Как получить гражданство Армении и переехать в Ереван

Для переезда в Армению оформлять гражданство не обязательно. Но получение армянского паспорта значительно упрощает процесс иммиграции и дает гражданам РФ множество дополнительных привилегий.

Гражданство Армении — статус, который определяет вашу принадлежность к государству и предоставляет полный набор гражданских прав на его территории. Однако с армянским паспортом можно не только постоянно жить, работать и вести бизнес в стране. Документ открывает новые возможности для поездок по миру и даже упрощенной иммиграции в другие государства.

Сейчас с российским паспортом сложно получить визы и ВНЖ в Европе, США, Канаде и других перспективных странах. Поэтому наличие армянского гражданства может выручить и стать важным звеном в иммиграции именно туда, куда вы мечтаете. Но даже в более приземленных практических вопросах паспорт Армении принесет пользу — например, в доступе к банковским счетам со SWIFT, Visa, Mastercard. Если вас беспокоят уход крупных компаний с рынка РФ, ограничения на импорт или сложности в сделках с иностранцами — будь то в бизнесе или в личных вопросах, армянское гражданство позволит вам, как и прежде, вести дела без ограничений.

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Почему стоит оформить гражданство Армении: 5 веских причин

Если вас интересует переезд и проживание в Армении, на первое время можно ограничиться ВНЖ. Однако паспорт предоставляет гораздо больше возможностей и является более перспективным решением. Даже если сейчас вам не нужны все его привилегии, иметь их как запасной план никогда не будет лишним. Для большей ясности сравните, что дает ВНЖ и паспорт Армении.

Права Вид на жительство Гражданство Проживание Ограниченное, в пределах срока действия ВНЖ Постоянное, с любым количеством въездов/выездов Постоянное нахождение в Армении Требуется для сохранения статуса Не требуется, по желанию Право на работу и бизнес Только если ВНЖ соответствующего типа Полное и приоритетное Привилегии в путешествиях по миру Отсутствуют 83 страны для свободного въезда и возможность получать визы/ВНЖ за рубежом Риски аннулирования Присутствуют Отсутствуют

Не планируете переезжать в Армению? Статус гражданина все равно не будет лишним и предоставит новые полезные возможности:

Свободные поездки по миру 🛫

С паспортом Армении можно без виз посещать 83 страны, но главное — с ним нет никаких ограничений в оформлении виз, видов на жительство в государствах Европы, США, Канады. Если с российским паспортом сейчас можно мало на что претендовать, то с армянским вам будут открыты любые миграционные программы в мире.

Открытие счетов в международных банках 🏦

В отличие от РФ, в Армении действуют банки, которые не отключили от системы SWIFT или поддержки Visa/Payoneer. Вы сможете открывать нужные вам карты и счета, чтобы пользоваться ими где угодно в мире.

Простота ведения бизнеса без ограничений 🏢

И речь не только о возможности вести дела с полным набором прав в самой Армении. С паспортом страны вы также сможете спокойно открывать деловые визы и ВНЖ для решения дел, налаживания контактов, участия в мероприятиях за рубежом.

Легкий переезд 🚚

Даже если сейчас это для вас не актуально, в случае острой необходимости вы сможете покинуть РФ и отправиться в страну, где легко поселитесь вместе с близкими без лишней бумажной волокиты. Вам не придется думать об открытии виз, ВНЖ и удастся комфортно расположиться, имея доступ ко всем услугам, рынку труда, государственной поддержке.

Распространенность русского языка и лояльное отношение к россиянам 🙋‍♂️

В теперешних условиях выгодно иметь паспорт той страны, где можно спокойно общаться и решать любые вопросы на родном языке. Дружественность Армении также играет важную роль для комфортного самочувствия в случае переезда.

Поэтому, независимо от того, планируете ли вы переезжать сейчас, позже или вовсе пока не думаете об этом, паспорт Армении — ценный актив, который принесет много новых возможностей и станет запасным аэродромом на случай изменения обстоятельств.

Как получить армянское гражданство

Иностранцы могут получить гражданство Армении 5 способами. Наиболее распространенный из них, которым могут воспользоваться многие желающие — натурализация. Однако это и наиболее длительный по сроку и сложный по условиям вариант. Остальные решения подходят для определенных категорий заявителей, которые имеют какие-либо связи с нацией или гражданами.

Натурализация

Под данным термином имеется в виду длительное проживание иностранца в государстве с постепенной интеграцией в общество и становлением полноценной его ячейкой. В Армении процедура в сравнении с другими странами длится не так долго — 3 года. Вы должны приехать в страну по визе, получить ВНЖ (например, на основании работы, бизнеса, учебы) и оставаться легально в течение установленного срока. За это время вам нужно выучить армянский язык (это потребуется при подаче запроса на гражданство) и соблюдать местные законы.

Брак с гражданином

Супруги армян имеют возможность в особом порядке претендовать на гражданство. Полную натурализацию проходить нет потребности, а подавать заявку можно спустя год легального проживания в стране и два года брака. Если у пары имеется общий ребенок, оседлость в 12 месяцев соблюдать не обязательно. Также супруги освобождаются от условия подтверждать знание армянского языка.

Упрощенная натурализация

По закону выделяется еще несколько категорий заявителей, которые могут не соблюдать стандартные условия натурализации по сроку проживания и знанию языка:

дети, чьи родители родились в Армении или когда-либо имели ее гражданство, но заявку необходимо подать в течение 3 лет после того, как ребенку исполнится 18 лет;

те, кто ранее имел паспорт Армении, но по личному желанию и обстоятельствам отказался от него после 1 января 1995 года;

лица со статусом беженца или апатрида (человек без гражданства), которые имеют постоянное место жительства в стране.

Признание

Без выполнения каких-либо дополнительных условий могу быть признаны в качестве граждан те, кто ранее имел гражданство Армянской ССР, а сейчас постоянно проживает в Армении, но не имеет паспорта любой другой страны или отказался от него в течение года от даты принятия соответствующего закона. Аналогичный порядок действует для бывших граждан АССР, которые не проживают в Армении и не имеют других гражданств.

Репатриация

Это самый простой и быстрый способ получения гражданства Армении. Для участия в программе необходимо подтвердить принадлежность к армянской национальности. Собственно, данный вариант оформления паспорта и направлен на возвращение этнических армян на свою территорию. Знать язык, выполнять какие-либо другие требования не нужно.

Вы должны предоставить личные документы, в которых обозначена армянская национальность, или ближайших родственников — родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек. В период существования СССР между республиками происходило активное перемещение населения, поэтому многие россияне могут иметь армянские корни. Даже если у вас нет готовых подтверждений и конкретной информации о возможных родственниках, это можно проверить по архивам, чтобы не упустить шанс на упрощенное получение гражданства.

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Гражданство Армении по происхождению

Многим интересно именно оформление гражданства по происхождению, ведь в таком случае можно за 4–6 месяцев завершить процедуру. Ранее проживать в стране, получать ВНЖ не потребуется. Поскольку знание языка также не является обязательным, не придется дополнительное время тратить на его изучение. Достаточно собрать подтверждающие документы, подать их в уполномоченный орган и ожидать второй паспорт за минимальный период времени.

В целом процедура проходит по следующему алгоритму:

Поиск корней и подготовка полного пакета документов на репатриацию. Возможно, предварительно придется обратиться к специалистам для подтверждения национальности через истребование данных из архивов. Подача досье в Паспортно-визовое управление с предварительной записью онлайн. Репатрианты также по желанию могут действовать через консульство/посольство из РФ. Получение решения спустя 4–6 месяцев с выходом соответствующего приказа и принесение присяги. Еще за несколько недель вы сможете оформить внутренний и заграничный паспорта Армении, получив доступ ко всем гражданским правам.

Получив паспорт, вы можете планировать переезд в страну или использовать второе гражданство как запасной вариант на будущее. Несовершеннолетние дети основного заявителя могут быть включены в дело по репатриации и вместе с ним приобрести статус. Супруг/-а в случае вашего семейного переезда также будут иметь более выгодные возможности для обоснования в стране.

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Необходимые документы

В рамках упрощенной программы получения гражданства Армении вам потребуется подготовить:

заполненную по форме заявку;

актуальный заграничный паспорт;

шесть фотографий в размере 35х45 мм;

свидетельство о рождении и браке, если актуально;

свидетельство о рождении ребенка, если применимо;

любые документальные подтверждения армянской национальности — например, справка о крещении;

свидетельство о рождении отца/матери, другого родственника с указанием, что он армянин по национальности;

документы о регистрации актов гражданского состояния, по которым можно отследить родственные связи с близким армянской национальности;

чек об уплате сбора.

Если вы все-таки решите пойти путем натурализации, вам потребуется подтвердить предварительное 3-летнее проживание по виду на жительство и знание армянского языка.

Иллюстрация: International Expert

Двойное гражданство в Армении для граждан РФ

Ни Армения, ни Россия не запрещает своим гражданам иметь несколько паспортов. Поэтому вы сможете любым из описанных выше способов оформить армянское гражданство и при этом сохранить российское. Это еще один существенный плюс в сторону Армении для получения второго статуса. Ведь в итоге вы не должны отказываться от родной страны, разрывать с ней все связи, а лишь получаете дополнительное гражданство на всякий случай и можете пользоваться привилегиями обоих статусов по личному усмотрению.

Единственный нюанс, который необходимо знать — после оформления армянского гражданства в течение 60 дней об этом необходимо уведомить органы МВД в России. Это чистая формальность, которая не тянет за собой каких-либо последствий, но ее важно соблюсти, ведь в противном случае придется уплатить штраф. В остальном вы станете счастливым обладателем двух паспортов и удвоите свои гражданские права.

Переезд в Армению

Итак, паспорт Армении у вас на руках, а значит, можно без замедлений бронировать билеты и отель. В отличие от ВНЖ, вам не придется искать какие-либо основания, чтобы приехать в страну и оставаться на ее территории. Прибыв в Армению, вы можете сразу же заняться поиском жилья. Стоимость аренды однокомнатной квартиры колеблется в диапазоне 550–790 USD/месяц. Но в небольших городах цены могут быть ниже. Если на будущее задумаетесь о покупке жилья, цена за квадратный метр начинается от 1500 USD.

Жизнь в Армении недорогая, продукты и различные услуги доступные. На одного в месяц без учета арендной платы необходимо примерно 700 USD. На эту сумму можно качественно питаться, покрывать различные бытовые потребности, по здоровью, отдыху и досугу. Поэтому при переезде достаточно иметь в запасе несколько тысяч долларов, чтобы первое время комфортно себя чувствовать.

Что касается работы, перед государством, как в случае с ВНЖ, вам не придется отчитываться о наличии какой-либо занятости, чтобы подтвердить свое право оставаться в стране. Если имеете сбережения или пассивный доход из РФ — можете этим воспользоваться и ничем не заниматься в Армении. Но при желании трудоустроиться для вас будут открыты все двери. Отдельное разрешение для наемного труда, как и бизнеса, не нужно. Вам не придется укладываться в выделенные квоты, как иностранцам. Вы сможете претендовать на любые вакансии на рынке, причем в приоритетном порядке.

Адаптация пройдет легко за счет того, что в Армении повсеместно используется русский язык. При решении каких-либо организационных вопросов, получении государственных услуг или трудоустройстве вам будет достаточно русского языка. Местные лояльно относятся к россиянам, поэтому вы будете чувствовать себя как среди своих.

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Главное о гражданстве Армении: записать и запомнить

Гражданство Армении можно получить по упрощенной программе за 4 месяца , при чем это доступно для широкого круга желающих.

Отказываться от российского гражданства при получении армянского не придется, и вы сможете иметь сразу два паспорта со всеми вытекающими из этого преимуществами.

Даже если вы не планируете переезд, гражданство понадобится, например, для пользования услугами банков , открытия виз в другие страны мира.

Вы сможете передать по наследству гражданство Армении своим детям и также обеспечить им больше перспектив на будущее с выбором оптимального места жительства.

Паспорт Армении не аннулируется в случае вашего нахождения за рубежом и не обязывает вас постоянно проживать в стране, но дает такое право при необходимости.

Второй паспорт — это в любом случае ценный актив, которым вы сможете пользоваться в различных ситуациях. А армянское гражданство имеет дополнительные преимущества за счет возможности упрощенного получения в минимальные сроки. Чтобы узнать есть ли у вас шансы получить гражданство Армении запишитесь на консультацию с миграционным специалистом.

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