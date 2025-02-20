7 лучших стран для жизни, согласно мировым рейтингам

Существует множество рейтингов стран мира, охватывающих различные аспекты: экономику, качество жизни, безопасность, экологию, образование и другие параметры. В этом году в рейтинге стран по качеству жизни первое место заняла Дания. Государство заслужило лидерство за счет эффективной системы социального обеспечения, оптимального соотношение доходов и расходов

Список комфортных для жизни стран может быть обширным, но важно учитывать, насколько они подходят именно для иностранцев. Во многих государствах созданы отличные условия для местных жителей, однако это не всегда означает, что мигрантам там будет так же комфортно. Разберемся подробнее, где иностранцы могут найти оптимальные условия как для жизни, так и для иммиграции.

Лучшие страны для жизни

С учетом статистики миграции, различных рейтингов, отзывов можно сформировать топ стран, которые окажутся лучшими для жизни именно иностранцев. Для создания подборки учитывались описанные выше критерии, а также отклики мигрантов, которые успели оценить государства на личном опыте.

Испания

В рейтинге Expat Insider за 2024 год Испания заняла 4 место. Это действительно комфортная по многим параметрам страна, в том числе для мигрантов. Экономика занимает 5 место среди других европейских государств, климат комфортный и мягкий, есть выход к морю и варианты для различного отдыха без выезда за границу. Жить в Испании относительно недорого — на одного в месяц требуется порядка 700 EUR при средней заработной плате 2200 EUR. Арендовать однокомнатную квартиру можно за 700–900 EUR. Овощи, фрукты, морепродукты здесь доступны по низким ценам и всегда свежие. Испанцы приветливые, ведут размеренный и даже расслабленный образ жизни, поэтому в такое общество легко интегрироваться.

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Нидерланды

Экономика Нидерландов в Европе занимает 6 место, в стране высокий уровень жизни, развития инфраструктуры, повсеместно используется английский язык, благодаря чему можно не спешить с изучением нидерландского. Стоимость жизни выше, чем, например, в Испании — около 1000 EUR на одного. Но и заработные платы соответствующие — порядка 3700 EUR в месяц. Аренда однокомнатных апартаментов обойдется в 1100–1400 EUR. В Нидерландах мягкий климат, зимой температура не опускается ниже 2 градусов по Цельсию, но и лето жарким не бывает. Нидерландцы очень толерантны, поэтому в стране комфортно живется всем членам общества.

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Швеция

Экономика страны входит в первую десятку по Европе, жители подтверждают отличное благосостояние, социальную поддержку, разумное соотношение цен и доходов. В Швеции достаточно высокие налоги, но примечательно, что местные на них никогда не жалуются. Первое время мигрантам может быть непросто привыкнуть к таким сборам, но в каждой сфере жизни можно видеть, как они используются. Заработные платы высокие — в среднем 3500 EUR в месяц.

Месячные расходы на одного составляют 900 EUR, а арендовать однокомнатную квартиру можно за 600–800 EUR. Климат в Швеции нельзя назвать преимуществом, но регулярно шведы и другие скандинавские народы признаются самыми счастливыми в мире. Поэтому можно сделать вывод, что если внутри страны все в порядке, то никакая погода не нарушит ваш комфорт.

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Германия

Германия — это первая экономика в ЕС, политическая и финансовая стабильность, размеренность, системность и успех. Именно в эту страну прибывает наибольше иностранцев с целью получить работу, ведь емкий рынок труда и высокие заработные платы не могут не привлекать. Средний заработок по стране достигает 4000 EUR. При этом стоимость жизни сравнительно невысокая, в чем и заключается секрет благосостояния жителей. На одного в месяц требуется примерно 1000 EUR. Аренда однокомнатной квартиры стоит в диапазоне 670–880 EUR.

В Германии эффективная социальная защита, хорошо развита инфраструктура, поэтому даже в небольших городах и сельской местности можно жить не менее комфортно, чем в мегаполисах. По менталитету немцы — ответственные, пунктуальные, скрупулезные, и этому нужно соответствовать, чтобы влиться в общество. Но, похоже, подобные черты идут на пользу и для страны являются секретом успеха.

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Португалия

Португалия по показателям экономики занимает стабильные средние позиции, но это не мешает стране быть комфортной для жизни. Местные не гонятся за заработком, ведут размеренный образ жизни, но условия позволяют им при этом достойно себя обеспечивать. Средняя зарплата в стране — около 1500 EUR, но и стоимость жизни соответствующая. На одного в месяц для покрытия всех базовых расходов необходимо порядка 650 EUR. Арендовать квартиру с одной спальней можно за 700–900 EUR.

Страна в первую очередь привлекает своим климатом и выходом к океану. Более 300 солнечных дней в году — мечта многих россиян. Для отдыха всех форматов есть необходимые возможности, поэтому даже покидать Португалию для отпуска не придется. Местные жители — одни из самых гостеприимных, поэтому вы сможете легко адаптироваться на новом месте и стать частью общества.

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Венгрия

Это страна, которую часто рассматривают именно славяне для иммиграции. Венгрия в плане экономики не среди первых стран ЕС, но стабильность, последовательный рост, уверенность в будущем — то, что свойственно всем странам объединения. Оптимально, что соотношение стоимости жизни и доходов позволяет местным чувствовать себя комфортно. Средняя зарплата составляет примерно 1500 EUR, но в месяц на одного требуется порядка 620 EUR. Арендовать квартиру можно за 370–460 EUR.

В Венгрии одни из самых низких налогов в Европе — всего 9 %. Россияне имеют важное преимущество — значительная часть венгров владеют русским языком, что упрощает адаптацию на первых этапах. Лояльность Венгрии к РФ и ее гражданам также имеет важное значение.

Иллюстрация: International Expert

Канада

Если вы не ограничиваетесь лишь европейскими государствами, то одно из первых, которое стоит рассмотреть для переезда — конечно же, Канада. Это успешная, богатая и стабильная страна, в которой можно рассчитывать на достойный заработок, социальную защищенность, безопасность, уверенность в будущем. Английский язык в качестве государственного — важный плюс для быстрой интеграции и поиска престижной работы. Средняя зарплата составляет 5200 USD.

Стоимость жизни не самая низкая, но в соотношении с доходами очень привлекательная — примерно 1000 USD. Арендовать квартиру можно за 1100–1300 USD. Социальная защищенность, доступность кредитования позволяют молодым людям быстро обзавестись своим жильем. Поскольку Канада — это страна эмигрантов, адаптироваться в ней не будет сложно. Местные положительно воспринимают иностранцев, а большое количество диаспорных организаций позволяет наладить связи с соотечественниками, сохранить свою культуру, традиции.

Иллюстрация: International Expert

Что учесть при выборе страны для переезда?

При планировании иммиграции есть ряд важных критериев, по которым стоит оценить каждую потенциальную страну и в результате найти лучшее для себя решение:

Качество и стоимость жизни

В этом аспекте есть смысл полагаться на тематические рейтинги, которые регулярно возглавляют Дания, Швеция, Финляндия, Швейцария. Но стоит учитывать, что обычно в этих государствах и дороже всего жить. Поэтому для комфортного проживания должен быть и доход на среднем оптимальном для этого общества уровне, что иностранцам не всегда доступно. Среди европейских стран, где и качество жизни приемлемое, и стоимость доступная — Испания, Португалия, Польша, Румыния, Венгрия.

Рынок труда и условия для предпринимательства

Оптимально рассматривать страны с емким рынком труда, которые нуждаются в иностранной рабочей силе и создают соответствующие условия для приема. Оценивайте уровень заработных плат и безработицы. Если есть планы заняться бизнесом, разберитесь, насколько сложно его открыть, есть ли к иностранцам какие-либо специальные требования, ограничения по формам деятельности. В Европе самой открытой страной для бизнеса признан Люксембург.

Налоговая система

Если есть планы вести бизнес, очень важно оценить лояльность налогов. Есть страны, где сборы могут забирать едва не половину прибыли, например, Канада. Поэтому на их территории выгоднее работать в найме и получать средний комфортный доход для жизни. В Европе выгоднее всего налоговые ставки в Венгрии, Румынии, Болгарии.

Климат

В этом аспекте стоит полагаться сугубо на свои предпочтения. Например, по экономическим и социальным показателям комфортнее всего жить в Норвегии, Швеции, Дании, но не все готовы смириться с постоянным холодом, серостью. Большинство привлекают морские страны с большим количеством солнечных дней, например, Испания, Италия, Португалия.

Образование и здравоохранение

По качеству высшего образования в тройке лидеров находятся США, Великобритания, Германия. Но стоит учитывать и доступность обучения, наличие бюджетных мест. Что касается систем здравоохранения, лучшими они считаются в Японии, Нидерландах и Великобритании. Есть смысл отметить, что в большинстве стран ЕС и образование, и медицина на достаточно высоком уровне, ведь должны соответствовать ряду строгих стандартов.

Безопасность

Минимальное количество насильственных преступлений, политическая стабильность, отсутствие внутренних конфликтов в стране — важные факторы для комфорта иностранца, уверенности в будущем, готовности переезжать вместе с семьей и в этой среде воспитывать детей. В топе рейтинга наиболее безопасных государств — Швейцария, Норвегия, Дания, Португалия, Словения.

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Менталитет

В новой стране в любом случае непросто адаптироваться, но схожесть менталитета имеет важное значение. Поэтому россиянам в этом смысле выгоднее всего переезжать в славянские страны, где и люди будут более понятные, и язык максимально схож с родным. Но учтите, что несмотря на разницу в ментальности, такие страны как Испания, Португалия, Греция считаются наиболее гостеприимными и открытыми к иностранцам, что также очень важно.

Легкость иммиграции

Стоит проанализировать существующие в разных странах иммиграционные программы, сложность условий, длительность пути к гражданству и выбрать наиболее перспективный для себя вариант. В большинстве случаев придется начинать с ВНЖ, поэтому важно, чтобы его было несложно оформить на максимально длительный срок. Если в стране есть какие-либо упрощенные программы иммиграции, это окажется серьезным плюсом.

Иллюстрация: International Expert

Как переехать жить в выбранную страну

Для переезда в выбранную страну есть всего два варианта. Первый — длительный и сложный. Вам придется открыть визу, например, рабочую, затем оформить ВНЖ, прожить с ним несколько лет, преимущественно до 5, чтобы затем получить право на ПМЖ. Гражданство будет доступно спустя 5–10 лет проживания в целом, это зависит от законов конкретной страны. Сложность данного пути в том, что долгие годы до получения паспорта вы будете очень ограничены в правах.

Вам придется регулярно продлевать документы, подтверждая свое право на это, не удастся надолго покидать страну, будет постоянная привязка к основанию. Например, если вы приедете по работе или бизнесу, то до 5 лет потребуется сохранять эту занятость, даже работодателя не всегда легко сменить. Любые ошибки, например, невовремя продленные документы, потеря основания могут послужить тому, что все прожитые до этого годы будут напрасными и не засчитаются в срок для получения гражданства.

Другой более быстрый и простой вариант — оформление паспорта по упрощенным программам. Такие существуют, например, в Румынии и Болгарии. В итоге вы получите гражданство ЕС и сможете с полным набором прав переехать в любую страну Евросоюза, которые и преобладают в рейтинге лучших для жизни. По программам нет потребности ранее проживать в стране, получать ВНЖ, изучать язык. Подтвердив право на участие и подав документы, паспорт можно ожидать в срок от 12 месяцев. Это минимальный период, за который можно стать гражданином ЕС. У специалистов компании International Expert можно узнать детали быстрого оформления гражданства ЕС и осуществить свою мечту о переезде в лучшую страну.

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