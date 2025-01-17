Лучшие страны для жизни и как туда переехать русским

Мир огромен, и в нем есть множество стран, которые могут стать новым домом для тех, кто ищет комфорт, стабильность и новые возможности для карьеры. В последние годы интерес к эмиграции из России значительно возрос, и все больше людей задумываются, куда можно уехать, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но как выбрать страну?

Для каждого важны свои факторы: кто-то ищет спокойствие и безопасность, другие хотят развивать карьеру, а третьи — просто мечтают о переезде в страну с приятным климатом и красивыми пейзажами. В статье мы рассмотрим лучшие страны для жизни, их плюсы и минусы, а также дадим советы, как можно переехать в эти страны россиянам. Мы постараемся помочь вам не только выбрать подходящее место, но и сделать первый шаг на пути к новой жизни за рубежом.

5 лучших стран Европы для жизни

Большинство наших соотечественников выбирают для переезда европейские государства из-за стабильной экономики, высоких зарплат, а также культурных особенностей. Страны данного континента предлагают комфортные условия для проживания и широкий спектр возможностей для личностного и профессионального роста. Основные причины, почему россияне переезжают в Европу:

высокий уровень социальной защищенности;

стабильная экономика и постоянно растущая оплата труда;

качественное и бесплатное образование, которое ценится во всем мире;

близость к России и логистические связи;

культурное разнообразие и возможность путешествовать по континенту;

простота в оформлении виз и второго гражданства;

качественная и бесплатная медицинская помощь.

Вадим Вильде Миграционный юрист, руководитель юридического отдела компании International Expert Консультация

Германия

Страна Октоберфеста, баварских колбасок и качественных автомобилей крайне популярна среди туристов из РФ. Однако, немало и тех, кто планирует переезд в Германию на ПМЖ. Наших соотечественников привлекает высокий уровень безопасности, покупательной способности, а также климат, который во многом похож на российский. В Германии четко выражены времена года, а местные пейзажи никого не оставят равнодушными. Кроме того, немецкое законодательство поддерживает социальную защищенность жителей, гарантируя выплаты при нетрудоспособности, в связи с рождением ребенка или безработицей.

Среди недостатков проживания в государстве можно выделить бюрократию и довольно сложные процедуры получения различных документов в государственных органах. Казалось бы, немцы крайне пунктуальны и всегда соблюдают установленные правила и сроки, однако на практике это далеко не так. Получение какой-либо справки может превратиться в настоящий квест. Кроме того, для повседневной жизни иммигрантам все же понадобится выучить немецкий. На английском языке здесь разговаривают только в крупных городах, и то в основном молодежь.

Берлин

Большинство русскоязычных иммигрантов переезжают в Берлин, Мюнхен, Гамбург, Дюссельдорф. Среднемесячная зарплата в Германии до вычета налогов составляет 2840 EUR. Этой суммы вполне хватает для аренды жилья в одном из местных городов и самообеспечения. Квартиру с одной спальней можно снять за 750 EUR в месяц. Коммунальные услуги обойдутся до 300 EUR, в зависимости от количества членов семьи и площади жилья.

Чтобы иммигрировать в Германию, понадобится получить здесь работу или поступить на очное обучение в местный вуз. Однако наиболее быстрый способ переезда в государство предоставляется гражданам ЕС. Паспорт Евросоюза позволяет поселиться в одном из немецких городов без визы или других разрешений. Чтобы остаться на более длительный срок, понадобится просто зарегистрировать адрес проживания.

Испания

Южноевропейское государство все чаще привлекает цифровых кочевников и обеспеченных пенсионеров, которые планируют перебраться поближе к солнечному побережью. Среди преимуществ иммиграции в Испанию стоит выделить относительно невысокую стоимость жизни, тропический климат, культурное и гастрономическое разнообразие, а также высокое качество местных продуктов питания. Немаловажным плюсом при переезде в Испанию является наличие бесплатной государственной медицины, которая одинаково доступна коренным жителям и приезжим иммигрантам.

Несмотря на дружелюбие испанцев и легкость в общении, существует другая сторона этого доброжелательного темперамента. Местные жители любят откладывать все на завтра и никогда не придерживаются сроков. Такой расслабленный ритм жизни не подойдет тем, кто привык к пунктуальности и строгому соблюдению временных рамок.

Испания

Большинство наших соотечественников для переезда выбирают восточное побережье Испании. В Торревьехе, Барселоне, Валенсии и Аликанте сосредоточено крупное русскоязычное сообщество иммигрантов. Средний уровень дохода по стране составляет 1740 EUR в месяц. На аренду квартиры необходимо выделить около 800 EUR. Коммунальные платежи составляют в среднем 130 EUR в месяц.

Для переезда в Испанию на ПМЖ необходимо устроиться на работу в местную фирму или же открыть собственно дело. Государство также предоставляет ВНЖ тем, кто может подтвердить пассивный доход или же выполняет свои трудовые обязанности удаленно на иностранную компанию. Граждане ЕС имеют право на упрощенный переезд в Испанию на основании простой регистрации адреса проживания.

Чехия

Переезд в эту республику для большинства иммигрантов обусловлен комфортными условиями для жизни в стране, стремительно развивающейся экономикой и перспективой трудоустройства в европейских компаниях. При этом цены на продукты питания и жилье в Чехии сравнительно невысокие. Страна известна качественным бесплатным высшим образованием для коренных жителей и иммигрантов, а дипломы местных вузов котируются во всем мире.

Среди недостатков проживания в Чехии наши соотечественники выделяют высокую стоимость коммунальных услуг, мобильной связи и практически отсутствие круглосуточных магазинов. Рассчитывать на привычный сервис можно только в заведениях крупных городов (Прага, Карловы Вары, Брно), куда чаще всего переезжают россияне. Конечно, эти минусы довольно субъективны и для некоторых иммигрантов не будут существенными.

Чехия

Средняя зарплата в Чехии составляет 1480 EUR. Снять квартиру в небольшом городке с одной спальней можно за 700 EUR. Коммунальные услуги в месяц стоят около 260 EUR. Для иммиграции в Чехию чаще всего россияне выбирают образовательные курсы в одном из многочисленных местных вузов. Переехать в государство также можно по работе, бизнесу или же через инвестиции в местную экономику. Право на упрощенный въезд и неограниченное по сроку проживание предоставляется гражданам стран ЕС.

Венгрия

Государство привлекает многих иммигрантов благодаря своему уникальному сочетанию богатой истории, доступной стоимости жизни и высокого качества медицинских услуг. Это страна с глубокими культурными традициями, множеством исторических памятников, архитектурных чудес и живописных ландшафтов. Стоимость жизни здесь ниже, чем в большинстве западноевропейских стран, что делает Венгрию привлекательной для тех, кто хочет улучшить свой уровень жизни без значительных затрат.

При этом переезд в государство предусматривает необходимость изучения местного языка — довольно сложного для наших соотечественников. Также стоит учитывать, что рынок труда в Венгрии не всегда предлагает высокие зарплаты, особенно для работников в областях, не связанных с высокими технологиями. Хотя стоимость жизни здесь относительно низкая, минимального дохода недостаточно для проживания.

Венгрия

Среднемесячная зарплата по государству составляет 920 EUR. Аренда квартиры с одной спальней обойдется примерно в 400 EUR. Примерная стоимость коммунальных услуг составляет 120 EUR в месяц. Самыми популярными городами для переезда в Венгрию среди россиян являются Будапешт, Дебрецен и Сегед. Иммигрировать в данное государство можно по работе, учебе, бизнесу или через актуальную инвестиционную программу. Граждане Евросоюза имеют право переехать в Венгрию без визы или ВНЖ, только на основании регистрации адреса проживания.

Болгария

Страна привлекает наших соотечественников благодаря своей географической и культурной близости к России. Болгария отлично подходит тем, кто ищет доступную альтернативу государствам западной Европы. В стране высокий уровень безопасности и гостеприимное отношение местных жителей к иностранцам, что способствует комфортной интеграции в общество. В Болгарии хорошо развита социальная и транспортная инфраструктура, отличные медицинские и образовательные учреждения.

Несмотря на культурную близость, язык может быть барьером, поскольку уровень знаний английского среди коренных жителей невысокий. В то же время, по мнению иммигрантов из стран постсоветского пространства, болгарский — довольно простой для изучения. Даже учитывая относительно низкие цены на жилье и продукты питания, зарплаты в стране все еще ниже, чем в других государствах ЕС, что может сказаться на уровне жизни, если вы не имеете стабильного источника дохода или работающего бизнеса.

Среднемесячный доход в Болгарии составляет 950 EUR. Небольшую квартиру в местном городке можно снять 400 EUR. Коммунальные услуги обойдутся дополнительно в 100 EUR. Чаще всего россияне выбирают для переезда Софию, Бургас, Варну и Пловдив. Любителям пляжного отдыха и жизни у моря больше по душе придется Солнечный Берег, Золотые пески, Созополь.

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Проще всего переехать в Болгарию по работе или учебе в местном вузе. Также в государстве действует иммиграционная программа для владельцев недвижимости в стране. Граждане ЕС могут переехать в Болгарию без дополнительных разрешений только на основании своего паспорта.

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3 лучшие страны с близким для россиян менталитетом

Тем, кто не планирует уезжать далеко от России или изучать иностранный язык, стоит рассмотреть перспективу переезда в страны ближнего зарубежья. В этих государствах большинство местных жителей свободно разговаривает на русском языке, что существенно упрощает адаптацию. Менталитет и ценности граждан этих стран похожи на российские, что позволяет легко построить свою жизнь в новом государстве. Рассмотрим самые популярные направления ближнего зарубежья для переезда среди наших соотечественников.

Армения

Государство привлекает россиян доступными ценами на жизнь, культурной и географической близостью. В Армении также относительно невысокие налоговые ставки для предпринимателей, что делает страну перспективной для развития бизнеса и инвестиций. Русский язык здесь достаточно распространен, хотя и не имеет официального статуса. Практически все городские жители владеют им, что значительно упрощает адаптацию при переезде.

Из недостатков этой страны для иммиграции можно выделить слабо развитую инфраструктуру и сложные бюрократические процессы. В небольших городах и селах утруднен доступ к качественному медицинскому и социальному обслуживанию. В стране довольно ограниченный рынок труда, и зарплаты в большинстве отраслей остаются низкими, что может стать проблемой для тех, кто рассчитывает на высокий уровень дохода.

Местные жители зарабатывают около 580 USD в месяц. Стоимость аренды квартиры с одной спальней составляет в среднем 700 USD. На оплату коммунальных услуг дополнительно потребуется выделить около 120 USD. Самые популярные города Армении среди россиян — Ереван, Гюмри, Винадзор и Ташир. Для переезда нашим соотечественникам достаточно иметь действующий заграничный паспорт. Перечень границу можно без визы, а после этого запросить карту резидента. Россияне также имеют право оформить армянское гражданство по упрощенной программе в срок от 6 месяцев.

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Киргизия

Переезд в это государство может стать перспективным вариантом для граждан РФ, которые намерены иммигрировать в страны ближнего зарубежья с похожим климатом, менталитетом, ценностями и стоимостью жизни. Отсутствие визового барьера, благоприятные условия для релокации и развития бизнеса, а также цифровизация большинства государственных услуг создают оптимальные условия для привлечения иммигрантов. Кроме того, русский язык в Кыргызстане имеет официальный статус, что сильно упрощает адаптацию при переезде.

Киргизия

Среди недостатков страны можно выделить низкую оплату труда и невысокий уровень платежеспособности местных жителей. В отличие от столицы и крупных городов, в селах и удаленных регионах Кыргызстана отмечается ограниченный доступ к медицинским услугам, а также частным детским садам и школам. Большинство русскоязычных иммигрантов выбирают для проживания Бишкек, Ош, Токмок, где более развита социальная и транспортная инфраструктура.

Среднестатистический доход в государстве составляет 370 USD. Аренда небольшой квартиры при этом составляет около 400 USD, в зависимости от расположения. Стоимость коммунальных услуг в среднем составляет около 30 USD. Чтобы иммигрировать в Кыргызстан россиянам не нужна виза, достаточно продемонстрировать паспорт на пограничном пункте. В государстве действует упрощенная программа получения гражданства для кандидатов из РФ, которая позволяет оформить второй паспорт в срок от 2 месяцев.

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Сербия

Данное государство лояльно относится к иммигрантам из РФ и предлагает комфортные условия для ведения бизнеса, гибкую систему налогообложения и невысокие цены на жизнь. Расположение страны в центре европейского континента позволяет легко путешествовать в соседние государства. А важное преимущество Сербии для российских иммигрантов — наличие прямого авиасообщения с Москвой.

Среди недостатков государства можно выделить сравнительно невысокий уровень жизни. Государство пока еще находится на пути к вступлению в ЕС, и местная экономика только начинает развиваться. Уровень дохода в Сербии значительно ниже, чем в западных странах континента. Это может быть проблемой для тех, у кого нет удаленной работы или собственного бизнеса.

Ежемесячный доход среднестатистического жителя Сербии составляет примерно 750 EUR. На аренду небольшой квартиры необходимо выделить около 400 EUR, но в крупных городах она будет стоить дороже. Коммунальные платежи составляют примерно 160 EUR в месяц. Большинство россиян выбирают для проживания столицу Сербии — Белград. Также крупная русскоязычная диаспора сосредоточена в Нови-Саде, Златиборе и Нише. Самый доступный вариант переезда в Сербию для граждан РФ — регистрация собственной компании и трудоустройство в ней. Владельцам бизнеса выдается ВНЖ всего за несколько недель. С регистрацией компании и оформлении ВНЖ в Сербии помогают юристы компании International Expert.

Другие прекрасные страны для комфортной жизни

Когда речь заходит об эмиграции из РФ, одним из главных факторов, определяющих выбор, становится уровень комфорта, который можно ожидать от переезда. Многие мечтают о стране с высоким качеством жизни, доступными ценами, безопасной обстановкой и развивающейся инфраструктурой. В мире существуют государства, которые гармонично сочетают в себе эти качества, но при этом они расположены за тысячи километров от России.

Американская мечта, навеянная фильмами 90-х о счастливой и обеспеченной жизни в США, вполне осуществима, и множество наших сограждан уже получили ПМЖ в этой стране. Однако строгая иммиграционная политика государства, необходимость учить английский язык и переезжать на другой континент планеты все же ограничивают перспективу. Кроме того, стоимость жизни в США довольно высокая, поэтому для быстрой адаптации следует использовать сбережения или найти работу заблаговременно.

Для многих россиян переезд в Канаду связан с возможностью жить в развитом сообществе, успешно строить карьеру и получать образование в лучших вузах. Кроме этого, в стране — качественная система здравоохранения, которая обеспечивает квалифицированной медицинской помощью местных жителей. Канада известна своей толерантностью ко всем слоям населения и инклюзивностью. Страна поддерживает культурное разнообразие и активно защищает права меньшинств. Это делает Канаду очень привлекательной для иммигрантов с разными этническими корнями.

Одним из самых перспективных направлений для переезда в высокоразвитое государство является Австралия. В государстве — стабильная экономика, низкий уровень преступности, высокая оплата труда и развитая сфера социального обеспечения. Иммигранты отмечают удивительные природные пейзажи, мягкий климат и разнообразные возможности для активного отдыха на свежем воздухе. Несмотря на удаленное географическое расположение, Австралия входит в число самых комфортных стран для проживания.

Благодаря лояльной миграционной политике Объединенных Арабских Эмиратов, государство приобретает популярность среди россиян. Прямое авиасообщение с РФ, высокий уровень безопасности, гибкая система налогообложения и комфортные условия для развития бизнеса создают благоприятную среду для релокации предприятий из России. В ОАЄ работает множество иностранных компаний, где легко найти высокооплачиваемую должность и построить успешную карьеру.

Как выбрать идеальную страну для проживания

Подбирать конкретное государство для переезда следует исходя из собственных приоритетов и требований. Например, Швеция для кого-то покажется высокоразвитым государством и лучшим местом для жизни, а другим здесь будет слишком холодно и скучно. Для некоторых наших сограждан США станет раем на земле, а для остальных — страной с высокими налогами и дорогой медициной.

Чтобы не ошибиться с выбором, стоит пожить в нескольких странах какое-то время. Вы, конечно, можете сказать, что это неразумно, поскольку нужно обновлять каждый раз документы, но это не всегда так. Наши клиенты, которые оформили гражданство ЕС, могут поселиться в любом из 27 государств объединения вовсе без визы или ВНЖ. Кроме того, паспорт Евросоюза позволяет посетить множество других стран мира на упрощенных условиях.

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Например, если вы мечтаете жить неподалеку от пляжей в стране с теплым климатом, лучше всего подойдет Греция, Испания или Португалия. Тем, кто планирует дать детям лучшее образование, стоит рассмотреть вариант переезда в США или Канаду. Самые лучшие перспективы для русскоязычных врачей предлагает Германия и Чехия. Специалисты сектора информационных технологий чаще всего выбирают недорогие, но живописные страны, поскольку они не привязаны к местному рынку труда. Например, IT-специалистам часто привлекает ОАЭ, поскольку подоходный налог в государстве — 0 %.

Тем, кто вовсе не планирует учить иностранный язык для переезда, стоит рассмотреть возможность переезда в страны ближнего зарубежья (Армению, Кыргызстан или же Казахстан). Специалистам рабочих профессий стоит изначально рассмотреть вакансии в Германии, Нидерландах, Бельгии.

Сравнительная таблица стран для переезда:

Государство Средний уровень дохода, $ Лучший способ иммиграции и срок оформления документов на проживание Швеция 2779 Гражданство ЕС — от 12 месяцев США 4424 Второе гражданство и виза Е2 — от года Греция 1017 Гражданство ЕС — от 12 месяцев Испания 1836 Гражданство ЕС — от 12 месяцев Португалия 1114 Гражданство ЕС — от 12 месяцев Канада 2794 ПМЖ — 2 года Германия 2994 Гражданство ЕС — от 12 месяцев Чехия 1061 Гражданство ЕС — от 12 месяцев ОАЭ 3413 ВНЖ на 2 года через партнерство в компании — 3 недели Армения 581 Гражданство Армении — от 6 месяцев Кыргызстан 370 Гражданство Кыргызстана — 2 месяца Казахстан 558 Виза и ВНЖ — от 2 месяцев Нидерланды 3461 Гражданство ЕС — от 12 месяцев Бельгия 2546 Гражданство ЕС — от 12 месяцев

Пора сделать первый шаг

Если вы мечтаете о переезде и новой жизни в другой стране, не стоит откладывать решение на потом. Чем раньше вы начнете действовать, тем быстрее сможете воплотить свою мечту в реальность. Законодательство постоянно меняется, а самые востребованные среди иммигрантов страны ужесточают условия выдачи виз и ВНЖ. Поэтому, важно успеть воспользоваться актуальными упрощенными программами, которые действуют в текущем году.

Переезд — это важный шаг, который требует тщательной подготовки и учета множества нюансов, связанных с местным законодательством. Наша компания готова предложить вам профессиональную помощь на каждом этапе иммиграции. Мы тщательно изучим вашу ситуацию и подберем самый оптимальный вариант переезда, учитывая требования законов страны и ваши индивидуальные цели. Мы гарантируем полное сопровождение и поддержку, чтобы иммиграционный процесс стал для вас максимально простым и безопасным.

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Часто задаваемые вопросы

В какой стране самый высокий уровень жизни?

В 2025 году лидирующую позицию в мировом рейтинге Индекса качества жизни, по информации статистического портала Numbeo, занимает Люксембург. Второе место принадлежит Нидерландам, а третье — Дании.

Какая страна самая безопасная для жизни?

По показателям уровня преступности и эффективности работы местных правоохранительных органов самая безопасная страна в мире — Андорра. На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты, а на третьем — Катар.

В каких странах самая лучшая медицина?

С учетом уровня расходов на здравоохранение, оборудования и количества специалистов на число местных жителей, самая лучшая медицина в Тайване. Тройку лидеров замыкают Южная Корея и Япония. Среди европейских стран по уровню здравоохранения на первом месте Нидерланды.

Где в мире самое качественное образование?

Наиболее эффективная система образования, согласно данным Numbeo, в текущем году — в Великобритании. На втором месте — Соединенные Штаты Америки, а на третьем — Австралия.

Какая страна лучше подойдет для предпринимателей?

В зависимости от типа бизнеса, иностранным предпринимателям могут подойти различные государства. Тем, кто стремится оптимизировать расходы на налогообложение, стоит рассмотреть вариант регистрации компании в ОАЭ. Для бизнеса, связанного с торговлей и международными контрактами, оптимальным вариантом будет Эстония. Поскольку страна в составе ЭС, вы сможете предлагать свои товары и услуги в 27 государствах объединения без таможенных пошлин.

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