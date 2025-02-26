Как получить карту поляка и что дает вам этот документ

Карта поляка — это документ, который подтверждает принадлежность человека к польской нации. Karta Polaka не является аналогом визы, ВНЖ/ПМЖ или гражданства, но дает право получить эти разрешения в упрощенном формате и предоставляет еще много привилегий при проживании в Польше.

Документ пользуется спросом, ведь открывает выгодные возможности для иммиграции. Например, в рекордном 2022 году заявку на Карту поляка подали 26 000 человек и россияне среди других наций находятся в первой тройке лидеров.

Что дает Карта поляка

Сама по себе Карта поляка без каких-либо дополнительных иммиграционных статусов позволяет:

💼 работать и вести бизнес в стране на тех же условиях, что и граждане Польши, без оформления дополнительных разрешений и ограничений в выборе форм деятельности;

👨‍🎓 обучаться, в том числе на докторантуре, участвовать в научно-исследовательских проектах;

🧑‍⚕️ в чрезвычайных ситуациях пользоваться медицинской помощью на территории Польши без страховки;

🚈 со скидкой в 37 % передвигаться пассажирскими, скорыми, экспресс-поездами;

🏦 посещать избранные государственные музеи бесплатно;

🏫 в сложных ситуациях с угрозой жизни и здоровью рассчитывать на консульскую помощь от Польши;

💰 не уплачивать консульские сборы при оформлении национальной визы или гражданства страны;

💵 получать денежное пособие для частичного возмещения расходов на жизнь в случае подачи заявки на ПМЖ;

💸 приоритетно претендовать на финансовую помощь для поддержки поляков за границей.

Важно отметить, что сугубо по Карте поляка вы не можете приехать в страну и пользоваться всеми описанными привилегиями. Для этого потребуется, например, сделать визу или вид на жительство. Но главный нюанс в том, что без Карты поляка вам доступен лишь один путь иммиграции — получение визы, ВНЖ на каком-либо из оснований, ПМЖ спустя 5 лет и гражданства после 8 лет проживания в целом. А с получением Karta Polaka перспективы совсем другие — именно по ней вы сможете сначала бесплатно сделать национальную визу для выезда в страну и сразу же по приезде оформить ПМЖ. Ждать 5 лет, подтверждать какие-либо основания (работа, бизнес) не придется, как и выполнять другие сложные требования, что выдвигаются в рамках общей процедуры.

Но главное, что гражданство вам будет доступно всего спустя год проживания в стране по ПМЖ. В течение этих 12 месяцев вы сможете пользоваться описанными выше правами, как владелец Карты поляка, и в максимальном комфорте ожидать паспорт. Поэтому суть документа не столько в тех преимуществах, которые он дает при проживании в Польше, сколько в уникальных возможностях для иммиграции и оформления гражданства.

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Кто может получить Карту поляка

Оформить карту поляка может тот, кто:

способен продемонстрировать свою связь с польской нацией хотя бы базовым знанием польского языка, поддержанием и культивированием местных традиций;

в присутствии консула подаст письменное заявление о принадлежности к польскому народу;

предоставит доказательства, что его прямые предки (отец/мать, бабушка/дедушка или одновременно прабабушка и прадедушка) были поляками либо подтвердит свою активную деятельность в польской организации;

подтвердит, что сам или его родные не репатриировались из Польши в 1944–1957 годах на основании договоров с БССР, УССР, ЛССР, СССР.

Для запроса карты поляка необходимо соответствовать сразу всем требованиям. Также есть вариант подтвердить польское происхождение в соответствии с законом «О репатриации» при условии базового владения польским языком. В последнем случае вы можете быть признаны лицом польского происхождения, если один из ваших предков до третьего колена был поляком по национальности (но не обязательно имел гражданство) и поддерживал местные традиции.

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Процедура получения Карты поляка

Оформить Карту поляка можно по простому алгоритму:

Сбор документов и подтверждение права на документ. Досье для подачи на Карту поляка необходимо подготовить строго по списку, который предложен в следующем блоке. Перечень данных небольшой, но сложности могут возникнуть именно с подтверждением польского происхождения. Традиционно данный факт доказывается с помощью паспортов, свидетельств о рождении предков, в которых указана их национальность. Также учтите, что должны быть предоставлены документы о регистрации актов гражданского состояния, которые позволяют отследить родственные связи между вами и предком-поляком. Если у вас нет всех подтверждений на руках, недостающие данные можно истребовать из архивов. Запись в консульство и подача заявки. В зависимости от учреждения могут быть разные форматы предварительной записи — например, по электронной почте или телефону. Эти детали узнайте в своем консульстве. Пакет документов в обозначенное время и дату подается лично. В рамках визита вам потребуется немного побеседовать с консулом. Если документов о владении языком нет, представитель Польши проверит ваш уровень и, среди прочего, задаст несколько вопросов на тему традиций, истории. При подаче документов уплата каких-либо пошлин не предусмотрена. Получение решения. Дело по выдаче карты поляка рассматривается в течение 2 месяцев. Если потребуется более длительная обработка заявки, вы будете об этом уведомлены. Как правило, о возможности забрать готовую Карту поляка сообщают в телефонном режиме. Консульский отдел уведомит, когда именно вы сможете посетить учреждение, чтобы получить свои документы. Обычно в консульствах выделены специальные дни и часы для выдачи Карт поляка.

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Какие документы нужны для получения Карты поляка

Взрослому заявителю на Карту поляка необходимо подготовить:

заполненное по установленному шаблону заявление с подписью и прикрепленной фотографией;

заграничный паспорт или другой проездной документ;

документы, которые подтверждают ваше польское происхождение или принадлежность к соответствующей организации;

подтверждение знания польского языка (например, свидетельство об окончании обучения на польском).

Подавать документальные доказательства знания языка необязательно. Это условие также может быть проверено консулом в ходе личной беседы.

Если несовершеннолетний ребенок претендует на Карту поляка, на него заполняется отдельное заявление с фото, подаются паспорт и свидетельство о рождении с копией, удостоверения личности родителей и карта поляка отца/матери, данные о польских предках ребенка.

Можно ли получить Карту поляка без польских корней

По закону предусмотрен вариант получения Карты поляка без польских корней. Для этого вам нужно своей деятельностью подтвердить, что вы готовы и достойны стать частью польской нации. Требуется быть активным участником диаспорной польской организации, например, по месту вашего жительства. Принадлежать к такой общине следует не менее 3 лет, что подтверждается официальным документом.

Представители организации должны заверить, что вы активно участвовали в деятельности, направленной на сохранение и популяризацию польского языка, культуры. Остальные условия для запроса Карты поляка также должны быть соблюдены — вам необходимо базово владеть языком, подать заявление консулу о желании стать частью нации. Как видите, даже без корней можно получить Карту поляка, хоть это и займет больше времени.

Однако хочется отметить, что не всегда отсутствие у вас на руках документов о польском происхождении означает, что нужно идти путем «без корней». Возможно, вы просто не знаете, что кто-то из предков имел польское гражданство. Такие случаи очень распространены. Ведь в ХХ веке были массовые миграционные потоки, переделялись границы стран и иногда люди автоматически получали другое гражданство, а потом теряли его. Поэтому в любом случае прежде всего стоит проверить родословную. Необходимо запросить данные в архивах, узнать больше о своих предках и точно убедиться в наличии либо отсутствии корней. Это интересно и займет не так много времени, но может во многом определить ваше будущее. При желании всегда можно воспользоваться профессиональной помощью и быстрее получить результат.

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Помощь в получении Карты поляка

Миграционные специалисты могут значительно упростить для вас получение Карты поляка и сэкономить драгоценное время. Юристы анализируют исходные документы, а в случае их отсутствия комплексно исследуют родословную и истребуют из архивов необходимые доказательства. Для вас будет собран полный пакет документов на подачу с выполненными копиями, переводами и легализациями при необходимости. Специалисты сами записывают вас на визит и консультируют по всем нюансам.

Например, вас тщательно подготовят к беседе с консулом: вы заранее узнаете, какие вопросы он может задать, в каком ключе лучше вести разговор, а также получите ценные советы от юристов, основанные на их большом опыте. О возможности забрать документ вас уведомят, так что не придется самостоятельно следить за процессом и связываться с консульством.

Специалисты компании International Expert оказывают полную поддержку в оформлении Карты поляка — от сбора документов до подготовки к собеседованию и выдачи самого документа. Оставляйте заявку и миграционный эксперт проконсультирует вас по вопросам оформления карты поляка.

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