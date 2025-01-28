Двойное и второе гражданство в России: с какими странами разрешено и как получить

Двойное гражданство может дать россиянину множество преимуществ. При этом получить второе гражданство можно законно сразу в нескольких странах.

Что такое второе гражданство

Второе гражданство — это юридический статус, при котором человек одновременно является гражданином двух разных стран. Оба удостоверения личности предоставляют одинаковые права в выбранных государствах. То есть вы сможете проживать в обеих странах бессрочно, а также вправе пользоваться преимуществами их паспортов при путешествиях. При наличии второго гражданства некоторые обязательства, такие как уплата налогов и военная служба, придется выполнять в каждой из стран отдельно, так как требования одного государства не заменяют обязательства перед другим.

В мире, где глобализация и мобильность становятся нормой, второе гражданство стало своего рода инструментом для тех, кто хочет обеспечить себе лучший доступ к ресурсам, безопасности или правам, которые может предложить другая страна. Второй паспорт становится не только привилегией, но и стратегией для предпринимателей, инвесторов, а также для тех, кто ищет убежище из-за политической нестабильности в родной стране.

Чем второе гражданство отличается от двойного

Несмотря на то, что оба эти понятия часто используются в качестве синонимов, между ними есть важное различие. Двойное гражданство предполагает наличие двустороннего договора между странами о взаимном признании прав и обязанностей тех, у кого есть два паспорта. Однако подобные международные соглашения в современной юридической практике встречаются крайне редко. Россия подписала такой договор только с Таджикистаном в 1995 году.

В большинстве стран россияне могут получить паспорт в качестве второго. То есть государство признает вас в качестве только своего гражданина. На территории этой страны ваш паспорт РФ не будет действовать. Соответственно, по приезде в Россию вы сможете использовать только российским удостоверение личности. Второе гражданство на территории РФ не предоставляет никаких преимуществ.

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Можно ли в России иметь два гражданства

Согласно закону №138 «О гражданстве Российской Федерации», россияне могут приобретать гражданство иностранного государства, не теряя при этом статус в РФ. То есть можно получить второй или даже третий паспорт, пользоваться им при путешествиях или переезжать в другие страны на ПМЖ. Однако даже в этом случае на территории РФ вы всегда будете считаться россиянином, независимо от наличия другого удостоверения личности.

Преимущества второго гражданства для россиян

Второй паспорт открывает гражданам РФ новые перспективы для путешествий, иммиграции и позволяет:

расширить список стран для безвизового въезда;

упростить переезд в другое государство на ПМЖ;

обеспечить себя и семью «безопасной гаванью» для переезда в случае политической нестабильности;

получить доступ к медицинскому обслуживанию в стране второго гражданства;

воспользоваться социальной помощью в другом государстве;

трудоустраиваться без дополнительных разрешений в странах гражданства;

получать образование на правах коренного жителя там, где было выдано второе удостоверение личности;

открыть компанию или филиал российской фирмы в государстве, где получен второй паспорт;

регистрировать банковские счета и претендовать на ипотеки в стране гражданства.

С какими странами у России разрешено второе гражданство

Со стороны законодательства Российской Федерации никаких запретов на приобретение второго паспорта гражданами РФ не установлено. Однако при прохождении процедуры получения статуса в другом государстве важно учитывать также местное законодательство.

Большинство стран мира разрешают оформлять второй паспорт без необходимости отказываться от первого удостоверения личности. Например, россияне могут получить второе гражданство без потери своего статуса в РФ в Канаде, США, Аргентине, Португалии, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Швеции, Норвегии, Турции, Кыргызстане, Румынии, Австралии и многих других государствах.

Какие страны запрещают второе гражданство

Некоторые страны мира требуют отказываться от гражданства РФ при получении местного паспорта. Такие правила действуют в Испании, Нидерландах, Монако, Лихтенштейне, Словении, Австрии, Сербии, Эстонии, Литве, Казахстане и некоторых других государствах.

Важно учитывать, что в ряде стран отказ требуется не для всех способов приобретения гражданства. Например, если речь идет о репатриации по этнической принадлежности, то кандидатам разрешается сохранить первый паспорт. А в случае получения паспорта по натурализации необходимо отказаться от предыдущего гражданства.

5 стран, где россияне чаще всего получают второе гражданство

Среди всех государств мира, где позволяется оформить второе гражданство россиянам, можно выделить несколько самых востребованных и популярных вариантов.

Румыния

Данное европейское государство предлагает упрощенную программу оформления паспортов кандидатам из стран постсоветского пространства по территориальной принадлежности. Для получения гражданства нашим соотечественникам не нужно переезжать в Румынию на ПМЖ или сдавать какие-либо интеграционные тесты. Паспорт образца ЕС вы сможете оформить в срок от 12 месяцев.

Упрощенная процедура предусматривает необходимость посещения Бухареста для подачи заявления, а затем еще раз — для принесения присяги и оформления внутренних документов. При этом россиянам не нужно отказываться от паспорта РФ. В результате вы получаете удостоверение личности образца ЕС, которое дает право на свободное проживание в любой из стран Евросоюза, а также путешествия без виз в 173 страны мира.

Болгария

В этом государстве Евросоюза по обычной процедуре приобретения гражданства требуется отказываться от предыдущего паспорта. То есть россияне, которые прожили в Болгарии 10 лет, могут пройти стандартный процесс натурализации и оформить статус после отказа от текущего в стране происхождения.

Однако в Болгарии предусмотрены исключения для потомков коренных болгар. Если вы сможете доказать этническую принадлежность к народу страны, то сможете получить местный паспорт без переезда, отказа от первого паспорта или же необходимости учить государственный язык. Потребуется пройти стандартный медицинский осмотр и небольшое собеседование с представителем Министерства правосудия, на которое допускается переводчик.

Армения

Это одна из самых популярных стран ближнего зарубежья среди россиян, которые планируют оформить второй паспорт. За счет территориальной близости к РФ, Республику Армения часто выбирают в качестве «запасного аэродрома» для получения второго паспорта, открытия банковских счетов с доступом к международным переводам, а также к оформлению виз в другие государства мира.

В Армении гражданство для россиян оформляется в срок до 6 месяцев при наличии в роду представителей армянской национальности. Учить местный язык не требуется. К тому же, кандидатам на гражданство с армянским происхождением вовсе не нужно переезжать в республику. Достаточно посетить страну дважды — для подачи заявки, а затем для принесения присяги и получения паспорта Армении.

Польша

Данное европейское государство также является одним из самых востребованных среди россиян для оформления второго гражданства. Во-первых, польский паспорт значительно расширяет визовые возможности при путешествиях, а во-вторых, в Польше действует упрощенная программа приобретения статуса для выходцев из стран постсоветского пространства.

Россияне могут оформить карту поляка при наличии в роду предков с польским происхождением. На основании этого документа можно получить ПМЖ и переехать в Польшу. Уже через год проживания в стране россияне могут подавать заявку на гражданство. Фактически, это самый быстрый вариант оформления польского паспорта, поскольку позволяет получить удостоверение личности гражданина примерно через 2 года.

Кыргызстан

В этой стране ближнего зарубежья действует одна из самых доступных программ получения второго паспорта для россиян. Дело в том, что у Кыргызстана с Россией подписано международное соглашение, гарантирующее упрощенный порядок приобретения гражданства, независимо от национальности или этнического происхождения. То есть, если у вас есть паспорт РФ, вы легко сможете получить второй в Кыргызстане.

К тому же местная программа приобретения гражданства на сегодня — одна из самых быстрых. Вы сможете оформить заграничный паспорт уже через 2 месяца после подачи заявления. Учить местный язык, сдавать интеграционные тесты или переезжать на ПМЖ при этом не требуется.

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Как получить второе гражданство

Итак, давайте рассмотрим пошагово путь к получению второго паспорта на примере упрощенной процедуры репатриации для россиян:

📄 Подготовка и сбор документов . При юридическом сопровождении специалисты помогают собрать досье согласно актуальным требованиям законодательства (например, свидетельства о рождении, документы, подтверждающие национальную или территориальную принадлежность родителей или предков). При необходимости юристы запрашивают данные из архивов или государственных реестров.

📃 Подача заявления . В большинстве случаев вам понадобится изначально посетить то государство, где вы планируете оформить гражданство. Заранее проверьте необходимость оформления визы для пересечения границы выбранной страны с паспортом РФ. Заявление на репатриацию подается в ответственный орган, который занимается гражданскими делами, в сопровождении юриста.

📜 Ожидание рассмотрения заявления . После подачи заявления оно будет рассмотрено компетентными органами. На этом этапе могут потребоваться дополнительные документы или информация. Время рассмотрения может варьироваться в зависимости от сложности дела. Наши специалисты отслеживают статус заявки, сообщая обо всех изменениях и успешном прохождении каждого этапа проверки. В период ожидания мы рекомендуем изучить небольшой текст присяги. В рамках юридического сопровождения процесса предоставляются все материалы для подготовки.

🙍‍♂️ Принятие решения и принесение присяги . Если заявление одобрено, вам будет предложено лично посетить страну. Обычно проводится небольшая церемония принятия присяги на верность новому государству, после чего вам вручают сертификат гражданина.

🪪 Оформление удостоверений личности. На основании сертификата запрашивается свидетельство о рождении местного образца, а затем подаются заявки на внутренний и заграничный паспорта.

Как уведомить МВД о втором гражданстве

Согласно ст. 11 Федерального закона № 138 от 28.04.2023, россияне обязаны сообщать в ответственные органы МВД РФ о получении второго гражданства в течение 60 календарных дней с момента возвращения в Россию. Уведомление о приобретении второго гражданства можно зарегистрировать онлайн на сайте Госуслуг, отправить его письмом по Почте России или же через Многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства.

То есть, если вы проживаете за границей и получили там гражданство, то необязательно сразу же возвращаться в РФ, чтобы отправить уведомление. Вы обязаны это сделать только по приезде в Россию. Неподача уведомления в установленные сроки чревата штрафом в размере от 500 до 1000 рублей.

Как получить справку об отсутствии второго гражданства

Законодательство России в целом не запрещает множественное гражданство, но иногда наличие второго паспорта может стать проблемой. Например, если вы планируете устроиться на госслужбу, где вам будет предоставлен доступ к государственной тайне, политической или военной деятельности. На такие должности нанимают россиян, у которых есть только паспорт РФ. Поэтому при трудоустройстве возникает необходимость подтвердить отсутствие иностранного гражданства. Это можно сделать двумя способами:

Запросить справку в отделении МВД по месту регистрации . Поскольку все граждане РФ обязаны регистрировать уведомления о приобретении статуса в других странах, в органах Министерства Внутренних Дел можно получить подтверждение отсутствия подобной информации.

Оформить документ в посольстве на территории РФ. Например, если ваши родители — иностранцы или вы длительное время проживали в конкретном государстве за границей, при трудоустройстве могут запросить справку из посольства этой страны.

Как бипатриды уплачивают налоги

Бипатриды обязаны уплачивать налоги в каждой из стран, где у них гражданство, если эти страны считают их своими налоговыми резидентами. Однако это зависит от законодательства каждого государства. Например, граждане США обязаны уплачивать налоги с мирового дохода независимо от того, где они проживают, в то время как другие страны могут облагать налогом только доход, полученный на их территории.

Чтобы избежать двойного налогообложения, многие государства заключили двусторонние соглашения. При наличии такого договора страна, в которой нужно уплачивать налоги, определяется не гражданством, а местом проживания. Например, у вас есть паспорта РФ и Румынии, но вы уже больше 183 дней проживаете в Португалии и намерены остаться там. В таком случае вы будете уплачивать налоги в португальскую казну.

Как пересекать границу с двумя паспортами

В каждой стране, где у вас есть паспорт, нужно демонстрировать местное удостоверение личности. Например, если вы выезжаете из РФ или возвращаетесь, российскому пограничнику необходимо показывать заграничный паспорт РФ. Аналогично следует действовать в другой стране, где у вас есть гражданство. Каждое государство требует тот документ, который был выдан местными государственными органами.

В остальных странах вы можете пользоваться тем паспортом, который предоставляет больше преимуществ. Если у вас есть гражданство ЕС (например, румынское или польское), вы можете пересечь границу любого государства Евросоюза без оформления визы. В данном случае российский паспорт вам не понадобится до возвращения в РФ.

Главное о втором и двойном гражданстве для россиян

Подводя итоги, можно выделить несколько важных фактов о приобретении еще одного гражданства для россиян:

Понятия «двойного» и «второго» гражданства отличаются. Второй паспорт россияне могут оформить почти во всех странах мира, а двойное гражданство с РФ предусмотрено только для Таджикистана.

Количество приобретенных паспортов российским законодательством не ограничено. Можно иметь сколько угодно гражданств, но обо всех нужно сообщить в МВД РФ.

В некоторых странах требуется отказываться от гражданства РФ при получении паспорта (например, в Германии). Важно заранее учитывать данное требование законодательства.

Если вы оформляете паспорт в одной из стран ЕС, то получаете право на проживание и доступ к рынку труда на территории всего Евросоюза. То есть вы можете переехать, работать или заниматься бизнесом в любом из 27 государств.

В большинстве случаев при получении второго гражданства вы сможете оформить его автоматически для детей.

В некоторых странах Европы (Румыния, Болгария, Польша) и Азии (Армения, Кыргызстан) действуют упрощенные программы получения гражданства.

При пересечении границ других государств вы можете использовать тот паспорт, который в данный момент предоставляет больше визовых преимуществ.

Быстрее всего россияне могут получить второе гражданство в Кыргызстане — в срок от 2 месяцев. Европейский паспорт нужно ждать минимум год.

Второй паспорт — это не просто решение юридических вопросов, а государственный инструмент защиты прав и безопасности в любой ситуации. В условиях современной политической и экономической неопределенности второе гражданство становится настоящим ключом к свободе и реализации своих амбиций. Более того, получить второй паспорт сейчас вовсе не так сложно, как кажется. Существует множество программ, которые позволяют оформить гражданство для россиян на упрощенных условиях. Наши специалисты подберут оптимальный вариант получения второго паспорта на индивидуальной консультации.

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