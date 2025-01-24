Как переехать в Европу и получить гражданство: полный гайд

Многие мечтают о переезде в Европу, но для этого мало просто собрать чемоданы и отправиться в желаемую страну. Важно определить цели выезда, например, для учебы, работы или бизнеса, подобрать иммиграционную программу, по которой удастся выгоднее всего переехать.

Немаловажным моментом в планировании является и выбор самой страны. Это должна быть локация, которая подходит вам по многим параметрам — условиям жизни, ценам, климату, менталитету местных, иммиграционным условиям. Но во всем можно разобраться и найти лучшее решение, если подойти к делу основательно и вооружиться полезными советами, которые вы найдете в тексте далее.

Какую страну выбрать для переезда?

Выбор страны в первую очередь должен соотноситься с целями вашего переезда. Если вы намерены работать, имеет смысл рассматривать государства с емким рынком труда, высокими зарплатами и лояльными условиями приема рабочих мигрантов. При переезде с семьей важное значение имеют условия для развития детей, такие как наличие международных или русскоязычных школ, а также комфортный климат. Люди с достаточным пассивным доходом или удаленной работой могут выбирать красивые и комфортные места, где можно приятно проводить досуг, развиваться культурно и интересно отдыхать. Согласно статистике можно выделить несколько наиболее перспективных стран Европы для переезда, которые в том числе популярны среди россиян.

Германия

Эта страна является одной из самых популярных среди россиян для переезда. В Германии емкий рынок труда, которому нужна иностранная рабочая сила, и высокие заработные платы. Вы можете рассчитывать на средний доход около 4000 EUR в месяц. При этом жить в стране недорого, особенно в соотношении с доходами жителей — примерные расходы в месяц на одного ограничиваются 1000 EUR. В Германии эффективная социальная система и в целом мигранты отмечают, что жить здесь можно комфортно, в достатке и с уверенностью в защищенном будущем.

Примечательно, что недавно Германия упростила миграционную политику и сократила срок натурализации с 8 до 5 лет, а также отменила требование при получении немецкого гражданства отказываться от текущего. Среди возможных минусов — зачастую мрачная погода и типичный умеренный климат, а также необходимость изучения немецкого языка, несмотря на большое количество россиян в стране. Во всех сферах жизни необходим государственный язык.

Чехия

Это небольшое, но комфортное и уютное государство также популярно среди мигрантов. В первую очередь россияне отправляются в Чехию из-за того, что это славянская страна с понятным менталитетом и языком. Чешский во многом схожий с русским, поэтому даже на начальных этапах вы частично сможете понимать окружающих, а изучение будет даваться легко. Страна — компактная, красивая, с большим количеством достопримечательностей, по экономике демонстрирует уверенные показатели.

Средняя зарплата в государстве — порядка 2000 EUR, но и стоимость жизни невысокая — на одного требуется в месяц примерно 750 EUR. Но что касается работы, рассматривать для трудоустройства стоит большие города, где разнообразнее вакансии и выше оплата. В небольших населенных пунктах выгоднее поселяться прежде всего тем, кто работает удаленно.

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Португалия

Страна прежде всего привлекает климатом, природой и доступностью жизни. В Португалии из всех государств Европы наибольшее количество солнечных дней в году, долгий купальный сезон, есть выход к океану, а ритмы местных — размеренные и спокойные. Жить в таких красотах и никуда не спешить — для многих россиян настоящая роскошь. Зарплаты в Португалии небольшие — около 1500 EUR, но и цены соответствующие. На одного в месяц понадобится не больше 670 EUR, в стране доступные и всегда свежие фрукты, овощи, морепродукты.

Здесь благоприятные условия для ведения бизнеса, Португалия занимает отличные позиции в рейтинге наиболее безопасных европейских стран, что является существенным плюсом для переезда семьей.

Венгрия

Еще одна страна, которая в силу исторической близости к славянским народам, популярна среди россиян. Государство уверенно развивает экономику и может обеспечить достойный уровень жизни. Средняя зарплата достигает 1700 EUR, но при месячных расходах на одного в пределах 620 EUR считается оптимальной. Для трудоустройства стоит выбирать крупные города, но россияне имеют важное преимущество. Граждане России могут претендовать на новый тип разрешения для проживания и работы — национальную карту. Этот документ в итоге позволяет претендовать на ПМЖ быстрее — после 3 лет проживания вместо 5. Несмотря на сложность венгерского языка, россиянам легко адаптироваться в стране за счет того, что многие здесь владеют русским.

Популярные способы переезда в Европу

Вы можете планировать переезд в Европу одним из следующих способов, в зависимости от своих целей, планов на будущее и личных обстоятельств:

Рабочая виза

Это наиболее популярный вариант выезда среди мигрантов. Найдя работу в европейской стране, можно сразу получить право на проживание и стабильный доход на новом месте. В зависимости от страны алгоритм может немного разниться, но зачастую все происходит следующим образом: сначала вы дистанционно находите работу, компания дает вам вызов, приглашение или на месте подает заявку в иммиграционный орган. На этом основании вам будет выдана рабочая виза, по которой можно приехать в страну.

После переезда на месте вы сможете оформить рабочий вид на жительство, который может выдаваться на разный срок, но преимущественно 1 или 2 года. Сохраняя свою рабочую занятость и продлевая контракт, вы сможете обновлять и ВНЖ, тем самым оставаясь в стране длительное время. Важнее всего при выезде по рабочей визе не потерять занятость, ведь право оставаться в стране и продлевать свои документы у вас будет только до тех пор, пока вы работаете.

Голубая карта

Голубая карта — это разновидность рабочего ВНЖ, который выдается только для высококвалифицированных сотрудников. То есть, если у вас есть высшее образование и вам удастся устроиться в местную компанию в европейской стране по своей специальности, то можно претендовать на такое разрешение. Чем же оно выгоднее обычного рабочего вида на жительство? Зачастую Голубая карта выдается на более длительный срок, чем стандартный ВНЖ, и, соответственно, ее меньше раз необходимо продлевать. Во многих странах, например, в Германии по Голубой карте можно быстрее претендовать на ПМЖ — всего спустя 27 или даже 21 месяц проживания.

Также такое разрешение действует не в одной конкретной стране, где вы его получили, но и на всей территории ЕС в плане свободных путешествий и трудоустройства. Владельцы Голубой карты могут на упрощенных условиях организовать воссоединение с близкими. Выгод достаточно много, поэтому, если у вас есть возможность претендовать на рабочее разрешение такого типа, обязательно ею воспользуйтесь. Но учтите, что, кроме образования, зачастую необходимо владеть национальным языком страны, в которую отправляетесь, или хотя бы английским, чтобы занять высококвалифицированную должность.

Бизнес

Открыть свое дело в европейской стране — значит получить право на проживание и одновременно выйти со своим проектом на международный рынок. Программы бизнес-иммиграции с теми или иными условиями действуют во всех государствах Европы. В некоторых случаях необходимо получать отдельное разрешение на работу, в других же достаточно продемонстрировать свой перспективный бизнес-план и наличие средств для финансирования.

Страны заинтересованы в привлечении иностранного капитала в свою экономику, поэтому преимущественно к предпринимателям не выдвигается каких-либо дополнительных условий.

Требования по минимальным вложениям в бизнес для возможности получить ВНЖ зачастую отсутствуют. Но для продления документов на проживание в большинстве случаев вам придется продемонстрировать положительные результаты развития бизнеса. Поэтому способ переезда перспективный, но предприниматели не имеют права на ошибку. При выборе страны для бизнес-иммиграции учитывайте выгоду ведения своего дела на ее территории, ставки налогов, сложность бюрократии. В рейтинге наиболее благоприятных юрисдикций Европы для ведения бизнеса — Ирландия (крупный рынок, английский язык), Болгария (низкие налоги и минимум бюрократии), Нидерланды (качественная рабочая сила, существенная поддержка от государства).

Инвестиции

Во многих странах Европы доступны программы оформления ВНЖ за инвестиции. Большинство из них ранее позволяли за крупные финансовые вложения сразу же получать гражданство, но в связи с рекомендациями Европейской комиссии за последние годы были преобразованы. Теперь при вложениях в государственные облигации, недвижимость или другие направления можно получить ВНЖ. Суммы вкладов разнятся по странам, например, в Португалии, Италии, Венгрии — от 250 000 EUR, в Испании — от 500 000 EUR, а дороже всего инвестиционное резидентство обходится на Мальте — за 690 000 EUR.

При этом инвесторы не освобождаются от каких-либо стандартных требований для получения ВНЖ — например, отсутствие судимостей, наличие страховки, жилья и других. Какие-либо дополнительные привилегии вид на жительство за инвестиции также не дает — в некоторых случаях он может выдаваться на более длительный срок. Поэтому такой вариант подходит для тех, кто в первую очередь хочет выгодно вложить свои финансы, и в данном случае стоит выбирать наиболее перспективные направления, из которых вложенные средства можно быстро и с хорошим приростом окупить.

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Воссоединение семьи

Такой вариант переезда подойдет тем, у кого близкие родственники проживают в одной из европейских стран. Преимущественно позволяется переехать жене к мужу и наоборот, а также несовершеннолетним детям к родителям. В некоторых случаях еще пожилые родители могут приехать ко взрослому ребенку или совершеннолетние дети к отцу/матери, но при условии финансовой зависимости. Воссоединение между более дальними родственниками невозможно. Могут быть ограничения и с учетом статуса принимающего лица. Проще всего приехать к гражданину или постоянному резиденту. Если у вашего близкого ВНЖ, в некоторых странах не со всеми его типами можно принимать у себя родственников.

Например, часто есть ограничения для владельцев видов на жительство по обучению, сезонной работе, стажировке. Преимущество переезда таким способом в том, что заявителям не нужно искать и подтверждать каких-либо других оснований, кроме родства с принимающим лицом. Такие условия, как наличие жилья и финансов, могут быть подтверждены спонсором. Но учтите, что в сохранении и продлении статуса вы будете зависимы от близкого человека и отношений. Поэтому по возможности после переезда лучше искать вариант, как оставаться в стране автономно.

Восстановление гражданства по происхождению

Подобные программы есть лишь в нескольких странах Европы, среди которых Румыния и Болгария. Условия предполагают, что иностранцы, которые имеют территориальные и/или этнические связи с государством, могут упрощенно иммигрировать. В зависимости от исторической основы, которая послужила разработке программы, требования разнятся — например, нужно подтвердить наличие граждан-предков, проживание на определенных территориях и тому подобное. Поэтому рассматривать необходимо детальнее на примере конкретных стран. Но есть несколько ключевых моментов, которые необходимо понимать.

За счет передела границ стран в ХХ веке, особенностей миграционных потоков сейчас многие жители постсоветского пространства могут рассчитывать на участие в подобных программах. Даже если у вас отсутствуют документы, все можно и нужно проверить по архивам. В большинстве случаев по программе вам не нужно получать ВНЖ, проживать в стране, изучать язык. Достаточно подготовить все документы и можно подавать запрос на гражданство, дело по которому рассматривается в срок от 12 месяцев. Программа восстановления позволяет сразу получить гражданство, в отличие от остальных, где сначала можно претендовать только на ВНЖ и затем годами ждать паспорта.

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В каком статусе жить в Европе

По стандартной процедуре переезда с трудоустройством, открытием бизнеса или осуществлением инвестиций вы сначала получаете ВНЖ. Разрешение зачастую выдается на год и продлевается, если вы будете и далее соблюдать условия его выдачи. По некоторым основаниям вид на жительство может быть выдан сразу на более длительный срок, например 3–4 года. Следующим шагом будет получение ПМЖ, которое в большинстве европейских стран доступно после 5 лет проживания.

Этот статус предоставит вам уже больше прав, будет бессрочным и откроет полный доступ к рынку труда. После получения ПМЖ преимущественно через 3–5 лет можно запрашивать гражданство. Такой процесс называется натурализацией и подразумевает, что за годы проживания в стране вы станете полноправным участником общества. Только с получением паспорта у вас будет действительно надежный статус без рисков потери.

Поэтому еще раз стоит обратить внимание на программу восстановления гражданства, которая позволяет сразу же претендовать на паспорт. В рамках натурализации вы будете строго привязаны к одной стране и только после получения гражданства сможете рассматривать поездки и переезды в другие государства ЕС. С программой восстановления вам сразу же будет доступен выбор среди 27 стран Евросоюза для переезда и поселения.

Как быстро переехать в Европу

Самый надежный способ быстро и без лишних хлопот, рисков переехать в Европу — получить второе гражданство одной из стран ЕС. Если нет возможности даже в рамках упрощенной программы 12–18 месяцев ждать выезда (именно столько времени занимает процедура), можно планировать иммиграцию, например, по рабочей визе. Выехав и начав работать за рубежом, вам ничто не будет мешать параллельно подать документы на второе гражданство.

В результате вы сэкономите минимум 8 лет, которые могли бы потратить на ожидание гражданства с ограниченным статусом резидента. С паспортом ЕС для вас будут открыты все страны Евросоюза — для постоянного проживания и работы. Поэтому вы можете сначала выбрать то государство, где проще получить гражданство, а затем, став владельцем паспорта ЕС, переехать в любую другую страну объединения.

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