бизнеса в Сербии я не участвовал. Адвокат в Сербии сам делал все документы и даже уплатил госпошлину, квитанции мне отдал. И все это за 7 дней. Адвокат набрал меня и сказал, что компания зарегистрирована. После звонка я сразу заказал билеты, и на следующий день вылетел в Сербию.

Мы встретились с ним в Белграде, заключили договор аренды жилья, затем пошли открывать счет в банке, оформили медицинскую страховку и электронный сертификат. После этого я отдал второй платеж. К этим документам я добавил фото, и мы подали их на ВНЖ, после чего я полностью рассчитался с компанией.

Услуга сопровождения юристом при открытии счета в банке входит в стоимость договора.

Мне сказали, что пластиковая карта должна быть готова через 2 недели, крайний срок ожидания — месяц. Ровно через 22 дня пришло уведомление, что можно забрать ВНЖ. Когда забирал, уточнили, что действует ВНЖ год, но его можно будет продлить.

Что мне дало ВНЖ Сербии

В данный момент Сербия не член Евросоюза. Для меня это нисколько не минус, а даже плюс, потому как здесь невысокие цены на жизнь. Реально можно прожить с семьей на +-2200 EUR в месяц. За аренда трехкомнатной квартиры в округе Белграда я плачу 780 EUR. Если мы захотим поездить с семьей по Европе, то оформим шенгенские визы. Резидентам Сербии это сделать проще.

В период 2026–2028 гг. планируется вступление Сербии в Европейский союз. Граждане смогут без виз перемещаться по всей территории стран ЕС, жить, учиться и работать в любом государстве объединения.

Намного важнее для меня было открыть счет в европейском банке, что в буквальном смысле спасло мой бизнес и позволяет быть уверенным в завтрашнем дне. Сейчас мы живем на две страны, но в ближайшее время будем переезжать в Сербию насовсем, планируем получать сербское гражданство.

Владельцы ВНЖ Сербии могут запросить статус постоянного резидента через 3 года проживания в стране, а затем сразу же подать заявление на гражданство.

Я благодарен юристам International Expert, что предоставили решение моего вопроса так быстро, выбрали для меня и моей семьи самый простой и доступный по деньгам вариант. Если в будущем снова потребуется помощь миграционных специалистов, то уже знаю, куда буду обращаться.

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