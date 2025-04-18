Кто такие «окупасы» и почему они проблема для русских инвесторов

Окупасы или сквоттеры — это термин, которым называют незаконных жильцов в чужой недвижимости в Европе. Люди занимают пустующие здания или земли без согласия владельцев (как правило иностранцев), а выселить их крайне сложно.

Казалось бы, многие иностранцы мечтают о недвижимости у моря, куда можно приезжать несколько раз в год. Однако такие квартиры или дома — легкая добыча для окупасов. Если вашу недвижимость незаконно займут местные охотники на бесплатное жилье, судебные тяжбы по выселению могут затянуться на месяцы или даже годы.

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Как появились окупасы?

Ситуация с незаконным захватом на рынке недвижимости в Европе началась после мирового экономического кризиса. В 2008 году, когда многие жители лишились работы, местные власти разрешили им жить в съемных квартирах бесплатно, пока они не встанут на ноги. Благодаря такому решению множество семей иммигрантов и коренных испанцев не оказались на улице.

Когда кризис утих, далеко не все арендаторы вернулись к прежним условиям оплаты. Более того, некоторые местные жители начали взламывать замки и селиться в пустующих квартирах без ведома владельцев. Когда собственники недвижимости обращались в суд, дело часто затягивалось на неопределенный период — не выгонять же семьи с детьми на улицу. Процесс выселения в среднем занимает от 6 до 18 месяцев.

Окупасы — это не всегда бедные мигранты или взломщики. Часто арендаторы заселяются вполне законно и даже поначалу исправно платят за жилье. Но затем перестают это делать, а заставить их съехать — задача не из легких. В результате они получают бесплатное жилье, а собственник — головную боль и дополнительные расходы на судебные издержки.

Почему окупасы представляют проблему для русских инвесторов

Естественно, никто не оккупирует ваше жилье, если вы вышли в магазин или уехали в отпуск на неделю. В таком случае правонарушителей полиция быстро выведет за дверь. Окупасы целятся на пустующие квартиры или дома, куда владельцы приезжают несколько раз в год. Например, если почтовый ящик забит рекламой, а жалюзи на окнах постоянно опущены, вероятно, там никто не живет. Если там поселятся окупасы, владелец может не заметить недели или даже месяцы.

Обычно мишенью становятся квартиры иностранцев, которые приезжают в страну только на отдых. Множество состоятельных россиян обзавелись недвижимостью в прибрежном регионе. Чаще всего жилье пустует большую часть года, и только летом туда приезжают отдыхать. В таких условиях окупасы имеют шанс вломиться в квартиру/дом и оставаться незамеченными длительный период. Когда владелец узнает о непрошенных гостях, у тех уже будет регистрация и куча корреспонденции на их имя. Все это усложняет процесс выселения и позволяет растянуть судебный процесс на год или больше.

Проблема вполне может коснуться и тех, кто использует жилье под сдачу. Например, вы купили квартиру в Аликанте и заключили договор с местным риэлтором, чтобы тот нашел арендаторов и заселил. В какой-то момент арендаторы перестают платить за жилье, а решать эту проблему приходится вам. Нужно лететь в Испанию, искать адвоката, обращаться в полицию, заниматься иском в суд и подготовкой документов. В результате вы теряете ежемесячный пассивный доход и платите юристам. В случае вандализма к списку расходов нужно прибавить еще и ремонт.

Иллюстрация: International Expert

В каких странах и городах лучше не покупать недвижимость

Проблема с незаконным захватом жилья наиболее распространена в Испании. Местное законодательство защищает малоимущее население от выселения на улицу, даже если это противоречит вашим правам, как собственника. Больше всего случаев зафиксировано в Барселоне, Мадриде, Валенсии. В этих городах довольно дорогая аренда жилья и множество мигрантов, которые не прочь воспользоваться лазейкой в законодательстве, чтобы пожить бесплатно.

До недавнего времени подобная проблема существовала и в Италии. Недвижимость Рима и Милана оказалась под повышенным вниманием сквоттеров за счет высоких цен, а также изобилия пустующих зданий. Многие россияне и европейцы, которые смогли себе позволить приобрести дом в Риме или Милане для сезонного проживания, оказались под ударом. Однако итальянские власти все же предприняли попытки защитить собственников недвижимости в стране.

В конце 2024 года в Уголовном кодексе Италии появилась статья о лишении свободы от 2 до 7 лет за самовольный захват имущества. Изменения позволяют местной полиции действовать более жестко и быстро реагировать на заявления владельцев недвижимости. Это свело уровень незаконных заселений к минимуму, но единичные случаи все же фиксируются. Правда, благодаря новому закону процедура выселения стала более быстрой, чем в соседней Испании.

В Португалии проблема окупасов мало распространена, поскольку в стране наблюдается нехватка жилья, а спрос на аренду намного выше предложения. Местные арендодатели всегда могут найти того, кто заплатит за полгода или год вперед, чтобы удостовериться в платежеспособности. Пустующей недвижимости здесь не так много, а если она есть — то в элитных районах с видеонаблюдением и охраной.

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Как защитить свою недвижимость от окупасов

Если вы намерены стать счастливым обладателем недвижимости в Европе, стоит изначально подобрать варианты с минимальным риском незаконного вторжения. Например, в современных комплексах с охраной и забором сложно поселиться незамеченным. Окупасы не будут связываться с объектами под видеонаблюдением или с консьерж-сервисом. Они выбирают доступную недвижимость в спальных районах города, куда легко попасть и никто из соседей не пожалуется.

При поиске жилья для покупки не стоит радоваться подозрительно дешевым квартирам в популярных туристических городах. Вероятнее всего, владелец спешит избавиться от проблемного объекта или же возможность захвата сквоттерами превышает потенциальный доход от сдачи в аренду.

Чтобы минимизировать риски, позаботьтесь о качественной сигнализации с прямым подключением к вызову местной полиции. Если окупасы не успели обосноваться, а только влезли в дом, их можно задержать сразу. Можно установить веб-камеры с датчиками движения или подписать договор с местным охранным агентством. Это увеличит расходы на содержание жилья, но при этом обезопасит вас от возможных проблем с незаконным поселением.

В Испании владельцам недвижимости предлагают оформить специальную страховку «Антиокупас». В случае неправомерного захвата жилья вам покроют расходы на адвоката, юридическую помощь и судебные издержки. Также существует страховка от недобросовестных арендаторов. Если ваши жильцы перестали платить, вы получаете юридическую помощь, возмещение до 12 месячных платежей, а также 3000 EUR компенсации за материальный ущерб в случае вандализма.

Если вы планируете инвестировать в недвижимость за рубежом, особенно в Европе, будьте крайне внимательны и учитывайте риски, связанные с окупасами. Нельзя полагаться на пустующие квартиры или дома, которые кажутся идеальными для сезонного отдыха. Ведь для незаконных жильцов это, наоборот, лакомый кусок!

Но не стоит пугаться! Если подходить к выбору недвижимости разумно, проверять все детали и полагаться на опытных специалистов, вы сможете минимизировать риски. Существуют способы защитить свое имущество: надежная охрана, сигнализация и даже специальная страховка. Всё это поможет вам с уверенностью наслаждаться своими инвестициями, но в то же время увеличит расходы.

Если вы рассматриваете инвестиции как способ легализации в Европе, советуем присмотреться к упрощенным процедурам получения гражданства. Они не требуют крупных капиталовложений и исключают риски самовольного захвата вашего жилья.

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