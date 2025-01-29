Гражданство Кипра: 4 способа получить паспорт

Чтобы оформить гражданство Кипра, недостаточно осуществить крупные инвестиции в местную экономику. Однако все еще существуют доступные способы получить второй паспорт для россиян.

Количество потенциальных иммигрантов, которые мечтают получить статус гражданина Кипра, растет, несмотря на отсутствие в стране программы получения гражданства за инвестиции. На сегодня паспорт государства можно получить по происхождению, через брак с коренным жителем или же после многолетнего проживания в государстве.

Гражданство Кипра предоставляет возможность путешествовать в 171 страну мира без визы. Поскольку государство входит в состав ЕС, с местным паспортом можно легко переехать в любую страну Евросоюза без дополнительного оформления ВНЖ или ПМЖ. Кроме того, гражданство — это бессрочный статус, который открывает доступ к медицине, социальному обеспечению и рынку труда на Кипре.

1. Гражданство Кипра по происхождению

Статус гражданина передается детям от одного из родителей, независимо от того, как мать или отец получили свой паспорт. Это также касается международного опекунства, когда семья на Кипре официально усыновляет иностранного ребенка. При этом детям не нужно обязательно проживать на острове или подтверждать знание государственного языка. Процесс оформления статуса довольно простой — нужно всего лишь подать заявку в органы регистрации актов гражданского состояния.

Местное законодательство также позволяет восстановить гражданство внукам киприотов. Например, у ваших дедушки и бабушки были местные паспорта, но они не передали этот статус детям (хотя те имели полное право на его получение). Тогда внуки могут приложить документы предков по восходящей линии, которые подтверждают кипрское происхождение. В таком случае гражданство также будет присвоено автоматически без обязательного переезда в государство.

Для тех кандидатов, которые родились до 16 августа 1960 года (день, когда Кипр перестал быть колонией Великобритании), возможно восстановление статуса по отцовской линии. После провозглашения независимости страны многие из местных жителей получили гражданство Великобритании и соответственно утратили кипрское. Сегодня законодательство позволяет восстановить свое право на паспорт страны тем, кто подаст соответствующее заявление.

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2. Гражданство Кипра по натурализации

Спустя годы проживания в государстве также можно оформить местное гражданство (натурализоваться), даже если среди предков нет киприотов. Право на паспорт предоставляется тем резидентам, которые доказали интеграцию в социально-культурный быт страны и могут себя обеспечить. Таким образом, правительство Кипра позволяет оформить статус гражданина тем иммигрантам, которые успешно адаптировались к жизни на острове, при этом не создавая дополнительной нагрузки для социальной и медицинской систем.

Основные условия получения гражданства Кипра путем натурализации:

Соблюдение ценза оседлости . Вам необходимо последние 12 месяцев перед подачей заявки непрерывно находиться на Кипре. С 10 лет, предшествующих этому периоду, минимум 7 нужно пребывать на острове. То есть, в сумме потребуется от 8 лет жизни в стране, чтобы получить местный паспорт. В период, когда вы накапливаете годы оседлости, можно покидать государство на срок не более 90 дней.

Знание греческого языка . Для оформления гражданства необходимо сдать языковой тест на уровне В1 или выше в одном из аккредитованных учреждений государства. Те, кто учился в греческих школах на Кипре или за границей и получили аттестаты, освобождаются от необходимости подтверждать лингвистические навыки.

Знание основ современной политики и социальной реальности . Сдать соответствующий экзамен можно в Министерстве образования, спорта и молодежи. Для натурализации принимаются сертификаты за любой год, независимо от даты подачи заявления на гражданство.

Доказательства наличия жилья . Вам потребуется купить/арендовать дом или квартиру на территории государства. В случае аренды жилья дополнительно понадобятся квитанции об уплате счетов за коммунальные услуги.

Подтверждение финансовой обеспеченности. Потребуется продемонстрировать стабильный доход от самостоятельной или нанятой деятельности. В качестве доказательств можно предъявить рабочий контракт, налоговую декларацию, данные о получении социального пособия или же выписки из банковских счетов.

Иностранные работники кипрских компаний в сферах судоходства, авиационной и космической промышленности, IT-технологий, фармацевтики, химии и биогенетики имеют право на ускоренную натурализацию. Таким образом, государство привлекает высококвалифицированных и талантливых иностранных специалистов, которые будут развивать местную экономику и стимулировать приток инвестиций к государственным и частным проектам.

Вместо 8 лет, иностранным сотрудникам компаний этих секторов для гражданства нужно проживать на территории острова всего 4 года. Остальные требования касательно знания языка, наличия жилья на Кипре такие же, как и для остальных кандидатов по натурализации. Высококвалифицированным специалистам также необходимо подтвердить стабильную зарплату в размере от 2500 EUR и наличие университетского образования. Диплом могут заменить данные о 2 годах опыта работы в выбранной сфере деятельности.

3. Гражданство Кипра через брак

Супруги владельцев паспортов Кипра имеют право получить местное гражданство на упрощенных условиях. Для этого необходимо, чтобы брак длился не менее 3 лет. До подачи заявления на гражданство иностранному супругу необходимо находиться на территории Кипра минимум 2 года на основании ВНЖ.

Если пара проживает постоянно за границей и подает заявку на получение статуса в консульских учреждениях государства, требование по обязательному проживанию в стране не применяется. В данном случае достаточно, чтобы брак был заключен не менее 3 лет перед регистрацией запроса. Супруги киприотов освобождаются от необходимости сдавать какие-либо экзамены или тесты.

4. Гражданство Кипра за инвестиции

В ноябре 2020 года Кипр закрыл свою программу золотых паспортов, которая позволяла оформить гражданство инвестору, а также остальным членам его семьи, включая родителей, в срок от 6 месяцев. Для получения статуса необходимо было вложить более 2 млн EUR в недвижимость, бизнес или банковский депозит на территории Кипра.

В настоящее время иностранные инвесторы все еще могут получить второе гражданство в стране, но уже по другой программе. На Кипре действует возможность оформить ПМЖ на 10 лет за вложения в недвижимость, акции. Статус постоянного резидента позволит оставаться в государстве продолжительное время и накапливать годы для натурализации по стандартной процедуре. Если инвесторы работают в компаниях в качестве высококвалифицированных специалистов, требуемый срок может быть сокращен до 4 лет.

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Условия актуальной программы

Для получения ПМЖ потребуется вложить от 300 тыс. EUR в покупку:

первичной недвижимости у строительной компании на Кипре;

акций кипрской компании, в штате которой работают минимум 5 сотрудников;

коммерческой недвижимости в Республике Кипр (например, офисы, магазины, гостиницы);

акций Кипрской инвестиционной организации, средства которой будут направлены в местные проекты.

В заявку автоматически включаются супруг и несовершеннолетние дети основного заявителя. Программа также позволяет присоединить к иммиграционному процессу взрослых и финансово-независимых потомков, если сумма вложений была увеличена на 100 % от требуемого минимума за каждого человека. Например, если в семье двое взрослых детей, необходимо приобрести недвижимость в стране на сумму от 900 тыс. EUR.

Требования к инвесторам

Чтобы подать заявку на ПМЖ Кипра за инвестиции, необходимо соответствовать следующим критериям:

быть несудимым и не представлять угрозы для национальной и общественной безопасности страны;

подтвердить легальное происхождение средств, направленных на инвестиции в недвижимость или бизнес на Кипре;

оформить медицинский полис в страховой компании, которая официально работает на территории страны;

подтвердить, что инвестор и его супруга не намерены работать на Кипре, за исключением должности директоров в той компании, в которую они вкладывают средства;

продемонстрировать годовой доход в размере 50 тыс. EUR для основного заявителя, 15 тыс. EUR для супруги и по 10 тыс. в год на каждого ребенка.

Какие нужны документы

Комплектация досье на подачу заявки для оформления инвестиционного ПМЖ может отличаться в зависимости от вида инвестиций и других особенностей, но в большинстве случаев потребуется предоставить следующие документы:

заграничные паспорта всей семьи, которая планирует иммиграцию;

декларацию за последний год из того государства, где вы являетесь налоговым резидентом;

заполненную форму-заявление;

свидетельство о браке с официальным переводом и апостилем;

данные о переводе капитала для инвестиций из-за границы;

свидетельство права собственности или договор аренды на жилье в государстве и подтверждение оплаты;

подписанное заявление, что инвестор и его супруг не будут заниматься трудовой деятельностью в стране (за исключением компании, в которую вкладываются средства);

справку о несудимости с переводом на греческий и апостилем;

медицинский страховой полис, покрывающий амбулаторное и стационарное лечение для заявителя и членов его семьи;

свидетельства о рождении детей с переводом и апостилем (если применимо).

В качестве подтверждения основания для получения ПМЖ необходимо предоставить данные о покупке акций кипрской компании или же недвижимости в стране на сумму, которая превышает минимально установленную.

Процедура получения статуса гражданина

Порядок оформления гражданства через актуальную программу ПМЖ за инвестиции включает следующие этапы:

Осуществление инвестиций согласно актуальным критериям миграционного законодательства. Получение одобрения для оформления ПМЖ всем членам семьи. Переезд в Республику Кипр на постоянное место жительства. Оформление пластиковой карты ПМЖ на 10 лет для каждого члена семьи. Подготовка документов для натурализации по стандартному процессу (от 4 до 8 лет, в зависимости от типа занятости). Подача запроса на гражданство в районной администрации государства в одном из крупных городов. Получение статуса гражданина с оформлением внутреннего удостоверения личности (ID-карты) и заграничного паспорта.

Сравнение способов получения гражданства Кипра

Давайте рассмотрим основные различия главных способов получения гражданства Кипра в сравнительной таблице:

Варианты оформления гражданства Минимальный срок проживания в стране Стоимость оформления гражданства, € Основное условие Стандартная натурализация 8 лет 500 за подачу заявки Легальное проживание в государстве от 8 лет Натурализация для высококвалифицированных специалистов 4 года 500 за подачу заявки 5000 за ускоренное рассмотрение в течение 8 месяцев Зарплата от 2500 EUR; Работа на компанию в одной из выбранных сфер деятельности; Высшее образование или 2 года опыта Брак с гражданином Кипра 2 года 300 3 года брака с киприотом и минимум 2 года легального проживания в стране Кипрское происхождение Не требуется 50 Наличие в роду предков с паспортами Кипра Гражданство за инвестиции 4–8 лет, в зависимости от занятости 500 Оформление ПМЖ за инвестиции и проживание в стране от 4 до 8 лет

Что дает паспорт Кипра: 5 преимуществ

Кипрское гражданство открывает следующие возможности:

Безвизовые путешествия . С паспортом Кипра вы вправе путешествовать без виз или с их упрощенным получением в 171 страну мира, включая государства Шенгенской зоны, Великобританию, Канаду, Австралию и США.

Доступ к системе здравоохранения . На Кипре действует одна из лучших систем здравоохранения в Европе, включая государственные и частные учреждения. Граждане страны имеют право пользоваться бесплатным или субсидированным медицинским обслуживанием на тех же правах, что и коренные жители.

Налоговые льготы . Страна стимулирует приток иностранных инвестиций, создавая благоприятные условия для развития бизнеса. Корпоративный налог в государстве составляет 12,5 %, что является одним из самых низких показателей в Европе. Вилка подоходного налога составляет 0–35 %.

Свободное передвижение по странам ЕС . Киприоты, как граждане Европейского союза, имеют право свободно перемещаться, жить, работать и учиться в любой стране объединения. Это предоставляет массу возможностей для карьерного роста, ведения бизнеса и образования по всей Европе без необходимости получения визы или разрешений на работу.

Высокий уровень жизни и безопасности. Кипр предлагает своим гражданам отличные условия для работы и отдыха. В стране стабильная экономическая и политическая ситуация, а также низкий уровень преступности в городах.

Двойное гражданство на Кипре

Двойное гражданство предусматривает наличие двустороннего договора между государствами о взаимном признании прав и обязанностей лиц с двумя паспортами. Подобного соглашения у Кипра с Российской Федерацией нет. Поэтому вы можете оформить гражданство на острове только в качестве второго.

Законодательство республики не обязывает отказываться от своего первого паспорта при натурализации на Кипре. Вы вправе сохранить свой статус в стране происхождения и пользоваться им при необходимости. Однако после получения кипрского гражданства на территории острова вас будут считать исключительно киприотом. Ваш российский паспорт в республике не признается. Аналогично, в России не будет действовать кипрское удостоверение личности. При путешествиях в другие страны вы можете использовать оба документа, в зависимости от визовых требований.

Сколько стоит получить гражданство Кипра

Учитывая действующую программу получения ПМЖ в республике за инвестиции, можно рассчитать, сколько понадобится вложить средств для получения статуса гражданина. Объем требуемого капитала не зависит от того, во что именно вы планируете вкладываться. То есть, вы можете приобрести строящуюся виллу за 300 тыс. EUR или же акции кипрской компании на эту сумму. Все зависит только от ваших приоритетов и формы занятости.

Дополнительно семья инвестора должна получать доход из зарубежных источников. Для семьи из трех человек минимальная сумма в год составит 75 тыс. EUR (50 тыс. EUR для основного заявителя + 15 тыс. EUR для супруги и 10 тыс. EUR на ребенка). Подача заявки на ПМЖ сопровождается уплатой административного вноса в размере 640 EUR (500 EUR для инвестора и по 70 EUR для сопровождающих членов семьи). Оформление гражданства стоит по 500 EUR за каждого кандидата. То есть, на иммиграцию и получение гражданства для семьи из трех человек потребуется не менее 302140 EUR.

Если в заявку на иммиграцию будет включен совершеннолетний ребенок, сумма требуемого капитала увеличится на 100 %. Например, если в полной семье есть двое взрослых детей, для иммиграции нужно будет приобрести недвижимость на сумму от 900 тыс. EUR. Кроме того, совершеннолетние также обязаны подтвердить доход от 50 тыс. EUR в год. Дополнительно стоит учесть сбор за оформление ПМЖ (500 EUR для инвестора и по 70 EUR за каждого члена семьи) и плату за получение гражданства 2000 EUR (по 500 EUR за заявку). В сумме семье из четырех человек с двумя взрослыми детьми понадобится не менее 902710 EUR.

Естественно, этот расчет включает только официальные затраты на капиталовложения, предусмотренные актуальной иммиграционной программой. Дополнительно стоит учесть расходы на аренду/покупку жилья, а также содержание семьи на протяжении 8 лет натурализации. В результате требуемая сумма может удвоиться, а кипрский паспорт все равно нужно будет ждать годами.

Если у вас есть актуальный вид на жительство и стабильная работа/бизнес или же вы в браке с киприотом (киприоткой), паспорт обойдется намного дешевле. Понадобится только уплатить актуальные административные сборы за оформление ВНЖ, ПМЖ и гражданства.

Второе гражданство без инвестиций от 2 месяцев

Многие известные личности в свое время стали обладателями золотого паспорта Кипра. Гражданство этой страны стало символом космополитизма и глобальной мобильности. Однако получить все преимущества второго паспорта хотят не только богатые инвесторы, но и обычные иммигранты. Именно такими является большинство наших клиентов — это не олигархи, а люди, которые умеют честно зарабатывать и разумно вкладывать деньги.

Для них мы разработали несколько процедур ускоренного получения второго гражданства на основе актуальных государственных программ без крупных вложений. Самые востребованные направления:

Румыния

В этом государстве гражданство россиянам можно получить в срок от 12 месяцев без переезда и сдачи интеграционных тестов. Поскольку Румыния входит в состав ЕС, объем прав, который предоставляет местный статус, практически тот же, что и у владельцев паспорта Кипра. При желании, вы сможете оформить румынский паспорт в упрощенном порядке и переехать на Кипр уже в качестве гражданина Евросоюза.

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Армения

В данном государстве действует актуальная программа оформления второго гражданства для россиян с армянским происхождением. Получение второго паспорта в государстве занимает до 6 месяцев. При поездке в эту страну россиянам не требуется виза. Использовать армянский паспорт можно для открытия счетов, компаний или въездных разрешений по тем программам, которые в актуальный период не доступны гражданам РФ.

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Кыргызстан

В этой республике действует одна из самых быстрых программ оформления гражданства для россиян, которая позволяет получить второй паспорт уже за 2 месяца от подачи заявки. Право на участие предоставляется всем кандидатам из РФ, у которых ранее был паспорт СССР. Если вы родились после распада союза, гражданство оформляется изначально родителям, а затем вам.

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