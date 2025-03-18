10 лучших городов для жизни в мире

В прошлом году рейтинг лучших стран мира возглавила Швейцария, а Вена и Валенсия признаны наиболее комфортными городами для жизни. По критерию баланса между работой и отдыхом первенство держат города Финляндии, Швеции, Чехии и Дании. Столица и курортные локации Испании признаны лучшим направлением для цифровых кочевников, а Сингапур — для развития бизнеса.

Что учесть при выборе города для переезда?

В первую очередь при выборе города полагайтесь на свои предпочтения. Наверняка у вас есть личный топ локаций, где хотелось бы пожить, и имеются те, которые никогда не привлекали. Можно составить небольшой список приоритетных городов, а далее анализировать их по более практичным критериям — уровню жизни, зарплатам, инфраструктуре, климату, наличию условий для отдыха и развития детей. Обязательно оцените локацию с учетом вашей будущей деятельности — например, легко ли там найти себе работу или внедриться со своим бизнесом. Постепенно список будет уменьшаться и останется лучший вариант, а рейтинги городов от экспертов пусть будут в помощь и предоставят новые идеи.

Лучшие города для жизни

В первую десятку лучших городов для жизни традиционно попадают населенные пункты в развитых и богатых странах. Это локации, в которых можно комфортно себя чувствовать с финансовой точки зрения, иметь условия для отдыха, развития, получения различных услуг и закрытия любых бытовых потребностей. При этом у каждого города есть свои сильные стороны, например, благоприятные условия для ведения бизнеса или чистый воздух. Дополнительно учитываются личные предпочтения, ведь кого-то не смущает вечно мрачная погода Копенгагена, если там наивысшее качество жизни, а для другого приоритетнее жить у моря и наслаждаться 300 солнечными днями в году.

Вена (Австрия) — лучший город по качеству жизни

Вена регулярно занимает первые места в различных рейтингах по качеству жизни. При оценке этого показателя учитывается доход на душу населения. Так вот в Вене средняя заработная плата достигает 4000 EUR, это один из самых высоких показателей в Европе и конкурентный во всем мире. Жить в Вене тоже недешево, на одного в месяц требуется порядка 1000 EUR. Но покупательная способность населения достаточно высокая — показатель составляет 27 669 EUR на душу населения. Арендовать однокомнатную квартиру можно за 750–1000 EUR в зависимости от района, и эта сумма вполне посильна при получении средней для города зарплаты. Поэтому доходы жителей разумно сочетаются с расходами, и создается ощущение комфорта на всех уровнях.

Иллюстрация: International Expert

Вена привлекает иностранцев своим историческим обликом — в городе множество достопримечательностей. Большое количество культурных событий, музеев, университетов позволяют мигрантам иметь интересный досуг, обеспечить качественное образование себе или детям. В городе всегда есть чем заняться, можно развиваться культурно, наслаждаться эстетикой вокруг и участвовать в различных мероприятиях для профессионального роста, налаживания бизнес-контактов.

По местным законам расстояние от каждого жилого дома до зеленой зоны не может быть больше 250 м, поэтому экологическая ситуация в городе благоприятная. Безопасность также на высоте — в Вене нет рисков каких-то природных катаклизмов, а преступность на минимальном уровне даже с учетом большого количества туристов. Индекс безопасности при ходьбе в одиночку днем и ночью 82,39 и 64,22 соответственно по версии Numbeo.

Париж (Франция) — лучший город для ведения бизнеса

Париж заслуженно считается одним из самых перспективных городов для предпринимательства. В отличие от того же Лондона, местный рынок пока не перенасыщен иностранными инвестициями, поэтому бизнесу из-за рубежа легче внедриться. Государство в свою очередь активно поддерживает малые и средние предприятия, есть льготы и программы финансирования.

Иллюстрация: International Expert

Во Франции действуют интересные иммиграционные программы для предпринимателей и инвесторов. Стоимость аренды коммерческих помещений сравнительно невысокая, а стабильная и успешная экономика страны позволяет бизнесменам иметь уверенность в развитии своего дела.

При этом в остальных аспектах столица также остается комфортной для жизни. Это красивый туристический город с развитой инфраструктурой и транспортной системой. Здесь активная культурная жизнь и эстетика в каждом здании. Но за счет большого количества туристов безопасность не на самом высоком уровне. Средняя зарплата в Париже 3700 EUR, а на одного в месяц требуется примерно 1000 EUR.

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Мюнхен (Германия) — лучший город для трудоустройства

Германия славится одним из наиболее емких рынков труда в Европе, невысоким показателем безработицы и острой потребностью в иностранной рабочей силе. Для многих мигрантов привлекательно трудоустройство в Германии, где средняя заработная плата достигает 4200 EUR, а в Мюнхене вовсе — 4500 EUR. Это один из самых крупных городов страны, где отличные перспективы для трудоустройства в различных нишах — в промышленности, транспортных перевозках, сфере обслуживания. Мюнхен известен строительными проектами, в которые привлекаются специалисты разных направлений.

Иллюстрация: International Expert

При этом город остается комфортным для жизни в целом. Здесь мягкий климат, большое количество зелени и Альпы в максимальной близости — это все положительно сказывается на экологии. В финансовом центре страны много бизнес-событий и культурных мероприятий, здесь есть все возможности для профессионального и духовного развития. Транспортная система является одной из лучших в стране и регионе, а уровень развития инфраструктуры позволяет закрывать любые потребности жителей.

Рейкьявик (Исландия) — лучший город для переезда с семьей

Природа Рейкьявика — величественная, завораживающая, а главное идеальная для сохранения экологии. В городе чистейший воздух, вкусная вода, большое количество термических источников, гейзеров для полезного и оздоровительного отдыха без дальних выездов. Уникальная природа страны позволяет придерживаться экологических принципов в большинстве сфер — например, до 90 % отопления и горячего водоснабжения в Исландии обеспечивается за счет термальных источников. Для тех, кто хочет, чтобы дети росли без постоянных выхлопов машин, заводов, загрязненных улиц и сомнительного качества воды, Рейкьявик — один из лучших выборов.

Иллюстрация: International Expert

При этом природа и экология — не единственные преимущества города. Исландия регулярно занимает первые позиции в рейтингах по качеству жизни, а ее столица соответственно может обеспечить лучшие условия. Город хоть и сравнительно небольшой, но наилучшая инфраструктура сосредоточена именно здесь, а архитектура дарит эстетическое наслаждение. Средняя зарплата достигает 4700 EUR. Цены также высокие — в среднем на одного в месяц нужно 1300 EUR, а аренда однокомнатной квартиры обходится в 1700–1900 EUR. Но это оптимально соотносится с доходами жителей, а социальное обеспечение дает местным еще больше стабильности и уверенности в будущем.

Барселона (Испания) — лучший город для цифровых кочевников

В рейтинге наиболее подходящих городов для удаленной работы Барселона заняла первое место. Город опередил конкурентов по скорости интернета, развитию инфраструктуры, ценам на продукты, климату, доступности жилья, насыщенности культурной жизни. То есть, если вы имеете удаленную работу и стабильный доход, то в Барселоне можно максимально наслаждаться жизнью. В месяц на одного требуется примерно 820 EUR, а арендовать квартиру можно за 1000–1300 EUR. Продукты недорогие и приятно впечатляет разнообразие фруктов, ягод, овощей, морепродуктов, которые выращиваются локально и доступны по ценам.

Иллюстрация: International Expert

Барселона — туристический город, здесь много красивых достопримечательностей, колоритных заведений, культурных событий. Поэтому в свободное от работы время всегда есть варианты для интересного досуга. Более 250 солнечных дней в году, мягкий климат и доступность моря — то, что делает жителей Барселоны счастливыми независимо от других личных обстоятельств. Инфраструктура города настолько удобная, что у вас никогда не возникнет трудностей с тем, чтобы куда-либо добраться, получить определенную услугу или купить товар. Барселона — тот город, где можно замедлиться и почувствовать прелести европейского комфорта.

Дубай (ОАЭ) — лучший город для покупки недвижимости

Стоимость недвижимости в Дубае сравнительно высокая и начинается от 3500 USD за м2. Но есть как минимум две причины для приобретения в этом городе жилья. Первая — рост стоимости недвижимости один из самых высоких в мире и достигает 5–7 % в год, а окупаемость колеблется в диапазоне 7–10 %. Это значит, что, купив квартиру в Дубае сейчас, уже через 6–12 месяцев ее можно продать по более высокой цене и выгодно заработать. Вторая причина — большинство программ иммиграции в ОАЭ связаны именно с инвестициями в недвижимость. То есть достаточно купить квартиру или дом — и можно сразу получить ВНЖ на 5 или даже 10 лет без выполнения других сложных требований.

Иллюстрация: International Expert

Инвестировать в недвижимость Дубая — перспективно и надежно. Город развивается немыслимыми темпами, количество строительных проектов растет, локация становится полноценным деловым и коммерческим хабом. По уровню безопасности с ОАЭ могут конкурировать лишь немногие страны. По качеству жизни страна регулярно занимает первые места в рейтингах. Средняя зарплата составляет 4300 USD, а стоимость жизни ей гармонично соответствует — на одного в месяц нужно примерно 1000 USD.

Но все же Дубай больше рассматривается мигрантами не для наемного трудоустройства, а для ведения бизнеса и инвестиций. В свободных экономических зонах, которым нет аналогов в мире, можно вести предпринимательскую деятельность с минимальными издержками по налогам. В плане инфраструктуры в Дубае есть все и даже больше, чтобы почувствовать себя в центре роскоши и богатства.

Сингапур (Сингапур) — лучший город для безопасной жизни

Переезд за рубеж связан со многими рисками и кардинальными изменениями в жизни. Поэтому хочется иметь уверенность, что на новом месте по крайней мере будет безопасно. По данному критерию в рейтинге первенство получил Сингапур. В целом первые позиции занимают страны и населенные пункты с высоким уровнем жизни, ведь наличие финансов у государства, зажиточность населения, верховенство закона — те факторы, которые минимизируют преступность.

Иллюстрация: International Expert

Сингапур в регионе является одним из самых богатых городов. По всем улицам установлено ночное освещение, камеры наблюдения, полиция не коррумпированная, а за совершенное преступление приходится отвечать каждому, независимо от статуса и доходов. То, что население имеет высокие доходы, минимизирует процент краж. Случаи физической расправы единичные — 1 на 263 тысячи. В отношении стихийных бедствий и природных катаклизмов Сингапур также максимально безопасен.

Качество жизни в стране и городе — на высоте, инфраструктура развита по последним технологическим трендам, запускаются новые строительные проекты. Средняя зарплата в месяц составляет 5700 USD, а расходы на одного не превышают 1100 USD.

Лиссабон (Португалия) — лучший город по стоимости жизни

При выборе локации для переезда по стоимости жизни нужно проявить внимательность, ведь это неоднозначный фактор. Если искать самый доступный по ценам город, очевидно, что и уровень зарплат в нем будет соответствующий. В тех странах и населенных пунктах, где выше всего доходы жителей, аналогичные и цены на жилье, продукты, услуги. Поэтому в данном аспекте лучше искать так называемую золотую середину, и таковой можно смело признать Лиссабон. Если вы планируете трудоустраиваться в городе, соотношение доходов и расходов окажется оптимальным для комфортной жизни. Средняя зарплата в Лиссабоне — около 1700 EUR, а на одного в месяц нужно примерно 680 EUR.

Иллюстрация: International Expert

Если вы думаете заниматься бизнесом или имеете доходы от действующей компании за рубежом, работаете удаленно, и ваша прибыль достигает нескольких тысяч EUR, в городе можно еще комфортнее обосноваться. Вы сможете наслаждаться высоким уровнем жизни с качественной инфраструктурой, удобным транспортом, красивыми достопримечательностями, потрясающей гастрономической культурой и большим количеством мероприятий. При этом ваши расходы на жизнь окажутся умеренными. Привлекает мигрантов и теплый климат Португалии, близость гор и океана, невысокий уровень преступности, дружелюбное население. В Лиссабоне, как для столицы, достаточно размеренный образ жизни с немного курортными нотками.

Афины (Греция) — город с высоким потенциалом

Для переезда принято рассматривать одни из самых богатых и развитых стран, где, казалось бы, сразу должны быть все условия для комфортной жизни. Но не стоит забывать, что в таких локациях и количество мигрантов выше, и соответствующая конкуренция на рынке труда, и нагрузка на социальную систему. Поэтому иногда есть смысл дать шанс пока не самым успешным городам и странам, но имеющим потенциал. И к таким относятся Афины. Греция давно входит в ЕС, поэтому на базовый комфорт, европейские ценности, качественную медицину и развитую инфраструктуру в любом случае можно рассчитывать.

Иллюстрация: International Expert

Государство не среди первых по финансовым показателям, но регулярно проводятся реформы, эффективно устраняется коррупция и экономика все больше подтягивается к стандартам ЕС, а столица в этом плане — наиболее перспективная для заработка и комфортного проживания. Иностранцы без лишней конкуренции могут заходить в различные бизнес-ниши, искать варианты выгодных инвестиций, которые страна всячески поддерживает.

Туристическая привлекательность Греции и курортный потенциал позволяют делать ставку на данные направления в бизнесе или уверенно покупать недвижимость для сдачи в аренду, перепродажи по высшей цене. При этом большой плюс проживания в Афинах — невысокие цены в сравнении с другими европейскими столицами. На одного в месяц нужно до 800 EUR, арендовать однокомнатную квартиру удастся за предельно низкую для ЕС сумму — 500–570 EUR при средней зарплате около 1500 EUR.

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Копенгаген (Дания) — лучший город для комфортной и счастливой жизни

Те, кому не принципиален теплый климат, близость моря и курортная атмосфера, могут рассмотреть для переезда один из самых комфортных по всем параметрам северный Копенгаген. Климат и погода здесь не из лучших, большую часть года — холодно и сыро, темнеет рано, а солнечных дней минимум. Но это не мешает датчанам ежегодно получать статус одной из самых счастливых наций. За исключением погоды, у них для этого есть все:

высокий уровень жизни (индекс 204,2 по Numbeo и место в первой десятке);

достойные заработные платы (почти 7000 EUR);

эффективная социальная система для уверенности в завтрашнем дне;

качественная медицина и хорошее образование.

Иллюстрация: International Expert

Соотношение доходов и расходов жителей более чем оптимальное — для покрытия базовых потребностей одному человеку в месяц нужно 1100 EUR при средней прибыли около 7000 EUR. С точки зрения экологии город также образцовый — в столице отличное качество воздуха и огромное количество зеленых насаждений. Уровень преступности минимальный — город входит в десятку самых безопасных мест для жизни.

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Как переехать жить в лучший город

Для переезда в любой город мира можно пойти традиционным путем натурализации. Вы сначала откроете визу, прибудете в страну, оформите вид на жительство, например, по работе и будете примерно 5 лет регулярно продлевать эти документы. Затем сможете претендовать на ПМЖ, а еще спустя 3–5 лет — и на гражданство. Путь от переезда к получению паспорта занимает до 10 лет, точный срок зависит от страны и ее законов. Подходит ли такой вариант, решать исключительно вам. Но нужно учесть некоторые нюансы.

Только с получением паспорта у вас будет надежный статус, который нельзя потерять. До этого проживание по видам на жительство имеет ограничения и риски. Разрешение привязано к основанию, например, к работе, и если что-то идет не так с вашей занятостью, его можно потерять. Желание сменить работодателя — это роскошь, которую не всегда могут позволить себе мигранты. Когда иностранец не работает, его ВНЖ аннулируется, приходится выезжать из страны и заново все начинать с открытия визы. Но главное — срок, проведенный в государстве до этого, уже не будет засчитан в необходимый для запроса гражданства. Получить паспорт по натурализации реально, но нужно быть готовым к долгому процессу и минимизировать все возможные риски.

Конечно, куда выгоднее переезжать в страну сразу с гражданством. Быстро оформить паспорт без проживания можно по упрощенным программам в некоторых странах ЕС. Поскольку большая часть городов в рейтинге — именно европейские, такой вариант будет для вас предпочтительным. Ускоренные программы есть в Румынии и Болгарии, с каждым из этих паспортов можно будет жить в любой из 27 стран ЕС и иметь все права гражданина.

Получение гражданства займет 12–18 месяцев, но это срок ожидания решения по делу, который вы можете провести где угодно — в родной стране или любой другой. Оформлять ВНЖ в Румынии или Болгарии не придется, как и основательно изучать язык. Основные условия участия в программе связаны с подтверждением этнической или территориальной принадлежности к стране. Однако для многих жителей постсоветского пространства требования легко выполнить в силу исторических предпосылок.

Специалисты помогут проверить ваше право на упрощенное оформление гражданства, расскажут детали и сопроводят процедуру от сбора документов до выдачи паспорта.

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