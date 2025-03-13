8 стран, где проще всего получить ВНЖ россиянину

Проживание в России и расчет только на местное гражданство в теперешних условиях — не очень дальновидная перспектива. Санкции только усиливаются, и даже обычные путешествия по миру для россиян становятся все сложнее. Некоторые страны приостанавливают выдачу виз, другие без основательных на то причин более длительное время рассматривают заявки.

Если вы не намерены мириться с подобными ущемлениями и хотите для себя более перспективное будущее, стоит поискать альтернативные решения. Например, можно получить ВНЖ за рубежом, по которому вы сможете длительное время проживать в выбранной стране, а затем и претендовать на гражданство. В некоторых странах правительство проявляет благосклонность к мигрантам из РФ и предлагает выгодные программы иммиграции. Об этом и пойдет речь далее, чтобы вы могли выбрать оптимальный для себя вариант.

Румыния

Один из популярных и перспективных вариантов иммиграции в Румынию — по ВНЖ через бизнес. Вы должны стать акционером или ассоциированным лицом коммерческой компании на территории страны и получить техническое одобрение от Агентства инвестиций и внешней торговли. Какие-либо фиксированные инвестиции в бизнес для возможности претендовать на ВНЖ не предусмотрены, достаточно подтвердить наличие финансов для существования в целом (500 EUR в месяц для партнеров и 700 EUR для акционеров). Дополнительно необходимо иметь собственную или арендованную недвижимость для ведения бизнеса.

Сначала вы оформляете долгосрочную визу, а после приезда в Румынию — ВНЖ на год с правом продления на такой же период. Хоть фиксированные инвестиции в компанию не обязательны, но при их наличии в крупных объемах можно на более выгодных условиях продлевать вид на жительство. Например, при вложениях от 500 000 EUR ВНЖ продлевается не на год, а сразу до 3 лет. Стоимость легализации пребывания — 120 EUR за визу и 259 RON/52 EUR за ВНЖ. В Румынии выгодно вести бизнес за счет достаточно лояльной налоговой среды. Единая ставка корпоративного сбора составляет 16 %, в то время как во многих других странах Европы превышает 20–25 %.

Претендовать на гражданство владельцы бизнеса могут в обычном порядке после 8 лет проживания в стране с выполнением стандартных условий натурализации. Для предпринимателей упрощений в оформлении паспорта нет. Но при этом в Румынии можно получить гражданство в срок от 12 месяцев по специальной упрощенной программе. Достаточно подтвердить основание (территориальную принадлежность), отсутствие судимостей и угроз национальной безопасности, после чего сразу же можно подавать документы. Предварительно жить в стране, оформлять ВНЖ и изучать язык нет потребности. Это самый простой на сегодня способ получения гражданства ЕС, причем претендовать на него могут многие россияне.

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Болгария

Один из доступных вариантов получения ВНЖ Болгарии сроком действия до 5 лет — приобретение недвижимости на территории страны. Оформить временный вид на жительство можно, если стоимость объекта достигает 600 000 BGN/306 000 EUR. Остальные требования для выдачи ВНЖ:

отсутствие судимостей;

наличие медицинской страховки;

получение дохода на уровне не ниже минимальной заработной платы.

Дополнительно вы должны подтвердить наличие места жительства в стране, но при покупке недвижимости это условие будет выполнено в любом случае. Сначала в обязательном порядке оформляется долгосрочная виза, а после приезда в Болгарию вы можете запросить в миграционном органе и ВНЖ, дело по которому рассматривается до 14 дней. Стоимость визы — 100 EUR, ВНЖ — 110 BGN/56 EUR.

Иллюстрация: International Expert

В Болгарии также действует упрощенная программа оформления гражданства. Если вы подтвердите наличие прямых предков-болгар до 3 колена, то сможете без ВНЖ, знания языка и многолетнего ожидания сразу же претендовать на паспорт. Даже если сейчас это кажется вам маловероятным, историческая основа позволяет полагать, что у многих россиян есть болгарские предки. Миграционные потоки между регионами, переделы границ страны поспособствовали таким последствиям и соответственно разработке подобной программы. От сбора документов до выдачи паспорта обычно проходит от 12 месяцев.

Польша

В Польшу проще всего иммигрировать по Карте поляка. Получив данный документ, вы сможете бесплатно сделать национальную визу и прибыть в страну, имея множество привилегий — например, право сразу же трудоустраиваться или открывать свой бизнес, бесплатно пользоваться некоторыми видами транспорта, посещать музеи и тому подобное. Но главное, что по Карте поляка вам удастся претендовать на ПМЖ. В обычном порядке до запроса разрешения необходимо прожить в стране 5 лет, а в этом случае вы сразу становитесь постоянным резидентом с большим набором возможностей и бессрочным правом на проживание. Однако даже это не ключевое.

Прожив в Польше с полученным по Карте поляка ПМЖ всего год, вы сможете запрашивать гражданство. Это максимально короткий путь к паспорту Польши и ЕС. Данный способ иммиграции выгодный еще и с финансовой стороны. За Карту поляка, национальную визу и заявку на гражданство вы ничего не платите, а за ПМЖ предусмотрен сбор 640 PLN/150 EUR. Суть данной программы заключается в получении именно Карты поляка, которая и открывает исключительные возможности для дальнейшей легализации пребывания.

Иллюстрация: International Expert

Для оформления данного документа необходимо подтвердить польские корни — наличие прямых родственников-поляков (одного до второго колена или двух сразу, если третьей степени) и базовое знание польского языка. Опять-таки с учетом исторических событий ХХ века шансы на участие имеют многие, а условия не столь сложные. Поэтому стоит рассмотреть этот перспективный вариант. Карта поляка оформляется за 2 месяца, ПМЖ — приблизительно за такой же срок, а спустя год вы имеете все шансы быть уже европейским гражданином.

Испания

Один из простых способов переезда в Испанию — по финансовой независимости. Если вы имеете стабильный источник дохода в России, например, дивиденды от бизнеса или прибыль от сдачи в аренду недвижимости, то с подтверждением данного факта можете смело подавать запрос на ВНЖ. Доход должен быть на уровне от 2400 EUR в месяц. Если планируете выезжать с семьей, на каждого близкого дополнительно требуется по 600 EUR. Получать прибыль нужно стабильно и при этом работать в Испании вам не разрешается.

Что касается остальных требований, они охватывают:

отсутствие судимостей и запретов на въезд в Испанию;

предоставление медицинской справки на предмет инфекционных заболеваний;

наличие медицинской страховки.

Сначала вы открываете визу в консульстве, а после приезда в страну — запрашиваете ВНЖ. Вид на жительство выдается на год и продлевается на такой же период, если вы продолжаете соответствовать условиям. Расходы включают оплату визы (60 EUR) и ВНЖ (38,28 EUR).

На гражданство вы сможете претендовать через 10 лет проживания. Первые 5 лет вам придется ежегодно продлевать ВНЖ, затем удастся получить бессрочный ПМЖ. Именно по нему в течение следующих 5 лет можно будет ожидать паспорт, имея достаточный набор прав.

Иллюстрация: International Expert

Но учтите, что поселиться в Испании удастся и при наличии паспорта другой страны ЕС. Например, если вы получите гражданство по упрощенной программе в Румынии или Болгарии, то можно будет переезжать на испанскую территорию без поиска основания, оформления видов на жительство и каких-либо временных рамок. Во всех сферах жизни вы будете равны в правах с самими испанцами. Поэтому, возможно, есть смысл год подождать, чтобы ускоренно получить паспорт, а затем переезжать уже в статусе гражданина, чем в Испании потратить на это 10 лет.

Армения

Самый простой способ выехать в Армению без выполнения сложных требований — оформить ВНЖ на основании происхождения. При подаче запроса потребуется подтвердить армянскую национальность. Для многих россиян это будет актуально в силу прочных связей между странами. Вы можете приехать в Армению в рамках безвизового режима просто по паспорту, а затем на месте заняться оформлением вида на жительство. Сначала заявка регистрируется онлайн через migration.e-gov, а затем потребуется личный визит в Службу миграции и гражданства МВД. Дело рассматривается до месяца.

Примечательно, что на основании происхождения вы можете оформить как ВНЖ на год, так сразу и ПМЖ на 5 лет. Последний статус предоставляет больше прав и не требует регулярного продления. Пошлины за ВНЖ и ПМЖ — 105 000 AMD/267 USD и 140 000 AMD/355 USD соответственно. В зависимости от личных обстоятельств можете решать, какое разрешение вам сейчас актуальнее.

Иллюстрация: International Expert

Но учтите также тот факт, что при армянской национальности можно ускоренно оформить и гражданство. Без предварительного проживания, оформления ВНЖ/ПМЖ, знания языка и выполнения других сложных условий можно сразу претендовать на паспорт. Дело рассматривается 4–6 месяцев. Это оптимальный вариант для тех, кто настроен решительно и готов сразу получать второе гражданство, а не временное решение в виде резидентства.

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Венгрия

Популярный вариант выезда в Венгрию — через трудоустройство или предпринимательство. Вам потребуется заранее найти вакансию на рынке труда и подписать трудовой договор или зарегистрировать компанию и предоставить соответствующие документы. Дополнительно следует подтвердить отсутствие судимостей, наличие медицинской страховки и средств к существованию. Также проверяется, не несете ли вы угроз национальной безопасности.

Поскольку россиянам требуется виза в Венгрию, подается общая заявка на визовое разрешение и ВНЖ через консульство. Время рассмотрения длится до 21 дня, а на территории страны готовая карта отправляется по почте. ВНЖ максимально выдается на 5 лет и на такой же срок может продлеваться. При подаче запроса на визу и вид на жительство из России уплачивается сбор 110 EUR. Гражданство в таком случае вы будете получать в обычном порядке через 8 лет проживания.

Иллюстрация: International Expert

Но так как Венгрия входит в ЕС, вы можете проживать в государстве и по паспорту другой страны объединения. Например, получив гражданство упрощенно в Румынии за год-полтора, удастся сразу с полным набором прав переезжать в Венгрию и при желании работать, заниматься бизнесом, не имея потребности в ВНЖ и других формальностях.

Кыргызстан

Граждане России вправе претендовать на ВНЖ Киргизии с частными целями. То есть вам не обязательно обучаться в стране, получать работу или планировать инвестиции, как это предусмотрено для большинства иностранцев. Представители лишь нескольких отдельных государств и россияне в их числе могут несколько упрощенно получить ВНЖ. Для этого вам необходимо обратиться в территориальное миграционное подразделение с соответствующим запросом. Среди требований — лишь наличие арендованного жилья и средств к существованию. При подаче запроса уплачивается пошлина 2222 KGS/25 USD.

При этом большинство россиян могут сразу же претендовать на гражданство Киргизии. В стране есть программа, по которой лица, рожденные в СССР и имевшие паспорт союза в прошлом, могут упрощенно претендовать на статус. Вся процедура занимает несколько месяцев и, по отзывам многих участников, не сложнее оформления ВНЖ, но полученные права и возможности совершенно другого уровня.

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Франция

Лучшим по условиям вариантом переезда во Францию заслуженно считается оформление ВНЖ «Паспорт талант». Эту программу принято ассоциировать с крупными инвестициями, но на самом деле она сориентирована на множество направлений и участие возможно вовсе без вложений. Претендовать на такой тип ВНЖ могут высококвалифицированные специалисты, выпускники вузов, исследователи, предприниматели, представители спортивных и художественных профессий. В каждом из случаев выдвигаются специальные условия, а наиболее популярный вариант оформления ВНЖ «Паспорт талант» без вложений — по стартапу.

Чтобы оформить резидентство сразу на 4 года для всей семьи, вам достаточно подготовить перспективный бизнес-план и получить его одобрение в уполномоченном органе. Вложения не требуются и даже регистрация бизнеса не обязательна до выдачи ВНЖ. Дополнительно необходимо лишь подтвердить наличие финансов для обеспечения пребывания и места жительства во Франции (например, договором аренды квартиры). Основное преимущество этой программы в том, что ВНЖ дают сразу на 4 года, в то время как по обычным основаниям только на год. Вам придется лишь раз продлить вид на жительство до получения гражданства после 5 лет натурализации.

Иллюстрация: International Expert

Впрочем, вы можете и не тратить столько лет на то, чтобы стать гражданином. Если вы получите гражданство ЕС в Румынии за 12–18 месяцев, то удастся намного быстрее переехать во Францию и сразу же обладать равными правами с французами.

ВНЖ какой страны лучше оформлять россиянам

ВНЖ лучше получать в той стране, где вы хотели бы жить, работать, пользоваться банковскими услугами, заниматься бизнесом. Если есть цель свободно путешествовать по странам ЕС без виз, можно рассматривать оформление резидентства в европейском государстве. Основные права на жизнь и работу у вас будут в одной стране, но ездить по всему Европейскому союзу можно будет не по российскому паспорту, на который придется каждый раз открывать визы, а по ВНЖ.

При этом россияне вполне могут рассматривать сразу же получение второго гражданства и упустить этап с ВНЖ. Безусловно, паспорт дает намного больше прав, и это максимально надежный запасной план на случай выезда из РФ, в отличие от временного вида на жительство. К тому же по некоторым упрощенным программам гражданство можно получить даже быстрее, чем ВНЖ. Как правило, на оформление вида на жительство в среднем идет несколько месяцев, и паспорт Кыргызстана также доступен за 2 месяца.

Хотя, безусловно, если рассматривать получение гражданства, то перспективнее всего европейское. Это престижный статус, который откроет совершенно новые жизненные перспективы. Причем с получением паспорта в одной стране ЕС весь набор гражданских прав вы будете иметь во всех 27 государствах объединения. Если, например, проживание в Румынии вас не очень привлекает, с местным паспортом можно отправляться в Германию и жить там наравне с немцами, не оформляя какие-либо дополнительные документы.

Если изначально вы целились на оформление ВНЖ, предлагаем сравнить данное разрешение в странах ЕС с гражданством, полученным упрощенно. Возможно, вам удастся сменить свое мнение и пойти более выгодным путем иммиграции.

Критерий для сравнения ВНЖ Паспорт ЕС (по упрощенной программе) Срок действия Временный, преимущественно от года Пожизненный Сроки получения В среднем несколько месяцев От 18 месяцев Стоимость Несколько сотен евро Несколько сотен евро Необходимость знания языка Лишь для некоторых оснований Нет, только для присяги Основные права Проживание и в некоторых случаях работа Все гражданские права Поездки по странам ЕС Без виз, но с пребыванием 90/180 Свободные и с постоянным проживанием

Как видите, для россиян есть немало вариантов получения дополнительного статуса. Если вы хотите найти лучшее конкретно для себя решение, максимально сэкономить время и финансы, обратитесь к специалистам и получите более детальные предложения по каждому способу выезда.

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