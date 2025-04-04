Как оформить карту сталего побыту в Польше?

Около полумиллиона иностранцев сейчас имеют в Польше вид на жительство, а порядка 47 % из них обладают картой сталего побыту. Именно последнее разрешение является наиболее желаемым среди мигрантов, ведь в большинстве сфер жизни приравнивает их в правах с поляками.

Карту сталего побыту в Польше можно получить как по оседлости, так и быстрее, если для этого есть специальные основания.

Что дает карта сталего побыту?

Карта сталего побыту в Польше — это аналог привычного многим ПМЖ, то есть постоянного вида на жительство. Разрешение, в отличие от ВНЖ, позволяет бессрочно находиться в стране и пользоваться почти всеми теми же привилегиями, которые имеют сами поляки. Единственная разница в том, что иностранцы с ПМЖ, в отличие от граждан, не могут принимать участие в выборах и выдвигать свою кандидатуру. Впрочем, вряд ли для иностранцев это существенный минус, ведь в остальном карта сталего побыту дает максимум прав и возможностей, а именно:

неограниченное по времени проживание в Польше без необходимости продлевать документы и подтверждать свой статус;

любое количество выездов за рубеж и возвращений обратно;

свободные поездки по странам ЕС с правом пребывания 90 дней из 180;

полный доступ к рынку труда без потребности оформлять отдельные разрешения;

право на ведение бизнеса без дополнительных документов и в любой форме деятельности (для иностранцев с ВНЖ есть ограничения);

получение в будущем (спустя 3 года или меньший срок) гражданства Польши.

Кто может получить карту сталего побыту?

В Польше карту сталего побыту можно получить в двух формах — в качестве постоянного вида на жительство или вида на жительство долгосрочного резидента ЕС. На каждое разрешение могут претендовать разные категории заявителей. Однако по факту разницы между полученными картами нет - это постоянное резидентство с бессрочным периодом действия и аналогичными правами. Но для понимания процедуры и возможностей получения разрешения понятия стоит разделить.

Итак, на карту сталего побыту (постоянный вид на жительство) могут рассчитывать:

дети иностранцев с ПМЖ или граждан, если находятся под их опекой;

лица польского происхождения;

владельцы карты поляка;

супруги граждан;

жертвы торговли людьми, беженцы, иностранцы, которые имеют право на толерантное пребывание.

Получить карту сталего побыту в виде долгосрочного резидентства ЕС могут только те иностранцы, которые до этого 5 лет провели в Польше по ВНЖ и соответствуют некоторым дополнительным требованиям. То есть последнее разрешение предоставляется исключительно на основании оседлости, а вот ПМЖ доступно для особых категорий заявителей в специальном порядке (в некоторых случаях также требуется определенный срок проживания, в других — нет).

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Процедура получения карты сталего побыту

Оформление карты сталего побыту проходит по стандартному алгоритму для всех категорий заявителей. Запрос необходимо подать лично воеводе по месту вашего нахождения — не позже, чем в последний день законного пребывания в Польше по текущему разрешению (визе, ВНЖ). При приеме документов у вас возьмут биометрические данные. Если запрашиваете ПМЖ не по карте поляка, придется уплатить сбор в размере 640 PLN/152 EUR.

Дополнительно оплачивается изготовление самой карты — 100 PLN/24 EUR. Срок рассмотрения дела не должен превышать 6 месяцев от даты подачи заявки. Что касается остальных особенностей процесса, например, когда можно запрашивать ПМЖ, какие дополнительные условия выдвигаются, все это зависит от основания, на котором вы претендуете на статус.

По карте поляка

Это самый быстрый и выгодный способ получить карту сталего побыту. Вам не потребуется до запроса ПМЖ какое-либо время находиться в Польше и выполнять другие условия. Достаточно получить карту поляка, прибыть в страну и можно сразу же подавать запрос на постоянное резидентство. Единственное — вам придется подтвердить, что вы действительно намерены обосноваться в Польше. Это можно сделать, предоставив договор аренды жилья или данные о трудоустройстве. Владельцы карты поляка освобождены от гербового сбора и должны оплатить только выдачу карты.

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По польскому происхождению

Это схожий вариант с получением ПМЖ по карте поляка, ведь тоже возможен без оседлости, но есть некоторые различия в процедуре. В первом случае вы доказываете свое польское происхождение и на этом основании получаете карту поляка, а потом непосредственно по ней и постоянное резидентство. Но можно упустить этап с картой поляка и сразу запрашивать ПМЖ, именно на этой стадии подтвердив свои польские корни. Требуется, чтобы у вас кто-то из родителей, бабушек, дедушек либо прабабушка и прадедушка были гражданами Польши. Дополнительно необходимо продемонстрировать, что вы участвуете в польской организации и намерены поселиться в стране (например, арендовали жилье для этого). Карта сталего побыту выдается без предварительного проживания в стране на неограниченный срок.

Через работу

По трудоустройству есть возможность претендовать на карту сталего побыту двумя способами. В первом случае вы можете после 4 лет проживания по ВНЖ подавать запрос на постоянное разрешение, но только если имеете единое разрешение на пребывание и работу, выданное по востребованной в Польше профессии и можете себя финансово содержать. Списки таких специализаций регулярно обновляются, поэтому за ними необходимо следить и по возможности претендовать на такие должности (зачастую это медсестры, инженеры, водители). Тогда вам удастся на год быстрее получить карту сталего побыту.

В случае трудоустройства по обычной профессии вы сможете получить долгосрочное резидентство ЕС только после 5 лет проживания в стране. При этом дополнительно потребуется подтвердить доход, знание языка, медицинское страхование.

Иллюстрация: International Expert

По браку с гражданином

Супруги поляков имеют право в особом порядке претендовать на карту сталего побыту. Вам необходимо прожить в стране 2 года или подтвердить, что вы не менее 3 лет пребываете в официальном союзе с гражданином. При этом 2-летняя оседлость должна быть на основании именно ВНЖ по браку или в связи с получением статуса беженца, дополнительной защиты или гуманитарной помощи. Находиться в стране, например, по рабочему или учебному виду на жительство, а затем ускоренно претендовать на ПМЖ по браку не удастся.

Какие-либо специальные требования к супругам для получения ПМЖ не выдвигаются. Вам потребуется предоставить свидетельство о браке и паспорт супруга-гражданина. Власти оставляют за собой право проверить, является ли брак действительным. Поэтому от вас могут потребовать дополнительные данные для подтверждения отношений.

По сроку непрерывного пребывания

Стандартный вариант оформления карты сталего побыту по оседлости — спустя 5 лет проживания в стране при условии наличия финансов, медицинской страховки и знания языка. Обозначенный срок вы можете провести в Польше по разным основаниям — например, по работе, бизнесу, воссоединению семьи. Не подходят только варианты с обучением, убежищем, временной защитой, работой в рамках внутрикорпоративного перевода.

Есть и другие способы претендовать на карту сталего побыту по оседлости при наличии дополнительных обстоятельств, а именно:

через 5 лет при нахождении в стране в статусе беженца, получателя временной, дополнительной защиты или гуманитарной помощи;

после 10 лет оседлости по разрешению на толерантное пребывание;

после года проживания в Польше в качестве жертвы торговли людьми.

В трех последних случаях учитываются только требования к оседлости и статусу, но не применяются условия по финансовой состоятельности, знанию языка и наличию страховки.

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Какие документы нужны для получения карты сталего побыту?

Для запроса карты сталего побыту вам потребуется подготовить следующий набор документов:

заявление на получение разрешения (заполняется по специальной форме);

копию действующего заграничного паспорта или другого проездного документа (оригинал должен быть доступен для сверки);

4 биометрические фотографии, сделанные не раньше, чем за 6 месяцев до подачи;

чек об уплате гербового сбора;

справку о выполнении налоговых обязательств в Польше;

документы, которые подтверждают ваше право на карту сталего побыту — например, свидетельство о браке с гражданином, карта поляка и другие.

Все документы, которые выданы на иностранных языках, должны быть переведены на польский и иметь апостиль. Воевода может запросить какие-либо дополнительные документы в зависимости от вашей ситуации.

Гражданство Польши по карте сталего побыту

По законодательству Польши претендовать на гражданство можно только при наличии карты сталего побыту. Однако количество времени, которое нужно провести в стране по данному разрешению, может быть разное и зависит от вашего статуса. Можно выделить следующие варианты получения польского гражданства при наличии карты сталего побыту и соответствующего срока проживания по ней:

после 3 лет пребывания при наличии стабильного источника дохода, жилья в Польше (в рамках стандартной натурализации) или 10 лет (в данном случае некоторые условия натурализации опускаются);

после 2 лет нахождения в стране при условии брака с гражданином, который длится от 3 лет;

после 2 лет проживания в статусе беженца;

на основании 1-летнего пребывания в Польше при наличии карты поляка или подтвержденного польского происхождения.

Без установленного срока проживания в стране претендовать на гражданство могут несовершеннолетние владельцы карты сталего побыту, у которых хоты бы один из родителей уже получил польский паспорт (по натурализации или путем восстановления). В каждом из случаев заявитель обязательно должен владеть польским языком на уровне В1. Как видите, за исключением детей граждан, быстрее всего претендовать на паспорт могут владельцы карты поляка. В этом случае весь путь к гражданству длится год, в то время как по общей процедуре — 8 лет. Поэтому есть смысл рассмотреть именно такой вариант иммиграции — юристы расскажут о нем подробнее и окажут сопровождение на всех этапах процесса.

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